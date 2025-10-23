БНБ: Няма риск за банковата система у нас след налагането на санкции от САЩ върху руски енергийни компании

Българската народна банка обяви, че в рамките на своите правомощия, извършва преглед и анализ на потенциалните последици спрямо банковата система в страната от прилагането на санкциите, наложени от САЩ спрямо руските енергийни компании „Роснефт“, „Лукойл“, техни дъщерни дружества, както и дружества, в които тези компании пряко или косвено притежават 50 и повече процента от капитала.

Не се установява наличие на пряк кредитен риск, който да засяга стабилността на банковата система в страната, съобщават от БНБ. От гледна точка на икономическите последици, потенциално засегнатите от наложените санкции юридически лица в България са сред значимите стопански субекти, чиито финансови потоци се обслужват от банковия сектор, посочи "Нова телевизия".

Съгласно обявените от американската Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) мерки, за определени дейности и съществуващи договорни отношения е предвиден преходен (wind-down) период, регламентиран в издадена обща лицензия, който позволява уреждането на текущи задължения в рамките на определен срок.

В тази връзка, при стриктно спазване на приложимата европейска и национална правна рамка, включително разпоредбите, свързани с международните санкции и мерките срещу изпирането на пари, както и на вътрешните правила и процедури, кредитните институции самостоятелно ще вземат решения относно своите договорни взаимоотношения с потенциално засегнати клиенти. Това ще се извършва при оценка на риска от установяване или поддържане на делови взаимоотношения, съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), и при отчитане на възможността за прилагане на вторични санкции спрямо лица или институции, които нарушават режима на OFAC.

Българската народна банка е в тясна координация с Министерството на финансите и други компетентни национални органи във връзка с оценката на въздействието от санкциите и предприемането на съответни мерки, когато това е необходимо.

От БНБ съобщават, че продължават да следят развитието на ситуацията, като поддържат активна комуникация с националните и международните институции, и ще информират обществеността при наличие на обстоятелства, изискващи допълнителни действия или разяснения.