Какво означава новата „такса водомер“ и кой ще плаща повече?

Идеята за въвеждане на т.нар. „такса водомер“, или по-точно - постоянен ценови компонент за достъп до водоснабдителната мрежа, предизвика сериозен обществен дебат. Законопроектът, приет на първо четене, предвижда нов модел за определяне на цената на водата, който ще раздели сметката на два компонента:
► Постоянен – за достъп и поддръжка на услугата, независимо дали се ползва вода;
► Променлив – за реално потребените количества.
Председателят на Българската асоциация по водите Иван Иванов обясни в студиото на „Здравей, България”, че не става дума за нова такса, а за „ценообразуване, което да покрива реалните разходи на ВиК операторите“. „Те имат постоянни разходи – за екипи, налягане, пречистване. Дори когато не се ползва вода, системата трябва да работи, за да може хората във всеки момент да имат достъп до вода“, поясни Иванов.
Какво предвижда моделът?
Според примерните изчисления, ако една сметка за вода в момента е 100 лв., при новия модел 20 лв. биха били постоянна част (за достъп), а останалите 80 лв. – според реалното потребление.
„Тежестта на разходите ще се поеме от повече абонати, включително от собствениците на втори имоти и ваканционни жилища“, обясни Иванов. Така онези, които имат вили или къщи в малки населени места, ще плащат базова сума, дори ако не ползват вода постоянно.
Според експерта там, където няма постоянна водоснабдителна услуга, таксата за достъп няма да се начислява. „Ако няма вода, няма и услуга. Това е логиката. Тази част от сметката може да отпадне за дните и месеците, в които няма водоснабдяване“, уточни Иванов. Той обаче призна, че в закона няма ясно описан механизъм за компенсации, което може да създаде напрежение, особено в региони с воден режим.
Ще поскъпне ли водата?
Въпреки страховете на потребителите, Иванов подчерта, че цената на кубичен метър вода трябва да се намали, ако бъде въведен постоянният компонент. „Ако има базова цена, кубичната вода може да поевтинее с около 20-30%. Това е принципът – разходите се разпределят по-равномерно“, посочи той.
Новият модел ще се прилага след изработването на специална наредба, която ще уточни как точно се изчислява и прилага постоянният компонент. Засега наредбата все още не е готова, а това поражда неясноти и сред ВиК операторите, които се опасяват от трудности при събирането на плащания и непълни бази данни за имотите.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството е вносител на законопроекта и очаква предложения за промени между първо и второ четене, включително по въпроса за компенсациите при липса на вода.
Обществени реакции
Анкета сред граждани показва, че повечето не одобряват новата такса, особено на фона на вече високите цени. „Плащаме си водомерите, плащаме и сметките… Защо да има още една такса?“, питат хора от Монтана. Други обаче смятат, че такса за достъп трябва да има, защото водата е природен ресурс и системата трябва да се поддържа.
Законът все още не е окончателен, но идеята за „такса водомер“ остава. Целта, според авторите, е по-устойчиво финансиране на ВиК сектора, но според критиците тя представлява още една тежест за потребителите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Трол
10:59 24.10.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
10:59 24.10.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #14, #60
11:01 24.10.2025
5 Ваня
Коментиран от #10
11:01 24.10.2025
6 Кит
Коментиран от #85, #96
11:01 24.10.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
и
колко са безродни НЕнародните представители‼️
Коментиран от #23
11:02 24.10.2025
8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
11:02 24.10.2025
9 Роки
Коментиран от #26, #72
11:03 24.10.2025
10 Кит
До коментар #5 от "Ваня":Твърдиш, че доставчиците на вода нямат никакви разходи за поддръжка по мрежата?
На това ли ви научиха в Помощното училище?
Коментиран от #17, #42
11:03 24.10.2025
11 калинка
Коментиран от #18
11:04 24.10.2025
12 честен ционист
11:04 24.10.2025
13 Оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH
11:06 24.10.2025
14 Пената
До коментар #4 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":чакаме Стойчков да го изтъпанят в такава реклама
11:07 24.10.2025
15 Хасковлия
11:07 24.10.2025
16 Пич
11:08 24.10.2025
17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #10 от "Кит":Ти ,като си Свършил ВИСШУ, какви са теА разходи та да има загуби от 60% до 80% по трасето❗❓🤔
А защо тези загуби трябва да се плащат от НЕПОЛУЧИЛИТЕ тази вода❗🤔❓
11:08 24.10.2025
18 честен ционист
До коментар #11 от "калинка":Той Ганчо дотира гърчолята. Нали Желязко им пусна вода по Струма и Места без пари за неопределен период от време.
11:08 24.10.2025
19 Да,бе
11:09 24.10.2025
20 Председателят на Българската асоциация
Коментиран от #22
11:10 24.10.2025
21 Кирил
Коментиран от #24, #50
11:11 24.10.2025
22 честен ционист
До коментар #20 от "Председателят на Българската асоциация":Не, ще е 140, понеже повечето жилища имат по 2 студени водомера.
11:11 24.10.2025
23 Оня с коня
До коментар #7 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":моля моля, ако не ви харесва ВИКато, може да си отрежите тръбите и да не плащате такса водомер
никой насила не ви кара да ползвате увлугите на ВИКа то !
безпатни неща вече няма искаш да имаш вода, ще си плащаш!!! ако ли не копай си кладенец
Коментиран от #27, #28, #35, #58
11:13 24.10.2025
24 честен ционист
До коментар #21 от "Кирил":За цяла България важи законът. Вие там в София отделни ли закони ковете?
11:13 24.10.2025
25 Разговор пред телевизора
Коментиран от #45
11:14 24.10.2025
26 Оня с коня
До коментар #9 от "Роки":нормално е да се тегли кредит, все пак сме в клуба на богатите защото можем да си позволим кредити
дори малко пари са изтеглили, още трябва да се теглят и трябва да се намали минималната заплата както и да се свали тавана на пенсийте , е това са доста харочове
на които пенсионер му е малка пенсията да заминава да работи а не да лежи по диваните и да пише по форумите по цял ден!
Коментиран от #29
11:15 24.10.2025
27 честен ционист
До коментар #23 от "Оня с коня":За кладенец ще има отново същата такса, плюс сертификати на всеки 6 месеца, че водата е годна за пиене.
11:15 24.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 честен ционист
До коментар #26 от "Оня с коня":Проблемът е, че на България вече й отпускат заеми само частни финансови институции кат HSBC с такава лихва, кочто ще направи заема троен само за десет год, при положение, че покриваш процентъ от изискуемите лихви всяка година. Ако спреш да плащаш става като в Украйна.
Коментиран от #32
11:18 24.10.2025
30 Оня с коня
нормално е тия до сега къде плащаха по 2 убика за вода сега да им се добавят и едни 10 евра за водомер
така заплатите във ВИКа сектора ще се увеличат, работещите заслужават по добро заплащане
нормално е и кубик вода да поскъпне на 5 евра/кубика все пак вие не сте копали язовири, така че водата е редно да поскъпне
Коментиран от #34
11:20 24.10.2025
31 Живот ли бе да го опишеш
Столично Прочистване
Пролет пука. Чашките разместват, народ към изборните урни го подвеждат.
Тука има, тука няма. Играе се игра голяма. Софята има, Провинцията няма.
Има, няма. Всяка петилетка дилъри подменят, та масите да не се досетят.
Избори. Провинция на Бога за късмет се моли. Да, не? Отново София ще е!
Пролет пука. От правешки ливади Тато измуча, България я дадъх нa Москвa.
Софиьо, Родино красна! Зъвети мои съхрънете, паметници Руски вий строете,
Цялътъ стрънъ зъ Софията дъ ръботи, Провинциътъ дъ гo карът нъ къртофи.
Нашите другaри с купони и кредитите безотчетни, имоти краднаха безчетни.
Пролет пука. A небето се отвори, и Крум със глас дълбок ни проговори.
Във мизерия сте виждам, но Бог не го молете, столицата вие преместете.
Напаст божия, от склавинските земи червените хлебарки пак са надошли.
Сердиката помня лично я опожарих, заразните хлебарки до крак унищожих.
Пролет пука. Далеч зад облачното було, кимат със глави от клана Дуло.
В Плиска, Търново, Преслав, столицата преместете, или нова съградете.
Склавински паразити щом полазят, смучат кръв и само с огън се оправят.
Опитахме в Сибира, учим ги на азбуки и кръст, а те мастилото крадът.
Пролет пука. Асеневци и те помагат, българите славят, съвети да добавят.
От степите грабители са надошли, наели са и много роби със червени тоги.
Щитове и саби нарамете, конската опашка извадете, столицата преместете.
На север, изток или юг, далеч от въшките червени, напр
11:20 24.10.2025
32 само питам
До коментар #29 от "честен ционист":според вас русия ли ще ни напада? че ставаме като украйна?
Коментиран от #40
11:20 24.10.2025
33 Оня с коня
нали бай тошо беше лош? сега ще го търсите ама го няма вече
нали бяхме фалирала държава тогава? сега ще видите кон боб яде ли !
11:22 24.10.2025
34 честен ционист
До коментар #30 от "Оня с коня":Тези пари заминават за Украйна. Какви заплати бълнуваш на скъсаняците от ВИК? Киро ти каза, че ще даряваш заплата за войната искаш, или не. Чакай сега като ти надигат и бензина, да почнеш да даряваш и на Русия втора заплата на заем.
11:22 24.10.2025
35 Благодарен
До коментар #23 от "Оня с коня":Правилно,ще плащаме за кал,уран,за всичко което ни докарат.Няма да избираме,ще плащаме!Нали трябва да има качество за да претендирате за повече пари?Ние къде живеем?Просто няма значение,ние ви докарахме л.......а,а вие плащайте и благодарете и мълчете.
11:23 24.10.2025
36 име
11:23 24.10.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Георги
11:24 24.10.2025
40 честен ционист
До коментар #32 от "само питам":Ще ви напада, тоя който ви е погасил дълга. Все пак трябва да си покрие разходите, а това на днешно време става с природни ресурси и км2.
Коментиран от #98
11:24 24.10.2025
41 Гост
11:26 24.10.2025
42 Боруна Лом
До коментар #10 от "Кит":ПРОСТО СИ ПОРЕДНИЯТ ЕВРО ГЕЙЗЕР? НЕ СВЪРШВАТЕ ЕЙЙЙ!
11:26 24.10.2025
43 Горко на народ
ти ни управлява лошо,
Но каква след теб настана
майката ни - разкатана.
Вместо пълна демокрация
пак е пълно с бюрокрация.
Пълни са ни магазините,
пълни са и лимузините,
пълно с хиляди съблазни,
но джобовете – пак празни.
Уж дъската ни не хлопа -
пак сме си за смях в Европа.
Пак управниците днешни
ни са криви, ни са грешни.
Обещаваха: “България
ще е новата Швейцария!”
Но не казват от амвона,
колко получават бона.
Пак с усилена охрана
ту са в Банкя, ту в Бояна,
пак със суми многозначни
си купуват безгръбначни.
Пак за министерски вили
цял народ напряга сили,
колко върли кожодери
пак са си милионери.
Пак във зоните секретни
зимни хижи, хижи летни,
като бели гълъбици
все от нашите парици.
На оградите изправени
надписи стоят поставени,
че при всякакво движение,
стрелят без предупреждение.
Няма само Асамблея,
няма го и Мавзолея,
но за новите фондации,
пак се труди цяла нация.
Нямаме си вече мини,
някой бързо ги зарина,
И за сделката изгодна
тлъста хапка някой бодна.
Где е нашето богатство? -
пак си пита наш’то папство.
Пак продадено в чужбина!
В чужди каси пак премина!
Де са ни сега хотелите,
де заводите, де резервите?
Борд до борд и все с роднини -
що да ходят във чужбина? -
като с долари в Швейцария,
пак ограбват си България.
А народът гладен, беден –
той кому ли е потребен?
Само данъчните власти
го залъгват с празни ясли.
Леят пак в калъпи нови
стари данъчни окови.
Който имаше пред
11:27 24.10.2025
44 Даа
11:27 24.10.2025
45 БОЙКО в затвора
До коментар #25 от "Разговор пред телевизора":ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ СА ТОЛКОВА ЗАГРИЖЕНИ ЗА НАРОДА, ЧЕ ВЪВЕЖДАТ РЕКЕТЬОРСКА ТАКСА ВОДОМЕР ЗА ДА ВИ ДЕРАТ КОЖИТЕ. КЪМ ВИК СМЕТКАТА ИМА ТАКСА КАНАЛИ, ТАКСА ПРЕЧИСТВАНЕ СЕГА И ТАКСА ВОДОМЕР ЗА ДА ВИ Е ГАДНО. СЛЕД 2027 ГОД ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ КЕ ВЪВЕДАТ И ТАКСА ВЪЗДУХ, ТАКСА КИМЮР, ТАКСА ДЪРВА И КЕ ВИ ДИГНАТ ДДСЕТО ЩОТО Е МАЛКО И КАТ ВИ НАТАТРУЗЯТ ТАКСА ВОЙНА КО ША СТАНЕ?
Коментиран от #49
11:28 24.10.2025
46 Не ни ОБЯСНЯВАЙТЕ
Навремето имахме Мшнчо Христов и Ташева, Боя да я прости, те ни защитиха от безумието ТАКСА Електромер.
СЕГА е Н И чарите и Л и х варите от БКП, ДПСнн, ГЕРБ, СДС и патериците им ПП, ДБ, ИТН грабите с пълни шепи, и то когато частен бизнес изнемогва от п р окълнатият Еврошийт.
О С Т А В КА! Ограбихте 460 000 абоната с връщането на СИ, отменена формула от ВАС, защото едно е ИЗМЕРВАНЕ на реално потребена топлоенергия, друго е изчисление по фалшива формула. Лобистите от ИТН, ГЕРБ, СДС, ДПСНН върнаха стара
11:28 24.10.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 ммммммм
До коментар #37 от "Гого":да съгласен съм, къде ги раздават
11:29 24.10.2025
49 честен ционист
До коментар #45 от "БОЙКО в затвора":Ще се разбегате като пилци, а паднат визите за САЩ. Това ще стане.
11:29 24.10.2025
50 Селянин
До коментар #21 от "Кирил":Аз си изкопах кладенец ,и няма такса водомер ,ама може да ми сложат такса ведро
Коментиран от #61
11:30 24.10.2025
51 Питам
До коментар #38 от "Оня с коня":Ало коня,тука къде акат в селата и крайните квартали на София?
11:30 24.10.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Горко на народ
той кому ли е потребен?
Само данъчните власти
го залъгват с празни ясли.
Леят пак в калъпи нови
стари данъчни окови.
Който имаше преди,
той и днес се нареди.
НАТО още не видели,
пак конците сме оплели −
Армия по бели гащи
демонстрира яки плещи
с коридори и канали −
нас пак кучета ни яли.
Ей я близката чужбина,
кой ли вече не замина!
Уж, ще ходиме в Европа,
а опело пее попът,
че след някоя година
вече няма да ни има –
младите ще са заминали,
старите − ще се споминали!
Нацията от преди −
НЕЯ − Бог да я прости!
Радой Ралин
11:30 24.10.2025
54 Ами,
11:30 24.10.2025
55 цкесд
11:31 24.10.2025
56 Икономичеси ефект от такса водомер.
Пример: Къща за гости с 10 стаи и басейн на края на селото с един водомер и съседен двор на леля Еля също с един водомер. Разходите за посроения нов водопровод са 50 000лв. и собствениците на двата имота - бизнесмена и леля Еля, би трябвало да си разделят сумата по 25000лв чрез такса водомер за достъп до вода, осигурен от ВиК и да я изплатят за десетина години амортизация (подторно вече одобрени разходи от ДЕКЕВР).
(Така икономически по-евтино за леля Еля е да си носи питейна вода от магазина и да се откаже от водомера, а след това дори да си продаде двора на бизнесмена с къщата за гости и да нощува три дни през годината в стая за гости у него)
Излиза, че питейната вода не е държавна собственост , а е на ВиК дружеството, което я продава според показанията на водомера, а разходите за поддържане на водопроводната мрежа да се калкулират отделно чрез ТАКСА ВОДОМЕР за осигурения достъп до вода.
11:31 24.10.2025
57 Е добре де,
11:32 24.10.2025
58 Софиянец
До коментар #23 от "Оня с коня":Бате аз живея в Люлин на 5 ти етаж в панелката как да си икопая кладенец
11:32 24.10.2025
59 Анонимен
коя страна има повече известни евреи.
Кенеди казва някой известен американски
евреин и Хрущов му отвръща с известен руски
евреин. Така продължавали известно време,
но когато бил ред на Хрущов той не можал нищо
да измисли и пошушнал на Тодор Живков, който
седял до него:
"Хей Тошо, я кажи някой известен български евреин
и ше го минеме за руски."
Бай Тошо мислил, мислил и накрая рекъл:
"Епа нема известни български евреи."
На което Хрущов се троснал:
"Пфу, каквато ви държавата, такива ви и евреите."
11:33 24.10.2025
60 Oня с коня
До коментар #4 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Ако сложат Касичка пред Кауфланд за "такса достъп",тя ще е за глупавите щото умните ще се събират на Групи,след което една плаща такса и влиза,като след това отваря някой Прозорец за да влязат и останалите.
11:33 24.10.2025
61 честен ционист
До коментар #50 от "Селянин":Ще ти метнат някоя подправена проба с холерен вибрион у кладенеца и ще те обявят за терорист и набърза ръка ще го зазидат. В държавата Боко трябва да плащаш, иначе си непотребен.
11:33 24.10.2025
62 Икономически резултат
Пример: Къща за гости с 10 стаи и басейн на края на селото с един водомер и съседен двор на леля Еля също с един водомер. Разходите за посроения нов водопровод са 50 000лв. и собствениците на двата имота - бизнесмена и леля Еля, би трябвало да си разделят сумата по 25000лв чрез такса водомер за достъп до вода, осигурен от ВиК и да я изплатят за десетина години амортизация (подторно вече одобрени разходи от ДЕКЕВР).
(Така икономически по-евтино за леля Еля е да си носи питейна вода от магазина и да се откаже от водомера, а след това дори да си продаде двора на бизнесмена с къщата за гости и да нощува три дни през годината в стая за гости у него)
Излиза, че питейната вода не е държавна собственост , а е на ВиК дружеството, което я продава според показанията на водомера, а разходите за поддържане на водопроводната мрежа да се калкулират отделно чрез ТАКСА ВОДОМЕР за осигурения достъп до вода.
11:33 24.10.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 az СВО Победа 80
Така както не е ясно как се ценообразува в Топлофикация София и за какво й плаща всеки потребител, така ще започнат да ценообразуват и ВиК дружествата....
Честито!
Очаква ни покачване на цените на водата, на гогивата, а оттам и на всеки краен продукт, плюс скока на цените заради еврото!
Направо сме в клуба на "богатите", а???
🤣🤣🤣🤣
11:37 24.10.2025
65 потребител вода
11:37 24.10.2025
66 Демек!
В предприятието ни няма да има съкращения на персонала,а само...оптимизиране...🙄😨🤭!
11:38 24.10.2025
67 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #38 от "Оня с коня":Абе ти €-бан от КОНЯ ли си,
че си превъзбуден и реши,
че съм копей🤔❗
11:40 24.10.2025
68 Новина
11:40 24.10.2025
69 Мошеници
11:43 24.10.2025
70 Хипотетично
11:43 24.10.2025
71 ЗНАЧИ ТАКСАТА НА ЕДИН ВОДОМЕР
11:44 24.10.2025
72 Обективни истини
До коментар #9 от "Роки":в допълнение ще кажа, че и заради такса оСрайна и такса закупуване никому ненужни оръжия
11:45 24.10.2025
73 Там е решението
11:46 24.10.2025
74 Означава ОСТАВКАТА ВИ
Вместо да касирате изборите ФАЛШИФИЦИРАХТЕ данните за инфлация, дефицит, цени храни, ценова нестабилност Унищожихте Валутен Борд и почнахте с ЧУДОВИЩНИТЕ ЗАЕМИ, ВБ ви пречише да теглите заеми .
Унищожихте Конституцията. Унищожихте Валутен Борд. Унищожихте Границите. Превърнахте ни в Територия..
ОСТАВКА на омразното правителство БКП, ДПСНН, ИТН, ГЕРБ, СДС, ДБ и патериците ПП, ДБ.
Пазарджик е нагледен пример колко Фалшиви сте.
Нов Закон за обявяване на ВОЙНА решение само от МИН. Отбрана, без РЕШЕНИЕ на НС..
Българите дори няма да знаят, че са въвлечени във ВОЙНА.
ОСТАВКА на Е Н И Ч А Р И Т Е, за вас КСъд, ВАС и други са НИЩО, защото Мафията е по - силна от ПРАВОСЪДИЕТО.
Без Решение на НС. Законите ви не струват ХАРТИЯТА , която са написани.
Прекалихте с АЛЧНОСТТА СИ. В много държави СТУДЕНАТА ВОДА Е БЕЗПЛАТНА.
11:46 24.10.2025
75 Мнение
Коментиран от #84
11:47 24.10.2025
76 Земетресение
11:47 24.10.2025
77 Не ,че нещо,ама...
11:50 24.10.2025
78 Дялю Хайдука
11:52 24.10.2025
79 Ъъъъ
11:52 24.10.2025
80 Счетоводителя
11:53 24.10.2025
81 ВиК бюрократ
11:54 24.10.2025
82 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
ДАНЪК Е, не в такса❗
"Докато ТАКСИТЕ по-често се заплащат по повод конкретно събитие,
ДАНЪЦИТЕ са периодично дължими суми."
11:54 24.10.2025
83 Лео
когато строиш къща си плащаш за присъединяване към ВИК, копаеш си сам канала, внасяш депозит в общината щото копаеш и по улицата до тръбата с чиста вода, купуваш си всичко - тръби, бордюрен кран, водомер и си плащаш за присъединявето към мрежата. Платено е закачането и следва плащане за консумацията на вода, когато не е кална разбира се, което е факт след всяко спиране за теч и ако жената не се усети се пълнят с кал и болклуци тоалетни казанчета, бойлери, миялни, перални, не знам що още не са измислили и каломер да ни сложат, на бас че ще искат и за калта пари. Сега се сетиха как да скубят още пари. А за смяната на ел. уреди следствие от качеството на водата / твърдост, кал, мизерии/ нещо що не се сетихте да компенсирате хората, а? А нещо да напишете калко милиони по програми изхарчихте за смяна на водопроводни мрежи,и канали, а? И все не ви стига нали, дайте още да ги скубем, докога?
11:55 24.10.2025
84 Стана ми интересно
До коментар #75 от "Мнение":Къде са тези апартаменти с по 2 и повече водомери?
Коментиран от #87, #93
11:55 24.10.2025
85 Само че в чужбина
До коментар #6 от "Кит":ще ти отворят партида за ток за 15 минути.
И ще дойдат да ти оправят нещо по водопровода, което е тяхна отговорност, безплатно.
Плюс това тия такси ще си ги приберат в джоба а като се разпадне някой водопровод от старост и трябва да се смени пак държавата ще го сменя.
11:56 24.10.2025
86 Ива
11:59 24.10.2025
87 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #84 от "Стана ми интересно":Има водомери за топла вода,
които са отделно от тези за студена,
та стават два❗
Има и имоти с по два водомера- на гаражи или сутеренни помещения❗
12:00 24.10.2025
88 Хипотетично
12:01 24.10.2025
89 Комунистически технологии
Това е като оня виц. старци на пейка пред блока
"ей какъв шоколад имаше едно време, хапнеш един бонбон и чукаш цяла нощ. а сега при демокрацията и цяла кутия бонбони да изядеш все тая. развалиха го оня шоколад..."
12:02 24.10.2025
90 Аоо
12:02 24.10.2025
91 не се накрадоха
12:04 24.10.2025
92 БОЦ - ко
Който иска да ме побара....
12:05 24.10.2025
93 Анонимен
До коментар #84 от "Стана ми интересно":Аз имам 4 водомера, така че има жилища с по няколко водомера. На всеки водомер такса независимо дали се ползва вода Честито!
Коментиран от #101
12:06 24.10.2025
94 Аааааа
Цена кубик вода, де я има, де я няма и си купуваш туби с вода щото твоята ,,питейна" става само за битова не и за пиене. Щели да таксуват достъпа до вода - абсолютно противоконституционно!
ВиК - частни дружества подкрепени от ,,криминалната" държава. А тези, които са общински - 30г не успяват да си обновят мрежите благодарение на собствените си кметове и ,,специалисти" (що за некадърници си правим извода) при все, че може да ползват и европроекти. Та така и в наши дни.
В големите градове ще мрънкат под сурдинка, а на село ще се мине напълно на кладенци и резервоари.
И вместо да възраждаме страната, ще тънем в нищетата родена от посредственост и нихилизъм.
Като си вземете 100лв от изборите, да знаете, че това ви е заем и тъпкано ще връщате лихвите, до живот.
Коментиран от #100
12:06 24.10.2025
95 Летателен експеримент
Вселената, числата и ЧОВЕШКАТА ГЛУПОСТ!
12:07 24.10.2025
96 Папуц
До коментар #6 от "Кит":Мноо си вдлъбнат Саше!
Преди да драскаш по сайтовете, поинтересувай се, колко струва едно "присъединяване" - ние му казваме откриване на партида!
Живях доста време в Англия- там дружествата за ток и вода , са длъжни да ти осигорят достъп до услугата си.
А путнотои - достъп до имота ти - демек, да асвалтират до вас.
Тока , ако искаш да ти пуснат нова партида , и си на малко по-отдалечено място - трбва сам да си поставиш кабели и тръби.
Явно никога не си плащал сметки , и нямаш представа за какво иде реч, ама нали е модерно да се пише!
12:09 24.10.2025
97 Баба Яга
12:12 24.10.2025
98 златото си подарявате,а ревете за водоме
До коментар #40 от "честен ционист":че то златото ни и във момента го КРАДАТ някой да е излезнал и да роптая или стачкува?
защо си подаряваме златото а ревем за едни водомери?
12:13 24.10.2025
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Оня с коня
До коментар #94 от "Аааааа":ама като искаш пийте вода от чешмата , никой не ви пречи , защо роптаете за не става за пиене?
вие минирална вода ли чакате дда потече от чешмата?
12:14 24.10.2025
101 честен ционист
До коментар #93 от "Анонимен":Всички жилища строени след 2000г имат по няколко водомера, обикновено по двойки топъл/студен за кухнята и банята.
12:17 24.10.2025
102 Хасковски каунь
12:18 24.10.2025