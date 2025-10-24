Новини
България »
Всички градове »
Теодор Славев: Въпросът, който се повдига, е доколко вече тежи думата на Борисов

Теодор Славев: Въпросът, който се повдига, е доколко вече тежи думата на Борисов

24 Октомври, 2025 09:35 606 6

  • теодор славев-
  • дума-
  • бойко борисов-
  • тежест

"Провалът на тази коалиция е най-желаната политическа цел. Описанието на сегашната ситуация е в най-черните краски. Реалистичната оценка на това, което се случва, е в този случай Борисов се опита да пробва и да накара своите партньори категорично да заявят вижданията си за перспективите пред този кабинет“, на мнение е политологът Румяна Коларова

Теодор Славев: Въпросът, който се повдига, е доколко вече тежи думата на Борисов - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Кабинетът „Желязков“ няма да изкара пълен мандат, защото „под повърхността бълбука“. Това мнение изрази в "Тази сутрин" политологът Теодор Славев. Според политолога Румяна Коларова пък правителството ще мине през много труден период, което е неизбежно.

„Нямаше преформатиране на властта. Борисов в хитовата си реч миналата седмица поиска няколко неща. Едното беше смяна на председателя на НС – намекна за нея, прехвърляйки отговорността и вината за резултатите от Пазарджик върху председателя на парламента заради свръхактивното ѝ поведение. Много необоснована критика според мен", коментира Славев.

"Второто, което поиска, е смяна на структурата вътре в подкрепящите изпълнителната власт, като поиска „ДПС-Ново начало“ да влезе в управлението, за да може да понесе отговорността, защото по думите му участието на ГЕРБ в това управление носи негативи. Според Борисов, ако влезе „Ново начало“, би трябвало да споделя с другите партии тези негативи", каза още той.

"Спомена за концесии на министерства, но виждаме, че абсолютно нищо от това няма да се промени. Въпросът, който се повдига, е доколко вече тежи думата на Борисов. За съжаление, ми се струва, че вървим по един паралелен сценарий по начина, по който се случи изместването на Ахмед Доган от ДПС", на мнение е политологът.

"В момента „ДПС-Ново начало“ е в електорален растеж. Според мен обаче не трябва да правим екстраполация от изборите в Пазарджик за цялата страна, защото с 5000 гласа да си първа политическа сила в областен град – това са три сватби и две кръщенета", каза още Теодор Славев.

„Провалът на тази коалиция е най-желаната политическа цел. Описанието на сегашната ситуация е в най-черните краски. Реалистичната оценка на това, което се случва, е в този случай Борисов се опита да пробва и да накара своите партньори категорично да заявят вижданията си за перспективите пред този кабинет“, на мнение е политологът Румяна Коларова.

„Първоначално форматът беше не с Делян Пеевски, а с Ахмед Доган. В момента в публичното пространство трябва да се приеме, че „ДПС-Ново начало“ е подкрепящата партия. Обвързване с подкрепяща партия не е свързано с договаряне и писмено споразумение, защото е пределно ясно, че подкрепящата партия в коалиционните формати има ситуационна роля. Конкретно в този парламент няма ситуационна роля“, коментира още Коларова.

По думите ѝ Бойко Борисов е обект на най-злостни подигравки.

„Политическата ситуация за него в момента е много неблагоприятна от гледна точка на публична реалност“, посочи Румяна Коларова.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хараре

    8 1 Отговор
    думата на Борисов вече не тежи толкова,колкото тежи Шиши

    09:40 24.10.2025

  • 2 Българин

    1 10 Отговор
    Няма значение, колко тежи думата на Борисоя. Хората го обичат и това е! Винаги ще гласуват за него, защото това е любов! Всеки знае, че Бойко , покрадва, попипва, лъже, прави интриги и сцени, ама си е наш и си го обичаме. За това и с готовност му плащаме сметките, ако ще и да са за милиарди!
    А натрапените ни шмекери ги презираме, защото те са отвратителни!

    Коментиран от #5

    09:45 24.10.2025

  • 3 гост

    8 2 Отговор
    Вчера сутринта в забавната рубрика на новините по "НОВА" показаха фермер да дарява огромни тикви на слоновете в зоологическа градина и как животинките ги натрошават и хапват. Аналогиите са за вас.

    09:45 24.10.2025

  • 4 доколко вече тежи думата на Борисов

    3 2 Отговор
    тежи кат презряла халоуинска тиква

    10:10 24.10.2025

  • 5 Хората го обичат и това е!

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    баш такива заблудени кат теб
    наивни мазохисти преизбирачи
    дет ни бутат надолу в класацията
    на най бедните болнави и измиращи
    избиратели на тикви в ес

    10:13 24.10.2025

  • 6 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Знаем със сигурност че итн и бсп дума нямат, под наем са и после ще бъдат захвърлени в коша за рециклиране

    10:19 24.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол