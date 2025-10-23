Новини
България »
Всички градове »
Проф. Александър Маринов: Ако Борисов трябва да избира между Радев и Пеевски, ще избере по-малкото зло – Радев

Проф. Александър Маринов: Ако Борисов трябва да избира между Радев и Пеевски, ще избере по-малкото зло – Радев

23 Октомври, 2025 18:05 992 25

  • александър маринов-
  • бойко борисов-
  • румен радев-
  • делян пеевски-
  • избор

"От гледна точка на съперничество с президента Борисов няма хоризонт да се връща на водеща позиция, той иска да го оставят да живее спокойно. От страна на Радев не виждам заплаха. А Пеевски ще иска да овладее партията му. Борисов се защитава с помощта на ГЕРБ", допълни бившият председател на Стратегическия съвет при президента

Проф. Александър Маринов: Ако Борисов трябва да избира между Радев и Пеевски, ще избере по-малкото зло – Радев - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Очевидно президентът е в най-изгодна позиция от тримата – Румен Радев, Бойко Борисов и Делян Пеевски, защото не само противниците му не се справят с управлението, не само с политическите игри. Всичко, което правят те, е голяма глупост. Примерно, да му вземеш колите на администрацията – глупост, битово-селско хулиганство. И не бяха предвидили реакцията, а тя беше блестящо изпълнена.

Това коментира в интервю пред БНР проф. Александър Маринов, бивш председател на Стратегическия съвет при президента и един от учредителите на партията "България може".

Според него никой не знае кога президентът ще излезе на политическия терен, защото това зависи от обстоятелства и най-вече от плановете, но рано или късно той ще се яви в българската политика:

"Ако съдим по обективни данни, не виждам такива, защото за едно навлизане е нужна друга организация и подготовка, и набиране на широк кръг от авторитетни и надеждни хора".

Маринов смята, че ако Борисов трябва да избира между Радев и Пеевски, ще избере по-малкото зло – Радев.

"От гледна точка на съперничество с президента Борисов няма хоризонт да се връща на водеща позиция, той иска да го оставят да живее спокойно. От страна на Радев не виждам заплаха. А Пеевски ще иска да овладее партията му. Борисов се защитава с помощта на ГЕРБ", допълни Александър Маринов.

Бившият председател на Стратегическия съвет на президента прогнозира, че по всяко време са възможни парламентарни избори. И посочи:

"Задълбочават се проблемите и тепърва ще видим по-цялостния ефект от еврото, не е само инфлацията. Когато сме в еврозоната, ще видим дали нашата икономика и социална система сме подготвени да играем в тази висша лига".

И предупреди:

"Няма да става по-добре, ще се усложняват нещата, най-важната причина е - не че някои хората искат да останат на власт, а решаване на проблемите на хората".

Маринов коментира и усилията на десните за избор на кандидат-президент.

"Десните, колкото пъти се опитват, завършва с провал, не казвам, че няма да успеят. А Илияна Йотова като личност и политическо ниво е силен кандидат. Въпросът е кой ще застане зад нея, засега никой не застава. Каква организирана сила би застанала зад нея – това е ключът?", смята той.

А това, което може да изкара хората да гласуват, са нова личност, нови идеи, нова формация и нов начин на общуване с тях.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 !!!?

    6 4 Отговор
    И тримата са Зло за България - Мистър Кеш, Боко и Магнитски !

    Коментиран от #3, #11

    18:13 23.10.2025

  • 2 Буха ха

    8 4 Отговор
    Няма как да избере Радев, защото Шишу го е хванал за топките и леко стиска с компромат ако Тулупа почне да се дърпа

    18:15 23.10.2025

  • 3 А аз да добавя

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "!!!?":

    Хората с неизживян пубертет не са за политиката!

    18:16 23.10.2025

  • 4 бай Бай

    5 4 Отговор
    Борисов не беше ли един второкласен украйнски футболен отбор?
    Няма какво да избира, вън!

    Коментиран от #19

    18:19 23.10.2025

  • 5 ас404

    8 1 Отговор
    избора на матилда е бай ставри

    Коментиран от #8

    18:19 23.10.2025

  • 6 Пешо

    7 6 Отговор
    До кога ще давате трибуна на този агент на ДС, който е на рублен боташов придворния паж?

    18:25 23.10.2025

  • 7 Оня с коня

    6 4 Отговор
    Президентското Мекере Малинов се е захванал да прави Полит. Прогнози в полза на Радев с надеждата че ако Йотова стане Президент,пак ще го наеме.Лошо няма,ама колко трябва да е изкукуригал Завалията,та да пророкува че ББ ще избира в бъдеще между Пеевски и "Нероден Петко" какъвто е Радев?"Нямало хоризонт" Борисов да се връща на водеща позиция,пък Партията му е с 27 процента Рейтинг срещу 17 на Пеевски и останалите в НС?Извод:такива кръстили се "политолози" не трябва да се четат,щото това води до прогресивно оглупяване!

    18:41 23.10.2025

  • 8 А Радев

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "ас404":

    Ако се подаде и влезе в сговор със тууупа тогава наистина ще има бунт. ТУП шиш и всички МУШИКИ у ЗАТВОРА За да се изкефи малко НАРОДА..

    18:42 23.10.2025

  • 9 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 3 Отговор
    АГЕНТ "МАЙСТОРА" (ДС) ВИНАГИ ZAЩИТАВА ...................... ШПИОНИТЕ КАТО ЧОРАПА .......................... БОЙКО Е ПАТРИОТ И НИКОГА НЯМА ДА ВЛЕЗЕ В ...................... КОЛАБОРАЦИЯ С РЕZИДЕНТА - МИСТЪР БОТАШ ...................... ФАКТ !

    18:44 23.10.2025

  • 10 хмммм

    3 1 Отговор
    тоя пък какво го пускат.

    18:44 23.10.2025

  • 11 БЕЗ МАЙТАП

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "!!!?":

    Няма малко и голямо зло.Малкото зло с времето става голямо зло.Няма малко зло .Малкото зло с времето става голямо зло колкото Пеевски.

    18:46 23.10.2025

  • 12 койдазнай

    4 4 Отговор
    Ако Бойко не беше приел да служи на ДПС, сега щеше да е пенсиониран сотаджия в БанкИ!

    Коментиран от #14

    18:50 23.10.2025

  • 13 Весело

    2 2 Отговор
    Българските избиратели, ако трябва да избират между просперираща държава, Бойколандия, Радевландия, Дебелянолавдия, Чалгарандия, Руброравдия. Никога не избират първото.

    18:52 23.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Как

    3 2 Отговор
    И Илиана е агент на КТБ като Радев! Само руски партии ще застанат зад нея. Нареждане от Митрофановная.

    18:57 23.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 1 Отговор
    ПРОКЛЯТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ Е ........................ РЕZИДЕНТА НА КГБ , ДРУГАРЯ ЧИЧО РУМЕН С ......................., (ДС) КОТИЛОТО , РЪКОВОДЕНО ОТ (ДС) ПРОФ , ТАЕН АГЕНТ МАЙСТОРА (АЛ. МАРИНОВ) .......................... ФАКТ !

    19:02 23.10.2025

  • 19 Весело

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "бай Бай":

    БАТЕ Борисов не беше един второкласен украйнски футболен отбор, беше белоруски.

    19:03 23.10.2025

  • 20 А,не така

    3 1 Отговор
    Борисов просто няма право да избира.Шиши яко го е стиснал в "свинската" си прегръдка

    19:06 23.10.2025

  • 21 Някой

    3 3 Отговор
    Малинов прави партия на Радев и Копринков, членонете на която надявам се ще лежат в ... за извънредно голяма безстопанстненост. За договора с Боташ става въпрос.

    19:07 23.10.2025

  • 22 Хохо Бохо

    3 1 Отговор
    Гладна маймуна банани сънува. Радев никога, ама абсолютно никога няма да влезе в съдружие с тиквата и прасето. Тиквата ще избира между килия с южно ило северно изложение заедно с кастрирания

    19:08 23.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ЦРТ

    1 0 Отговор
    този с ЦРТ монитора докога ще го давате, снимката ще да преди 20 години

    19:15 23.10.2025

  • 25 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Вече сме на челно място в света !

    ПО професори и най вече от такива от поточната линия на ПУЦ-а в Благоевград.

    19:36 23.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол