БНБ отчете 4-годишно дъно при банкнотите в обращение

Броят на банкнотите в обращение в България е спаднал до най-ниското си ниво за последните четири години. Това показват официалните данни на Българската народна банка (БНБ), цитирани от Българската телеграфна агенция (БТА).
Към края на септември 2025 година в страната е имало 533,69 милиона броя банкноти. По-малко количество е регистрирано за последно през юни 2021 година. Спрямо август тази година се отчита спад от 4%, а на годишна база намалението е близо 12%, или със 71,2 милиона по-малко банкноти в сравнение със септември 2024 година.
Въпреки общия спад, който засяга всички номинали, най-разпространени остават банкнотите от 50 лева, с 214,6 милиона броя в обращение. След тях се нареждат тези от 100 лева – 133,1 милиона броя.
Общата стойност на парите в брой също намалява, достигайки 26,55 милиарда лева. Това е най-ниската отчетена сума от май 2023 година насам. Намалението спрямо август е с 1,14 милиарда лева, а на годишна база спадът е с 3,13 милиарда лева (10,5%).
На фона на намаляващите пари в брой, депозитите на домакинствата в банковата система отбелязват сериозен ръст. Последните данни на БНБ сочат, че към края на август 2025 година спестяванията на гражданите достигат 95,417 милиарда лева. Това представлява увеличение от 12,7% на годишна база, или с близо 11 милиарда лева повече спрямо същия период на предходната година.
От БТА припомнят, че България се очаква да премине към еврото от 1 януари 2026 година. В рамките на един месец левът и еврото ще се използват паралелно, а от 1 февруари 2026 година еврото ще стане единствената официална валута в страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
13:45 15.10.2025
2 Буха ха
13:48 15.10.2025
3 БНБ да се
13:53 15.10.2025
4 Ко речи?
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Докато има кеш няма концлагер.
13:53 15.10.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
НЕ СА ВАШИ, А НА БАНКАТА❗
Ако още не сте го проумели-
вижте какво стана с руските активи❗
Ако още не вярвате- попитайте онези с големите влогове в КТБ ❗
13:55 15.10.2025
6 БНБ е крадлива мафия
13:57 15.10.2025
7 така ще е
13:59 15.10.2025