66% от кантарите на тол-системата не работят
66% от кантарите на тол-системата не работят

26 Октомври, 2025 15:22

Освен кантарите, не е малък и делът на неработещите камери от системата

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Повече от 66% от кантарите, част от националната тол-система, не функционират към момента. Това става ясно от официален отговор на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) по парламентарен въпрос, зададен от депутата Божидар Божанов от „Продължаваме промяната - Демократична България“.

Според предоставената информация, едва една трета от сензорите за динамично измерване на теглото на товарни автомобили работят, докато останалите две трети са в процес на техническо обслужване, реконфигурация или въвеждане в експлоатация след софтуерно обновяване. Това създава сериозни съмнения относно ефективността на контрола върху тежкотоварния трафик и потенциалното му влияние върху пътната инфраструктура.

Депутатът Божанов коментира ситуацията с думите: „Нормално е да има някакъв процент неработещи компоненти. Но не е нормално две трети от кантарите да не работят. Защото тяхната роля е да следят претоварени камиони – камиони, които рушат пътната мрежа и които могат да убиват“.

Освен кантарите, не е малък и делът на неработещите камери от системата. В отговора от МРРБ се посочва, че в момента 80% от общо 295 стационарни контролни точки по републиканската пътна мрежа са в работен режим. Останалите 20% се намират в процес на планова техническа поддръжка.

Министерството подчертава, че системата се поддържа на базата на дистанционен мониторинг и диагностика, като се реагира незабавно при установяване на проблеми чрез мобилни екипи. Приоритет се дава на възстановяването на работата на сензори и камери по основните пътни коридори и входно-изходните точки на страната.

Въпреки уверенията от страна на МРРБ, депутати и експерти поставят под въпрос нивото на контрол върху тежкотоварния трафик в страната, особено при наличие на сериозен дял неработещи устройства. Контролът върху претоварените камиони е ключов елемент за опазване на пътната инфраструктура и намаляване на риска от пътни инциденти.


  • 1 хи хи хиии

    3 2 Отговор
    ловджийте са взели да ги стрелят тия камери острани и пуцаш да видиш ще падне ли птичето

    15:35 26.10.2025

  • 2 ремонт на ремонта и пак ремонт

    8 2 Отговор
    на бай тошо пътищата не се рушаха 50 години без значение колко е натоварен един камион сега от какво ги правите че все камионите са виновни а не калпавия асвалт и лошата техника на поставяне , да не казвам и колко е тъничък асвалта

    15:39 26.10.2025

  • 3 Оня с коня

    6 1 Отговор
    нали вече взехте парите какво е значението колко от тях работят?

    15:39 26.10.2025

  • 4 Лост

    2 0 Отговор
    Ами значи имаме квалифицирано мнозинство -на неработещи срещу работещи.

    15:51 26.10.2025

