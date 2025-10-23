Гуцанов: Ще бъда безкомпромисен към нарушения при помощите за уязвимите

„Няма да допусна никакви нарушения при раздаването на хранителни пакети на хората от уязвимите групи. Ще бъда абсолютно безкомпромисен по този въпрос“. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на работното си посещение в Благоевград. Той направи проверка на процеса на раздаването на пакети с хранителни продукти и хигиенни материали по Програма „Храни и основно материално подпомагане“.
„По начина, по който подходихме с домовете за възрастни хора, така ще бъде и тук. Абсолютно безкомпромисен ще бъда. Не може 650 хиляди души да имат нужда от тази помощ, а някой да си позволява да издевателства над тях”, каза министър Гуцанов. Той беше категоричен, че проверките ще продължат, като се планира да бъдат посетени поне още няколко места в страната, за да следи процеса.
Министър Гуцанов обясни, че първият транш по програмата, включва хигиенни материали, макаронени изделия и захар. До момента раздаването е стартирало в 235 пункта в цялата страна. То ще продължи до края на ноември, като за областите Пловдив и Благоевград срокът ще бъде удължен до 5 декември 2025 г. След това ще започне да се раздава вторият транш, който ще включва 15 хранителни продукта.
„Агенцията за социално подпомагане се справи добре. Подготвиха навреме списъците с хората, които трябва да получат тази подкрепа”, допълни той.
По програмата Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Агенцията за социално подпомагане (АСП) подкрепят хора и семейства с ниски доходи и с право на подпомагане към август 2025 г. по различни социални закони. Пакети се получават и от домакинствата, получаващи помощ за отопление. Очакванията продуктите да достигнат до около 650 000 души в цялата страна.
„Аз благодаря на БЧК и господин Григоров за това, че съвместно правим за пореден път тази операция”, заяви министър Гуцанов. Той разговаря с получателите, както и с доброволците, на които реално се крепи процесът. „Благодаря ви за всичко, което правите“, обърна се министърът към тях.
Той отбеляза, че от началото на годината МТСП е направило всичко, за да не усетят най-уязвимите тежката ситуация. На 31 декември миналата година изтече „Грижа в дома“ — една програма, която е изключително важна. Намерихме стотици милиони и на практика подкрепата продължава. Намерихме допълнително финансиране и за „Топъл обяд“ — нещо, което е ключово важно за голяма част от хората. То не е някакъв лукс, а наистина тези хора се нуждаят от топлия обяд”, отбеляза Гуцанов.
Министърът на труда и социалната политика посети и центъра за настаняване от семеен тип на хора с увреждания в града. Там той разговаря както с настанените, така и с работещите. Гуцанов се запозна с предстоящите подобрения. „Винаги може да разчитате на мен, ако имате нужда от нещо“, каза им той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дърт
13:04 23.10.2025
2 Гуцанов
13:05 23.10.2025
3 Много е противен
13:06 23.10.2025
4 гуши гуши
чекмеджарите от общ поръчкари/
за кокошки няма прошка
а за баш големите крадци мълчите
а и се подражава
13:08 23.10.2025
5 Ддд
4-5 вида веро с различни цветове, един пакет тоалетна хартия, паста и четка за зъби. Това са помощите които раздават. ПЪЛНА ПОДИГРАВКА.
13:09 23.10.2025
6 Ддд
13:11 23.10.2025
7 може при крадливо управление и скъпотия
а след година ще са над милион гладни
но щастливи еврозонаджии без евро в джобовете
13:11 23.10.2025
8 Сбъркана политика
13:26 23.10.2025
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ПРЕДОСТАВЯ УСЛУГИ ПО ЕВРО - ПРОГРАМИ ЗА ПРЕ - КВАЛИФИКАЦИЯ НА БЕДНИТЕ .. И В СЪЩОТО ВРЕМЕ Е СТРОЯЛА СЕВЕРНАТА ТАНГЕНТА НА СОФИЯ
13:26 23.10.2025
10 Хаха, безкомпромисно
13:28 23.10.2025
11 анализиращ
13:30 23.10.2025
12 ггтг
14:08 23.10.2025
13 Сусу Манарата
14:10 23.10.2025
14 дядото
14:18 23.10.2025