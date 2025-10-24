Новини
МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към президента

24 Октомври, 2025 09:43 704 10

Според правителството направеното предложение не води до въздействие върху държавния бюджет

МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към президента - 1
Снимка: БГНЕС
Министерският съвет предлага допълнение в Закона за Националната служба за охрана (НСО), с което коли на службата ще бъдат прехвърлени на администрацията на президента. Законопроектът е публикуван на сайта на парламента.

Промените целят уреждане на взаимоотношенията по прехвърляне на движимото имущество (моторни превозни средства) и щатните бройки, както и правоотношенията със служителите, които са обслужвали администрацията на президента, от НСО към администрацията на президента, със съпътстващите текущи и капиталови разходи, посочва вносителят в мотивите.

Според правителството направеното предложение не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй като промените ще бъдат компенсирани между бюджетите на двете бюджетни структури.

В началото на октомври парламентът реши, че НСО вече няма да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента.

Министерският съвет обяснява, че след промените от началото на октомври не е уредено транспортното обслужване на администрацията на президента. Необходимо е да бъде допълнен Законът за НСО, така че да се уредят взаимоотношенията между двете администрации, както и други въпроси, произтичащи от направената отмяна, пише в мотивите.

НСО е със специфични задачи по охрана и сигурност на висшите държавни органи. Извършването на административно-транспортно обслужване на администрацията е несвойствена функция, която отклонява ресурс и персонал. Прехвърлянето на съответните активи, ресурси и численост на персонала ще даде възможност на администрацията да организира транспортното си обслужване, като контролира и отчита пряко собствените си транспортни разходи, което е в съответствие с принципите на самостоятелност и прозрачност в управлението на публичните средства. Чрез пряк контрол върху транспорта президентската институция ще може по-ясно да управлява и отчита публично своите разходи и управлението на активите, пише още в мотивите.

Колите, предоставени на администрацията на президента, ще могат да домуват и да бъдат обслужвани в базата на НСО при условия и по ред, определени в споразумение между заинтересованите страни, гласи законопроектът.


  • 1 Кирил

    6 2 Отговор
    Трябва да има 3 коли общо бронирани за гости на държавата. Не милиарди да изтичат в заплати на тюлени и колини за по 500к.

    09:44 24.10.2025

  • 2 зреене

    1 1 Отговор
    От МиСо предлагат коли на НеСеОслушвай да бъдат хвърлени към президента.

    09:46 24.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Георги

    12 1 Отговор
    първо му ги взеха, сега ще му ги връщат ?!?! Тея съвсем изтрещяха, верно всеки следващт в управлението е по-некадърен от предишните (не че боко и пееф са нови). Лошото е, че прогресията е геометрияна, а не линейна.

    09:59 24.10.2025

  • 5 МС взе решение

    7 1 Отговор
    Да прехвърли Пеевски от бронираната кола на волска каруца, теглени от прасчоци!

    Коментиран от #7

    10:08 24.10.2025

  • 6 Коньовичарити

    2 0 Отговор
    едно време са имали по- малко просташко отношение помежду си.

    10:09 24.10.2025

  • 7 Георги

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "МС взе решение":

    не може да пишеш такива неща за магниЦки. Тук не се гледа с добро око на подобни работи.

    10:10 24.10.2025

  • 8 Прости хора

    2 1 Отговор
    само простотии може да правят.

    10:11 24.10.2025

  • 9 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 1 Отговор
    МУНЧО ОРЕВА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ...................... ЗА КОРТЕЖА С ................... КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ "ФУКА" ...................... ПРЕД СЕЛИЯТА И ПРОСТОТИЯТА , КАКТО И .................. "ЛОСТОВИТЕ" ИZПЪЛНЕНИЯ ПРЕД ТИНЕЙДЖЪРИ .................

    10:19 24.10.2025

  • 10 Да вземат на Свинята колите

    1 0 Отговор
    И да ги прехвърлят на Радев!

    10:26 24.10.2025

