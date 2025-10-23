Новини
Eвгений Кънев: Изходът е да се смени собствеността на „Лукойл". Като изтече един месец ще искаме отсрочка

Eвгений Кънев: Изходът е да се смени собствеността на „Лукойл". Като изтече един месец ще искаме отсрочка

23 Октомври, 2025 22:15 639 22

Ако ние не докажем, че процедурата по прехвърляне на собствеността е в ход, санкциите са възможни, коментира икономистът

Eвгений Кънев: Изходът е да се смени собствеността на „Лукойл". Като изтече един месец ще искаме отсрочка - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министерството на финансите на САЩ заяви, че двете най-големи петролни компании в Русия - "Роснефт" и "Лукойл", са с наложени санкции с цел да се навреди на Москва да финансира войната с Украйна. Как това ще се отрази на пазара у нас?

Изходът е да се смени собствеността на „Лукойл". Като изтече един месец ще искаме отсрочка. Ние можем да окажем натиск върху собственика да ускори процедурата по прехвърляне на собствеността. Такава процедура тече от много време“, посочи в ефира на bTV финансистът Евгений Кънев.

„Това е българско юридическо лице, което оперира според българските закони и българските власти могат да оказват натиск, ако това дружество иска да продължи да оперира в България“, посочи експертът.

„Доскоро имаше двама купувачи за "Лукойл" – единият, свързан с азербайджанската компания „Сукар“, другият е турски холдинг. Ако е Турция, трябва да сме много внимателни, защото се продава един монопол“, каза още Кънев.

По думите му, ако ние не докажем, че процедурата по прехвърляне на собствеността е в ход, санкциите са възможни.

"Правителството има достатъчно лостове, за да придвижи напред процедурата", посочи още експертът.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В В.П.

    4 3 Отговор
    България ще в оцапа фатално..Когато една част работи ,не я пипай...Не барайте Нефтохима,

    Коментиран от #14

    22:25 23.10.2025

  • 2 Гориил

    5 2 Отговор
    Абсолютно робство и унищожение на България.

    22:26 23.10.2025

  • 3 Мда

    4 1 Отговор
    Toзи е на вяка манджа мерудия. Евро нула...

    22:29 23.10.2025

  • 4 Гориил

    5 2 Отговор
    Всичко, което прави живота на българите по-удобен и комфортен, не е по вкуса на завистливата дама.

    22:32 23.10.2025

  • 5 ЦИРК

    6 1 Отговор
    Експерт експерт ама не си е направил даже труда да прочете какво точно санксионират санкциите. Господина владее ли английски език въобще ?

    Санкциите на САЩ се отнасят за територията на САЩ, физически и юридически лица в САЩ. Тези санкции нямат касателство (за сега извън територията на САЩ). Така че гаща плява е наговорил освен това забележете следния цитат от думите му:

    „Това е българско юридическо лице, което оперира според българските закони и българските власти могат да оказват натиск, ако това дружество иска да продължи да оперира в България“

    Аз на това му казвам държавен рекет е ако този "експерт" разсъждава по този начин е за затвора ! Който спазва законите на държавата не може и не трябва да му се оказва какъвто и да било "натиск" това си е чисто и просто престъпление и злоупотреба с власт.

    22:32 23.10.2025

  • 6 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор
    Нормално - продажниците искат да продават!
    Такива като Кънев не са дори за народен съд, който е доста справедлив - просто за клада по добър еропейски и американски пример! Кчаваш го, драскаш клечката и ръкопляскаш!

    Коментиран от #19

    22:33 23.10.2025

  • 7 Гориил

    6 2 Отговор
    Утре дамата ще призове за изоставяне на Балканския поток, кокошката, която снася златните яйца на България.

    Коментиран от #15

    22:35 23.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ?????

    6 0 Отговор
    Ще се повторя по-интелигентно.
    Държавата да го купи.
    Що не го купувате?
    Щото няма кво да каширате ли?
    А?

    22:38 23.10.2025

  • 10 Гориил

    4 2 Отговор
    Бъдете непоколебими и се борете докрай. В противен случай България ще бъде смазана.

    22:40 23.10.2025

  • 11 Българин 681

    2 1 Отговор
    Този "капацитет" уврежда сериозно авторитета на баща си - уважавания икономист проф. д-р Методи Кънев!!!

    22:42 23.10.2025

  • 12 Икономика на растежа

    2 1 Отговор
    Кънев, нищо няма да стане от твоите тези, просто вземи туби и върви до най - близката бензиностанция.

    22:47 23.10.2025

  • 13 Желая ти всичко най хубаво

    2 1 Отговор
    Това, че си учил в изгорялата академия, не те прави отличник. .

    22:49 23.10.2025

  • 14 тихо прошляk

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "В В.П.":

    не си компетентен.

    22:49 23.10.2025

  • 15 българин

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Гориил":

    Нищо не снася патока, и до ден днешен не знаем за донесените приходи а платихме два милиарда на пуcлер.

    22:51 23.10.2025

  • 16 Решението

    2 1 Отговор
    Ако купувачите са само Турски, Азербайджански или Катарски, най-добре да я национализират тази рафинерия. По-малкото зло

    Коментиран от #18

    22:51 23.10.2025

  • 17 Ами

    3 0 Отговор
    Българската държава няма правомощия да определя, на кого даден акционер да си продаде акциите.
    В случая, единственото което може да направи е, да поиска да откупи акциите.
    Така, че на правителството не му трябват лостове, а пари :)

    22:52 23.10.2025

  • 18 Запознат

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Решението":

    Те пак ще са руски, нали затова другаря костов им я продаде на руснаците навремето за да запазят влиянието си над България.

    22:52 23.10.2025

  • 19 ЦИРК

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    По-скоро бесилото, те на кладата само вещици и вещери са горили. Все пак нямаме ясни доказателства че господина е вещ в окултните ритуали.

    Трябва да се действа по демократичния пример на САЩ, въжето на клона и го оставяш да се знае какво се случва с продажниците.

    22:54 23.10.2025

  • 20 Беро

    2 1 Отговор
    Късно е Кънев за китка, мандалото лопна!
    Българите ще го усетим и по миризмата и по цвета на гащите!
    Цирка и в Парламента отива на... свършване!

    22:54 23.10.2025

  • 21 1302

    0 0 Отговор
    Хм, "Сукар" ??? Тая фирма не сме я чували.
    Страшен експерт, по-добре да не се изказва по медиите.
    Азербайджанската фирма е SOCAR (State Oil Company of Azerbaijan) - нея сме я чували

    23:00 23.10.2025

  • 22 Ами сега?

    0 0 Отговор
    За Тръмп отсрочките свършиха. Който се ослушва до последния момент, а не взема своевременно мерки си носи последствията. И Сърбия имаха отсрочка, но падна в канала.

    23:04 23.10.2025

