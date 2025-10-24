Новини
Какво означава новата „такса водомер“ и кой ще плаща повече?

24 Октомври, 2025

Законопроектът, приет на първо четене, предвижда нов модел за определяне на цената на водата, който ще раздели сметката на два компонента

Идеята за въвеждане на т.нар. „такса водомер“, или по-точно - постоянен ценови компонент за достъп до водоснабдителната мрежа, предизвика сериозен обществен дебат. Законопроектът, приет на първо четене, предвижда нов модел за определяне на цената на водата, който ще раздели сметката на два компонента:

Постоянен – за достъп и поддръжка на услугата, независимо дали се ползва вода;

Променлив – за реално потребените количества.

Председателят на Българската асоциация по водите Иван Иванов обясни в студиото на „Здравей, България”, че не става дума за нова такса, а за „ценообразуване, което да покрива реалните разходи на ВиК операторите“. „Те имат постоянни разходи – за екипи, налягане, пречистване. Дори когато не се ползва вода, системата трябва да работи, за да може хората във всеки момент да имат достъп до вода“, поясни Иванов.

Какво предвижда моделът?

Според примерните изчисления, ако една сметка за вода в момента е 100 лв., при новия модел 20 лв. биха били постоянна част (за достъп), а останалите 80 лв. – според реалното потребление.

„Тежестта на разходите ще се поеме от повече абонати, включително от собствениците на втори имоти и ваканционни жилища“, обясни Иванов. Така онези, които имат вили или къщи в малки населени места, ще плащат базова сума, дори ако не ползват вода постоянно.

Според експерта там, където няма постоянна водоснабдителна услуга, таксата за достъп няма да се начислява. „Ако няма вода, няма и услуга. Това е логиката. Тази част от сметката може да отпадне за дните и месеците, в които няма водоснабдяване“, уточни Иванов. Той обаче призна, че в закона няма ясно описан механизъм за компенсации, което може да създаде напрежение, особено в региони с воден режим.

Ще поскъпне ли водата?

Въпреки страховете на потребителите, Иванов подчерта, че цената на кубичен метър вода трябва да се намали, ако бъде въведен постоянният компонент. „Ако има базова цена, кубичната вода може да поевтинее с около 20-30%. Това е принципът – разходите се разпределят по-равномерно“, посочи той.

Новият модел ще се прилага след изработването на специална наредба, която ще уточни как точно се изчислява и прилага постоянният компонент. Засега наредбата все още не е готова, а това поражда неясноти и сред ВиК операторите, които се опасяват от трудности при събирането на плащания и непълни бази данни за имотите.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството е вносител на законопроекта и очаква предложения за промени между първо и второ четене, включително по въпроса за компенсациите при липса на вода.

Обществени реакции

Анкета сред граждани показва, че повечето не одобряват новата такса, особено на фона на вече високите цени. „Плащаме си водомерите, плащаме и сметките… Защо да има още една такса?“, питат хора от Монтана. Други обаче смятат, че такса за достъп трябва да има, защото водата е природен ресурс и системата трябва да се поддържа.

Законът все още не е окончателен, но идеята за „такса водомер“ остава. Целта, според авторите, е по-устойчиво финансиране на ВиК сектора, но според критиците тя представлява още една тежест за потребителите.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 24 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Трол

    61 2 Отговор
    Такса водомер е същото като такса тръби, такса колена и такса холендри, но се отнася за друга част от водоподаването.

    10:59 24.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    60 0 Отговор
    Сега бензиностанциите ще наложат ТАКСА ДОСТЪП, която ще се добавя в касови бон❗

    10:59 24.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    64 0 Отговор
    А Кауфланд може да сложи КАСИЧКА и вратите на магазина да се отварят, като пуснеш 20ст за такса достъп❗

    Коментиран от #14, #60

    11:01 24.10.2025

  • 5 Ваня

    82 1 Отговор
    – за достъп до услугата ...това влиза в данъчната оценка на имота и се плаща данък !Освен това водопроводната мрежа не е изградена от сегашното ВиК,което дори не я поддържа.

    Коментиран от #10

    11:01 24.10.2025

  • 6 Кит

    6 66 Отговор
    Този вид такса от страна на присъединен към някаква мрежа / водоснабдителна, електро и газова/ е масова практика по цял свят. България е една от малкото страни, в които можеш да си присъединен към някакъв доставчик, той да прави своите разходи по наличната инфраструктура, а ти да не плащаш нищо при нулево потребление.

    Коментиран от #85, #96

    11:01 24.10.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    52 2 Отговор
    Колко са НАГЛИ от Вода.и.Кал
    и
    колко са безродни НЕнародните представители‼️

    Коментиран от #23

    11:02 24.10.2025

  • 8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    54 1 Отговор
    А ЗА ВАС "ТАКСА ИДИОТИ "!

    11:02 24.10.2025

  • 9 Роки

    58 1 Отговор
    Тия престъпници крадат с чудовищни размери. От началото на годината изтеглиха нов дълг в размер на 17.1 млрд. лв. Сега ще уморят народа с нови данъци и такси, щото бюджета е продънен от кражби!

    Коментиран от #26, #72

    11:03 24.10.2025

  • 10 Кит

    7 49 Отговор

    До коментар #5 от "Ваня":

    Твърдиш, че доставчиците на вода нямат никакви разходи за поддръжка по мрежата?
    На това ли ви научиха в Помощното училище?

    Коментиран от #17, #42

    11:03 24.10.2025

  • 11 калинка

    37 3 Отговор
    Не може ли да се подходи, както е в Гърция, с оглед на това, че водата е всеобщо благо и е природна даденост, ОТ ВОДАТА ДА НЕ СЕ ПЕЧЕЛИ! Там водата до преди 3-4 години беше 10 евроцента за кубик!!!!!!!!

    Коментиран от #18

    11:04 24.10.2025

  • 12 честен ционист

    23 2 Отговор
    Какво ви казах, Ванюшка вече е сметнал EUR 10 такса водомер на месец.

    11:04 24.10.2025

  • 13 Оня с коня

    14 10 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH

    11:06 24.10.2025

  • 14 Пената

    21 2 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    чакаме Стойчков да го изтъпанят в такава реклама

    11:07 24.10.2025

  • 15 Хасковлия

    43 0 Отговор
    Стига вече , сега и такса водомер.Ние в Хасково плащаме скъпа вода,но не я пием,защото е лоша.Мъкним туби от магазините.Хвърлиха се много пари уж за кладенци.Сега да плащаме и за водомер,не е ли срамно?Много забогатяха на наш гръб с тази вода.Хей депутати, нали ви избрахме да мислите за благото на народа,какво стана,май мислите само за себе си.

    11:07 24.10.2025

  • 16 Пич

    43 0 Отговор
    Истината - чудят се как още да ви оскубят , за да плащате масрафа на Украйна и тъпотиите на Урсула !!!

    11:08 24.10.2025

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    50 1 Отговор

    До коментар #10 от "Кит":

    Ти ,като си Свършил ВИСШУ, какви са теА разходи та да има загуби от 60% до 80% по трасето❗❓🤔
    А защо тези загуби трябва да се плащат от НЕПОЛУЧИЛИТЕ тази вода❗🤔❓

    11:08 24.10.2025

  • 18 честен ционист

    20 0 Отговор

    До коментар #11 от "калинка":

    Той Ганчо дотира гърчолята. Нали Желязко им пусна вода по Струма и Места без пари за неопределен период от време.

    11:08 24.10.2025

  • 19 Да,бе

    22 0 Отговор
    По тая сбъркана логика следващата такса ще е за бял дроб,че безплатно ми дишат тука някакви граждани...

    11:09 24.10.2025

  • 20 Председателят на Българската асоциация

    20 0 Отговор
    Обърках се, ако сметката ви сега е 100 лв., по новата методика 20 лв. ще е за водомера и още 100 лв. пак ще ви е за водата, какво толкова не ви е ясно

    Коментиран от #22

    11:10 24.10.2025

  • 21 Кирил

    4 5 Отговор
    За София само, селЯнчИтЪтЪ ко ги бърка? В София е скъпо, стойте си по селата.

    Коментиран от #24, #50

    11:11 24.10.2025

  • 22 честен ционист

    15 0 Отговор

    До коментар #20 от "Председателят на Българската асоциация":

    Не, ще е 140, понеже повечето жилища имат по 2 студени водомера.

    11:11 24.10.2025

  • 23 Оня с коня

    1 24 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    моля моля, ако не ви харесва ВИКато, може да си отрежите тръбите и да не плащате такса водомер

    никой насила не ви кара да ползвате увлугите на ВИКа то !

    безпатни неща вече няма искаш да имаш вода, ще си плащаш!!! ако ли не копай си кладенец

    Коментиран от #27, #28, #35, #58

    11:13 24.10.2025

  • 24 честен ционист

    10 0 Отговор

    До коментар #21 от "Кирил":

    За цяла България важи законът. Вие там в София отделни ли закони ковете?

    11:13 24.10.2025

  • 25 Разговор пред телевизора

    20 0 Отговор
    Създавай битови проблеми на хората, за да не ти създават те политически проблеми. /бай Тошо/

    Коментиран от #45

    11:14 24.10.2025

  • 26 Оня с коня

    3 10 Отговор

    До коментар #9 от "Роки":

    нормално е да се тегли кредит, все пак сме в клуба на богатите защото можем да си позволим кредити

    дори малко пари са изтеглили, още трябва да се теглят и трябва да се намали минималната заплата както и да се свали тавана на пенсийте , е това са доста харочове


    на които пенсионер му е малка пенсията да заминава да работи а не да лежи по диваните и да пише по форумите по цял ден!

    Коментиран от #29

    11:15 24.10.2025

  • 27 честен ционист

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Оня с коня":

    За кладенец ще има отново същата такса, плюс сертификати на всеки 6 месеца, че водата е годна за пиене.

    11:15 24.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 честен ционист

    8 0 Отговор

    До коментар #26 от "Оня с коня":

    Проблемът е, че на България вече й отпускат заеми само частни финансови институции кат HSBC с такава лихва, кочто ще направи заема троен само за десет год, при положение, че покриваш процентъ от изискуемите лихви всяка година. Ако спреш да плащаш става като в Украйна.

    Коментиран от #32

    11:18 24.10.2025

  • 30 Оня с коня

    2 8 Отговор
    все пак всичко трябва да поскъпне , за да си вдигнем стандарта на живот!

    нормално е тия до сега къде плащаха по 2 убика за вода сега да им се добавят и едни 10 евра за водомер

    така заплатите във ВИКа сектора ще се увеличат, работещите заслужават по добро заплащане

    нормално е и кубик вода да поскъпне на 5 евра/кубика все пак вие не сте копали язовири, така че водата е редно да поскъпне

    Коментиран от #34

    11:20 24.10.2025

  • 31 Живот ли бе да го опишеш

    4 1 Отговор
    ШибанНарод
    Столично Прочистване

    Пролет пука. Чашките разместват, народ към изборните урни го подвеждат.
    Тука има, тука няма. Играе се игра голяма. Софята има, Провинцията няма.
    Има, няма. Всяка петилетка дилъри подменят, та масите да не се досетят.
    Избори. Провинция на Бога за късмет се моли. Да, не? Отново София ще е!

    Пролет пука. От правешки ливади Тато измуча, България я дадъх нa Москвa.
    Софиьо, Родино красна! Зъвети мои съхрънете, паметници Руски вий строете,
    Цялътъ стрънъ зъ Софията дъ ръботи, Провинциътъ дъ гo карът нъ къртофи.
    Нашите другaри с купони и кредитите безотчетни, имоти краднаха безчетни.

    Пролет пука. A небето се отвори, и Крум със глас дълбок ни проговори.
    Във мизерия сте виждам, но Бог не го молете, столицата вие преместете.
    Напаст божия, от склавинските земи червените хлебарки пак са надошли.
    Сердиката помня лично я опожарих, заразните хлебарки до крак унищожих.

    Пролет пука. Далеч зад облачното було, кимат със глави от клана Дуло.
    В Плиска, Търново, Преслав, столицата преместете, или нова съградете.
    Склавински паразити щом полазят, смучат кръв и само с огън се оправят.
    Опитахме в Сибира, учим ги на азбуки и кръст, а те мастилото крадът.

    Пролет пука. Асеневци и те помагат, българите славят, съвети да добавят.
    От степите грабители са надошли, наели са и много роби със червени тоги.
    Щитове и саби нарамете, конската опашка извадете, столицата преместете.
    На север, изток или юг, далеч от въшките червени, напр

    11:20 24.10.2025

  • 32 само питам

    6 2 Отговор

    До коментар #29 от "честен ционист":

    според вас русия ли ще ни напада? че ставаме като украйна?

    Коментиран от #40

    11:20 24.10.2025

  • 33 Оня с коня

    12 0 Отговор
    моля моля, тия дето скачахте по площадите със двата пръста срещу бай тошо сега да мълчат и да плащат такса водомер , и да ядат банани
    нали бай тошо беше лош? сега ще го търсите ама го няма вече

    нали бяхме фалирала държава тогава? сега ще видите кон боб яде ли !

    11:22 24.10.2025

  • 34 честен ционист

    5 3 Отговор

    До коментар #30 от "Оня с коня":

    Тези пари заминават за Украйна. Какви заплати бълнуваш на скъсаняците от ВИК? Киро ти каза, че ще даряваш заплата за войната искаш, или не. Чакай сега като ти надигат и бензина, да почнеш да даряваш и на Русия втора заплата на заем.

    11:22 24.10.2025

  • 35 Благодарен

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Оня с коня":

    Правилно,ще плащаме за кал,уран,за всичко което ни докарат.Няма да избираме,ще плащаме!Нали трябва да има качество за да претендирате за повече пари?Ние къде живеем?Просто няма значение,ние ви докарахме л.......а,а вие плащайте и благодарете и мълчете.

    11:23 24.10.2025

  • 36 име

    9 2 Отговор
    Само наглото ВиК кара потребителите си да купуват и подменят за своя сметка водомерите. Все едно ЕРПто да те кара да си купеваш електромер и да си го сменяш.

    11:23 24.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Георги

    12 1 Отговор
    какво означава, означава, че тея дето не ползват вода също ще покриват загубите, за да могат тея дето ползват да не им излиза през носа, а ВиК дружествата ще продължат да не оправят нищо по прогнилата и пробита мрежа както и до сега. Да признаваш загуби от 80-90%+ и да твърдиш, че някой трябва да ти плаща задължително дори и да не ползва е най-малкото нагло!

    11:24 24.10.2025

  • 40 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "само питам":

    Ще ви напада, тоя който ви е погасил дълга. Все пак трябва да си покрие разходите, а това на днешно време става с природни ресурси и км2.

    Коментиран от #98

    11:24 24.10.2025

  • 41 Гост

    6 1 Отговор
    Е така пеефски мисли за хората. Това е резултатът от кекса между пеефски, жена му борисоф и воайорите от итънъ и бъсъпъ

    11:26 24.10.2025

  • 42 Боруна Лом

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Кит":

    ПРОСТО СИ ПОРЕДНИЯТ ЕВРО ГЕЙЗЕР? НЕ СВЪРШВАТЕ ЕЙЙЙ!

    11:26 24.10.2025

  • 43 Горко на народ

    5 0 Отговор
    Дядо Тошо, дядо Тошо,
    ти ни управлява лошо,
    Но каква след теб настана
    майката ни - разкатана.
    Вместо пълна демокрация
    пак е пълно с бюрокрация.
    Пълни са ни магазините,
    пълни са и лимузините,
    пълно с хиляди съблазни,
    но джобовете – пак празни.
    Уж дъската ни не хлопа -
    пак сме си за смях в Европа.
    Пак управниците днешни
    ни са криви, ни са грешни.
    Обещаваха: “България
    ще е новата Швейцария!”
    Но не казват от амвона,
    колко получават бона.
    Пак с усилена охрана
    ту са в Банкя, ту в Бояна,
    пак със суми многозначни
    си купуват безгръбначни.
    Пак за министерски вили
    цял народ напряга сили,
    колко върли кожодери
    пак са си милионери.
    Пак във зоните секретни
    зимни хижи, хижи летни,
    като бели гълъбици
    все от нашите парици.
    На оградите изправени
    надписи стоят поставени,
    че при всякакво движение,
    стрелят без предупреждение.
    Няма само Асамблея,
    няма го и Мавзолея,
    но за новите фондации,
    пак се труди цяла нация.
    Нямаме си вече мини,
    някой бързо ги зарина,
    И за сделката изгодна
    тлъста хапка някой бодна.
    Где е нашето богатство? -
    пак си пита наш’то папство.
    Пак продадено в чужбина!
    В чужди каси пак премина!
    Де са ни сега хотелите,
    де заводите, де резервите?
    Борд до борд и все с роднини -
    що да ходят във чужбина? -
    като с долари в Швейцария,
    пак ограбват си България.
    А народът гладен, беден –
    той кому ли е потребен?
    Само данъчните власти
    го залъгват с празни ясли.
    Леят пак в калъпи нови
    стари данъчни окови.
    Който имаше пред

    11:27 24.10.2025

  • 44 Даа

    5 0 Отговор
    Ползваш не ползваш тръбите по които ти се доставя водата са пробити и текът

    11:27 24.10.2025

  • 45 БОЙКО в затвора

    10 0 Отговор

    До коментар #25 от "Разговор пред телевизора":

    ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ СА ТОЛКОВА ЗАГРИЖЕНИ ЗА НАРОДА, ЧЕ ВЪВЕЖДАТ РЕКЕТЬОРСКА ТАКСА ВОДОМЕР ЗА ДА ВИ ДЕРАТ КОЖИТЕ. КЪМ ВИК СМЕТКАТА ИМА ТАКСА КАНАЛИ, ТАКСА ПРЕЧИСТВАНЕ СЕГА И ТАКСА ВОДОМЕР ЗА ДА ВИ Е ГАДНО. СЛЕД 2027 ГОД ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ КЕ ВЪВЕДАТ И ТАКСА ВЪЗДУХ, ТАКСА КИМЮР, ТАКСА ДЪРВА И КЕ ВИ ДИГНАТ ДДСЕТО ЩОТО Е МАЛКО И КАТ ВИ НАТАТРУЗЯТ ТАКСА ВОЙНА КО ША СТАНЕ?

    Коментиран от #49

    11:28 24.10.2025

  • 46 Не ни ОБЯСНЯВАЙТЕ

    7 0 Отговор
    Българите не са и д и о ти. Това е квазиданък, плащаме за едни и същи услуги 2-йон, за да уредите роднините и чадъърите ви от фирми на топли местенца. Каква такса водомер, като водемерите са НАШИ, на всеки десет години ни дерете с 500 лв., за да пълните джоба на Концесионер или посредник, взел милиони комисионни. Фактурирате 2 пъти "отвеждане и пречистване на води" При наличие, че качеството на водата от Искър не е питейна, итова стана защото нарушихте санитарна зона, и ПП ДБ с ГЕПБ и ДПС намалихте отстояния на източници от 500 метра до 15 метра строежи. П Р Е СТ ЪПНИЦИ. Затова загинаха 4-ма човека. Водата от Искър е на гравитачен принцип, а водата не става за пиене. Докога Вие ще отнемате правото на ДОСТЪП до Питейна вода? Докога ще се гаврите с този народ, в Гърция нашата вода за износ 1.80 лв. кубик, в Юрогария 4-5 лева. Липса на инвестиционни планове и изпълнението ВИ. Отново Българският Народ искате да ви плаща вюпиющата Алност и Некадърност. ОСТАВКА!
    Навремето имахме Мшнчо Христов и Ташева, Боя да я прости, те ни защитиха от безумието ТАКСА Електромер.
    СЕГА е Н И чарите и Л и х варите от БКП, ДПСнн, ГЕРБ, СДС и патериците им ПП, ДБ, ИТН грабите с пълни шепи, и то когато частен бизнес изнемогва от п р окълнатият Еврошийт.
    О С Т А В КА! Ограбихте 460 000 абоната с връщането на СИ, отменена формула от ВАС, защото едно е ИЗМЕРВАНЕ на реално потребена топлоенергия, друго е изчисление по фалшива формула. Лобистите от ИТН, ГЕРБ, СДС, ДПСНН върнаха стара

    11:28 24.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ммммммм

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Гого":

    да съгласен съм, къде ги раздават

    11:29 24.10.2025

  • 49 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "БОЙКО в затвора":

    Ще се разбегате като пилци, а паднат визите за САЩ. Това ще стане.

    11:29 24.10.2025

  • 50 Селянин

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Кирил":

    Аз си изкопах кладенец ,и няма такса водомер ,ама може да ми сложат такса ведро

    Коментиран от #61

    11:30 24.10.2025

  • 51 Питам

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Оня с коня":

    Ало коня,тука къде акат в селата и крайните квартали на София?

    11:30 24.10.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Горко на народ

    4 0 Отговор
    А народът гладен, беден –
    той кому ли е потребен?
    Само данъчните власти
    го залъгват с празни ясли.
    Леят пак в калъпи нови
    стари данъчни окови.
    Който имаше преди,
    той и днес се нареди.
    НАТО още не видели,
    пак конците сме оплели −
    Армия по бели гащи
    демонстрира яки плещи
    с коридори и канали −
    нас пак кучета ни яли.
    Ей я близката чужбина,
    кой ли вече не замина!
    Уж, ще ходиме в Европа,
    а опело пее попът,
    че след някоя година
    вече няма да ни има –
    младите ще са заминали,
    старите − ще се споминали!
    Нацията от преди −
    НЕЯ − Бог да я прости!
    Радой Ралин

    11:30 24.10.2025

  • 54 Ами,

    4 0 Отговор
    Хитро е записано - ,, - постоянен ценови компонент за достъп до водоснабдителната мрежа"! Не е ли по изгодно да е записано - ,,достъп до вода"! Защото то мрежа си има, доста аварирала, но вода от време на време! Зависи как ще се направи всичко, на какви цени и условия! Ако се направи разумно ще е по добре, ако това прекрати шантажите и изнудванията, които правят сега, за да си осигурят някакъв приход! Надписват на хора, които не разбират нищо от брояча на водомера, зимните месеци, след като са предупредени, че няма да се ползва, уж забравили и ти наблъскали сума ти кубици и те заставят да ги ползваш лятото, тоест, сами те карат да поливаш, а после защо поливаш - глоба! Сменят ти водомера напролет и това, което са надписали през зимата изчезва и я ти позволят да го полдваш, я не! И като го сменят, го поставят обратно, сетне те обвиняват, че ти си го завъртял или в по добрия случай го водят за ,,повреден" и те таксуват на брой живещи на адреса! Уж го поставиха правилно втория път, но се оказа, че пак работ ви същото обратно положение - ,,повреден" ! Но, на втория ден ги засякох, вече патил! На втория, понеже при поставянето предния, пак липсваше вода и за по лесно да не им пръска, докато демонтират! Обирът е гарантиран! Това е само малка част от прелестите на демокрацията! Добрите неща предстоят след 1 януари!

    11:30 24.10.2025

  • 55 цкесд

    4 0 Отговор
    Целта на крадците е да им платим и те да откраднат в сакове и чували още. Водата струва 0 ст. Защото ни я дава Господ по великата си милост. За 1 кубик 5 лева всеки плаща скъпо и прескъпо, а тези бандити не са построили и 1 язовир и не са сменили и 1 тръба. Само подържат но и от там крадат и го правят некачествено. Така че тази нова такса е за да ни свалят по още една кожа, но е така защото всеки пърди под юргана. Ако бяха 1 разбойник го направили син, щяха да внимават като грабят. Сега правят каквото си искат защото българите са мълчаливи мъъърши. Ще ви бръкнат в джоба. Стойте без пари като си мълчите. Те си пълнят чекмеджетата а вие блейте.

    11:31 24.10.2025

  • 56 Икономичеси ефект от такса водомер.

    2 0 Отговор
    ВиК дружества освен, че експлоатират държавно изградени водопроводи за питейна вода, за което правят разходи и планове за такива разходи, одобрявани от ДЕКЕВР, твърдят и че изграждат нова водопроводна и канализационна (!) мрежа, поддържат я и поради това всеки с водомер трябва да плаща ТАКСА ВОДОМЕР за достъп до вода независимо от количеството вода , което консумира, за да изплати тези разходи на ВиК дружество.
    Пример: Къща за гости с 10 стаи и басейн на края на селото с един водомер и съседен двор на леля Еля също с един водомер. Разходите за посроения нов водопровод са 50 000лв. и собствениците на двата имота - бизнесмена и леля Еля, би трябвало да си разделят сумата по 25000лв чрез такса водомер за достъп до вода, осигурен от ВиК и да я изплатят за десетина години амортизация (подторно вече одобрени разходи от ДЕКЕВР).
    (Така икономически по-евтино за леля Еля е да си носи питейна вода от магазина и да се откаже от водомера, а след това дори да си продаде двора на бизнесмена с къщата за гости и да нощува три дни през годината в стая за гости у него)
    Излиза, че питейната вода не е държавна собственост , а е на ВиК дружеството, което я продава според показанията на водомера, а разходите за поддържане на водопроводната мрежа да се калкулират отделно чрез ТАКСА ВОДОМЕР за осигурения достъп до вода.

    11:31 24.10.2025

  • 57 Е добре де,

    3 0 Отговор
    Никого не го вълнуват броя на компонентите, а цената на водата, която и при 100 компонента е крайната сума за плащане. Вече ни взеха за лакирани канарчета. След всяко увеличение ли ще разделят сметките на все повече компоненти, за да не изглеждат цифрите много големи? Сега на два, при следващо увеличение на три, на пет и т.н.

    11:32 24.10.2025

  • 58 Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Оня с коня":

    Бате аз живея в Люлин на 5 ти етаж в панелката как да си икопая кладенец

    11:32 24.10.2025

  • 59 Анонимен

    0 0 Отговор
    Хрущов и Кенеди седнали да се хвалят
    коя страна има повече известни евреи.
    Кенеди казва някой известен американски
    евреин и Хрущов му отвръща с известен руски
    евреин. Така продължавали известно време,
    но когато бил ред на Хрущов той не можал нищо
    да измисли и пошушнал на Тодор Живков, който
    седял до него:
    "Хей Тошо, я кажи някой известен български евреин
    и ше го минеме за руски."
    Бай Тошо мислил, мислил и накрая рекъл:
    "Епа нема известни български евреи."
    На което Хрущов се троснал:
    "Пфу, каквато ви държавата, такива ви и евреите."

    11:33 24.10.2025

  • 60 Oня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ако сложат Касичка пред Кауфланд за "такса достъп",тя ще е за глупавите щото умните ще се събират на Групи,след което една плаща такса и влиза,като след това отваря някой Прозорец за да влязат и останалите.

    11:33 24.10.2025

  • 61 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Селянин":

    Ще ти метнат някоя подправена проба с холерен вибрион у кладенеца и ще те обявят за терорист и набърза ръка ще го зазидат. В държавата Боко трябва да плащаш, иначе си непотребен.

    11:33 24.10.2025

  • 62 Икономически резултат

    2 0 Отговор
    ВиК дружества освен, че експлоатират държавно изградени водопроводи за питейна вода, за което правят разходи и планове за такива разходи, (одобрявани от ДЕКЕВР), твърдят и че изграждат нова водопроводна и канализационна (!) мрежа, поддържат я и поради това всеки с водомер трябва да плаща ТАКСА ВОДОМЕР за достъп до вода независимо от количеството вода , което консумира, за да изплати тези разходи на ВиК дружество.
    Пример: Къща за гости с 10 стаи и басейн на края на селото с един водомер и съседен двор на леля Еля също с един водомер. Разходите за посроения нов водопровод са 50 000лв. и собствениците на двата имота - бизнесмена и леля Еля, би трябвало да си разделят сумата по 25000лв чрез такса водомер за достъп до вода, осигурен от ВиК и да я изплатят за десетина години амортизация (подторно вече одобрени разходи от ДЕКЕВР).
    (Така икономически по-евтино за леля Еля е да си носи питейна вода от магазина и да се откаже от водомера, а след това дори да си продаде двора на бизнесмена с къщата за гости и да нощува три дни през годината в стая за гости у него)
    Излиза, че питейната вода не е държавна собственост , а е на ВиК дружеството, което я продава според показанията на водомера, а разходите за поддържане на водопроводната мрежа да се калкулират отделно чрез ТАКСА ВОДОМЕР за осигурения достъп до вода.

    11:33 24.10.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 az СВО Победа 80

    3 0 Отговор
    Всъщност мултиплицират Топлофикация София, но в национален мащаб!

    Така както не е ясно как се ценообразува в Топлофикация София и за какво й плаща всеки потребител, така ще започнат да ценообразуват и ВиК дружествата....

    Честито!
    Очаква ни покачване на цените на водата, на гогивата, а оттам и на всеки краен продукт, плюс скока на цените заради еврото!

    Направо сме в клуба на "богатите", а???

    🤣🤣🤣🤣

    11:37 24.10.2025

  • 65 потребител вода

    6 0 Отговор
    Такса водомер е същото, като да плащаме такса /виме/ когато си копуваме мляко. Това е такса за постояннна поддръжка в готовност вимето да даде прясно мляко. Водата е природен ресурс и тя е собственост на всички граждани и като пррироден ресурс тя е собственост на всички граждани. Докарването и до потребителя оформя таксата на водата в нея е включена и тази ценаводомер.

    11:37 24.10.2025

  • 66 Демек!

    3 0 Отговор
    Не се плашете!
    В предприятието ни няма да има съкращения на персонала,а само...оптимизиране...🙄😨🤭!

    11:38 24.10.2025

  • 67 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Оня с коня":

    Абе ти €-бан от КОНЯ ли си,
    че си превъзбуден и реши,
    че съм копей🤔❗

    11:40 24.10.2025

  • 68 Новина

    0 0 Отговор
    Вчера в народното събрание гласуваха закон за: "Ликвидационна разпродажба: кошници за дренки-големи, количества-неограничени."

    11:40 24.10.2025

  • 69 Мошеници

    3 0 Отговор
    В Плевен и др. селища няма вода, но пак ще плащат такса водомер, за да има заплати за ВиК началниците

    11:43 24.10.2025

  • 70 Хипотетично

    2 0 Отговор
    Такса за водомер е същата мъгла, както таксата за сградна инсталация със същата обществена подкрепа за отопляващите се със ел.енергия и купуващите си в бутилки вода за пиене. За бизнеса с хотелски басейни и за ВиК дружествата такса водомер е манна небесна от управляващите днес и коледен подарък.

    11:43 24.10.2025

  • 71 ЗНАЧИ ТАКСАТА НА ЕДИН ВОДОМЕР

    4 0 Отговор
    НА ПЕНСИОНЕР Е РАВНА НА ТАКСАТА ЗА ЕДИН ВОДОМЕР НА ХОТЕЛ НА. СЛЪНЧАКА.......ОТЛИЧНОООО...

    11:44 24.10.2025

  • 72 Обективни истини

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Роки":

    в допълнение ще кажа, че и заради такса оСрайна и такса закупуване никому ненужни оръжия

    11:45 24.10.2025

  • 73 Там е решението

    1 0 Отговор
    Путине, пускай атома!

    11:46 24.10.2025

  • 74 Означава ОСТАВКАТА ВИ

    4 0 Отговор
    А сегашната КВАЗИФОРМУЛА е ФАЛШИВА, плаче за оспорване. Както изборите са ФАЛШИВИ. Както Генезисът ви е ФАЛШИВ. КАКТО формулата, която ИТН, ДПСНН, ГЕРБ, СДС за СГРАДНА е Фалшива. Както Правосъдието ви е ФАЛШИВО. Както закон за референдуми е ФАЛШИВ. Вие сте Фалшиви, Решение КС, 46% фалшиви бюлетини, в проверени 2000 секции.
    Вместо да касирате изборите ФАЛШИФИЦИРАХТЕ данните за инфлация, дефицит, цени храни, ценова нестабилност Унищожихте Валутен Борд и почнахте с ЧУДОВИЩНИТЕ ЗАЕМИ, ВБ ви пречише да теглите заеми .
    Унищожихте Конституцията. Унищожихте Валутен Борд. Унищожихте Границите. Превърнахте ни в Територия..
    ОСТАВКА на омразното правителство БКП, ДПСНН, ИТН, ГЕРБ, СДС, ДБ и патериците ПП, ДБ.
    Пазарджик е нагледен пример колко Фалшиви сте.
    Нов Закон за обявяване на ВОЙНА решение само от МИН. Отбрана, без РЕШЕНИЕ на НС..
    Българите дори няма да знаят, че са въвлечени във ВОЙНА.
    ОСТАВКА на Е Н И Ч А Р И Т Е, за вас КСъд, ВАС и други са НИЩО, защото Мафията е по - силна от ПРАВОСЪДИЕТО.
    Без Решение на НС. Законите ви не струват ХАРТИЯТА , която са написани.
    Прекалихте с АЛЧНОСТТА СИ. В много държави СТУДЕНАТА ВОДА Е БЕЗПЛАТНА.

    11:46 24.10.2025

  • 75 Мнение

    1 0 Отговор
    Спомнете си за таксата, когато има избори и не ходете за гъби. Жал ми е за хората от хилядите панелни жилища, които имат по 4 водомера на по 2 щранга в кухните и баните, а ще плащат за една услуга - довеждане на ВиК в един апартамент.

    Коментиран от #84

    11:47 24.10.2025

  • 76 Земетресение

    1 0 Отговор
    Изглежда земният разум е рака в природата – алчен до безсмислие, той изтощава орга-низма на планетата и я води към гибел.

    11:47 24.10.2025

  • 77 Не ,че нещо,ама...

    4 0 Отговор
    Водомера е да се мери изразходваната вода,нали така? На това отгоре, ни принудиха да сменим старите водомери с нови по техен нов стандарт за наша сметка.Вече аз ставам собственик на водомера и сега трябва да плащам такса за нещо, което е мое.А оправданията за ремонт, поддръжка и т.н. на водомрежата,си е калкулирана във всяка цена на всяка една услуга във всеки един бизнес.

    11:50 24.10.2025

  • 78 Дялю Хайдука

    4 0 Отговор
    СЪБУДЕТЕ СЕ, БЪЛГАРИ!

    11:52 24.10.2025

  • 79 Ъъъъ

    3 0 Отговор
    В народното събрание: "Имаш уникалният шанс да спориш с радиоточка, която дори не знае каква е по народност - Ъъъъ"

    11:52 24.10.2025

  • 80 Счетоводителя

    4 0 Отговор
    След такса водомер, очаквайте такса електромер.За банките няма да говоря, те си вдигат таксите по всяко време за всичко

    11:53 24.10.2025

  • 81 ВиК бюрократ

    4 0 Отговор
    Питейната вода с уран е енергийно обогатена , а тази с манган е със съдържание на ценните редки метали , (които навсякъде по света са скъпи), поради което цената на водата трябва да бъде все по-висока.

    11:54 24.10.2025

  • 82 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор
    И да си знаете-

    ДАНЪК Е, не в такса❗

    "Докато ТАКСИТЕ по-често се заплащат по повод конкретно събитие,
    ДАНЪЦИТЕ са периодично дължими суми."

    11:54 24.10.2025

  • 83 Лео

    3 0 Отговор
    така, така
    когато строиш къща си плащаш за присъединяване към ВИК, копаеш си сам канала, внасяш депозит в общината щото копаеш и по улицата до тръбата с чиста вода, купуваш си всичко - тръби, бордюрен кран, водомер и си плащаш за присъединявето към мрежата. Платено е закачането и следва плащане за консумацията на вода, когато не е кална разбира се, което е факт след всяко спиране за теч и ако жената не се усети се пълнят с кал и болклуци тоалетни казанчета, бойлери, миялни, перални, не знам що още не са измислили и каломер да ни сложат, на бас че ще искат и за калта пари. Сега се сетиха как да скубят още пари. А за смяната на ел. уреди следствие от качеството на водата / твърдост, кал, мизерии/ нещо що не се сетихте да компенсирате хората, а? А нещо да напишете калко милиони по програми изхарчихте за смяна на водопроводни мрежи,и канали, а? И все не ви стига нали, дайте още да ги скубем, докога?

    11:55 24.10.2025

  • 84 Стана ми интересно

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "Мнение":

    Къде са тези апартаменти с по 2 и повече водомери?

    Коментиран от #87, #93

    11:55 24.10.2025

  • 85 Само че в чужбина

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кит":

    ще ти отворят партида за ток за 15 минути.
    И ще дойдат да ти оправят нещо по водопровода, което е тяхна отговорност, безплатно.
    Плюс това тия такси ще си ги приберат в джоба а като се разпадне някой водопровод от старост и трябва да се смени пак държавата ще го сменя.

    11:56 24.10.2025

  • 86 Ива

    4 0 Отговор
    Следва такса въздух, защото все още дишаме.

    11:59 24.10.2025

  • 87 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Стана ми интересно":

    Има водомери за топла вода,
    които са отделно от тези за студена,
    та стават два❗
    Има и имоти с по два водомера- на гаражи или сутеренни помещения❗

    12:00 24.10.2025

  • 88 Хипотетично

    1 0 Отговор
    А такса ДОСТЪП ДО ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ(?!) аргументите са същите - ползваш или не транспортното дружество ти е осигурило възможност, за което плаща заплати на ватмани и шофьори.

    12:01 24.10.2025

  • 89 Комунистически технологии

    0 0 Отговор
    Какво означава новата „такса водомер“ и кой ще плаща повече?
    Това е като оня виц. старци на пейка пред блока
    "ей какъв шоколад имаше едно време, хапнеш един бонбон и чукаш цяла нощ. а сега при демокрацията и цяла кутия бонбони да изядеш все тая. развалиха го оня шоколад..."

    12:02 24.10.2025

  • 90 Аоо

    2 0 Отговор
    Печалната на ВиК се дели на гарантирана, постоянна и променлива. Дори хората да се откажат да се къпят и да пият вода( тя водата от ВиК не става за пиене, а някъде не става и за миене), печалбата е гарантирана.

    12:02 24.10.2025

  • 91 не се накрадоха

    3 0 Отговор
    ВиК секторът се нуждае от повече средства , за да се прикрие некадърното му управление!

    12:04 24.10.2025

  • 92 БОЦ - ко

    2 1 Отговор
    Аз сам Мара,
    Който иска да ме побара....

    12:05 24.10.2025

  • 93 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #84 от "Стана ми интересно":

    Аз имам 4 водомера, така че има жилища с по няколко водомера. На всеки водомер такса независимо дали се ползва вода Честито!

    Коментиран от #101

    12:06 24.10.2025

  • 94 Аааааа

    2 1 Отговор
    Прекарваш вода - проект, такса одобрение. Купуваш водомер, такса свързване, дори наглеят да дариш на дружеството изградената шахта!
    Цена кубик вода, де я има, де я няма и си купуваш туби с вода щото твоята ,,питейна" става само за битова не и за пиене. Щели да таксуват достъпа до вода - абсолютно противоконституционно!
    ВиК - частни дружества подкрепени от ,,криминалната" държава. А тези, които са общински - 30г не успяват да си обновят мрежите благодарение на собствените си кметове и ,,специалисти" (що за некадърници си правим извода) при все, че може да ползват и европроекти. Та така и в наши дни.
    В големите градове ще мрънкат под сурдинка, а на село ще се мине напълно на кладенци и резервоари.
    И вместо да възраждаме страната, ще тънем в нищетата родена от посредственост и нихилизъм.
    Като си вземете 100лв от изборите, да знаете, че това ви е заем и тъпкано ще връщате лихвите, до живот.

    Коментиран от #100

    12:06 24.10.2025

  • 95 Летателен експеримент

    1 1 Отговор
    Има три безкрайни неща на този свят....
    Вселената, числата и ЧОВЕШКАТА ГЛУПОСТ!

    12:07 24.10.2025

  • 96 Папуц

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кит":

    Мноо си вдлъбнат Саше!
    Преди да драскаш по сайтовете, поинтересувай се, колко струва едно "присъединяване" - ние му казваме откриване на партида!
    Живях доста време в Англия- там дружествата за ток и вода , са длъжни да ти осигорят достъп до услугата си.
    А путнотои - достъп до имота ти - демек, да асвалтират до вас.
    Тока , ако искаш да ти пуснат нова партида , и си на малко по-отдалечено място - трбва сам да си поставиш кабели и тръби.
    Явно никога не си плащал сметки , и нямаш представа за какво иде реч, ама нали е модерно да се пише!

    12:09 24.10.2025

  • 97 Баба Яга

    2 1 Отговор
    Дивотиите и безумията на това АнтиНС и изобщо ГРОБарска валст на еднокнижника и тем подобните му влечуги нямат спирачка, нямат брой. Тая скрап трябва да се омете веднага. Изглежда само с камъни и дърве тия ще се оправят, с нищо друго вече.Някои в София ще запеят ли песнята на Добри Чинтулов: "...... настана, тупат сърца ни"... Там се решават нещата, на жълтите павета, материал за обработка на безумците...

    12:12 24.10.2025

  • 98 златото си подарявате,а ревете за водоме

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "честен ционист":

    че то златото ни и във момента го КРАДАТ някой да е излезнал и да роптая или стачкува?

    защо си подаряваме златото а ревем за едни водомери?

    12:13 24.10.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "Аааааа":

    ама като искаш пийте вода от чешмата , никой не ви пречи , защо роптаете за не става за пиене?

    вие минирална вода ли чакате дда потече от чешмата?

    12:14 24.10.2025

  • 101 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Анонимен":

    Всички жилища строени след 2000г имат по няколко водомера, обикновено по двойки топъл/студен за кухнята и банята.

    12:17 24.10.2025

  • 102 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Такса ЛИДЛ, МЕТРО......Хлебозавод и т н. Ползваш, не ползваш - плащаш. А може такса боклукчийски кош....

    12:18 24.10.2025

