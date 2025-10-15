БНБ отчете 4-годишно дъно при банкнотите в обращение

Броят на банкнотите в обращение в България е спаднал до най-ниското си ниво за последните четири години. Това показват официалните данни на Българската народна банка (БНБ), цитирани от Българската телеграфна агенция (БТА).

Към края на септември 2025 година в страната е имало 533,69 милиона броя банкноти. По-малко количество е регистрирано за последно през юни 2021 година. Спрямо август тази година се отчита спад от 4%, а на годишна база намалението е близо 12%, или със 71,2 милиона по-малко банкноти в сравнение със септември 2024 година.

Въпреки общия спад, който засяга всички номинали, най-разпространени остават банкнотите от 50 лева, с 214,6 милиона броя в обращение. След тях се нареждат тези от 100 лева – 133,1 милиона броя.

Общата стойност на парите в брой също намалява, достигайки 26,55 милиарда лева. Това е най-ниската отчетена сума от май 2023 година насам. Намалението спрямо август е с 1,14 милиарда лева, а на годишна база спадът е с 3,13 милиарда лева (10,5%).

На фона на намаляващите пари в брой, депозитите на домакинствата в банковата система отбелязват сериозен ръст. Последните данни на БНБ сочат, че към края на август 2025 година спестяванията на гражданите достигат 95,417 милиарда лева. Това представлява увеличение от 12,7% на годишна база, или с близо 11 милиарда лева повече спрямо същия период на предходната година.

От БТА припомнят, че България се очаква да премине към еврото от 1 януари 2026 година. В рамките на един месец левът и еврото ще се използват паралелно, а от 1 февруари 2026 година еврото ще стане единствената официална валута в страната.