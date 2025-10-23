БНБ: Няма риск за банковата система у нас след налагането на санкции от САЩ върху руски енергийни компании

Българската народна банка обяви, че в рамките на своите правомощия, извършва преглед и анализ на потенциалните последици спрямо банковата система в страната от прилагането на санкциите, наложени от САЩ спрямо руските енергийни компании „Роснефт“, „Лукойл“, техни дъщерни дружества, както и дружества, в които тези компании пряко или косвено притежават 50 и повече процента от капитала.
Не се установява наличие на пряк кредитен риск, който да засяга стабилността на банковата система в страната, съобщават от БНБ. От гледна точка на икономическите последици, потенциално засегнатите от наложените санкции юридически лица в България са сред значимите стопански субекти, чиито финансови потоци се обслужват от банковия сектор, посочи "Нова телевизия".
Съгласно обявените от американската Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) мерки, за определени дейности и съществуващи договорни отношения е предвиден преходен (wind-down) период, регламентиран в издадена обща лицензия, който позволява уреждането на текущи задължения в рамките на определен срок.
В тази връзка, при стриктно спазване на приложимата европейска и национална правна рамка, включително разпоредбите, свързани с международните санкции и мерките срещу изпирането на пари, както и на вътрешните правила и процедури, кредитните институции самостоятелно ще вземат решения относно своите договорни взаимоотношения с потенциално засегнати клиенти. Това ще се извършва при оценка на риска от установяване или поддържане на делови взаимоотношения, съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), и при отчитане на възможността за прилагане на вторични санкции спрямо лица или институции, които нарушават режима на OFAC.
Българската народна банка е в тясна координация с Министерството на финансите и други компетентни национални органи във връзка с оценката на въздействието от санкциите и предприемането на съответни мерки, когато това е необходимо.
От БНБ съобщават, че продължават да следят развитието на ситуацията, като поддържат активна комуникация с националните и международните институции, и ще информират обществеността при наличие на обстоятелства, изискващи допълнителни действия или разяснения.
1 честен ционист
Коментиран от #2
14:07 23.10.2025
2 хадфх
До коментар #1 от "честен ционист":системата не стабилна
14:08 23.10.2025
3 Щукар
Коментиран от #4
14:08 23.10.2025
4 честен ционист
До коментар #3 от "Щукар":Разбира се, че ще има риск. Все някой Арбитражен съд по света няма да се трогне от санкциите на Бой Дончо и България ще олекне с няколко млрд, с незабавна изискуемост, които страната няма и ще трябва да национализира и търговските банки. Но все пак това е в теорията на вероятностите, но и България е страната на невероятните неща.
14:14 23.10.2025
5 Москвич Трабантов
14:16 23.10.2025
6 Завой на изток
Ако вървим на запад ще залезем !
Коментиран от #18
14:17 23.10.2025
7 Тя тази система.
14:22 23.10.2025
8 Др.Тодор Живков 🇧🇬
14:22 23.10.2025
9 То според тия престъпници и лъжци и
14:22 23.10.2025
10 Лъжат нагло !
14:34 23.10.2025
11 Не думайте
14:35 23.10.2025
12 ЦИРК
Едно обаче е сигурно цените на горивата ще се повишат а може и да се създаде изкуствен дефицит, така че си заредете колите поне.
14:36 23.10.2025
13 Мнение
14:37 23.10.2025
14 Нещо повече!
Абе примати в парламента. Скоро нито парламент , нито МС ще има ....От 9,30 ч. сутринта се изпращат писма от обслужващите банки на нефтохимици и ред други хора по веригата.... ще стане страшно. Правителството да вземе отношение по темата какво следва а не да си наляга парцалите. Санкциите на САЩ вече удариха Бургас и бензиностанциите. Преводи няма да има и всичко удря кипенците
14:37 23.10.2025
15 Лукойл НЕ работи с руски петрол!
тогава забраниха и наложиха на Лукойл
да преустанови работата с най-евтиния Уралски петрол!
Така че
НИКАКВИ САНКЦИИ НЕ ЗАСТРАШАВАТ ЛУКОЙЛ.
Обаче "дебелаците - хегемони" и част от опозицията
искат да се възползват от "американските санкции"
за да отнемат откраднат бизнеса с рафинерията...
То бива алчност и сребролюбие и нарцизъм,
ама това тяхното минава всякакви граници.
Коментиран от #17
14:40 23.10.2025
16 Кой точно
14:43 23.10.2025
17 ЦИРК
До коментар #15 от "Лукойл НЕ работи с руски петрол!":Съгласен съм с вас ! Сега разни мършояди (и вие и аз ги знаем кои са) ще се мъчат да пускат новини и да се възползват да заграбят рафинерията + веригите за доставка и разпространение. И то изцяло в собствен интерес.
Не официално компанията доставчик на Лукойл е друга компания пак на Лукойл (вероятно) базирана в Швейцария. Петролът доставян в рафинерията е "швейцарски" микс, 100% увеличение на цената на суровината ще има от там и на крайните продукти. Самата рафинерия едва ли ще бъде засегната а и колкото първично мислене да имат лешоядите си дават сметка каква вълна от народна "любов" може да им стовари при резки трусове.
14:52 23.10.2025
18 явер
До коментар #6 от "Завой на изток":Ти си поредният с малко мозък. Тогава защо винаги всички народи са се предвижвали от Изток на Запад и са били успешни, какво общо има тука Слънцето. Руското посолство и консулствата трябва да се затворят. Всички рускоговорящи да си заминават и да си продават собствеността. Аман от тези бели цигани, напълниха България с кюмюр, ние щото малко имаме. Никой не ги е канил и идват на талази.
14:52 23.10.2025