Нова методика вдига цените на такситата в София

Таксиметровите услуги в София ще поскъпнат с 18.6% от началото на 2026 година. Това стана ясно след постигнато съгласие между таксиметровите организации и транспортната комисия към Столичния общински съвет (СОС) за въвеждане на нова методика за изчисление на тарифите.

Предложението, което беше обсъдено на заседание на комисията в понеделник (20 октомври), се базира на формула, отчитаща три основни компонента. Според информацията, 75% от методиката се влияе от инфлацията, 15% от промяната в минималната работна заплата и 10% от цените на горивата.

Идеята е тарифите да се актуализират ежегодно по тази методика, за да се осигури прозрачност и предвидимост в сектора.

Ако предложението бъде прието, минималната дневна тарифа ще се повиши от 1.21 лева на 1.43 лева за километър. Минималната нощна тарифа скача от 1.39 лева на 1.65 лева.

Председателят на „Съюз Такси“ Кирил Ризов коментира, цитиран от bTV, че изчисленото увеличение е близко до първоначално исканото от бранша.

Очаква се предложението да бъде гласувано на следващото заседание на транспортната комисия в четвъртък, 23 октомври, предаде БНР. Ако бъде одобрено там, то трябва да бъде гласувано и от целия Столичен общински съвет, преди новите цени да влязат в сила от 2026 година.