66% от кантарите на тол-системата не работят

Повече от 66% от кантарите, част от националната тол-система, не функционират към момента. Това става ясно от официален отговор на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) по парламентарен въпрос, зададен от депутата Божидар Божанов от „Продължаваме промяната - Демократична България“.

Според предоставената информация, едва една трета от сензорите за динамично измерване на теглото на товарни автомобили работят, докато останалите две трети са в процес на техническо обслужване, реконфигурация или въвеждане в експлоатация след софтуерно обновяване. Това създава сериозни съмнения относно ефективността на контрола върху тежкотоварния трафик и потенциалното му влияние върху пътната инфраструктура.

Депутатът Божанов коментира ситуацията с думите: „Нормално е да има някакъв процент неработещи компоненти. Но не е нормално две трети от кантарите да не работят. Защото тяхната роля е да следят претоварени камиони – камиони, които рушат пътната мрежа и които могат да убиват“.

Освен кантарите, не е малък и делът на неработещите камери от системата. В отговора от МРРБ се посочва, че в момента 80% от общо 295 стационарни контролни точки по републиканската пътна мрежа са в работен режим. Останалите 20% се намират в процес на планова техническа поддръжка.

Министерството подчертава, че системата се поддържа на базата на дистанционен мониторинг и диагностика, като се реагира незабавно при установяване на проблеми чрез мобилни екипи. Приоритет се дава на възстановяването на работата на сензори и камери по основните пътни коридори и входно-изходните точки на страната.

Въпреки уверенията от страна на МРРБ, депутати и експерти поставят под въпрос нивото на контрол върху тежкотоварния трафик в страната, особено при наличие на сериозен дял неработещи устройства. Контролът върху претоварените камиони е ключов елемент за опазване на пътната инфраструктура и намаляване на риска от пътни инциденти.