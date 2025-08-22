Новини
Д-р Брънзалов: Потребителската такса за преглед трябва да е 1% от минималната заплата

Д-р Брънзалов: Потребителската такса за преглед трябва да е 1% от минималната заплата

22 Август, 2025

Таксата е толкова обезценена и замразена вече 15 години, че е загубила всякакъв смисъл, смята той

Д-р Брънзалов: Потребителската такса за преглед трябва да е 1% от минималната заплата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заместник-председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов коментира темата за потребителската такса при посещения в лекарски кабинет. По думите му изказванията му са били грешно разбрани: „Никога не съм говорил за отпадане на потребителската такса. Казал съм, че тя е толкова обезценена и замразена вече 15 години, че е загубила всякакъв смисъл“.

Според д-р Брънзалов сегашните размери – 2,90 лв. за работещи и 1 лев за пенсионери – не изпълняват първоначалната цел на таксата. „Тя трябва да има две функции – да дофинансира лечебните заведения и да ограничава свръхпотреблението на медицински услуги. В сегашния си вид не изпълнява нито една от тях. Представете си лекар, който работи с пациент, изписва му лекарства и накрая получава едно левче – все едно свири на тротоара за дребни монети“, каза той.

Евро и дребни монети в кабинетите – абсурдна ситуация

Във връзка с предстоящото въвеждане на еврото, Брънзалов предупреди за чисто практическите проблеми: „Представете си – таксата е 51 евроцента. Пациентът дава 20 лева, а лекарят трябва да върне рестото в евро и евроцентове. Това ли е смисълът на лекарската професия – да се занимаваме със зарзаватчийски сметки?“

Решението – обвързване с минималната работна заплата

Като възможен изход той предложи връщане към първоначалната идея таксата да бъде процент от минималната работна заплата. „Тя трябва да е 1% – ако минималната заплата е 960 лева, това прави около 9,60. Така сумата ще се актуализира автоматично и няма да бъде унизителна за труда на лекарите. Готови сме на разговори, за да не се повтарят грешките от миналото, когато тя беше фиксирана в левове“, подчерта д-р Брънзалов.

Той припомни, че значителна част от населението е освободена от такса – деца, хора с хронични заболявания, инвалидност и социални критерии. „Това е социална дейност, но тя е за сметка на лекарския труд. Дори на вратите на кабинетите висят списъци, които никой не чете, а в дигиталната ера това е абсурдно“, добави Брънзалов.

Финансиране и дефицит в здравната каса

По думите му проблемът с потребителската такса се преплита с общия недостиг на средства. „Имаме 400 милиона лева дефицит в Здравната каса още през август. Това означава, че увеличение на заплатите на лекарите в болниците няма да има. Ограничаването чрез лимити също не е решение – пациентите не може да чакат на опашка, защото лимитът е изчерпан“, заяви той.

Като най-ефективна мярка д-р Брънзалов посочи активното участие на пациентите в контрола: „Искаме пациентски контрол. Когато пациентът потвърди извършена медицинска дейност – преглед, изследване, рецепта – тогава системата ще стане по-прозрачна. Това е превенция срещу източването на Здравната каса“. Според него съпротивата срещу мярката идва парадоксално дори от пациентски организации, но лекарите настояват за въвеждането ѝ.

„Не съм за отпадане на потребителската такса. Аз съм за нейното осмисляне и връщане на първоначалните ѝ функции – финансиране и ограничаване на свръхпотреблението. Искаме диалог и рационално решение, а не кабинетите да се превръщат в касови апарати за дребни монети“, завърши д-р Брънзалов.


  • 1 Карлос Друсар

    89 7 Отговор
    Нали ти плащам здравни осигуровки гаден алчен меркатилен хипoпотам такъв! Инсулти да натръшкат най-милите ти и обичани хора, амин!

    10:59 22.08.2025

  • 2 Отвратително!

    87 4 Отговор
    Тоя, понеже е много хитър, реши да се уреди на процент като депутатите.

    11:00 22.08.2025

  • 3 Тоя

    66 3 Отговор
    капацитет току се изтропа ! Хайде , няма нужда !

    11:01 22.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ревизия

    79 3 Отговор
    Проверете го това лекарче за имотното му и бизнес състояние.

    11:01 22.08.2025

  • 6 Лекарски рушветчия

    81 3 Отговор
    Доктор ТЪПАНАРЕВ, МИНИМАЛНАТА ПЕНСИЯ НЕ Е РАВНА НА МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА! АМАН ОТ ТЪПИ ДОКТОРИ ДЕКА СЕ ПРАВЯТ НА МАТЕМАТИЦИ И ФИНАНСИСТИ. 4ООО ЛВ ОПЕРАЦИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ , ДА ТИ СЛОЖАТ ГЕЛ МЕЖДУ ПРЕШЛЕНИТЕ. 6ООО ЛВ СМЯНА НА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА, ДА ИЗРЕЖДАМ ЛИ ОЩЕ? РЕКЕТ ПРИ ИЗБОР НА ЕКИП, УЗАКОНЕН РЕКЕТ.

    Коментиран от #59

    11:02 22.08.2025

  • 7 пенсионер от Варна

    52 3 Отговор
    да, бе, да ама не ! И 0,5% са много !

    11:05 22.08.2025

  • 8 Все

    56 3 Отговор
    се вре от алчност къде ли не и като какъв ли не ! Хитреещ селяндур !

    11:06 22.08.2025

  • 9 Гру

    62 3 Отговор
    Всички искат пари, а какво получаваш насреща, за това никой не говори!

    11:07 22.08.2025

  • 10 Бялата мафия

    49 2 Отговор
    Си иска проценти , от всякъде.

    11:09 22.08.2025

  • 11 До алчния дебелак

    65 3 Отговор
    Не трябва да има потребителска такса за здравноосигурени работещи.

    11:10 22.08.2025

  • 12 2 процента инфлация

    30 2 Отговор
    а цената на таксата да скочи 10 пъти . то така започна 2017 година . умник вдигна тока за бизнеса 5 пъти . баничката от 80 стотинки е 3 лева . 3 . е кой да бори инфлацията . какви мерки за цени . всеки е алчен и път . банките какво ли не измислиха . веригите лъготят . бензина и той скочи . парното . Да я направят 20 лева таксата . така софянци ще понамирисват двойно и ще се почесват повече . може да въведат така наречения теменно-бедрен масаж . за поуморени пациенти . да ги поразпускат .

    11:10 22.08.2025

  • 13 Някой

    46 2 Отговор
    Аз от лекарският съюз почти не мога да се сетя да говорят за друго, освен да искат пари.
    Предлагам изобщо да няма плащания за здравно осигуряване, а да се плаща частно. Не съм ходил на доктор (освен зъболекар) от 2-3 десетилетия, но плащам ли плащам. И за какво?

    11:15 22.08.2025

  • 14 Мазньо

    41 1 Отговор
    Ааа,разбрах.Значи на 2.90 лв. е зарзаватчийска сметка,а на 9.60 вече не е.

    11:17 22.08.2025

  • 15 Васил

    44 1 Отговор
    Тия не се наядоха!

    Коментиран от #39

    11:17 22.08.2025

  • 16 сара

    42 1 Отговор
    Наглостта е безкрайна...

    11:18 22.08.2025

  • 17 провинциалист

    20 1 Отговор
    "Представете си – таксата е 51 евроцента. Пациентът дава 20 лева, а лекарят трябва да върне рестото в евро и евроцентове." + "Тя трябва да е 1% – ако минималната заплата е 960 лева, това прави около 9,60" = "Представете си – таксата е 4 евро и 91 евроцента. Пациентът дава 20 лева, а лекарят трябва да върне рестото в евро и евроцентове." Разлика?

    11:21 22.08.2025

  • 18 Пациент

    29 1 Отговор
    400 млн дефицит? Бюджетът не беше ли увеличен н 10 млрд. или бъркам?

    11:22 22.08.2025

  • 19 Тиква

    32 1 Отговор
    Никой нищо не трябва да плаща,бялата мафия,взима от държавата тройно,От нас взима, политиците заедно със тях.

    11:22 22.08.2025

  • 20 Баба Пена

    49 2 Отговор
    Ако някой пациент е получил касова бележка от лекаря за потребителската такса която му е платил да ми сложи минус.

    11:22 22.08.2025

  • 21 Ламбо

    38 1 Отговор
    А бе п нали хората са затуй се осигуряват даже не трябва да има и такса.

    11:23 22.08.2025

  • 22 Ламбо

    26 1 Отговор
    А бе п нали хората са затуй се осигуряват даже не трябва да има и такса.

    11:23 22.08.2025

  • 23 Ламбо

    13 1 Отговор
    А бе п нали хората са затуй се осигуряват даже не трябва да има и такса.

    11:24 22.08.2025

  • 24 Ламбо

    24 1 Отговор
    А бе боклук нали хората са затуй се осигуряват даже не трябва да има и такса.

    11:25 22.08.2025

  • 25 Берач на лайка

    27 1 Отговор
    42 години съм плащал здравни осигуровки и сега където и да отидеш за лечение или преглед пак искат пари. Ама ще ви бера лайката най-накрая, тъй да знаете. И ще почна от депутатите по списък, може и да не е по азбучен ред.

    11:25 22.08.2025

  • 26 Кой ....

    35 2 Отговор
    ...лекар е платил данъци печална, от таксите и неосигуреноте. Всеки лекар на ден от такси и неосигурени изкарват по 150 лв минимум. По закон са длъжни да платят 10%данък печалба, а те дори нямат касови бележки.. Днес минават 20-30 на преглед по 3 лв 70-80лв и 2-3 без осигуровки по 30-50 лв за преглед още поне 100лв...отделно ЗК им плаща за всеки преглед и записал се за семеен лекар, че му водят картотека, задължителни прегледи и изследвания. Няма един който да е под 8-10 хил лв приходи на месец.

    11:26 22.08.2025

  • 27 Мнение

    29 1 Отговор
    Този т. н. доктор сигурно е спал на течение. Хем 10 милиарда от бюджета, хем 10 лева за рецепта?! А докторите само да крадат от където и от когото могат. Накрая ще се взимат май тоягите. На там са тръгнали нещата. Много се взеха на сериозно и взеха да диктуват нещата, да се налагат, но и това ще отмине. До сега на мода бяха ай-ти специалистите, времето им постепенно отмира. Дойдоха мили с големите незаслужени заплати. После шофьорите и те искат и получават, защото и без тях не можело. Същото ще се получи и с докторите. Ще търсим от тях помощ в краен случай, ще се лекуваме по интернет, най-много ще стигаме до хирург. Така че и тяхното време ще отмине, но сега им е паднало да източват касата безмилостно КОЙ както може,без контрол. Да не се задавят само.

    11:26 22.08.2025

  • 28 Алоооо

    37 1 Отговор
    Вие добре ли сте? Аз си плащам здравни осигуровки и трябва да ми е безплатно! Първо един преглед при специалист е 50, 60 лв в поликлиниката! Като дам на личния 10 лв за талон при специалист, и след това още 10 лв на него стават 20 лв! Услугата и ходенето при личния се обезсмисля! Да не говорим как протича един преглед лекаря не става от стола а уж те преглежда!

    11:26 22.08.2025

  • 29 здравни кърлежи

    35 0 Отговор
    заплатите на директорите на търговските дружества - т.нар.болници трябва да са % от минималната работна заплата - минимум 3 макс.5. А, не като сега х 20-30000 лв на месец. Паразити!

    11:28 22.08.2025

  • 30 Опс

    35 1 Отговор
    Защо изобщо трябва да има такса? Внасяме си доброзорно всички осигуровки !!!! Това,че крадете от касата ние ли да покриваме дефицита???

    Коментиран от #37

    11:29 22.08.2025

  • 31 така

    22 1 Отговор
    е, защото едни работят и плащат, а други лежат, "боледуват", болнични и т.н., но не плащат. И държавните паразити са първи!

    Коментиран от #35

    11:30 22.08.2025

  • 32 я па тоа

    18 1 Отговор
    Те и сега джипитата масово отказват домашни прегледи при тежко болни или неподвижни, въпреки, че го съвсем ясно имат записано в графика, а с такса 1% от минималната заплата няма да е проблем да отказват и преглед в кабинетите. Отговора е за такива случаи има бърза помощ с линейки, носилки и транспортиране до болнично заведение. Не само аз, а и никой от колегите даже не извършва прегледи по домовете.

    11:31 22.08.2025

  • 33 Да но то няма медицински сестри

    20 0 Отговор
    За кого ще използвате таксата за най обикновенни чиновнички които "работят" по лекарските кабинети.

    11:32 22.08.2025

  • 34 Такса какво

    24 1 Отговор
    Този тумбак още е гладен, "потребителска такса" му се приискала.

    11:33 22.08.2025

  • 35 За кого говориш

    16 0 Отговор

    До коментар #31 от "така":

    Трябва ясно да посочиш за българи или за роми и всякакви малцинства говориш а не общи приказки от които системата чисти българите но малцинствата не ги закача.

    11:35 22.08.2025

  • 36 Рангел

    19 0 Отговор
    И това изказване на този питекантроп идва на фона на бюджет за НЗОК от 10 милиарда за 2025 година, което е повишение от около 20 процента спрямо 2024 година и изнесени данни за заплатите на управителите в системата.Просто спрете да крадете и пари ще има в излишък.А ти дебеланки марш в кочината

    11:35 22.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Айде стига

    22 0 Отговор
    Наглец ,да не само той на клончето, право при личния-10 лева, на специалист-10 лв, на рентген ако се наложи-10 лв, на лабораторията,също, да не говорим,че много от изследванията се плащат,да не говорим,че безработните плащат по 40 лв, без да имат доходи, къде отива сметката, имаш по едно направление на ден, на следващия ден отново на опашката, и още десет лв на личния, и нататък по същия ред, и откъде пари, не мислят ,ние ще им плащаме наемите и персонала, за тях само пачките

    11:38 22.08.2025

  • 39 Недохранени са хората

    11 0 Отговор

    До коментар #15 от "Васил":

    Личи си по външния вид...

    11:38 22.08.2025

  • 40 Стига цензура

    19 0 Отговор
    Защо ми изтрихте поста? Защото написах,че НИКОЙ не плаща при преглед в Испния.Работниците се осигуряват,а пенсионерите са правили това цял живот.За децата няма смисъл да говоря.И тука има хъхряци,но държавата им е поела техните задължения и всеки ,24 ч.в денонощието ,365 дни в годината може да бъде прегледан без пари.!!?!!?!!???!??!!!!!

    11:40 22.08.2025

  • 41 ПЛАЩАМ ВСЕКИ МЕСЕЦ 43.08 ЛВ ЗДРАВНИ

    15 0 Отговор
    САМО РАЗТРЕЛЛ ЗА ТОЗИ 9.60 ТАКСА 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬👎🥶💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣

    11:42 22.08.2025

  • 42 Таксата трябва да отпадне напълно !

    18 0 Отговор
    Тя е потресаващо несправедлива и е в основата на корупцията. Много хора плащат на ръка за да си осигурят предимство. Таксата е за масовия потребител. Тя трябва да се премахне. Трябва да спрат течовете в поликлиниките за да няма изтичане на средства. Пари има. Таксата е ненужно обидна. Джипитата също да излишни.

    11:42 22.08.2025

  • 43 Искам Гаранция !

    14 2 Отговор
    Искам Гаранция !

    За Качествен Лекар !

    Иначе БЛС !

    Да плаща Неустойка в Стократен Размер На Таксата !

    Коментиран от #55

    11:44 22.08.2025

  • 44 Делян

    16 0 Отговор
    Чичак алчен, личните и сега ходят със златни ланци и нови автомобили а ти изкаш на гърба на бедния пенсионер да си купуват и по десет апатрамента. Който лекар си е кадърен се оправя и с 2.90, има си пациенти и си живее добре, който е некадърен и 20 лв да е таксата все тая никой няма да отиде при него! И за какво се осигуряваме като за всяко нещо плащаме по 2, 90, като стане 10-11 лв., преглед, изледване, преглед при специалист - 30-40лв, къде му отива края! Ще си умират хората по улиците, как 500-600 лв. пенсия, някой ще иде на лекар? Искате да го затриете този народ!

    11:45 22.08.2025

  • 45 ГЛАВАНАК

    12 0 Отговор
    Тази Бръза ще бръмне нвкрая от преяждане. Какъв се е заформил. Тая шия не е от туршия.

    11:45 22.08.2025

  • 46 Алчността

    8 0 Отговор
    На мафията с бели престилки е безкрайна

    11:45 22.08.2025

  • 47 брънза

    12 0 Отговор
    Този гледа на пациента,като на ходещ банкомат. Той получава всеки месец пари за всеки от листата си,само защото са пациенти.
    На кой друг вишист се плаща потребителска такса?
    Може да има такава,но за болниците. Не той лекува тежки заболявания и не той прави операции.

    11:46 22.08.2025

  • 48 редник

    12 0 Отговор
    / „Тя трябва да е 1% – ако минималната заплата е 960 лева, това прави около 9,60. /

    Никога не е имало минималната заплата е 960 лева - до Нова година беше 933, а от 1.1.25г. е 1077 лв - та 1% е 10.77 ст обидно малко, нали?
    Нагъл до безобразие - всяко JP получава всеки месец пари за всеки записан, независимо дали го е посещавал или месеци не го е виждал!
    Я да публикуват месечните доходи на JP -тата - надали са под 5-6 000, а болнични лекари са с десетки хиляди, директори със стотици...

    11:46 22.08.2025

  • 49 Порязах си

    10 0 Отговор
    Дълбоко дланта на лявата ръка
    Покриха криво ляво с памук и бинт и трябваше да отида до далечната поликлиника да се наредя на опашка за да получа направление за хирург
    Платих си потребителската такса
    Оказа се че хирургът в тази клиника работи само след обяд
    Не можех да чакам и отидох на друго място където имаше хирург той ме привърза но отново платих потребителска такса
    Както е тръгнало скоро ще искат потребителска такса преди да вляза в трамвая тролея във влака или в който и да е било магазин
    Не знам дали на някой няма да го хрумне да иска потребителска такса когато влизам в собствената си къща

    Коментиран от #53, #57, #69

    11:49 22.08.2025

  • 50 Джипитата са за джипситата

    12 0 Отговор
    На образованите хора джипита не са нужни. Всеки образован човек може сам да прецени при какъв специалист да отиде. Специалиста сам ще изтегли направление. Не е нужен посредник джипи. Джипитата са за необразованите роми и за мигранти които не знаят български и други такива.

    11:50 22.08.2025

  • 51 СПРАВЕДЛИВ

    11 0 Отговор
    ДЕБЕЛ ДОКТОР БЕЗ АКЪЛ . КО КАЗА

    11:50 22.08.2025

  • 52 таксата отива за наема

    8 1 Отговор
    с 2,9 лв наемаш 1 кабинет . с 20 лева наемаш 7 кабинета . разрастваш се . браво на д-р Брънзалов . ако намали таксата на 1 лев как ли ще стачкуват . повече кои ходят на доктор . болни и профилактици . 4-5 пъти са 80-100 лева . за такса . а лекарствата не ги намалят . ако оживее мераклията следва да се бръкне около 350-400 лева .

    11:51 22.08.2025

  • 53 Даваш

    4 0 Отговор

    До коментар #49 от "Порязах си":

    Интересна идея
    В министерството на здравеопазването ще започнат да искат потребителска такса когато някой иска да се информира нещо там
    Слава богу че сайта факти не се е сетил още да иска потребителска такса за тези от нас които коментираме тук

    11:51 22.08.2025

  • 54 Един

    7 0 Отговор
    Потребителска такса не трябва да има!
    А защо да не е % от дохода? Бедния пак ан а? За него 10 кинта са много, за депутат с 10 бона заплата са нищо... не че ще плати и тях...

    11:52 22.08.2025

  • 55 Плюс !

    6 0 Отговор

    До коментар #43 от "Искам Гаранция !":

    Плюс !

    Нанесени Щети ! За Увреждания !

    И Загуба на Време !

    11:53 22.08.2025

  • 56 Чочо

    5 0 Отговор
    Тази такса ...не е заплата,все пак."Изписването" на лекарства като какъв труд трябва да се води.В аптеката,като ни "изписват" лекарства, трябва ли да им се плаща това,като отделен труд? Не омаловажавам труда на лекаря.
    Но и на други места "пишат"и само за писане да плащаш отделно.....малко прилича на "изгъзеци",вече.

    Коментиран от #61

    11:55 22.08.2025

  • 57 Прав си в подобни случаи в нашия град

    8 0 Отговор

    До коментар #49 от "Порязах си":

    Изпращат пострадалия в Спешна помощ където чакат около 30-40 неосигурени роми. Там може да ти дойде реда след няколко часа. Ако още си жив и не ти изтече кръвта до тогава. Вътре те слагат на обща кушетка с ром и започват с едни и същи ръце и инструменти да обработват и двамата......

    11:57 22.08.2025

  • 58 Аз съм.

    8 0 Отговор
    Тоя въобще знае ли къде се намира???

    11:57 22.08.2025

  • 59 Ха ха

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Лекарски рушветчия":

    Смяната на тазобедрена става в Мадрид на моят хазяин 0 евро! При това пред пенсия и безработен.На мен операция двустранна херния 0 евро .В София ми поискаха 3000 евро.В Испания здравните щели да ми върнат парите .Реших да потърпя ,но да се оперирам в Мадрид.

    11:58 22.08.2025

  • 60 Наблюдател

    9 0 Отговор
    Лекарите да получават пари само за излекуван пациент. За 30 години няма нито един излекуван. Всичките пациенти са закачени на терапия до живот като някакви наркомани. Измислят всякакви болести за да им се плаща. А им се плаща за услуга, не за резултат. Резултат затова няма!

    11:58 22.08.2025

  • 61 Таксата е за помощния персонал

    5 0 Отговор

    До коментар #56 от "Чочо":

    В повечето случаи това не са медицински сестри а други жени писърки.

    11:59 22.08.2025

  • 62 Д-р мрънкалов

    3 0 Отговор
    ако е под 1% ще заслабнеш
    а давате съвети за поддържане на нормално тегло

    12:00 22.08.2025

  • 63 Егати у наглеца

    3 1 Отговор
    Ей Брънзо,затваряй си плу вал ника че така ще те обрънза та свят ще ти се извие!

    12:00 22.08.2025

  • 64 Много моля само по умните да пишат

    4 2 Отговор
    Коментари а останалите да четат и да се образоват преди да почнат да пишат мнения.

    Коментиран от #65

    12:03 22.08.2025

  • 65 Кой го пише

    4 1 Отговор

    До коментар #64 от "Много моля само по умните да пишат":

    Спазвай каквото препоръчваш

    12:05 22.08.2025

  • 66 Истината

    5 0 Отговор
    Толкова лакомия не бива ще се загуцате от нея къде са ни осигоровките не стига че не ни обръщате внимание а само ни имате за подвижни касички

    12:07 22.08.2025

  • 67 Истината

    5 0 Отговор
    Толкова лакомия не бива ще се загуцате от нея къде са ни осигоровките не стига че не ни обръщате внимание а само ни имате за подвижни касички

    12:08 22.08.2025

  • 68 Пациентите са виновни

    6 0 Отговор
    Българските лекари са най-добре платените в света! Дори в САЩ не получават толкова, за ЕС няма какво да говорим. 1993 Васил Илиев във ВИС имаше три млади секретарки, същото можете да видите днес при почти всеки директор на болница.

    12:10 22.08.2025

  • 69 А бяхме млади

    5 0 Отговор

    До коментар #49 от "Порязах си":

    Така едно време се местехме от опашка на опашка за да си купиме банани.Ура,вече има банани навсякъде .

    12:11 22.08.2025

  • 70 Пациент

    6 0 Отговор
    Кога ще ми изплатите 20 милиона евро обезщетение за изтеклите данни от системата е-здраве? Обезщетението е за всеки пострадал персонално, а не общо на държавата.

    12:12 22.08.2025

  • 71 ЧОЧО

    6 0 Отговор
    Докторе ,защо в Европа никъде няма потребителска такса! Нали сме Европейци.

    12:13 22.08.2025

  • 72 Н.КОЛРВ

    4 0 Отговор
    НА ТИЯ МЕДИЦИ Е РЕДНО ДА ИМ СЕ ПЛАЩА СПОРЕД КАЧЕСТВОТО НА РАБОТАТА И САМАТА СВЪРШЕНА РАБОТА.
    РАЗЦЕНКИ .И ОТЧИТАНЕ В ЗРАВ.КАСА.ОТ ЗЕАВ КАСА ИЗЧИСЛЯВАТ И ИМ ПЛАЩАТ.

    12:14 22.08.2025

  • 73 Ха ха

    5 0 Отговор
    Скоро докторите ще трябва да се движат с въоръжена охрана.Отнася се и за семействата им.Вижте депутатите,а лекарите не крадат по- малко.

    12:15 22.08.2025

  • 74 Мирски

    4 0 Отговор
    Алчни доктори,не можете се наяде с пари.
    Дано ви присядат вече.Освен това Хипокра-
    товата клетва и лекарската етика,култура
    за по-голяма час от лекарите-търгаши е
    затворена страница отдавна.

    12:16 22.08.2025

  • 75 Кривоверен алкаш

    3 0 Отговор
    Оли.,...такса изобщо не трябва да има...докторите се обърнаха на бакалини...Маса с чекмедже...даваш парите,чекмеджето се отваря,парите изчезват и така до следващият...Ограбиха НЗОК с тези търговски дружествас тези фалшиви пътеки вместо ТЯ да поеме тези мизерни 1 или 3 лева...има държави който не искат такава таксас,защо все гледате да прецакате клиента....демек НАС...пациентите....

    12:17 22.08.2025

  • 76 ТОГАВА ДА МАХНАТ ЗДРАВНИТЕ ОСИГУРОВКИ

    2 0 Отговор
    И без друго всичко се плаща.

    12:19 22.08.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 То няма медицински сестри и акушерки

    2 0 Отговор
    Таксата за кого е тогава ? За някакви хора .

    12:22 22.08.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Питар

    1 2 Отговор
    1% е малко
    Поне 20% трябва да ви плащаме за преглед.

    12:24 22.08.2025

  • 81 Много моля само по умните да пишат

    2 0 Отговор
    Коментари а останалите да четат и да се образоват преди да почнат да пишат мнения.

    12:24 22.08.2025

  • 82 069

    0 0 Отговор
    Заради такива разбирачи и алчни акъллии днес здравната ни система е това, което е.

    12:25 22.08.2025

  • 83 Владо Тричков

    0 0 Отговор
    Предварително се плаща, когато няма да се свърши работата.

    12:27 22.08.2025

