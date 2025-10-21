20% от тол камерите не работят

Около 20% от стационарните контролни точки на тол системата и близо две трети от сензорите за динамично измерване на тегло (WIM) не функционират. Това стана ясно от писмен отговор на регионалния министър Иван Иванов на питане от депутата Божидар Божанов от "Продължаваме Промяната – Демократична България" (ПП-ДБ).
Отговорът на министъра, датиран от 20 октомври, разкрива сериозни пропуски в системата за контрол на пътните такси и претоварените превозни средства.
Електронната система разполага с общо 295 стационарни контролни точки, известни като тол рамки. Според министър Иванов, "от тях над 80% функционират в нормален режим, а останалите са в процес на временно възстановяване или профилактика, свързана с планови технически дейности, сервизно обслужване или обновяване на оборудването."
Това на практика означава, че около 59 контролни точки в момента са извън строя. Тези съоръжения се използват както за събиране на такси, така и за контрол на скоростта. В отговора се посочва, че в определени участъци вече се следи за средна скорост, като има планове да се въведе и контрол на моментната скорост.
Още по-сериозна е ситуацията при специализираните WIM сензори, които са вградени в пътната настилка и служат за претегляне на камионите в движение.
Системата разполага с 200 такива устройства, но според данните от министерството, едва една трета от тях функционират в активен режим. Това означава, че приблизително 133 сензора не работят активно.
Проблемът е ключов, тъй като именно тези сензори се използват за санкциониране на претоварени камиони – функция, която според Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) беше активирана преди около седмица.
Министър Иванов допълва, че поддържането на системата се извършва по вътрешни правила на Националното тол управление към АПИ, като целта е да се гарантира висока надеждност.
