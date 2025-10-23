Проф. Александър Маринов: Ако Борисов трябва да избира между Радев и Пеевски, ще избере по-малкото зло – Радев

Очевидно президентът е в най-изгодна позиция от тримата – Румен Радев, Бойко Борисов и Делян Пеевски, защото не само противниците му не се справят с управлението, не само с политическите игри. Всичко, което правят те, е голяма глупост. Примерно, да му вземеш колите на администрацията – глупост, битово-селско хулиганство. И не бяха предвидили реакцията, а тя беше блестящо изпълнена.
Това коментира в интервю пред БНР проф. Александър Маринов, бивш председател на Стратегическия съвет при президента и един от учредителите на партията "България може".
Според него никой не знае кога президентът ще излезе на политическия терен, защото това зависи от обстоятелства и най-вече от плановете, но рано или късно той ще се яви в българската политика:
"Ако съдим по обективни данни, не виждам такива, защото за едно навлизане е нужна друга организация и подготовка, и набиране на широк кръг от авторитетни и надеждни хора".
Маринов смята, че ако Борисов трябва да избира между Радев и Пеевски, ще избере по-малкото зло – Радев.
"От гледна точка на съперничество с президента Борисов няма хоризонт да се връща на водеща позиция, той иска да го оставят да живее спокойно. От страна на Радев не виждам заплаха. А Пеевски ще иска да овладее партията му. Борисов се защитава с помощта на ГЕРБ", допълни Александър Маринов.
Бившият председател на Стратегическия съвет на президента прогнозира, че по всяко време са възможни парламентарни избори. И посочи:
"Задълбочават се проблемите и тепърва ще видим по-цялостния ефект от еврото, не е само инфлацията. Когато сме в еврозоната, ще видим дали нашата икономика и социална система сме подготвени да играем в тази висша лига".
И предупреди:
"Няма да става по-добре, ще се усложняват нещата, най-важната причина е - не че някои хората искат да останат на власт, а решаване на проблемите на хората".
Маринов коментира и усилията на десните за избор на кандидат-президент.
"Десните, колкото пъти се опитват, завършва с провал, не казвам, че няма да успеят. А Илияна Йотова като личност и политическо ниво е силен кандидат. Въпросът е кой ще застане зад нея, засега никой не застава. Каква организирана сила би застанала зад нея – това е ключът?", смята той.
А това, което може да изкара хората да гласуват, са нова личност, нови идеи, нова формация и нов начин на общуване с тях.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 !!!?
Коментиран от #3, #11
18:13 23.10.2025
2 Буха ха
18:15 23.10.2025
3 А аз да добавя
До коментар #1 от "!!!?":Хората с неизживян пубертет не са за политиката!
18:16 23.10.2025
4 бай Бай
Няма какво да избира, вън!
Коментиран от #19
18:19 23.10.2025
5 ас404
Коментиран от #8
18:19 23.10.2025
6 Пешо
18:25 23.10.2025
7 Оня с коня
18:41 23.10.2025
8 А Радев
До коментар #5 от "ас404":Ако се подаде и влезе в сговор със тууупа тогава наистина ще има бунт. ТУП шиш и всички МУШИКИ у ЗАТВОРА За да се изкефи малко НАРОДА..
18:42 23.10.2025
9 ЕДГАР КЕЙСИ
18:44 23.10.2025
10 хмммм
18:44 23.10.2025
11 БЕЗ МАЙТАП
До коментар #1 от "!!!?":Няма малко и голямо зло.Малкото зло с времето става голямо зло.Няма малко зло .Малкото зло с времето става голямо зло колкото Пеевски.
18:46 23.10.2025
12 койдазнай
Коментиран от #14
18:50 23.10.2025
13 Весело
18:52 23.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Как
18:57 23.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ЕДГАР КЕЙСИ
19:02 23.10.2025
19 Весело
До коментар #4 от "бай Бай":БАТЕ Борисов не беше един второкласен украйнски футболен отбор, беше белоруски.
19:03 23.10.2025
20 А,не така
19:06 23.10.2025
21 Някой
19:07 23.10.2025
22 Хохо Бохо
19:08 23.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ЦРТ
19:15 23.10.2025
25 Др.Тодор Живков 🇧🇬
ПО професори и най вече от такива от поточната линия на ПУЦ-а в Благоевград.
19:36 23.10.2025