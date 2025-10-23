Новини
България »
БНБ: Няма риск за банковата система у нас след налагането на санкции от САЩ върху руски енергийни компании

23 Октомври, 2025 14:04 537 18

  • бнб-
  • сащ-
  • санкции-
  • лукойл-
  • роснефт-
  • финанси

Доналд Тръмп наложи санкции на руски петролни гиганти

БНБ: Няма риск за банковата система у нас след налагането на санкции от САЩ върху руски енергийни компании - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българската народна банка обяви, че в рамките на своите правомощия, извършва преглед и анализ на потенциалните последици спрямо банковата система в страната от прилагането на санкциите, наложени от САЩ спрямо руските енергийни компании „Роснефт“, „Лукойл“, техни дъщерни дружества, както и дружества, в които тези компании пряко или косвено притежават 50 и повече процента от капитала.

Не се установява наличие на пряк кредитен риск, който да засяга стабилността на банковата система в страната, съобщават от БНБ. От гледна точка на икономическите последици, потенциално засегнатите от наложените санкции юридически лица в България са сред значимите стопански субекти, чиито финансови потоци се обслужват от банковия сектор, посочи "Нова телевизия".

Съгласно обявените от американската Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) мерки, за определени дейности и съществуващи договорни отношения е предвиден преходен (wind-down) период, регламентиран в издадена обща лицензия, който позволява уреждането на текущи задължения в рамките на определен срок.

В тази връзка, при стриктно спазване на приложимата европейска и национална правна рамка, включително разпоредбите, свързани с международните санкции и мерките срещу изпирането на пари, както и на вътрешните правила и процедури, кредитните институции самостоятелно ще вземат решения относно своите договорни взаимоотношения с потенциално засегнати клиенти. Това ще се извършва при оценка на риска от установяване или поддържане на делови взаимоотношения, съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), и при отчитане на възможността за прилагане на вторични санкции спрямо лица или институции, които нарушават режима на OFAC.

Българската народна банка е в тясна координация с Министерството на финансите и други компетентни национални органи във връзка с оценката на въздействието от санкциите и предприемането на съответни мерки, когато това е необходимо.

От БНБ съобщават, че продължават да следят развитието на ситуацията, като поддържат активна комуникация с националните и международните институции, и ще информират обществеността при наличие на обстоятелства, изискващи допълнителни действия или разяснения.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 0 Отговор
    Стабилността на банките се гради на взаимното доверие. Пропука ли се то с някоя руска хибридка, и не е много сигурна, до кога ще е толкова стабилна системата.

    Коментиран от #2

    14:07 23.10.2025

  • 2 хадфх

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    системата не стабилна

    14:08 23.10.2025

  • 3 Щукар

    2 0 Отговор
    То само това остава. Да имаме наличие на пряк кредитен риск, който да засяга стабилността на банковата система в страната. И България ще се разпадне.

    Коментиран от #4

    14:08 23.10.2025

  • 4 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Щукар":

    Разбира се, че ще има риск. Все някой Арбитражен съд по света няма да се трогне от санкциите на Бой Дончо и България ще олекне с няколко млрд, с незабавна изискуемост, които страната няма и ще трябва да национализира и търговските банки. Но все пак това е в теорията на вероятностите, но и България е страната на невероятните неща.

    14:14 23.10.2025

  • 5 Москвич Трабантов

    7 0 Отговор
    Тез и те големите анализатори, нямало риск за банковата система. Каква банкова система бе айдуци? Никаква файда няма от тази БНБ. Същото като НСИ приказване на глупости и лъжи от сутрин до вечер.

    14:16 23.10.2025

  • 6 Завой на изток

    7 0 Отговор
    Извод: Щом слънцето изгрява от изток това е посоката на България.

    Ако вървим на запад ще залезем !

    Коментиран от #18

    14:17 23.10.2025

  • 7 Тя тази система.

    3 0 Отговор
    Давно е рухнала. Само едни големи кредити от тууупа за 16 години 70 милиарда я крепят+ парите на шишко и други олигарси полиптички кметчета и СЛУЖБАРИ.

    14:22 23.10.2025

  • 8 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    Тичай народе да теглиш че банките (КТБ) си заминаха !!!!

    14:22 23.10.2025

  • 9 То според тия престъпници и лъжци и

    5 0 Отговор
    ...инфлация няма, и дефицит в бюджета няма....нямат мозък нявече тоя безродни продажници, тръгнали да закрият България срещу 30 сребърника отвън ...и техните черва ще изтекат като се обесят накрая..

    14:22 23.10.2025

  • 10 Лъжат нагло !

    2 0 Отговор
    Банките може да не са в риск, но всички финансови потоци които се обслужват от банковия сектор са категорично в риск. Заплати, осигуровки, сметки на контрагенти, данъчни плащания и т.н Никакъв преходен период няма и не позволявайте разни боклуци да ви заблуждават хора. !!!

    14:34 23.10.2025

  • 11 Не думайте

    2 0 Отговор
    БНБ съобщават, че продължават да следят развитието на ситуацията.....

    14:35 23.10.2025

  • 12 ЦИРК

    0 0 Отговор
    Не е ясно какви суми банките в България са отпуснали на субекти свързани със засегнатите юридически лица. Но е ясно че тези лица има голяма вероятност да не могат да си върнат заемите и да стане проблем. Все още ЕС не е последвал САЩ в това и той да въведе подобни санкции, така че спокойно, законите в САЩ не важат в България - пример Магнитски и Пеевски.

    Едно обаче е сигурно цените на горивата ще се повишат а може и да се създаде изкуствен дефицит, така че си заредете колите поне.

    14:36 23.10.2025

  • 13 Мнение

    0 0 Отговор
    Няма риск за банковата система в България щом си разпределят банки на всеки десет години. Няма риск за банковата система щом банката за развитие дава двеста милиона на фирми на санкциониран по Магнитски. Няма риск за банковата система щом две от банките в момента са руски, а други две на вратове от борбата. Е кога има риск за ебанковата система на България?

    14:37 23.10.2025

  • 14 Нещо повече!

    1 0 Отговор
    Санкциите на САЩ ....."заплахата за санкции срещу банки" е заплаха срещу вас и вашите пари хора. Това не ви ли е ясно ? ...за България и българите. .... Няма и да разберете даже защо банковите ви акаунти са изчезнали и няма да има и кой отговор да ви даде даже ...Ще ви кажат в най добрият случай "питайте ЕЦБ" ...Като нищо може в Бургас нефтохимиците и ред други да се събудят без банкови сметки даже ...От сутринта в Бургас нефтохимиците не може заплати и осигуровки да им се превеждат. И това е само началото. Погром ще има..
    Абе примати в парламента. Скоро нито парламент , нито МС ще има ....От 9,30 ч. сутринта се изпращат писма от обслужващите банки на нефтохимици и ред други хора по веригата.... ще стане страшно. Правителството да вземе отношение по темата какво следва а не да си наляга парцалите. Санкциите на САЩ вече удариха Бургас и бензиностанциите. Преводи няма да има и всичко удря кипенците

    14:37 23.10.2025

  • 15 Лукойл НЕ работи с руски петрол!

    1 0 Отговор
    Помните ли 2022 г. и КирКокорчовците, които още
    тогава забраниха и наложиха на Лукойл
    да преустанови работата с най-евтиния Уралски петрол!
    Така че
    НИКАКВИ САНКЦИИ НЕ ЗАСТРАШАВАТ ЛУКОЙЛ.
    Обаче "дебелаците - хегемони" и част от опозицията
    искат да се възползват от "американските санкции"
    за да отнемат откраднат бизнеса с рафинерията...
    То бива алчност и сребролюбие и нарцизъм,
    ама това тяхното минава всякакви граници.

    Коментиран от #17

    14:40 23.10.2025

  • 16 Кой точно

    2 0 Отговор
    От Българската народна банка го е обявил ? Име има ли този човек? Писмен документ с подпис и печат от НОВА видяли ли са ? Имат ли такъв ? Каква наказателна или друга отговорност ще понесе ако се окаже че е излъгал? А НОВА ?

    14:43 23.10.2025

  • 17 ЦИРК

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Лукойл НЕ работи с руски петрол!":

    Съгласен съм с вас ! Сега разни мършояди (и вие и аз ги знаем кои са) ще се мъчат да пускат новини и да се възползват да заграбят рафинерията + веригите за доставка и разпространение. И то изцяло в собствен интерес.

    Не официално компанията доставчик на Лукойл е друга компания пак на Лукойл (вероятно) базирана в Швейцария. Петролът доставян в рафинерията е "швейцарски" микс, 100% увеличение на цената на суровината ще има от там и на крайните продукти. Самата рафинерия едва ли ще бъде засегната а и колкото първично мислене да имат лешоядите си дават сметка каква вълна от народна "любов" може да им стовари при резки трусове.

    14:52 23.10.2025

  • 18 явер

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Завой на изток":

    Ти си поредният с малко мозък. Тогава защо винаги всички народи са се предвижвали от Изток на Запад и са били успешни, какво общо има тука Слънцето. Руското посолство и консулствата трябва да се затворят. Всички рускоговорящи да си заминават и да си продават собствеността. Аман от тези бели цигани, напълниха България с кюмюр, ние щото малко имаме. Никой не ги е канил и идват на талази.

    14:52 23.10.2025

