Пеевски предупреди: КЕВР да спре поскъпването на водата от 1 януари. В противен случай ще го атакуваме в Съда

29 Ноември, 2025 11:41 704 21

Предложението на Регулатора идва след година, в която засегнатите от безводието в страната достигнаха половин милион, хиляди излязоха на протести, а работата по укрепването на инфраструктурата е далеч от необходимото, за да даде траен и сигурен ефект върху преодоляването на водните кризи, казва още политикът

Пеевски предупреди: КЕВР да спре поскъпването на водата от 1 януари. В противен случай ще го атакуваме в Съда - 1
Ани Ефремова

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) подготвя поредното увеличение на цените на ВиК услугите от 1 януари 2026 г., средно с над 2,62% за страната, което ще е удар по доходите на хората и ще предизвика справедливия им гняв.

Предложението на Регулатора идва след година, в която засегнатите от безводието в страната достигнаха половин милион, хиляди излязоха на протести, а работата по укрепването на инфраструктурата е далеч от необходимото, за да даде траен и сигурен ефект върху преодоляването на водните кризи. Не се изпълняват инвестиционните планове, не се покриват показателите за ефективност, а общите загуби на вода остават над 60% за пета поредна година.

Затова настояваме КЕВР да спре процедурата за увеличение на цените на ВиК услугите от 1 януари 2026 г., да съобрази механизма за ценообразуване с новия Закон за водите, който е в Народното събрание и да проведе необходимите консултации с ВиК холдинга, по отношение на изпълнението на инвестиционните програми на отделните ВиК оператори.

Това каза в своя позиция, изпратена до медиите, Делян Пеевски- лидер на ДПС- Ново начало. Ето и още от неговите думи:

В противен случай ще атакуваме в Съда поскъпването на водата, както сторихме с решението на СОС за необоснованото увеличение на цените за паркирането в София, в резултат на което Административният съд - София град го определи за нищожно.

Отговорност на всички институции е да ограничат натиска на растящите цени върху хората в година на толкова важна трансформация. Преходът към общата европейска валута е предизвикателство, в което държавата трябва да бъде партньор и подкрепа за това, той да се изпълни по най-добрия и качествен начин за хората.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    22 1 Отговор
    ИЗЧЕЗНИ
    С 200 БЕ!

    Коментиран от #10, #14

    11:43 29.11.2025

  • 2 Ужасяващо е

    25 1 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента заплатите на силовите структури се увеличиха тази година със 70 процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по огромни заеми да се плаща на полицаи,военни ,администрация. И всичко това ще го плати човека от улицата ,тоест обикновения работещ човек. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас.

    11:43 29.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дрън-дрън , спасител на плажа.

    14 0 Отговор
    А защо водата трябва да поскъпва? Тя е на всички българи.

    11:45 29.11.2025

  • 5 оня с големия

    12 1 Отговор
    Де да имаше и набирателна сметка за дарения за ликвидиране на прасето... Колко ли милиона щяха да се съберат за 24 часа? 🙃

    Коментиран от #7

    11:47 29.11.2025

  • 6 стига

    15 2 Отговор
    Спрете да ни го показвате товаПРАСЕ!

    11:48 29.11.2025

  • 7 Даже

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "оня с големия":

    Милиарди биха се събрали.

    11:49 29.11.2025

  • 8 Да де

    13 0 Отговор
    А службите, които искаш да овладееш?
    Идващата седмица внасяш закон!
    И ще го приемеш!!!
    За водата има мерки внесени от Възраждане!!!
    Свински номера!
    Зурли

    11:50 29.11.2025

  • 9 мдаа

    8 1 Отговор
    Голям страх тресе шoпaрчето. хи хи хи

    11:51 29.11.2025

  • 10 Потресаващо!

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Мазен и Угоен екземпляр. Не знам кой е по гнусен и уродлив. Мазното парче Зафиров, Мазното парче Борисов или лъжебореца срещу Тиквата, Слави Трифонов?!

    11:52 29.11.2025

  • 11 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Голяма брадва иде, гербарина иска да прави 2 тарифи за водата, под и над 10 кубика...

    11:53 29.11.2025

  • 12 отвратен

    5 1 Отговор
    Ама това свине явно е много просто ,защото не разбра ,че колкото повече се показва ,толкова по омразен на народа става !!

    11:54 29.11.2025

  • 13 жлкояв

    9 0 Отговор
    В пустинята в Дубай водата е 1куб.=3,50, а в България управлявана от разбойници ГЕРБ вече е близо 6 лева за кубик. За да се пълни чекмеджето всеки българин плаща на Винету от Банкя и калинките му по близо 6 лева за кубик. И не са сложили и една тръба, а ако са го направили или е за ремонт или е некачествена. А как лъжат само. Били загубите над 70 %??? Лъжци. Ако бяха такива загубите всеки град щеше да прилича на басейн. Източват язовирите с частни ВЕЦ и казват че е загуба и да плаща глупавия българин. Слава на Господ Иисус Христос, от Величие показаха колко струва водата в Дубай за да види всеки как ни дерат кожите тук айдуците.

    11:55 29.11.2025

  • 14 Чудото

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Радев да идва с танковете

    11:56 29.11.2025

  • 15 Европейска Прокуратура

    4 1 Отговор
    Пеевски, затворът в Яши те очаква. Ти си тумор с метастази

    12:02 29.11.2025

  • 16 въпрос

    2 0 Отговор
    След дъжд качулка .Нали вече вдигнаха водата .Сега уж спират второто поскъпване за 2026година , но какво става споскъпването от 2025 година

    12:09 29.11.2025

  • 17 Новак

    2 0 Отговор
    ТоА започва да се държи като жена в цикъл.

    12:12 29.11.2025

  • 18 Истинските евроатлантици

    1 0 Отговор
    Добре че го сложихме това момче да граби хората като им трупа заеми. Нека водата да им е евтина.

    12:12 29.11.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Шишо нещо се е чалдисал. Поне така ми се струва. Но пред простия матриял, това хваща дикиш.

    12:16 29.11.2025

  • 20 Избягал

    0 0 Отговор
    От Карлуково!

    12:17 29.11.2025

  • 21 пак този

    0 0 Отговор
    Махайте този нов измислен закон! Първо да си направят ремонтите и да намалят загубите и тогава пари!

    12:18 29.11.2025

