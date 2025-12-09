Новини
Проф. Кантарджиев: Никакви ваксини срещу грип не трябва да останат по хладилниците

9 Декември, 2025

  • проф. тодор кантарджиев-
  • болници-
  • грип

Болниците не са препълнени, но има увеличение на броя на случаите в сравнение с миналата година, обясни той

Проф. Кантарджиев: Никакви ваксини срещу грип не трябва да останат по хладилниците - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Болниците не са препълнени, но има увеличение на броя на случаите на грип в сравнение с миналата година по това време. Това каза в предаването “Пресечна точка” по Нова тв бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев.

“Болниците се задъхват. Особено във Великобритания, където връзката между здравните власти и медиите е най-крепка и веднага всичко се разпространява”, обясни той.

Проф. Кантарджиев сподели, че преди месеци, когато епидемията беше в Южното полукълбо, се появи един подвариант на грип А - H3N2. “През следващите месеци, докато циркулираше, той получи още мутации и вече има 9 на брой. Той вкарва хората в болници”.

По думите му болниците не са препълнени, но има увеличение на броя на случаите в сравнение с миналата година по това време. “Главно са хора над 65-годишна възраст, които са със странични заболявания. При тях грипът минава по-тежко, нуждаят се от подаване на кислород. Повечето от тези хора са забравили да се ваксинират или пък не са взели веднага лекарствено средство срещу грип, изписано от лекар”.

“Ако имаш такова лекарство под ръка, една опаковка стига за цялото семейство. Който се разболее, в рамките на 10 часа трябва вече да го е взел - след 24 до 48 часа ще е много по-добре. Останалите трябва да вземат едно хапче от това лекарство. Но това е лекарствено средство, което се изписва от лекар. Никакво самолечение”, каза проф. Кантарджиев.

“Обаждаш се по телефона и казваш на доктора какво ти е, а не първо да чакаш един ден да ти мине. Грипът не минава. Възрастните трябва да имат комуникация по телефона, не да ходят на обществени места”, смята той.

Проф. Кантарджиев обясни, че децата от 5 до 14-годишна възраст са уязвима група от обществото, защото не са били никога в контакт с този под вариант на грип H3. “Колективният имунитет е отслабен. Именно затова те са първите, които се разболяха. От около 90 изследвани проби на деца миналата седмица, повече от 15% са се разболели от H3N2”.

“Били сме в много по-страшни ситуации”, коментира той.

Според него никакви ваксини не трябва да останат по хладилниците. “Мутациите на този нов вариант доста променят действието на ваксината. Тя започва да действа само срещу най-тежките усложнения, но Центърът по контрол на заболяванията в Стокхолм казва, че трябва колкото се може повече хора да се ваксинират”.


