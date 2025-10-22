Новини
България »
Нова методика вдига цените на такситата в София

Нова методика вдига цените на такситата в София

22 Октомври, 2025 14:32 612 7

  • таксита-
  • цени-
  • поскъпване

Идеята е тарифите да се актуализират ежегодно

Нова методика вдига цените на такситата в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Таксиметровите услуги в София ще поскъпнат с 18.6% от началото на 2026 година. Това стана ясно след постигнато съгласие между таксиметровите организации и транспортната комисия към Столичния общински съвет (СОС) за въвеждане на нова методика за изчисление на тарифите.

Предложението, което беше обсъдено на заседание на комисията в понеделник (20 октомври), се базира на формула, отчитаща три основни компонента. Според информацията, 75% от методиката се влияе от инфлацията, 15% от промяната в минималната работна заплата и 10% от цените на горивата.

Идеята е тарифите да се актуализират ежегодно по тази методика, за да се осигури прозрачност и предвидимост в сектора.

Ако предложението бъде прието, минималната дневна тарифа ще се повиши от 1.21 лева на 1.43 лева за километър. Минималната нощна тарифа скача от 1.39 лева на 1.65 лева.

Председателят на „Съюз Такси“ Кирил Ризов коментира, цитиран от bTV, че изчисленото увеличение е близко до първоначално исканото от бранша.

Очаква се предложението да бъде гласувано на следващото заседание на транспортната комисия в четвъртък, 23 октомври, предаде БНР. Ако бъде одобрено там, то трябва да бъде гласувано и от целия Столичен общински съвет, преди новите цени да влязат в сила от 2026 година.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буко Баламата

    9 3 Отговор
    А " помпичките" ще ги актуализират, ли или ще са си на старата тарифа?

    Коментиран от #5, #7

    14:44 22.10.2025

  • 2 ООрана държава

    4 2 Отговор
    Инвестирайте в личен автомобил. Тия ще дерат кожи

    14:53 22.10.2025

  • 3 Фен

    1 3 Отговор
    Тп и без това никой не се вози на такси. Само където правят задръствания. С тия цени хептен никой няма да се качи.

    15:14 22.10.2025

  • 4 Гръмотен Пулицай

    3 0 Отговор
    А на по-индилигентните пулицаи няма ли да дигнете и тойя месиц заплатата сас пейсе пруцента?

    15:23 22.10.2025

  • 5 чичо бакшишо: А " помпичките" ли

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Буко Баламата":

    ще ги актуализираме
    по официалния курс на еврото
    1.95583 закръгляйки го

    демек двойно
    ако сега е 5лв догодина ще сурвакаме по още 5 евро

    15:24 22.10.2025

  • 6 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор
    Супер! 😊

    15:48 22.10.2025

  • 7 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Буко Баламата":

    Като нещеш помпичка, вози се със Волт.

    15:50 22.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове