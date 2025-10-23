Eвгений Кънев: Изходът е да се смени собствеността на „Лукойл". Като изтече един месец ще искаме отсрочка

Министерството на финансите на САЩ заяви, че двете най-големи петролни компании в Русия - "Роснефт" и "Лукойл", са с наложени санкции с цел да се навреди на Москва да финансира войната с Украйна. Как това ще се отрази на пазара у нас?
„Изходът е да се смени собствеността на „Лукойл". Като изтече един месец ще искаме отсрочка. Ние можем да окажем натиск върху собственика да ускори процедурата по прехвърляне на собствеността. Такава процедура тече от много време“, посочи в ефира на bTV финансистът Евгений Кънев.
„Това е българско юридическо лице, което оперира според българските закони и българските власти могат да оказват натиск, ако това дружество иска да продължи да оперира в България“, посочи експертът.
„Доскоро имаше двама купувачи за "Лукойл" – единият, свързан с азербайджанската компания „Сукар“, другият е турски холдинг. Ако е Турция, трябва да сме много внимателни, защото се продава един монопол“, каза още Кънев.
По думите му, ако ние не докажем, че процедурата по прехвърляне на собствеността е в ход, санкциите са възможни.
"Правителството има достатъчно лостове, за да придвижи напред процедурата", посочи още експертът.
22:25 23.10.2025
22:26 23.10.2025
22:29 23.10.2025
22:32 23.10.2025
Санкциите на САЩ се отнасят за територията на САЩ, физически и юридически лица в САЩ. Тези санкции нямат касателство (за сега извън територията на САЩ). Така че гаща плява е наговорил освен това забележете следния цитат от думите му:
„Това е българско юридическо лице, което оперира според българските закони и българските власти могат да оказват натиск, ако това дружество иска да продължи да оперира в България“
Аз на това му казвам държавен рекет е ако този "експерт" разсъждава по този начин е за затвора ! Който спазва законите на държавата не може и не трябва да му се оказва какъвто и да било "натиск" това си е чисто и просто престъпление и злоупотреба с власт.
22:32 23.10.2025
Такива като Кънев не са дори за народен съд, който е доста справедлив - просто за клада по добър еропейски и американски пример! Кчаваш го, драскаш клечката и ръкопляскаш!
Коментиран от #19
22:33 23.10.2025
Коментиран от #15
22:35 23.10.2025
Държавата да го купи.
Що не го купувате?
Щото няма кво да каширате ли?
А?
22:38 23.10.2025
22:40 23.10.2025
22:42 23.10.2025
22:47 23.10.2025
22:49 23.10.2025
До коментар #1 от "В В.П.":не си компетентен.
22:49 23.10.2025
До коментар #7 от "Гориил":Нищо не снася патока, и до ден днешен не знаем за донесените приходи а платихме два милиарда на пуcлер.
22:51 23.10.2025
Коментиран от #18
22:51 23.10.2025
В случая, единственото което може да направи е, да поиска да откупи акциите.
Така, че на правителството не му трябват лостове, а пари :)
22:52 23.10.2025
До коментар #16 от "Решението":Те пак ще са руски, нали затова другаря костов им я продаде на руснаците навремето за да запазят влиянието си над България.
22:52 23.10.2025
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":По-скоро бесилото, те на кладата само вещици и вещери са горили. Все пак нямаме ясни доказателства че господина е вещ в окултните ритуали.
Трябва да се действа по демократичния пример на САЩ, въжето на клона и го оставяш да се знае какво се случва с продажниците.
22:54 23.10.2025
Българите ще го усетим и по миризмата и по цвета на гащите!
Цирка и в Парламента отива на... свършване!
22:54 23.10.2025
Страшен експерт, по-добре да не се изказва по медиите.
Азербайджанската фирма е SOCAR (State Oil Company of Azerbaijan) - нея сме я чували
23:00 23.10.2025
23:04 23.10.2025