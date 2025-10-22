Намалява броят на банкнотите в обращение у нас

Банкнотите в обращение в България стават все по-малко. За първите девет месеца на годината те са намелели с 10%, показват данни на Българската централна банка.
Атанас Кирилов често купува книги казва, че по-често пазарува с карта отколкото с пари в брой. Причината – по-удобно е.
В книжарницата, където пазарува Атанас, мениджърите отчитат, че броят на покупките с карти расте, докато хората, които плащат с банкноти намалява.
Така в касата на обекта има все по-малки суми, докато парите отиват директно по сметка на компанията.
Анализатори посочват, че част от потребителите предпочитат картовите разплащания, защото пестят време и лесно проверяват след това през мобилното си банкиране къде за какво са харчили.
Депозитите в банките също растат, а това са пари, които бизнесът и домакинствата не ползват за определен период от време.
Смяната на левове в евро по пътя ни към еврозоната също оказва влияние.
Прогнозите са, че с приближаването към еврозоната и засилването на дигиталното банкиране, банкнотите, които ползваме ще са все по-малко.
1 преди много години
Коментиран от #5, #24
12:37 22.10.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
намаляват❗
За една МИСирКА го пиша❗
Коментиран от #4
12:38 22.10.2025
3 Дориана
Коментиран от #10
12:39 22.10.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":броЯТ намалява, но
Намаляват броя....
12:42 22.10.2025
5 честен ционист
До коментар #1 от "преди много години":Видяхме 97 год, какво обезпечение имат.
Коментиран от #7
12:43 22.10.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Намалява броЯТ 👍👍👍
12:44 22.10.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #5 от "честен ционист":Какво видя🤔 че 37 години КРАДОХА и още НЕ МОГАТ да окрадат ВСИЧКО ❗Това ли ❓
12:45 22.10.2025
8 Помислих че ръцете са на мъж
12:47 22.10.2025
10 Може да си прав но ника ти отблъсква
До коментар #3 от "Дориана":Кой ще сложи плюс на такъв ник. Много неподходящо име за ник.
Коментиран от #14
12:49 22.10.2025
11 Инженер
Коментиран от #19, #22, #26
12:51 22.10.2025
12 мъкаааа
12:56 22.10.2025
13 Карлос Друсар
Коментиран от #15
12:58 22.10.2025
14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #10 от "Може да си прав но ника ти отблъсква":То като нямаш НИК какво и къде искаш да ти сложат❓🤔
Защото тук слагаме плюс или минус на текста , а не на ника❗
Ама ти.явно до текста не стигаш❗
12:59 22.10.2025
15 Карлос Друсар
До коментар #13 от "Карлос Друсар":Намаляват, защото ги изтеглят от обращение подопечните калъфи на Димитър Радев-Мекoтелото от БНБ
12:59 22.10.2025
16 Една баба ми
13:02 22.10.2025
17 газов инжекцион
13:02 22.10.2025
18 !!!?
13:05 22.10.2025
19 Юрист
До коментар #11 от "Инженер":Казаха ни да държим поне 200€ кеш, лекарства, свещи, кибрит, сол.......а и най важното няколко пакета тоалетна хартия.Живеем в 21 век и някой политици особено от Изток ги е обзела мисия да станат императори.
13:06 22.10.2025
20 Няма събуждане верно колеги ....
13:08 22.10.2025
21 И продължава да се мълчи.
Ясно да го каже и напише? От първият ден след Нова година 8% от всички български евра ще станат автоматично собственост на ЕЦБ! 8% от вашите пари изкарани с кървава пот. 8% от националното богатство на България го подаряват на ЕЦБ ! Няма ли кой да го напише, заяви, посочи и т.н
13:10 22.10.2025
22 Квартален магазин
До коментар #11 от "Инженер":С крипто плащал, отворко, иди в кварталния магазин да си купиш салам те видя как ще платиш с тая глупост, никой магазин не е луд да приема такива са измислени пари !
Коментиран от #29
13:11 22.10.2025
23 Защо банките тихомълком
Прецакването на българите е необратимо. Ама защо не мога от ОББ от еврова сметка евро в кеш да изтегля някакви смешни 20 000 евра питам ? Ела вика след 3 месеца....А? ....миналата седмица ....
13:12 22.10.2025
24 Коментиращ
До коментар #1 от "преди много години":По-важното е да се вникне в същността, защо пишат статии като тази?!
Щото урсулите им казаха , че искат да въвеждат дигиталното евро, чрез което да се следи всеки един човек какъв въглероден отпечатък има, когато надвиши квотата и хоп запор на сметките!
Отделно и за тези дето не слушат лгбт евроатлантизма-фашизма, запор на сметките!
Как да стане горното???
Ами обяснява се масово на хората, че вече всички били за плащането с карта и не теглели кеш, щото било по-удобно, и хоп лека полека щракват капана на добитъка!
Кешът (или разплащането с ценни метали) е пряко свързан с истинската демокрация и свобода на хората още отпреди много много години! Премахне ли се тази свобода, човечеството ще навлезе в нова фашо-диктатура!!!
Теглете колкото можете повече кеш, за да не се манипулират такива статистики!!!
13:12 22.10.2025
25 Сатана Z
В България парите в обръщение са намаляли,защото от 1 юли БНБ започна да изтегля от 700 милиона до 1 милиард лева месечно като към 1 януари едва ли ще има повече от 20% хартиени левчета в обръщение.Парите ще станат дефицит още преди да дойде еврото.
Коментиран от #30
13:13 22.10.2025
26 Баба Гошка
До коментар #11 от "Инженер":Дано 50те лева ти стигнат кат изпуши системата и спре тока за известно време. А с тока спря и цялата мобилна мрежа и телефоните дет ни ги смениха задължително от медна жица на фибра преди година и половина, нямаше и интернет и тъй 15 часа. А кат стане за дни и седмици успех в инженерното ти купуване на вода и хляб с телефона ти. И водата в големите градове спря, както и каналното изпомпване. Ха честитУ ти прогрес!
Коментиран от #31
13:13 22.10.2025
27 поради увеличаване на броя чекмеджари
13:14 22.10.2025
28 Хората искат кеш и злато
1,63 по карта е равно на 1 в кеш.... в Гагнам !!! В Ю.Корея ... Съществуват множество ФБК които обменят пари в брой за електронни пари при сконт . Впрочем и огромна промяна има от седмица и в Япония. Отменят консервативният модел на ниски и отрицателни лихви ..
13:15 22.10.2025
29 е-БАНкинг
До коментар #22 от "Квартален магазин":Хахахахаха :) Вероятно не предполагаш ква простотия си написал, верно ме разсмя :) хахахах, понеже явно не си наясно, но въпреки тов аизказваш мнение, ше те светна, че навсякъде където се плаща с карта можеш да плащаш с крипто.
Коментиран от #32
13:15 22.10.2025
31 Дедовия
До коментар #26 от "Баба Гошка":Бабе, да те светна, че кат спре тока спират и кешовите плащания в магазините.
Коментиран от #33
13:18 22.10.2025
32 Бакалин
До коментар #29 от "е-БАНкинг":Абе ти само опитай да платиш в магазина ми с тия измислени пари, па ще видиш после от къде излиза пушека на трамвая ! Аман от тарикати и мошеници !
Коментиран от #34
13:21 22.10.2025
33 Баба Гошка
До коментар #31 от "Дедовия":Кешовите плащания спряха след генераторите и затварянето на големите супермаркети. В малките магазини кешовицата продължи да се ползва. И само БиПи бензиностанциите останаха да светят на пътя с големи опашки от коли, които са нямали възможност да плащат с карта. Т.е. кеш из кинг, както обикновено
Коментиран от #35
13:25 22.10.2025
34 Инженер
До коментар #32 от "Бакалин":Ако имаш ПОС терминал никакъв проблем, щом приемаш плщания с карта дори няма да разбереш, когато някой плаща с крипто, то така или иначе за теб това няма никакво занчение, понеже по сметката ти ще постъпи левовата равностойност на сумата, а след нова година евровата. Няма защо да се притесняваш, плщането с крипто не е вид измама, съвсем легално и законно е.
Коментиран от #36
13:26 22.10.2025
35 Данъчния
До коментар #33 от "Баба Гошка":Тва лято глобихме няколко продавачки, дето продаваха без да издават касови бележки, щот бил спрял тока, няма проблем.
13:27 22.10.2025
36 Бакалин
До коментар #34 от "Инженер":Аз ПОС терминал имам заради разни гражданчета, дето все искат с карти да плащат, щот са много модерни, ама не искам нищо общо да имам с крипто-мрипто и не знам си кви компютарни глупусти казах ти аз не разрешавам, ше сложа табела даже ! Който се опита ше го гоня !
Коментиран от #37
13:34 22.10.2025
37 ИТ съпорт
До коментар #36 от "Бакалин":Само да по питам, ка ще разбереш, че някой се опитва да ти плаща с крипто ? :) Имаш ли изобщо някаква идея ?
13:37 22.10.2025