БНБ отчете 4-годишно дъно при банкнотите в обращение

15 Октомври, 2025 13:42 479 7

  • бнб-
  • левове-
  • депозит-
  • банкноти-
  • обръщение

На фона на намаляващите пари в брой, депозитите на домакинствата в банковата система отбелязват сериозен ръст

БНБ отчете 4-годишно дъно при банкнотите в обращение - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Броят на банкнотите в обращение в България е спаднал до най-ниското си ниво за последните четири години. Това показват официалните данни на Българската народна банка (БНБ), цитирани от Българската телеграфна агенция (БТА).

Към края на септември 2025 година в страната е имало 533,69 милиона броя банкноти. По-малко количество е регистрирано за последно през юни 2021 година. Спрямо август тази година се отчита спад от 4%, а на годишна база намалението е близо 12%, или със 71,2 милиона по-малко банкноти в сравнение със септември 2024 година.

Въпреки общия спад, който засяга всички номинали, най-разпространени остават банкнотите от 50 лева, с 214,6 милиона броя в обращение. След тях се нареждат тези от 100 лева – 133,1 милиона броя.

Общата стойност на парите в брой също намалява, достигайки 26,55 милиарда лева. Това е най-ниската отчетена сума от май 2023 година насам. Намалението спрямо август е с 1,14 милиарда лева, а на годишна база спадът е с 3,13 милиарда лева (10,5%).

На фона на намаляващите пари в брой, депозитите на домакинствата в банковата система отбелязват сериозен ръст. Последните данни на БНБ сочат, че към края на август 2025 година спестяванията на гражданите достигат 95,417 милиарда лева. Това представлява увеличение от 12,7% на годишна база, или с близо 11 милиарда лева повече спрямо същия период на предходната година.

От БТА припомнят, че България се очаква да премине към еврото от 1 януари 2026 година. В рамките на един месец левът и еврото ще се използват паралелно, а от 1 февруари 2026 година еврото ще стане единствената официална валута в страната.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Добре дошли в концлагера на Цифровото евро.

    Коментиран от #4

    13:45 15.10.2025

  • 2 Буха ха

    1 1 Отговор
    Спестяванията не са на "гражданите". Повечето хора нямат спестявания. Пари на влог имат мутромилиционерите и корупционерите. Е, и някои чалгарки имат нещо настрана

    13:48 15.10.2025

  • 3 БНБ да се

    0 0 Отговор
    Закрива ненужни големи лапачи!?.

    13:53 15.10.2025

  • 4 Ко речи?

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Докато има кеш няма концлагер.

    13:53 15.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Вашите пари в банката
    НЕ СА ВАШИ, А НА БАНКАТА❗
    Ако още не сте го проумели-
    вижте какво стана с руските активи❗
    Ако още не вярвате- попитайте онези с големите влогове в КТБ ❗

    13:55 15.10.2025

  • 6 БНБ е крадлива мафия

    1 0 Отговор
    БНБ са ало измамници

    13:57 15.10.2025

  • 7 така ще е

    0 0 Отговор
    и виновни трябва да са банкерите, защото отчитат само 10 процента реални пари а останалите 90 са ДЪЛГ, който се покрива от кредиторите. Колкото до единия месец на обръщение с евро и лева, много бързо ще потопим европейския титаник и шишобойчовците ще пируват на техен гръб, освен наш

    13:59 15.10.2025

Новини по градове:
