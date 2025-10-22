Задават се ветрове до 100 км/ч в планините

Силни южни ветрове с пориви до 100 км/ч се очакват в планините на Западна България към 24 октомври. Това се случва точно преди прогнозираното застудяване, което ще създаде обстановка, подобна на фьон, съобщи "Meteo Balkans".

След усилването на вятъра през страната ще премине студен фронт. В Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от северозапад и ще започнат валежи.

Според прогнозата, до края на деня на 24 октомври (петък) над цялата страна ще паднат валежи от дъжд. На места те ще са придружени от гръмотевици, като ще има условия и за градушки.

От "Meteo Balkans" обясняват, че усилването на южния вятър преди преминаването на студен фронт е резултат от взаимодействието на няколко метеорологични фактора.

Основна причина е разликата в налягането. Студените фронтове обикновено са свързани с области на ниско налягане пред тях и високо налягане зад тях. Приближаването на фронта градиентът на налягането (разликата) се повишава, което води до усилване на ветровете.

Ако има планински прегради, като Витоша или Врачанския Балкан, ще се наблюдава и проява на вятъра като фьон, допълват от "Meteo Balkans".