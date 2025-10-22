Новини
Намалява броят на банкнотите в обращение у нас

22 Октомври, 2025

Хората все по-често плащат с карта

Банкнотите в обращение в България стават все по-малко. За първите девет месеца на годината те са намелели с 10%, показват данни на Българската централна банка.

Атанас Кирилов често купува книги казва, че по-често пазарува с карта отколкото с пари в брой. Причината – по-удобно е.

В книжарницата, където пазарува Атанас, мениджърите отчитат, че броят на покупките с карти расте, докато хората, които плащат с банкноти намалява.

Така в касата на обекта има все по-малки суми, докато парите отиват директно по сметка на компанията.

Анализатори посочват, че част от потребителите предпочитат картовите разплащания, защото пестят време и лесно проверяват след това през мобилното си банкиране къде за какво са харчили.

Депозитите в банките също растат, а това са пари, които бизнесът и домакинствата не ползват за определен период от време.

Смяната на левове в евро по пътя ни към еврозоната също оказва влияние.

Прогнозите са, че с приближаването към еврозоната и засилването на дигиталното банкиране, банкнотите, които ползваме ще са все по-малко.


  • 1 преди много години

    18 3 Отговор
    пишеше : банкнотите са обезпечени със злато и всички активи на банката...

    Коментиран от #5, #24

    12:37 22.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 2 Отговор
    Не КОЙ , а КАКВО
    намаляват❗
    За една МИСирКА го пиша❗

    Коментиран от #4

    12:38 22.10.2025

  • 3 Дориана

    10 7 Отговор
    Борисов , Пеевски , ИТН , БСП ОЛ. и всички, които искаха неистово България да влезе в Еврозоната за да може Борисов да се бие в гърдите, че негова била заслугата закопават икономически България. Държавата не е готова за Еврото да не говорим, че когато ЕС се разпадне, а това ще стане със сигурност ще има икономически последици за България. Предупреждаваме точно за тези икономически последици.

    Коментиран от #10

    12:39 22.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    броЯТ намалява, но
    Намаляват броя....

    12:42 22.10.2025

  • 5 честен ционист

    10 6 Отговор

    До коментар #1 от "преди много години":

    Видяхме 97 год, какво обезпечение имат.

    Коментиран от #7

    12:43 22.10.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор
    О.К.
    Намалява броЯТ 👍👍👍

    12:44 22.10.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 2 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Какво видя🤔 че 37 години КРАДОХА и още НЕ МОГАТ да окрадат ВСИЧКО ❗Това ли ❓

    12:45 22.10.2025

  • 8 Помислих че ръцете са на мъж

    6 0 Отговор
    Обаче ноктите са лакирани. Като цяло снимката плаши с тези ръце. От де ви намират. Нямате ли по нормална снимка.

    12:47 22.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Може да си прав но ника ти отблъсква

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Кой ще сложи плюс на такъв ник. Много неподходящо име за ник.

    Коментиран от #14

    12:49 22.10.2025

  • 11 Инженер

    4 7 Отговор
    Нормално, аз рядко нося повече от 50лв. в джоба си, а вкъщи не държа никакви пари в кеш, плащам навсякъде с телефона си, отскоро плащам в магазините и в крипто като се натрупа повече. В 21-ви век сме все пак.

    Коментиран от #19, #22, #26

    12:51 22.10.2025

  • 12 мъкаааа

    7 2 Отговор
    Банкнотите намаляват броя си,а беднотията на хората се увеличава.

    12:56 22.10.2025

  • 13 Карлос Друсар

    2 3 Отговор
    Намаляват, защото ги изтеглят от обращение подопечните калъфи на Емил Радев-Мекoтелото

    Коментиран от #15

    12:58 22.10.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Може да си прав но ника ти отблъсква":

    То като нямаш НИК какво и къде искаш да ти сложат❓🤔
    Защото тук слагаме плюс или минус на текста , а не на ника❗
    Ама ти.явно до текста не стигаш❗

    12:59 22.10.2025

  • 15 Карлос Друсар

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Карлос Друсар":

    Намаляват, защото ги изтеглят от обращение подопечните калъфи на Димитър Радев-Мекoтелото от БНБ

    12:59 22.10.2025

  • 16 Една баба ми

    1 0 Отговор
    Каза че , много много им се иска да е така !?

    13:02 22.10.2025

  • 17 газов инжекцион

    1 0 Отговор
    На първи януари догодина съвсем ще намалеят банковите ни ноти и ще изчезнат,както е изчезнал карибският пират в посока на остров Куба.

    13:02 22.10.2025

  • 18 !!!?

    3 2 Отговор
    Мистър Кеш и Копейките обменят в чейнджбюрата Кеша удърно...от "страх" към Еврото !!!?

    13:05 22.10.2025

  • 19 Юрист

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Инженер":

    Казаха ни да държим поне 200€ кеш, лекарства, свещи, кибрит, сол.......а и най важното няколко пакета тоалетна хартия.Живеем в 21 век и някой политици особено от Изток ги е обзела мисия да станат императори.

    13:06 22.10.2025

  • 20 Няма събуждане верно колеги ....

    2 0 Отговор
    Мафията в България напечата над 17 милиарда фалшиви но истински пари в нарушение на договора с МВФ за борда, раздаде си ги и придоби собственост за милиарди с тях. Сега и доразграбва без пари останалата държавна собственост. Ударно се намаляват парите в обръщение за да се заличат следите.... Потресаващо престъпление извършиха и все още го извършват. .... 8 милиарда валутен резерв парите в обръщение трябваше да са 16 милиарда лева а те са 32 милиарда официално и около 40 неофициално, без да броим ваучерите за около 2 милиарда годишно .... Няма цифра на сайта на БНБ която да не е грешна, както и на статистиката... За съжаление бруталната цензура не позволява никаква възможност това с факти, аргументи и документи да се докаже. ....

    13:08 22.10.2025

  • 21 И продължава да се мълчи.

    2 0 Отговор
    Абе някой няма ли най после
    Ясно да го каже и напише? От първият ден след Нова година 8% от всички български евра ще станат автоматично собственост на ЕЦБ! 8% от вашите пари изкарани с кървава пот. 8% от националното богатство на България го подаряват на ЕЦБ ! Няма ли кой да го напише, заяви, посочи и т.н

    13:10 22.10.2025

  • 22 Квартален магазин

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Инженер":

    С крипто плащал, отворко, иди в кварталния магазин да си купиш салам те видя как ще платиш с тая глупост, никой магазин не е луд да приема такива са измислени пари !

    Коментиран от #29

    13:11 22.10.2025

  • 23 Защо банките тихомълком

    2 0 Отговор
    намалиха банкоматите с 30% ? Защо оня културист от нап ограничи оборотите на чейнчбюрата? Защо количеството злато за продажба в лицензираните фирми е ограничено на половина дневно ? А? Защо има фрази от типа или го правите или ще ви разкажем играта... Хубаво разбрахме
    Прецакването на българите е необратимо. Ама защо не мога от ОББ от еврова сметка евро в кеш да изтегля някакви смешни 20 000 евра питам ? Ела вика след 3 месеца....А? ....миналата седмица ....

    13:12 22.10.2025

  • 24 Коментиращ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "преди много години":

    По-важното е да се вникне в същността, защо пишат статии като тази?!
    Щото урсулите им казаха , че искат да въвеждат дигиталното евро, чрез което да се следи всеки един човек какъв въглероден отпечатък има, когато надвиши квотата и хоп запор на сметките!
    Отделно и за тези дето не слушат лгбт евроатлантизма-фашизма, запор на сметките!

    Как да стане горното???
    Ами обяснява се масово на хората, че вече всички били за плащането с карта и не теглели кеш, щото било по-удобно, и хоп лека полека щракват капана на добитъка!

    Кешът (или разплащането с ценни метали) е пряко свързан с истинската демокрация и свобода на хората още отпреди много много години! Премахне ли се тази свобода, човечеството ще навлезе в нова фашо-диктатура!!!

    Теглете колкото можете повече кеш, за да не се манипулират такива статистики!!!

    13:12 22.10.2025

  • 25 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Бавно,но сигурно българите ги подготвят за дигиталното евро,което ще доведе до финансов колапс в Евро зоната,тъй като това евро се издава от ЕЦБ и няма никаква стойност като тази на физическото евро.
    В България парите в обръщение са намаляли,защото от 1 юли БНБ започна да изтегля от 700 милиона до 1 милиард лева месечно като към 1 януари едва ли ще има повече от 20% хартиени левчета в обръщение.Парите ще станат дефицит още преди да дойде еврото.

    Коментиран от #30

    13:13 22.10.2025

  • 26 Баба Гошка

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Инженер":

    Дано 50те лева ти стигнат кат изпуши системата и спре тока за известно време. А с тока спря и цялата мобилна мрежа и телефоните дет ни ги смениха задължително от медна жица на фибра преди година и половина, нямаше и интернет и тъй 15 часа. А кат стане за дни и седмици успех в инженерното ти купуване на вода и хляб с телефона ти. И водата в големите градове спря, както и каналното изпомпване. Ха честитУ ти прогрес!

    Коментиран от #31

    13:13 22.10.2025

  • 27 поради увеличаване на броя чекмеджари

    1 1 Отговор
    Намалява броят на банкнотите в обращение у нас

    13:14 22.10.2025

  • 28 Хората искат кеш и злато

    1 0 Отговор
    Но вече не може нито едно от двете. Единственото което като самозащита срещу евро мафията може да направите е да каширате в брой евро примерно. В Южна Корея и не само там и в Тайван и т.н вече 1,5 по карта е равно на 1 в кеш....Ама дали банките ще ви дадат вече кеш, дълбоко се съмнявам пичове... и да ви дадат ще са нищожно количество и то за определено време. Даже вече е
    1,63 по карта е равно на 1 в кеш.... в Гагнам !!! В Ю.Корея ... Съществуват множество ФБК които обменят пари в брой за електронни пари при сконт . Впрочем и огромна промяна има от седмица и в Япония. Отменят консервативният модел на ниски и отрицателни лихви ..

    13:15 22.10.2025

  • 29 е-БАНкинг

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Квартален магазин":

    Хахахахаха :) Вероятно не предполагаш ква простотия си написал, верно ме разсмя :) хахахах, понеже явно не си наясно, но въпреки тов аизказваш мнение, ше те светна, че навсякъде където се плаща с карта можеш да плащаш с крипто.

    Коментиран от #32

    13:15 22.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Дедовия

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Баба Гошка":

    Бабе, да те светна, че кат спре тока спират и кешовите плащания в магазините.

    Коментиран от #33

    13:18 22.10.2025

  • 32 Бакалин

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "е-БАНкинг":

    Абе ти само опитай да платиш в магазина ми с тия измислени пари, па ще видиш после от къде излиза пушека на трамвая ! Аман от тарикати и мошеници !

    Коментиран от #34

    13:21 22.10.2025

  • 33 Баба Гошка

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Дедовия":

    Кешовите плащания спряха след генераторите и затварянето на големите супермаркети. В малките магазини кешовицата продължи да се ползва. И само БиПи бензиностанциите останаха да светят на пътя с големи опашки от коли, които са нямали възможност да плащат с карта. Т.е. кеш из кинг, както обикновено

    Коментиран от #35

    13:25 22.10.2025

  • 34 Инженер

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Бакалин":

    Ако имаш ПОС терминал никакъв проблем, щом приемаш плщания с карта дори няма да разбереш, когато някой плаща с крипто, то така или иначе за теб това няма никакво занчение, понеже по сметката ти ще постъпи левовата равностойност на сумата, а след нова година евровата. Няма защо да се притесняваш, плщането с крипто не е вид измама, съвсем легално и законно е.

    Коментиран от #36

    13:26 22.10.2025

  • 35 Данъчния

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Баба Гошка":

    Тва лято глобихме няколко продавачки, дето продаваха без да издават касови бележки, щот бил спрял тока, няма проблем.

    13:27 22.10.2025

  • 36 Бакалин

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Инженер":

    Аз ПОС терминал имам заради разни гражданчета, дето все искат с карти да плащат, щот са много модерни, ама не искам нищо общо да имам с крипто-мрипто и не знам си кви компютарни глупусти казах ти аз не разрешавам, ше сложа табела даже ! Който се опита ше го гоня !

    Коментиран от #37

    13:34 22.10.2025

  • 37 ИТ съпорт

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Бакалин":

    Само да по питам, ка ще разбереш, че някой се опитва да ти плаща с крипто ? :) Имаш ли изобщо някаква идея ?

    13:37 22.10.2025

