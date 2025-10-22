Новини
България »
Автоексперт: Оказваха ми натиск да променя експертизи за пътнотранспортни произшествия

Автоексперт: Оказваха ми натиск да променя експертизи за пътнотранспортни произшествия

22 Октомври, 2025 20:02, обновена 22 Октомври, 2025 20:27 803 8

  • николай попов-
  • сияна-
  • дело-
  • вещи лица-
  • христо узунов-
  • професор карапетков

Бащата на загиналата Сияна организира пресконференция в БТА

Автоексперт: Оказваха ми натиск да променя експертизи за пътнотранспортни произшествия - 1
Факти Факти

На пресконференция в БТА, организирана от Николай Попов, бащата на загиналата на пътя Сияна, водещият преподавател от Техническия университет доц. Христо Узунов заяви, че му е оказван натиск от проф. Карапетков – вещо лице по делото.

Това се случило по друго дело, тогава Карапетков също бил вещо лице на първа инстанция, а адвокат на обвиняемия бил Явор Нотев - идентична ситуацията с делото „Сияна“.

Това са и основните съмнения на бащата на детето Николай Попов.

Автоекспертът доц. Христо Узунов заяви, че и на самия него е оказван натиск от страна на същото вещо лице – да променя експертизи за пътнотранспортни произшествия.

„Имаше обаче случай, при който ми беше оказан натиск да изготвя експертиза, която да бъде продължение на онова, което беше дадено на първата инстанция“, сподели той.

След като отказал, срещу него започнал натиск да бъде заличен като вещо лице – от страна на Карапетков.

Николай Попов поиска да се създаде институт за вещи лица към Министерството на правосъдието, който да контролира работата им.

„Той е скрит съдия, оказва натиск над други експерти и предполагам само колко други експерти има, на които им е оказвал натиск“, заключи доц. Христо Узунов.

Юристът Тодор Батков пък нарече Карапетков „Сталин на автотехническите експерти“ заради "авторитарните му методи и натиска, който упражнява върху системата".

Той го попита дали вижда дявола в огледалото, когато се гледа в него.

Призоваваме да се мисли за промяна на системата, за да стане така, че да има случайно разпределение на вещите лица, както има случайно разпределение на съдиите по делата, за да се избегне всякакво съмнение за корупция и външно влияние, каза адв. Тодор Батков от Европейския Център за транспортни политики по време на пресконференцията.

Правосъдието е в основата на обществения договор. Когато държавата не може да осигури правосъдие, не може да раздава справедливост и се случват нещата, които се случват в момента в страната и всеки ден четем за тях - пребити, наръгани деца, застреляни родители, загинали в катастрофи. Тотален социален разпад. Една от големите причини е точно липсата на чувство за справедливост, коментира Тодор Батков. „В случая с пътнотранспортните произшествия имаме една буквално организирана престъпна група, състояща се от вещи лица, адвокати, свидетели, специалисти, които са за продан и има наддаване и от страна на извършителя, и от страна на близките на пострадалия или на жертвата. Който даде повече, натам се върти експертизата“, каза той. Тази система в момента, при която няма случайно разпределение, а всеки следовател избира с кой експерт и с кое вещо лице да работи, няма как да доведе до нищо добро, коментира още адв. Батков.

"След смъртта на детето ми, наред с всички безобразия, се натъкнах и на проблема с вещите лица и не само с автотехническата експертиза, а изцяло, каза Николай Попов. Преди време разкрихме скандални детайли около делото "Сияна" - вещото лице по него е свързано с едно юридическо лице, преподават заедно в една катедра и всичко води до изгледите, че те са доста близки, което е скандално за един така наречен независим експерт по толкова важно дело и адвокат на обвиняем, разказа той. Твърдя също, че по експертизата по делото на дъщеря ми има включително заложени капани и тя изглежда изцяло в наша полза, но всъщност не е така. Това ще го разкрием в съдебна зала, добави бащата на Сияна.

Една експертиза започва с огледния протокол, там се съдържа информацията, която самото вещо лице трябва да разчете внимателно и да изготви правилно обосновано заключение, каза доц. Христо Узунов. В огледния протокол могат да се съдържат доста противоречиви данни. И това идва именно от недостига на достатъчно добра техника при измерванията, които се правят на мястото на събитието, посочи той. По думите му това размиване води до съответните възможности за натиск в дадена посока или пък съответно за вземане на неправилни решения.

Бащата на Сияна заяви, че фондацията ще учреди гражданско сдружение. „Гражданското сдружение ще бъде насочено към три основни сфери в обществото: съдебна система, здравеопазване, пътища и транспорт. Тъй като това са кризисните проблеми на държавата от много години. Ще продължаваме под тази форма с обществения натиск“, посочи още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хипотетично

    8 1 Отговор
    Точно разказано за повсеместната практика на (зло)вещите лица, където парица е царица.

    Коментиран от #2

    20:28 22.10.2025

  • 2 Кит

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хипотетично":

    Би ли казал на какво основание твърдиш, че разказаното е "точно"?
    Та?

    Коментиран от #4, #6

    20:34 22.10.2025

  • 3 Гост

    3 2 Отговор
    В ТАЗИ ,,ТЕРИТОРИЯ,, ОТДАВНА ВСИЧКО Е ПРИКЛЮЧИЛО ВЪВ ВСЯКА СФЕРА...ПРОСТО ,,МАТЕРИАЛА,, Е ТАКЪВ....ОСТАНАЛ ОТ 100г НАСАМ..

    20:40 22.10.2025

  • 4 аз лично

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кит":

    имам случай с мой приятел който си изпати от вещо лице на фирма еконт !!! вещото лице направи експертиза на кола предадена за скрап преди година и половина!!! така че недей да си мислиш че всичко е мед и масло…

    20:43 22.10.2025

  • 5 Манчов

    0 1 Отговор
    Знаем ,че Герб и прокситата им умеят във всички сфери да " Ще продължаваме под тази форма с обществения натиск“ докато прекроят всичко според техните интереси ,нямащи нищо общо с правото.

    20:45 22.10.2025

  • 6 Хипотетично

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кит":

    На основание на горчивия личен опит през годините по гражданските дела, преди и сега и по наказателните се оказва същото и не пожелавам да ви се наложи да опрете до разтегливата (в нечия полза) преценка на (зло)вещи лица. Може някой и да направи анонимна анкета по въпроса. Точно разказано в публикацията.

    20:46 22.10.2025

  • 7 Гошо

    0 0 Отговор
    Нали до 20:26 часЪ днес всички плюйти по човека ве, аборигени ?
    Просто племе сте вий , ще дойде и ващо време

    20:47 22.10.2025

  • 8 Велев

    0 0 Отговор
    Боже, този човек няма ли да се спре най-накрая? От къде тези сили, тази енергия след всичко това, което го сполетя! Всичко това е ужасно , до кога ? Все пак трябва и малко смирение.

    20:47 22.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове