Пеевски предупреди: КЕВР да спре поскъпването на водата от 1 януари. В противен случай ще го атакуваме в Съда

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) подготвя поредното увеличение на цените на ВиК услугите от 1 януари 2026 г., средно с над 2,62% за страната, което ще е удар по доходите на хората и ще предизвика справедливия им гняв.
Предложението на Регулатора идва след година, в която засегнатите от безводието в страната достигнаха половин милион, хиляди излязоха на протести, а работата по укрепването на инфраструктурата е далеч от необходимото, за да даде траен и сигурен ефект върху преодоляването на водните кризи. Не се изпълняват инвестиционните планове, не се покриват показателите за ефективност, а общите загуби на вода остават над 60% за пета поредна година.
Затова настояваме КЕВР да спре процедурата за увеличение на цените на ВиК услугите от 1 януари 2026 г., да съобрази механизма за ценообразуване с новия Закон за водите, който е в Народното събрание и да проведе необходимите консултации с ВиК холдинга, по отношение на изпълнението на инвестиционните програми на отделните ВиК оператори.
Това каза в своя позиция, изпратена до медиите, Делян Пеевски- лидер на ДПС- Ново начало. Ето и още от неговите думи:
В противен случай ще атакуваме в Съда поскъпването на водата, както сторихме с решението на СОС за необоснованото увеличение на цените за паркирането в София, в резултат на което Административният съд - София град го определи за нищожно.
Отговорност на всички институции е да ограничат натиска на растящите цени върху хората в година на толкова важна трансформация. Преходът към общата европейска валута е предизвикателство, в което държавата трябва да бъде партньор и подкрепа за това, той да се изпълни по най-добрия и качествен начин за хората.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
С 200 БЕ!
Коментиран от #10, #14
11:43 29.11.2025
2 Ужасяващо е
11:43 29.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дрън-дрън , спасител на плажа.
11:45 29.11.2025
5 оня с големия
Коментиран от #7
11:47 29.11.2025
6 стига
11:48 29.11.2025
7 Даже
До коментар #5 от "оня с големия":Милиарди биха се събрали.
11:49 29.11.2025
8 Да де
Идващата седмица внасяш закон!
И ще го приемеш!!!
За водата има мерки внесени от Възраждане!!!
Свински номера!
Зурли
11:50 29.11.2025
9 мдаа
11:51 29.11.2025
10 Потресаващо!
До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Мазен и Угоен екземпляр. Не знам кой е по гнусен и уродлив. Мазното парче Зафиров, Мазното парче Борисов или лъжебореца срещу Тиквата, Слави Трифонов?!
11:52 29.11.2025
11 ООрана държава
11:53 29.11.2025
12 отвратен
11:54 29.11.2025
13 жлкояв
11:55 29.11.2025
14 Чудото
До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Радев да идва с танковете
11:56 29.11.2025
15 Европейска Прокуратура
12:02 29.11.2025
16 въпрос
12:09 29.11.2025
17 Новак
12:12 29.11.2025
18 Истинските евроатлантици
12:12 29.11.2025
19 Данко Харсъзина
12:16 29.11.2025
20 Избягал
12:17 29.11.2025
21 пак този
12:18 29.11.2025