Гуцанов: Ще бъда безкомпромисен към нарушения при помощите за уязвимите

23 Октомври, 2025 13:02 571 14

  • борислав гуцанов-
  • хранителни пакети

Министър Гуцанов обясни, че първият транш по програмата, включва хигиенни материали, макаронени изделия и захар

„Няма да допусна никакви нарушения при раздаването на хранителни пакети на хората от уязвимите групи. Ще бъда абсолютно безкомпромисен по този въпрос“. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на работното си посещение в Благоевград. Той направи проверка на процеса на раздаването на пакети с хранителни продукти и хигиенни материали по Програма „Храни и основно материално подпомагане“.

„По начина, по който подходихме с домовете за възрастни хора, така ще бъде и тук. Абсолютно безкомпромисен ще бъда. Не може 650 хиляди души да имат нужда от тази помощ, а някой да си позволява да издевателства над тях”, каза министър Гуцанов. Той беше категоричен, че проверките ще продължат, като се планира да бъдат посетени поне още няколко места в страната, за да следи процеса.

Министър Гуцанов обясни, че първият транш по програмата, включва хигиенни материали, макаронени изделия и захар. До момента раздаването е стартирало в 235 пункта в цялата страна. То ще продължи до края на ноември, като за областите Пловдив и Благоевград срокът ще бъде удължен до 5 декември 2025 г. След това ще започне да се раздава вторият транш, който ще включва 15 хранителни продукта.

„Агенцията за социално подпомагане се справи добре. Подготвиха навреме списъците с хората, които трябва да получат тази подкрепа”, допълни той.

По програмата Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Агенцията за социално подпомагане (АСП) подкрепят хора и семейства с ниски доходи и с право на подпомагане към август 2025 г. по различни социални закони. Пакети се получават и от домакинствата, получаващи помощ за отопление. Очакванията продуктите да достигнат до около 650 000 души в цялата страна.

„Аз благодаря на БЧК и господин Григоров за това, че съвместно правим за пореден път тази операция”, заяви министър Гуцанов. Той разговаря с получателите, както и с доброволците, на които реално се крепи процесът. „Благодаря ви за всичко, което правите“, обърна се министърът към тях.

Той отбеляза, че от началото на годината МТСП е направило всичко, за да не усетят най-уязвимите тежката ситуация. На 31 декември миналата година изтече „Грижа в дома“ — една програма, която е изключително важна. Намерихме стотици милиони и на практика подкрепата продължава. Намерихме допълнително финансиране и за „Топъл обяд“ — нещо, което е ключово важно за голяма част от хората. То не е някакъв лукс, а наистина тези хора се нуждаят от топлия обяд”, отбеляза Гуцанов.

Министърът на труда и социалната политика посети и центъра за настаняване от семеен тип на хора с увреждания в града. Там той разговаря както с настанените, така и с работещите. Гуцанов се запозна с предстоящите подобрения. „Винаги може да разчитате на мен, ако имате нужда от нещо“, каза им той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дърт

    10 0 Отговор
    лъжец и мошеник ! Професия !

    13:04 23.10.2025

  • 2 Гуцанов

    4 0 Отговор
    Какво правиш в това бандитско правителство?! Поддържаш кражбите на Шиши и Тиквата, нали?!

    13:05 23.10.2025

  • 3 Много е противен

    5 0 Отговор
    Тоя мазник и продажник

    13:06 23.10.2025

  • 4 гуши гуши

    4 0 Отговор
    а ще бъдеш ли безкомпромисен към нарушения при помощите за
    чекмеджарите от общ поръчкари/

    за кокошки няма прошка
    а за баш големите крадци мълчите
    а и се подражава

    13:08 23.10.2025

  • 5 Ддд

    2 0 Отговор
    Алооооу, един пакет захар и пакет спагети, не е хранителни помощи.
    4-5 вида веро с различни цветове, един пакет тоалетна хартия, паста и четка за зъби. Това са помощите които раздават. ПЪЛНА ПОДИГРАВКА.

    13:09 23.10.2025

  • 6 Ддд

    2 0 Отговор
    Миналата година даваха същите боклуци. Хранят фирмите с нашите пари, че УЖ това било помощ за нещо си!

    13:11 23.10.2025

  • 7 може при крадливо управление и скъпотия

    2 0 Отговор
    Не може 650 хиляди души да имат нужда

    а след година ще са над милион гладни
    но щастливи еврозонаджии без евро в джобовете

    13:11 23.10.2025

  • 8 Сбъркана политика

    2 0 Отговор
    Помощите са бизнес. Помогнете на хората като им намерите работа, а умните сами си правят фидето и пастата.

    13:26 23.10.2025

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ФИРМА НА ГРИША ГАНЧЕВ ЛИТЕКСА Е ИМА ФИРМА СЪС ВСИЧКИ СМОЛЯНСКИ ОБЩИНИ УПРАВЛЯВАНИ ОТ ГЕРБ
    ДА ПРЕДОСТАВЯ УСЛУГИ ПО ЕВРО - ПРОГРАМИ ЗА ПРЕ - КВАЛИФИКАЦИЯ НА БЕДНИТЕ .. И В СЪЩОТО ВРЕМЕ Е СТРОЯЛА СЕВЕРНАТА ТАНГЕНТА НА СОФИЯ

    13:26 23.10.2025

  • 10 Хаха, безкомпромисно

    2 0 Отговор
    Леле, като виждам кой ще "пази" помощите.....

    13:28 23.10.2025

  • 11 анализиращ

    2 0 Отговор
    За това, че успя да подобри условията за живот в домовете за стари хора, Борислав Гуцанов заслужава да бъде предложен за награда, с най висшият български орден и да бъде издигнат на по висок пост, в управлението на страната!

    13:30 23.10.2025

  • 12 ггтг

    2 0 Отговор
    Коледните добавки за пенсионерите???

    14:08 23.10.2025

  • 13 Сусу Манарата

    1 0 Отговор
    Гуцанка, ти и твоята партия приключихте. Повече власт няма да видиш.

    14:10 23.10.2025

  • 14 дядото

    1 0 Отговор
    и кои са уязвимите.тези които не са и не желаят да работят,не знаят да пишат,да говорят български език.,но гласуват за когото кажете.така ли е бе наглец

    14:18 23.10.2025

