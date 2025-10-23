Проф. Александър Маринов: Ако Борисов трябва да избира между Радев и Пеевски, ще избере по-малкото зло – Радев

Очевидно президентът е в най-изгодна позиция от тримата – Румен Радев, Бойко Борисов и Делян Пеевски, защото не само противниците му не се справят с управлението, не само с политическите игри. Всичко, което правят те, е голяма глупост. Примерно, да му вземеш колите на администрацията – глупост, битово-селско хулиганство. И не бяха предвидили реакцията, а тя беше блестящо изпълнена.

Това коментира в интервю пред БНР проф. Александър Маринов, бивш председател на Стратегическия съвет при президента и един от учредителите на партията "България може".

Според него никой не знае кога президентът ще излезе на политическия терен, защото това зависи от обстоятелства и най-вече от плановете, но рано или късно той ще се яви в българската политика:

"Ако съдим по обективни данни, не виждам такива, защото за едно навлизане е нужна друга организация и подготовка, и набиране на широк кръг от авторитетни и надеждни хора".

Маринов смята, че ако Борисов трябва да избира между Радев и Пеевски, ще избере по-малкото зло – Радев.

"От гледна точка на съперничество с президента Борисов няма хоризонт да се връща на водеща позиция, той иска да го оставят да живее спокойно. От страна на Радев не виждам заплаха. А Пеевски ще иска да овладее партията му. Борисов се защитава с помощта на ГЕРБ", допълни Александър Маринов.

Бившият председател на Стратегическия съвет на президента прогнозира, че по всяко време са възможни парламентарни избори. И посочи:

"Задълбочават се проблемите и тепърва ще видим по-цялостния ефект от еврото, не е само инфлацията. Когато сме в еврозоната, ще видим дали нашата икономика и социална система сме подготвени да играем в тази висша лига".

И предупреди:

"Няма да става по-добре, ще се усложняват нещата, най-важната причина е - не че някои хората искат да останат на власт, а решаване на проблемите на хората".

Маринов коментира и усилията на десните за избор на кандидат-президент.

"Десните, колкото пъти се опитват, завършва с провал, не казвам, че няма да успеят. А Илияна Йотова като личност и политическо ниво е силен кандидат. Въпросът е кой ще застане зад нея, засега никой не застава. Каква организирана сила би застанала зад нея – това е ключът?", смята той.

А това, което може да изкара хората да гласуват, са нова личност, нови идеи, нова формация и нов начин на общуване с тях.