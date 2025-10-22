Президентът наложи вето на измененията в Закона за ДАР

Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от приетия на 10 октомври 2025 г. Закон за изменение на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР), с който правомощието по назначаване и по освобождаване на председателя на агенцията се възлага на Народното събрание.
Припомняме, че на 10 октомври парламентът реши, че ръководителите на ДАР и ДАТО вече няма да се назначават с указ на държавния глава, а ще бъдат избирани от Народното събрание. Предложението беше на управляващото мнозинство. Отхвърлена беше идеята на „Възраждане” промените да се отложат с една година и да влязат в сила след полагане на клетва на следващите президент и вицепрезидент.
1 дядото
16:43 22.10.2025
2 Горски
Какво чакаш, Радев?
Да ти отнемат всички правомощия и да те изхвърлят от президентството ли?
За мафията се бори само с военни и военно положение.
С вето няма да стане!
16:45 22.10.2025
3 Ура,,Ура
16:45 22.10.2025
4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НАРОДА Е С ТЕБ!
16:48 22.10.2025
5 ръководителите на ДАР и ДАТО
16:50 22.10.2025
6 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап
За да може после ГЕРБ Ново начало да ни пази от комунисти, русофили, рептили и ... Сорос разбира се.
Нищо, че единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия, е Бойко Борисов.
Нищо, че Пеевски е внук на ДС началник, отгледан и възпитан от Мултигруп и руския агент Доган.
Нищо, че Гьорк ХандКиссинджър разтвори бyzки на Путлер, още преди да си е поискал, разбира се без Борисов да му е казал няма как да стане.
Коментиран от #9
16:55 22.10.2025
7 12340
да отнеме и правото на вето на Радев?!
... Едва ли е много, колкото да изяде половин прасе!
16:56 22.10.2025
8 История в документи
- никому известния ген. Радев за първи път беше представен от слаФчо в неговото шоу. Така преди беше представен и извесния само сред мyтpите - Борисов.
- ген. Решетников поръчва на шпионинът Малинов изследване за профил, който да заблуди българския избирател, че е евро-атлантик, а всъщност да е лесен за управление безгръбначен съветофил .
- Гоце номинира Радев. БСП определя ШЕСТО място на радев.
- привикват Гоце и Нинова в Москва за "съветване" и льотчика от шеста позиция, става първи на БСП.
- Решетников нарежда на носителя на орден Ломоносов за опазване на МОЧА -Борисов радев да е президент.
- агент Буда издига срещу радев неизбираемата Цецка Цачева. Агент Сава и ДПС подкрепя радев за главен руски Резидент.
....
Инициативен комитет, съставен от ДС-КГБ агенти го издигат за втори мандат ....
Следва "опраскването" на ТРИ парламента от слаФчо и сценаристчетата
Следват разрушителни за България години на еднолично управление на националния предател радев, действаш единствено за руските интереси. Смени всички шефове на службите с удобни предатели, като на практика ги подчини на кремълските фашисти.
След като слаФчо (гласуваш за слаФчо, получаваш некъпан тошко) губи подкрепа и няма как да съсипят още един парламент, инициира референдум за Президентска Република.
Та слафчо и бойко винаги са слугували на руската мафията.
Изтеклите документи около Пътната карта потвърждават това.
Коментиран от #12, #18, #20
16:57 22.10.2025
9 Хи хи
До коментар #6 от "Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап":Нищо , че чичо Румен е бил делегат на 13 конгрес на БКП , що не продължаваш ?
16:57 22.10.2025
10 Някой
За другото за НСО бе тотално в нарушение на правилника на парламента. С в същият ден предложено второ четене и гласуване. Когато в правилника се изисква нещо да е подадено до 18 часа на предният ден. Без правото да се сменя дневният ред на парламента, освен от председателят в самото начало. Дори това е показател, как потъпкват всичко. И гласувано с 120 депутата. Ако наложи вето президента, ще трябва да съберат 121. Поне някой да дойде на работа.
Коментиран от #13
16:58 22.10.2025
11 Кой ще отговаря за мобилизацията?
16:59 22.10.2025
13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #10 от "Някой":ЗА КАКВО ГОВОРИШ, "ДА Е ПОДАДЕНО ДО 18 Ч."!!??
ТИ НЕ ВИЖДАШ ЛИ ,ЧЕ ЦЪРВУЛИТЕ ИЛИ НЕ РАБОТЯТ,ИЛИ АКО РЕШАТ ДА ПОРАБОТЯТ, ТО Е САМО ЗА 35 МИН.
КОЙ ЩЕ СТОИ ЧАААК ДО 18 Ч.
17:05 22.10.2025
14 Асан
17:08 22.10.2025
15 Гост
17:08 22.10.2025
16 АНТИ-КОМУНИ$Т
това НЕ Е ЛИ НА Д€$Ъ "мъжлето" , Д€ТО ПАРТИЯТА-ХРАНИЛКА(БКП) ги уЖ€НИ ПР€ИЗБОРНО?!?
тоя ХВАЛИ-ПРЪЦКО Д€ТО НИ НАБУТА $ "договора" $ "Б О Т А Ш", ДА Е Б ъ неговата м а м . ц а $иган $ка!
17:11 22.10.2025
17 На всеки "български" гражданин
17:15 22.10.2025
18 Майна
До коментар #8 от "История в документи":Да
Но забравяш най- важното.
Радев , беше избран ( защо ли?) от Пентагона( ЦРУ)
Радев беше на обучение в Максуел
Радев изкара два курса - тактически и стратегически там.
Сложен в Алеята на отличниците на Максуел.
Характеристика- Надежден воин на бъдещето.)
Радев стана президент с думите - Крим е руски.
Радев( като президент)- Русия води агресивна война срещу Русия и Крим е незаконно анексиран( факт от негови изказвания)
Това , той подписа
17:16 22.10.2025
19 Хахаха
17:21 22.10.2025
20 Ветеран от Протеста
До коментар #8 от "История в документи":Що забрави Служебните правителства назначени от Резидента???В последното на Гълъб Донев назначават капитан на яхта за министър на Енергетиката ,който да включи договор с турската фирма БОТАШ,който договор да елиминира с клаузите си България като геостратегическа позиция за руската газ към Европа...Крайния резултат е Шест хиляди милиона загуба за Булгаргаз по договора с БОТАШ и Вредителство в големи размери по член на Наказателния Кодекс на Република България .
17:31 22.10.2025