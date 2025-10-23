Новини
Комисията по енергетика обсъжда промените в Закона за насърчаване на инвестициите

23 Октомври, 2025 07:05 386 3

Продажбата на активите на „Лукойл“

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

У нас Комисията по енергетика в парламента ще разгледа на второ четене промените в Закона за насърчаване на инвестициите, който регламентира продажбата на активите на „Лукойл“, уточни БНТ.

Промените предвиждат сделката да може да се осъществи само след одобрение първо от ДАНС и после от Министерския съвет. Според вносителите от ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС това гарантира сигурност за страната при сделката.

Според опозицията така се осигурява възможност за рекет на евентуалния инвеститор.

На първо четене промените бяха приети с гласовете на мнозинството, като преди това минаха за един ден през две комисии.


България
  • 1 бай Бай

    3 0 Отговор
    Забравили са да добавят и че ДАНС ще определи цената, освен купувача, но то изглежда се подразбира, нали?
    Свободен пазар и евроатлантизъм в пълен капацитет, хаха...

    07:11 23.10.2025

  • 2 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    А КОЛКО ОТ ТАЗИ КОМИСИЯ СА ЮРИСТИ? ИЛИ ВСИЧКИ СА КАТО,,МАМИН СТЮ ,, И К.ЗАРКОВ?

    07:12 23.10.2025

  • 3 Оставка на Лихварите ДПС БКП, ИТН, ГЕРБ

    0 0 Отговор
    Незаконно прокараха ФАЛШИВАТА формула за Сградна Инсталация чрез Закон Киберпрестъпност, защото е СИ не се измерва реално. А се изчислява по фалшива формула.
    Въдедоха на първо четене ТАКСА ВОДОМЕР, НЕЗАКОННО ДПС, ГЕРБ СДС, БКП, ИТН със 118 гласа., защото милиарди са профукани от фондовете. Инвестиционните планове не са изпълнени, милиарди са ограбени, без концесионни такси.
    В София водата е на Гравитачен Принцип, а водопроводите са строени от Соца. В такса водомер отново ще плащаме ДВА ПЪТИ за една и съща услуга. "Отвеждане отпадъчни води", които са Калкулирани и сега.
    Вероятно е въпрос на време да въведат такса електромер, такса поглед към слънцето, такса дъжд, такса достъп до мобилен, такса пейка, такса амортизация на тротоари при излизане от домовете ни..
    ОСТАВКА на ЛИХВАРИТЕ: БКП, ДПС, СДС, ГЕРБ, ИТН.
    Това е "Омразно Правителство", окупирало властта с 46% изборни нарушения, според КС.
    Или 50% от НС и Мин. Съвет, Министри са незаконно заели постовете си при Около около 35% гласували, реално 20%., издигнати и назначени от фалшиво НС.
    Лишиха ни от евтини газ,петрол, ток, вода, газ ХЛЯБ, цена българска пшеница 35 стотинки, цена евтин пляб 2.20.
    ОСТАВКА!

    07:23 23.10.2025

