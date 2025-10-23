Новини
България »
Нидал Алгафари: Борисов реши да провери за себе си какво е положението. Да опипа пулса

Нидал Алгафари: Борисов реши да провери за себе си какво е положението. Да опипа пулса

23 Октомври, 2025 12:26 659 19

  • нидал алгафари-
  • бойко борисов-
  • избори

Видяхме как чисто политически, дори не по национални причини, а заради едни общински избори в Пазарджик, на практика държавата беше спряна

Нидал Алгафари: Борисов реши да провери за себе си какво е положението. Да опипа пулса - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Всички очакваха голяма новина. А голямата новина е, че няма новина. Всичко се случи заради това, че Борисов се подразни от публикациите и коментарите по негов адрес относно изборите в Пазарджик - че бил загубил, че партията му падала, че изоставал. Той реши да провери за себе си какво е положението. Да опипа пулса. Накара всички свои народни представители и лидери по места да се допитат до хората. След като разбра, че са стабилни, вече можеше да отиде на всякакви преговори, знаейки какви козове държи."

Това заяви в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS комуникационният експерт Нидал Алгафари по повод трусовете в управлението през последната седмица, които доведоха и до отмяна на заседание на кабинета.

И допълни, че „останалото било просто желание на всички да се упражняват в духовити коментари, което е смешно”.

Според журналиста Людмил Илиев обаче „голяма новина може да няма”, но следва да се направи един голям извод от последната седмица. А именно, че всичко, „което управляващите ни казваха досега, че това правителство съществува, за да поддържа държавата стабилна, се оказва невярно”.

„Видяхме как чисто политически, дори не по национални причини, а заради едни общински избори в Пазарджик, на практика държавата беше спряна. Премиерът Росен Желязков с лекота се отказа да ръководи правителството, а Бойко Борисов – като председател на парламентарната си група, инициира затварянето на парламента. Цяла седмица държавата не работеше, защото всички очакваха голям политически трус, който накрая дори не се случи”, припомни той.

Алгафари обаче не се съгласи с тезата, че „Желязков е отменил управлението на държавата”. „Отменено е едно заседание на Министерския съвет, но не е спряно управлението на държавата. Просто решиха да се съберат с коалиционните партньори и да преценят кой колко сила има”, обясни той.

От своят страна Илиев коментира: ”Говорих с колеги – правителствени репортери с дългогодишен опит. Такова нещо не се е случвало досега. При всякакви кризи – протести, скандали, аварии, Министерският съвет е заседавал. А сега не заседава, защото ГЕРБ е загубил избори в Пазарджик. Това нормално ли е?”.

Според Алгафари обаче управлението на държавата не е спирано - просто едно заседание не се е състояло.”Имало е период, когато опозицията не е позволявала кворум, и това е логична политическа игра”, припомни той.

Но по думите на журналиста подобно политическо поведение „създава опасен прецедент, защото следващия път може да спрат работата на държавата за месец”, на което комуникационният експерт отговори: „Никой не е спирал държавата. Имаме стабилност, ще има правителство и то ще изкара мандата си”.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да де,ама

    17 0 Отговор
    Всичко е законен годеж. Бойко Борисов е булката, а жених е Пеевски.

    Коментиран от #3

    12:27 23.10.2025

  • 2 дедо

    12 0 Отговор
    Момчетата от ДС добиха кураж. Да видим, докъде ще стигнат.

    12:29 23.10.2025

  • 3 Винаги

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да де,ама":

    съм си мислила, че Тиквата е с ненаситен търбух и затова е толкова издут, а то се оказа, че е забременяла от Дебел ПееФ.

    12:30 23.10.2025

  • 4 Тоя смешник докога ше изказва мнение

    21 0 Отговор
    Ужасно противна личност

    12:30 23.10.2025

  • 5 Алтафини не ставаш

    8 0 Отговор
    Ама опипа грешен орган, на грешен човек!

    Коментиран от #6

    12:30 23.10.2025

  • 6 Със сигурност

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Алтафини не ставаш":

    жена му Алгафари става и хваща мъжко око. Тя си си е много добре, докато той се плези и скимти по екраните.

    12:34 23.10.2025

  • 7 Новичок

    11 0 Отговор
    Тоя какъв "комуникационен експерт " е бре хора !!! Срам нямате ли ,Пфу...

    12:34 23.10.2025

  • 8 Чалгафари

    7 0 Отговор
    Главното Дъ му опипва простатата направо, не пулса.

    12:36 23.10.2025

  • 9 Говорещи глави за 20к

    8 0 Отговор
    А, този прибира ли се в къщи изобщо или само прескача за инструкции до Шиши и пак се връща в телевизията, за да преведе npaceшкото мучене на пеевски на разбираем език.

    12:37 23.10.2025

  • 10 Гост

    11 0 Отговор
    Долен, продажен, миризлив псевдоанализатор. На жена ти се чудя?!!! Как си ляга с продажник като тебе?!!

    Коментиран от #15

    12:37 23.10.2025

  • 11 Ти си му ибрикчията

    6 0 Отговор
    Докато си проверява пулса.

    12:38 23.10.2025

  • 12 Досаден

    10 0 Отговор
    агент Наско , ДС . И сина си завря у шайката на БКП и милиционерите ! Един читав няма !

    12:40 23.10.2025

  • 13 Кажи честно ... 🤣

    9 0 Отговор
    Медиите с голяма упоритост канят този доказан манипулатор, агент на ДС, изпълните на поръчки на деца и внуци на ДС и БКП. Шиши като внук на ДС началник и любимец на задкулисието се обслужва с предимство. 🤣


    „Никога не съм се представял за анализатор, нито за независим, а за пиар експерт и писател. Не изписвайте под името ми независим анализатор“ Нидал Алгафари 🤣🤣🤣

    12:41 23.10.2025

  • 14 Когато си неможач

    6 0 Отговор
    Положението е безнадеждно.

    12:44 23.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мазния с мазната коса

    3 0 Отговор
    Да каже колко пари взема от Прасето и защо трябва да му слушаме глупостите?

    13:03 23.10.2025

  • 17 Герберстки скунск!

    2 0 Отговор
    MupuзлuB cupuйсku Пop!

    13:04 23.10.2025

  • 18 Лост

    0 0 Отговор
    Прав е Алгафари.Борисов усети пулса на букета от пулсиращи вени на Пеевски.

    13:05 23.10.2025

  • 19 Стига!

    0 0 Отговор
    Стига бе, ГЕРБафари, пардон, Алгафари Стига бе, гнусен и долен теляк на банкянската тиква от СИК и лизач на дебелия му з....к! Че как не ти изтъня език ба, нечистоплътно нищожество, дето не се къпеш и смърдиш от километри! Много ниско падна бе, ОЕРбафари, многоу направо копаеш дъното, само че много скоро точно на дъното ще бъдеш затрупан и колкото и да пълзиш като червей, какъвто си, няма да изпълзиш и ще си останеш там! Да, нищожество си се пръкнал и нищожество ще се споминеш!

    13:08 23.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове