22 Октомври, 2025 16:39 867 20

На 10 октомври парламентът реши, че ръководителите на ДАР и ДАТО вече няма да се назначават с указ на държавния глава

Президентът наложи вето на измененията в Закона за ДАР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от приетия на 10 октомври 2025 г. Закон за изменение на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР), с който правомощието по назначаване и по освобождаване на председателя на агенцията се възлага на Народното събрание.

Припомняме, че на 10 октомври парламентът реши, че ръководителите на ДАР и ДАТО вече няма да се назначават с указ на държавния глава, а ще бъдат избирани от Народното събрание. Предложението беше на управляващото мнозинство. Отхвърлена беше идеята на „Възраждане” промените да се отложат с една година и да влязат в сила след полагане на клетва на следващите президент и вицепрезидент.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 дядото

    14 4 Отговор
    ветото е правилно,но трябват и разумни политици и държавници да осмислят проблема,но от мафията,европодбогите и мафията - кой знае.

    16:43 22.10.2025

  • 2 Горски

    11 3 Отговор
    Чичо Румен се дърпа яко, ама двамата корполулентни господа, няма да го оставят да им се пречка в предопределената им съдба на управляващи територията. Радев, Радев,
    Какво чакаш, Радев?
    Да ти отнемат всички правомощия и да те изхвърлят от президентството ли?
    За мафията се бори само с военни и военно положение.
    С вето няма да стане!

    16:45 22.10.2025

  • 3 Ура,,Ура

    12 2 Отговор
    Двете прасета си въобразяват, че вечно те ще дърпат конците на парламента и са активирали техните послушници да гласуват тая простотия. Но въобще не мислят, че палачинката ще се обърне и тия техни мераци ще се насочат срещу тях.

    16:45 22.10.2025

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    11 3 Отговор
    РАДЕВ , ВДИГНИ ЮМРУК И ДАВАЙ ПО-СМЕЛО!
    НАРОДА Е С ТЕБ!

    16:48 22.10.2025

  • 5 ръководителите на ДАР и ДАТО

    5 2 Отговор
    Трябва да са с мажоритарен избор и да са русофили задължително

    16:50 22.10.2025

  • 6 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    4 3 Отговор
    То, нали това е играта - да си подавате топката с Шиши и Meчо.
    За да може после ГЕРБ Ново начало да ни пази от комунисти, русофили, рептили и ... Сорос разбира се.
    Нищо, че единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия, е Бойко Борисов.
    Нищо, че Пеевски е внук на ДС началник, отгледан и възпитан от Мултигруп и руския агент Доган.
    Нищо, че Гьорк ХандКиссинджър разтвори бyzки на Путлер, още преди да си е поискал, разбира се без Борисов да му е казал няма как да стане.

    Коментиран от #9

    16:55 22.10.2025

  • 7 12340

    4 1 Отговор
    Колко ли време му трябва на бат Шиши
    да отнеме и правото на вето на Радев?!
    ... Едва ли е много, колкото да изяде половин прасе!

    16:56 22.10.2025

  • 8 История в документи

    3 3 Отговор
    Как пРезидента Радев стана Президент.
    - никому известния ген. Радев за първи път беше представен от слаФчо в неговото шоу. Така преди беше представен и извесния само сред мyтpите - Борисов.
    - ген. Решетников поръчва на шпионинът Малинов изследване за профил, който да заблуди българския избирател, че е евро-атлантик, а всъщност да е лесен за управление безгръбначен съветофил .
    - Гоце номинира Радев. БСП определя ШЕСТО място на радев.
    - привикват Гоце и Нинова в Москва за "съветване" и льотчика от шеста позиция, става първи на БСП.
    - Решетников нарежда на носителя на орден Ломоносов за опазване на МОЧА -Борисов радев да е президент.
    - агент Буда издига срещу радев неизбираемата Цецка Цачева. Агент Сава и ДПС подкрепя радев за главен руски Резидент.
    ....
    Инициативен комитет, съставен от ДС-КГБ агенти го издигат за втори мандат ....
    Следва "опраскването" на ТРИ парламента от слаФчо и сценаристчетата
    Следват разрушителни за България години на еднолично управление на националния предател радев, действаш единствено за руските интереси. Смени всички шефове на службите с удобни предатели, като на практика ги подчини на кремълските фашисти.
    След като слаФчо (гласуваш за слаФчо, получаваш некъпан тошко) губи подкрепа и няма как да съсипят още един парламент, инициира референдум за Президентска Република.
    Та слафчо и бойко винаги са слугували на руската мафията.
    Изтеклите документи около Пътната карта потвърждават това.

    Коментиран от #12, #18, #20

    16:57 22.10.2025

  • 9 Хи хи

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап":

    Нищо , че чичо Румен е бил делегат на 13 конгрес на БКП , що не продължаваш ?

    16:57 22.10.2025

  • 10 Някой

    2 1 Отговор
    Това да е така е решено от преден парламент. И не е никаква вина на Радев. Очевидно се е правило да не е безконтролно назначението. Само че тези очакват, че президента е подписвач без право на мнение. Те трябваше да го съгласуват с него. Абсурдно е такива решения да са заради Радев, пък като му изтече мандата и ако е техен, да ги връщат. Такива неща се правят според това как да е устроена държавата, а не за определени хора.
    За другото за НСО бе тотално в нарушение на правилника на парламента. С в същият ден предложено второ четене и гласуване. Когато в правилника се изисква нещо да е подадено до 18 часа на предният ден. Без правото да се сменя дневният ред на парламента, освен от председателят в самото начало. Дори това е показател, как потъпкват всичко. И гласувано с 120 депутата. Ако наложи вето президента, ще трябва да съберат 121. Поне някой да дойде на работа.

    Коментиран от #13

    16:58 22.10.2025

  • 11 Кой ще отговаря за мобилизацията?

    3 0 Отговор
    Тоя от ДАР или тоя от ДАТО ?

    16:59 22.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Някой":

    ЗА КАКВО ГОВОРИШ, "ДА Е ПОДАДЕНО ДО 18 Ч."!!??
    ТИ НЕ ВИЖДАШ ЛИ ,ЧЕ ЦЪРВУЛИТЕ ИЛИ НЕ РАБОТЯТ,ИЛИ АКО РЕШАТ ДА ПОРАБОТЯТ, ТО Е САМО ЗА 35 МИН.
    КОЙ ЩЕ СТОИ ЧАААК ДО 18 Ч.

    17:05 22.10.2025

  • 14 Асан

    3 0 Отговор
    То изобщо няма Разузнаване, българите чак и агенция си имат.

    17:08 22.10.2025

  • 15 Гост

    2 1 Отговор
    Е Радев,тая работа НЯМА да стане.Малък си.

    17:08 22.10.2025

  • 16 АНТИ-КОМУНИ$Т

    2 1 Отговор
    АМА кой БЕШЕ този К А Р М А З Ъ ф а т м а к $ МНОООГО "БАДЖАНАК" рум€н П€Д€рад€Ф?!?!?
    това НЕ Е ЛИ НА Д€$Ъ "мъжлето" , Д€ТО ПАРТИЯТА-ХРАНИЛКА(БКП) ги уЖ€НИ ПР€ИЗБОРНО?!?
    тоя ХВАЛИ-ПРЪЦКО Д€ТО НИ НАБУТА $ "договора" $ "Б О Т А Ш", ДА Е Б ъ неговата м а м . ц а $иган $ка!

    17:11 22.10.2025

  • 17 На всеки "български" гражданин

    3 0 Отговор
    С двойно гражданство, служил в израелската армия трябва да му бъде отнето българското гражданство! Задължително. Това не са българи ! ... Те НЕ са и много впрочем, 317 човека са към 10.12.2024 г и им имам точният списък поименно ! ... Категорично трябва да им бъде отнето българското гражданство!

    17:15 22.10.2025

  • 18 Майна

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "История в документи":

    Да
    Но забравяш най- важното.
    Радев , беше избран ( защо ли?) от Пентагона( ЦРУ)
    Радев беше на обучение в Максуел
    Радев изкара два курса - тактически и стратегически там.
    Сложен в Алеята на отличниците на Максуел.
    Характеристика- Надежден воин на бъдещето.)
    Радев стана президент с думите - Крим е руски.
    Радев( като президент)- Русия води агресивна война срещу Русия и Крим е незаконно анексиран( факт от негови изказвания)
    Това , той подписа

    17:16 22.10.2025

  • 19 Хахаха

    1 1 Отговор
    Цървул руски

    17:21 22.10.2025

  • 20 Ветеран от Протеста

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "История в документи":

    Що забрави Служебните правителства назначени от Резидента???В последното на Гълъб Донев назначават капитан на яхта за министър на Енергетиката ,който да включи договор с турската фирма БОТАШ,който договор да елиминира с клаузите си България като геостратегическа позиция за руската газ към Европа...Крайния резултат е Шест хиляди милиона загуба за Булгаргаз по договора с БОТАШ и Вредителство в големи размери по член на Наказателния Кодекс на Република България .

    17:31 22.10.2025

