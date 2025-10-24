Новини
Мартин Владимиров: Възможно е покачване на цените на горивата с 10–15%

24 Октомври, 2025 09:45 806 29

  • мартин владимиров-
  • цени-
  • горива

Той предупреди, че България може да се изправи пред „сръбски сценарий“ – след изчерпване на запасите, горивата ще се продават само кеш и ще има сериозни смущения в доставкитев доставките

Мартин Владимиров: Възможно е покачване на цените на горивата с 10–15% - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„От вчера рафинерията е под санкции. В изявлението на Министерството на финансите на САЩ ясно се посочва, че всички дружества, които са с 50 плюс една акция собственост на санкционирано лице, също попадат под санкции. Това означава, че всички компании на „Лукойл“ в България са засегнати“.

Това заяви в ефира на Нова тв енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров.

По отношение на цените на горивата експертът уточни, че в краткосрочен план не се очаква шоково поскъпване, но е възможно покачване с около 10–15%, ако на 21 ноември руският петрол бъде изтеглен от международните пазари.

„Индия вече обяви, че ще намали покупките на руски петрол, което ще свие предлагането. Това ще повлияе върху цените, но не очакваме катастрофален скок,“ посочи Владимиров.

По думите на експерта, след 21 ноември рафинерията няма да може да изпълнява своите задължения към контрагентите, да внася суров петрол или да продава горива на пазара, независимо дали използва руски или казахстански суров петрол.

„Санкциите са наложени върху юридическото лице, не върху вида суровина. Тоест дори да работят с неруски петрол, това не променя факта, че дружеството е под санкции. Проблемът е чисто логистичен – банките, които обслужват „Лукойл“, няма да могат да извършват плащания, защото рискуват вторични санкции“, уточни Владимиров.

Той предупреди, че България може да се изправи пред „сръбски сценарий“ – след изчерпване на запасите, горивата ще се продават само кеш и ще има сериозни смущения в доставките.

Владимиров посочи, че единственото реално решение е назначаването на особен управител, който временно да поеме контрола върху дейността на рафинерията.

„България може да поиска от САЩ едноличен лиценз, за да поеме оперативен контрол над дружеството. Това не е национализация, а временна мярка, за да се осигури доставка на суров петрол и горива“, обясни експертът.

Според него държавата трябва да докаже пред Вашингтон, че контролът реално се упражнява от българска страна, за да получи изключение от санкциите.

Мартин Владимиров разкри, че още през 2023 година е бил изготвен „План Б“ за реакция при спиране на работата на рафинерията.

„Планът предвижда назначаване на особен управител и осигуряване на суров петрол от три западни компании. Има подписани предварителни договори – така наречените standby agreements – които ще влязат в сила веднага след активиране на управлението“, уточни той.

По думите му тези договори ще гарантират доставки за три месеца, след което могат да се сключат нови споразумения.

На въпрос за евентуална продажба на „Лукойл Нефтохим“, Владимиров заяви, че интерес към покупката има от години, но сделка все още не е реализирана.

„Имаше разговори с азербайджанската компания SOCAR и унгарската MOL, но и двете са в сложна позиция. SOCAR купува почти изцяло петрол от „Лукойл“, а MOL е зависима от руския петрол, който идва по тръбопровода „Дружба“, поясни експертът.

По негови думи най-добрият вариант за България би бил стратегически инвеститор от страна-съюзник, който да гарантира националната енергийна сигурност.

„Всичко, което ще се случи с рафинерията оттук нататък, зависи от Съединените щати. На практика те ще бъдат особеният управител – те решават дали да издадат лиценз, дали да позволят продажба и на кого“, подчерта Владимиров.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    3 7 Отговор
    Пак много шум за нищо, довчера плашиха, че бензинът ще поскъпне двойно.

    Коментиран от #15

    09:47 24.10.2025

  • 2 Гарантирано от герб

    11 0 Отговор
    С ДДС или без?

    09:50 24.10.2025

  • 3 1488

    19 0 Отговор
    нал немаше да скъпне

    09:52 24.10.2025

  • 4 Хейт

    12 0 Отговор
    Дери до голо!

    09:52 24.10.2025

  • 5 газов инжекцион

    21 1 Отговор
    Всички цени се покачват,а не са само на горивата.Като ни закачат на еврото,нещата ще станат още по-зле.Ще обеднее България с повече от 100-те %.

    09:53 24.10.2025

  • 6 Ботьо

    5 5 Отговор
    Нов анонимен свидетел по делото на Благомир Коцев твърди, че именно варненският кмет стои зад обира на Лувъра.

    Коментиран от #21

    09:54 24.10.2025

  • 7 жазве

    22 1 Отговор
    Мухльо, от сутрин до вечер плюеш по Русия, и сега излизаш да ни кажеш че заради теб и такива като теб АЗ ще трябва да плащам повече??? Ами нали ще ти счупя очилата както са ти на лъжливия нос??? Боклук със боклук, много си евро атлантик и "биеш" Русия, ама АЗ да платя. Ще ти счупя кратуната лъжлива. Боклук със боклук. Слава на Господ Иисус Христос, търпиме, търпиме ама вашето вече на нищо не приличие. За да не плащаме повече само трябва да ви наритаме, един файтон мишки сте.

    Коментиран от #19, #23

    09:55 24.10.2025

  • 8 Шмид

    15 1 Отговор
    А фирмите на оня дебелия дето също е санкциониран кога....?

    09:55 24.10.2025

  • 9 ахахаа

    5 2 Отговор
    В цяла Европа бензина е 1,60 -1,70 евро литъра а дизела с 10 цента по-малко,само в България 1,20 евро....скоро ще има дръж се не бой се...

    09:58 24.10.2025

  • 10 УжасТ

    7 0 Отговор
    " стратегически инвеститор от страна-съюзник, " ??? ❓ Кой ни е "стратегически съюзник" Краварите , дето изнасят вагони от златото ни зад Океана ? Или Турция , която ни съдира по един Милион на Ден ❓

    10:03 24.10.2025

  • 11 Павел Костов

    7 0 Отговор
    Сега трябва да бъде извикан посланика на САЩ, и да му бъде поискано обяснение!
    А на САЩ да бъдат въведени ответни забрани.

    10:03 24.10.2025

  • 12 Закс

    5 0 Отговор
    И сметката я плащаме ние !!!

    10:04 24.10.2025

  • 13 Нещастници

    9 0 Отговор
    защо чужди санкции важат в България? ако сащ кажат, че съм убиеь ще ме екстрадират ли? кои са сащ? я им закриййте скапаното посолство да им дойде акъла

    10:07 24.10.2025

  • 14 Някой

    7 0 Отговор
    Е, да сте атлантици си има цена. При това висока.. но съм убеден, че няма да ви мигне окото и ще ни оставите да я платим. Вие (политиците) няма да плащате нищо, както винаги.

    10:07 24.10.2025

  • 15 До вчера викаш-,,плашиха"...!

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Пък сега тоя -...Успокоява...!

    10:11 24.10.2025

  • 16 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Всякакви санкции ги плаща народа, да се приключва с тая орхайна че взе да ни излиза прескъпо

    10:11 24.10.2025

  • 17 Няма

    1 0 Отговор
    как да се конфискува бизнеса на Лукойл. Някой ще трябва да плати, но желаещи няма. Рафинерията ще се окаже губеща ако работи само за българския пазар. Бизнесът с горивата на дребно (бензиностанциите) е по-интересен. За тях ще се намерят желаещи купувачи.

    10:12 24.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Подкрепям те!

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "жазве":

    И аз съм възмутен от поредният Евро-АналЛизатор...!

    Коментиран от #26

    10:13 24.10.2025

  • 20 Абе

    3 0 Отговор
    Пълни варелите и те тава е.

    10:14 24.10.2025

  • 21 007 лиценз ту кил

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ботьо":

    Не е вярно. Благо е в отряда на затворниците, който сметоизвозва в Красно село и съвестно изпълнява работата си.

    10:15 24.10.2025

  • 22 Хм...

    6 1 Отговор
    Чужда държава решава какво да се случва в България. Кой с кого може да работи, на кого може и на кого не може да продава. И нашето опг (държавната ни администрация) казва "да" на всичко.
    На това му се вика колониализъм.

    10:15 24.10.2025

  • 23 😁.........

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "жазве":

    Абе ти тази сутрин не си си пил хапчетата нали? 🤣, изпий ги веднага, и да не си посмял да ги хвърлиш в тоалетната.

    10:18 24.10.2025

  • 24 Увеличение

    3 0 Отговор
    на цените на горивата ще има. Но едва ли ще е само 15%. У нас горивата са евтини, точно заради политиката на Лукойл да поддържа доминация на пазара. Ако рафинерията затвори и се мине изцяло на внос на готови горива увеличението може да бъде по-голямо от 30%.
    В страните от ЕС крайните цени са средно с толкова по-високи. Отделно и очакванията на търговци и производители за ценова конвергенция от въвеждането на еврото. Очаква ни стабилна инфлация през следващите няколко години.

    10:19 24.10.2025

  • 25 ежко

    2 0 Отговор
    Докато храним /позволяваме да хапват гранове/ и слушаме такива разбирачи и "експерти" като този Владимиров, неминуемо цените ще вървят нагоре и ще има много дефицити!Гледа тежко, говори умно ,взима се насериозно,а е отгледан в лабораторна среда- т.е. нищо не е създал,че да дава акъли!

    10:20 24.10.2025

  • 26 😁.........

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Подкрепям те!":

    Вие двамата в един и същ психодиспансер ли сте регистрирани?

    10:21 24.10.2025

  • 27 Абе не бе

    0 0 Отговор
    Оффф, сега пак ще се почне с пробиването на резервоари с тесла и точенето на бензин в легени.

    10:24 24.10.2025

  • 28 604

    0 0 Отговор
    Копувайте злато е имоти щот тия ще ни направят Виденов 2. Европа е на кредит те ни вкараха в еврозоната!

    10:26 24.10.2025

  • 29 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    Честито!
    С мин. 20% ще се вдигне абсолютно всичко и то преди увеличението на цените заради приемане на еврото!

    Тръмп уж "удря" по РФ, а всъщност страдат евролибералните му врагове!
    🤣🤣🤣

    10:28 24.10.2025

