Автоексперт: Оказваха ми натиск да променя експертизи за пътнотранспортни произшествия

На пресконференция в БТА, организирана от Николай Попов, бащата на загиналата на пътя Сияна, водещият преподавател от Техническия университет доц. Христо Узунов заяви, че му е оказван натиск от проф. Карапетков – вещо лице по делото.

Това се случило по друго дело, тогава Карапетков също бил вещо лице на първа инстанция, а адвокат на обвиняемия бил Явор Нотев - идентична ситуацията с делото „Сияна“.

Това са и основните съмнения на бащата на детето Николай Попов.

Автоекспертът доц. Христо Узунов заяви, че и на самия него е оказван натиск от страна на същото вещо лице – да променя експертизи за пътнотранспортни произшествия.

„Имаше обаче случай, при който ми беше оказан натиск да изготвя експертиза, която да бъде продължение на онова, което беше дадено на първата инстанция“, сподели той.

След като отказал, срещу него започнал натиск да бъде заличен като вещо лице – от страна на Карапетков.

Николай Попов поиска да се създаде институт за вещи лица към Министерството на правосъдието, който да контролира работата им.

„Той е скрит съдия, оказва натиск над други експерти и предполагам само колко други експерти има, на които им е оказвал натиск“, заключи доц. Христо Узунов.

Юристът Тодор Батков пък нарече Карапетков „Сталин на автотехническите експерти“ заради "авторитарните му методи и натиска, който упражнява върху системата".

Той го попита дали вижда дявола в огледалото, когато се гледа в него.

Призоваваме да се мисли за промяна на системата, за да стане така, че да има случайно разпределение на вещите лица, както има случайно разпределение на съдиите по делата, за да се избегне всякакво съмнение за корупция и външно влияние, каза адв. Тодор Батков от Европейския Център за транспортни политики по време на пресконференцията.



Правосъдието е в основата на обществения договор. Когато държавата не може да осигури правосъдие, не може да раздава справедливост и се случват нещата, които се случват в момента в страната и всеки ден четем за тях - пребити, наръгани деца, застреляни родители, загинали в катастрофи. Тотален социален разпад. Една от големите причини е точно липсата на чувство за справедливост, коментира Тодор Батков. „В случая с пътнотранспортните произшествия имаме една буквално организирана престъпна група, състояща се от вещи лица, адвокати, свидетели, специалисти, които са за продан и има наддаване и от страна на извършителя, и от страна на близките на пострадалия или на жертвата. Който даде повече, натам се върти експертизата“, каза той. Тази система в момента, при която няма случайно разпределение, а всеки следовател избира с кой експерт и с кое вещо лице да работи, няма как да доведе до нищо добро, коментира още адв. Батков.



"След смъртта на детето ми, наред с всички безобразия, се натъкнах и на проблема с вещите лица и не само с автотехническата експертиза, а изцяло, каза Николай Попов. Преди време разкрихме скандални детайли около делото "Сияна" - вещото лице по него е свързано с едно юридическо лице, преподават заедно в една катедра и всичко води до изгледите, че те са доста близки, което е скандално за един така наречен независим експерт по толкова важно дело и адвокат на обвиняем, разказа той. Твърдя също, че по експертизата по делото на дъщеря ми има включително заложени капани и тя изглежда изцяло в наша полза, но всъщност не е така. Това ще го разкрием в съдебна зала, добави бащата на Сияна.



Една експертиза започва с огледния протокол, там се съдържа информацията, която самото вещо лице трябва да разчете внимателно и да изготви правилно обосновано заключение, каза доц. Христо Узунов. В огледния протокол могат да се съдържат доста противоречиви данни. И това идва именно от недостига на достатъчно добра техника при измерванията, които се правят на мястото на събитието, посочи той. По думите му това размиване води до съответните възможности за натиск в дадена посока или пък съответно за вземане на неправилни решения.



Бащата на Сияна заяви, че фондацията ще учреди гражданско сдружение. „Гражданското сдружение ще бъде насочено към три основни сфери в обществото: съдебна система, здравеопазване, пътища и транспорт. Тъй като това са кризисните проблеми на държавата от много години. Ще продължаваме под тази форма с обществения натиск“, посочи още той.