Нидал Алгафари: Борисов реши да провери за себе си какво е положението. Да опипа пулса

"Всички очакваха голяма новина. А голямата новина е, че няма новина. Всичко се случи заради това, че Борисов се подразни от публикациите и коментарите по негов адрес относно изборите в Пазарджик - че бил загубил, че партията му падала, че изоставал. Той реши да провери за себе си какво е положението. Да опипа пулса. Накара всички свои народни представители и лидери по места да се допитат до хората. След като разбра, че са стабилни, вече можеше да отиде на всякакви преговори, знаейки какви козове държи."

Това заяви в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS комуникационният експерт Нидал Алгафари по повод трусовете в управлението през последната седмица, които доведоха и до отмяна на заседание на кабинета.

И допълни, че „останалото било просто желание на всички да се упражняват в духовити коментари, което е смешно”.

Според журналиста Людмил Илиев обаче „голяма новина може да няма”, но следва да се направи един голям извод от последната седмица. А именно, че всичко, „което управляващите ни казваха досега, че това правителство съществува, за да поддържа държавата стабилна, се оказва невярно”.

„Видяхме как чисто политически, дори не по национални причини, а заради едни общински избори в Пазарджик, на практика държавата беше спряна. Премиерът Росен Желязков с лекота се отказа да ръководи правителството, а Бойко Борисов – като председател на парламентарната си група, инициира затварянето на парламента. Цяла седмица държавата не работеше, защото всички очакваха голям политически трус, който накрая дори не се случи”, припомни той.

Алгафари обаче не се съгласи с тезата, че „Желязков е отменил управлението на държавата”. „Отменено е едно заседание на Министерския съвет, но не е спряно управлението на държавата. Просто решиха да се съберат с коалиционните партньори и да преценят кой колко сила има”, обясни той.

От своят страна Илиев коментира: ”Говорих с колеги – правителствени репортери с дългогодишен опит. Такова нещо не се е случвало досега. При всякакви кризи – протести, скандали, аварии, Министерският съвет е заседавал. А сега не заседава, защото ГЕРБ е загубил избори в Пазарджик. Това нормално ли е?”.

Според Алгафари обаче управлението на държавата не е спирано - просто едно заседание не се е състояло.”Имало е период, когато опозицията не е позволявала кворум, и това е логична политическа игра”, припомни той.

Но по думите на журналиста подобно политическо поведение „създава опасен прецедент, защото следващия път може да спрат работата на държавата за месец”, на което комуникационният експерт отговори: „Никой не е спирал държавата. Имаме стабилност, ще има правителство и то ще изкара мандата си”.