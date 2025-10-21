Новини
20% от тол камерите не работят

21 Октомври, 2025 13:41 1 085 17

  • тол камери-
  • повреда-
  • не работят

Сериозни пропуски в системата за контрол на пътните такси и претоварените превозни средства

20% от тол камерите не работят - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Около 20% от стационарните контролни точки на тол системата и близо две трети от сензорите за динамично измерване на тегло (WIM) не функционират. Това стана ясно от писмен отговор на регионалния министър Иван Иванов на питане от депутата Божидар Божанов от "Продължаваме Промяната – Демократична България" (ПП-ДБ).

Отговорът на министъра, датиран от 20 октомври, разкрива сериозни пропуски в системата за контрол на пътните такси и претоварените превозни средства.

Електронната система разполага с общо 295 стационарни контролни точки, известни като тол рамки. Според министър Иванов, "от тях над 80% функционират в нормален режим, а останалите са в процес на временно възстановяване или профилактика, свързана с планови технически дейности, сервизно обслужване или обновяване на оборудването."

Това на практика означава, че около 59 контролни точки в момента са извън строя. Тези съоръжения се използват както за събиране на такси, така и за контрол на скоростта. В отговора се посочва, че в определени участъци вече се следи за средна скорост, като има планове да се въведе и контрол на моментната скорост.

Още по-сериозна е ситуацията при специализираните WIM сензори, които са вградени в пътната настилка и служат за претегляне на камионите в движение.

Системата разполага с 200 такива устройства, но според данните от министерството, едва една трета от тях функционират в активен режим. Това означава, че приблизително 133 сензора не работят активно.

Проблемът е ключов, тъй като именно тези сензори се използват за санкциониране на претоварени камиони – функция, която според Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) беше активирана преди около седмица.

Министър Иванов допълва, че поддържането на системата се извършва по вътрешни правила на Националното тол управление към АПИ, като целта е да се гарантира висока надеждност.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    3 3 Отговор
    Режимът се нуждае от пари за да закърпи положението докато напечатат евраците от 1 януари.После ,ми то няма да има после.

    13:44 21.10.2025

  • 2 дрън дрън

    9 1 Отговор
    И това ако е новина ...

    То самата държава не работи ... Но да краде яко - това го може ...

    13:44 21.10.2025

  • 3 истина ти казвам

    5 1 Отговор
    Маро пак не си в час.80% от камерите не работят!

    13:45 21.10.2025

  • 4 Корумпиран

    7 0 Отговор
    Важното е 100% от средствата да са усвоени!

    13:47 21.10.2025

  • 5 РОБИ УЙЛЯМС

    10 0 Отговор
    ТЕХНИКАТА ОТКАЗВА , НО ХОРАТА ОТ ДАИ СА ВИНАГИ НА СВОЯ ПОСТ.САМО ИМ ТРЯБВА ПАЛКА И ГУГЪЛ ТРАНСЛЕЙТ

    Коментиран от #10

    13:47 21.10.2025

  • 6 Хипотетично

    0 0 Отговор
    Обективна съпротива срещу обективен контрол е логична реакция от всякакви административни нива и също транспортно лоби.

    13:52 21.10.2025

  • 7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    МНОГО ЩЯХ ДА СЕ ИЗНЕНАДАМ,АКО ВСИЧКИ РАБОТЕХА.

    13:56 21.10.2025

  • 8 Бригадир

    2 0 Отговор
    Като гледам какви резултати по идентифициране на претоварени камиони постигнаха с 20% неработещи камери няма особена нужда от тях. Когато тръгне на път един камион ще мине под 4-5 камери. Все една ще го хване.

    14:03 21.10.2025

  • 9 камера като види лазер и изгаря

    2 1 Отговор
    ако имате от тия по мощните лазарчета дето се продават по битаците и по сайтовете , като ги насочите във камерата и задържите направо я пали и изгарят матриците на камерите

    Коментиран от #11, #12

    14:11 21.10.2025

  • 10 Баш Батка

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "РОБИ УЙЛЯМС":

    Те тез палячовци имат правомощия само да викнат катаджии. Правя ги на прах с две думи тез недоразумения.

    14:14 21.10.2025

  • 11 Баш Батка

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "камера като види лазер и изгаря":

    Как ма виждаш да камрам с 200 Е60така и да светя с лазер докато съм тиктока?

    14:15 21.10.2025

  • 12 Имаш ли 12 години?

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "камера като види лазер и изгаря":

    Нали ще видят записа преди осветяването и по другите камери ще те проследят? След два дни ще те гледаме по телевизията с белезниците.

    Коментиран от #15

    14:19 21.10.2025

  • 13 Ко каза

    1 0 Отговор
    То па какво, ли работи в тази държава.

    14:21 21.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 на кого са нужни тия 12г.?

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Имаш ли 12 години?":

    не са ми нужни 12 години за да мога да си играя с лазерче

    както и да карам дрон които може да оцапа гащите на половината нато

    14:46 21.10.2025

  • 16 демокрация ли?

    0 0 Отговор
    обичам да си светкам с лазерчето по всякакви охранителни камери, никъде не пише че е забранен лазера !!!
    то вие с тая демокрация и със фенерчета ще ни забраните да светиме а пишете какво било у серверна корея бе бастуни

    14:47 21.10.2025

  • 17 като няма пъдпъдъци

    0 0 Отговор
    пък дядо стреля с ловната пушка по тия камери те не снимат постоянно а само когато нещо премине през бобината така че с кеф да си ги гръмнеш

    14:48 21.10.2025

