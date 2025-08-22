Д-р Брънзалов: Потребителската такса за преглед трябва да е 1% от минималната заплата

Заместник-председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов коментира темата за потребителската такса при посещения в лекарски кабинет. По думите му изказванията му са били грешно разбрани: „Никога не съм говорил за отпадане на потребителската такса. Казал съм, че тя е толкова обезценена и замразена вече 15 години, че е загубила всякакъв смисъл“.
Според д-р Брънзалов сегашните размери – 2,90 лв. за работещи и 1 лев за пенсионери – не изпълняват първоначалната цел на таксата. „Тя трябва да има две функции – да дофинансира лечебните заведения и да ограничава свръхпотреблението на медицински услуги. В сегашния си вид не изпълнява нито една от тях. Представете си лекар, който работи с пациент, изписва му лекарства и накрая получава едно левче – все едно свири на тротоара за дребни монети“, каза той.
Евро и дребни монети в кабинетите – абсурдна ситуация
Във връзка с предстоящото въвеждане на еврото, Брънзалов предупреди за чисто практическите проблеми: „Представете си – таксата е 51 евроцента. Пациентът дава 20 лева, а лекарят трябва да върне рестото в евро и евроцентове. Това ли е смисълът на лекарската професия – да се занимаваме със зарзаватчийски сметки?“
Решението – обвързване с минималната работна заплата
Като възможен изход той предложи връщане към първоначалната идея таксата да бъде процент от минималната работна заплата. „Тя трябва да е 1% – ако минималната заплата е 960 лева, това прави около 9,60. Така сумата ще се актуализира автоматично и няма да бъде унизителна за труда на лекарите. Готови сме на разговори, за да не се повтарят грешките от миналото, когато тя беше фиксирана в левове“, подчерта д-р Брънзалов.
Той припомни, че значителна част от населението е освободена от такса – деца, хора с хронични заболявания, инвалидност и социални критерии. „Това е социална дейност, но тя е за сметка на лекарския труд. Дори на вратите на кабинетите висят списъци, които никой не чете, а в дигиталната ера това е абсурдно“, добави Брънзалов.
Финансиране и дефицит в здравната каса
По думите му проблемът с потребителската такса се преплита с общия недостиг на средства. „Имаме 400 милиона лева дефицит в Здравната каса още през август. Това означава, че увеличение на заплатите на лекарите в болниците няма да има. Ограничаването чрез лимити също не е решение – пациентите не може да чакат на опашка, защото лимитът е изчерпан“, заяви той.
Като най-ефективна мярка д-р Брънзалов посочи активното участие на пациентите в контрола: „Искаме пациентски контрол. Когато пациентът потвърди извършена медицинска дейност – преглед, изследване, рецепта – тогава системата ще стане по-прозрачна. Това е превенция срещу източването на Здравната каса“. Според него съпротивата срещу мярката идва парадоксално дори от пациентски организации, но лекарите настояват за въвеждането ѝ.
„Не съм за отпадане на потребителската такса. Аз съм за нейното осмисляне и връщане на първоначалните ѝ функции – финансиране и ограничаване на свръхпотреблението. Искаме диалог и рационално решение, а не кабинетите да се превръщат в касови апарати за дребни монети“, завърши д-р Брънзалов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Карлос Друсар
10:59 22.08.2025
2 Отвратително!
11:00 22.08.2025
3 Тоя
11:01 22.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ревизия
11:01 22.08.2025
6 Лекарски рушветчия
Коментиран от #59
11:02 22.08.2025
7 пенсионер от Варна
11:05 22.08.2025
8 Все
11:06 22.08.2025
9 Гру
11:07 22.08.2025
10 Бялата мафия
11:09 22.08.2025
11 До алчния дебелак
11:10 22.08.2025
12 2 процента инфлация
11:10 22.08.2025
13 Някой
Предлагам изобщо да няма плащания за здравно осигуряване, а да се плаща частно. Не съм ходил на доктор (освен зъболекар) от 2-3 десетилетия, но плащам ли плащам. И за какво?
11:15 22.08.2025
14 Мазньо
11:17 22.08.2025
15 Васил
Коментиран от #39
11:17 22.08.2025
16 сара
11:18 22.08.2025
17 провинциалист
11:21 22.08.2025
18 Пациент
11:22 22.08.2025
19 Тиква
11:22 22.08.2025
20 Баба Пена
11:22 22.08.2025
21 Ламбо
11:23 22.08.2025
22 Ламбо
11:23 22.08.2025
23 Ламбо
11:24 22.08.2025
24 Ламбо
11:25 22.08.2025
25 Берач на лайка
11:25 22.08.2025
26 Кой ....
11:26 22.08.2025
27 Мнение
11:26 22.08.2025
28 Алоооо
11:26 22.08.2025
29 здравни кърлежи
11:28 22.08.2025
30 Опс
Коментиран от #37
11:29 22.08.2025
31 така
Коментиран от #35
11:30 22.08.2025
32 я па тоа
11:31 22.08.2025
33 Да но то няма медицински сестри
11:32 22.08.2025
34 Такса какво
11:33 22.08.2025
35 За кого говориш
До коментар #31 от "така":Трябва ясно да посочиш за българи или за роми и всякакви малцинства говориш а не общи приказки от които системата чисти българите но малцинствата не ги закача.
11:35 22.08.2025
36 Рангел
11:35 22.08.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Айде стига
11:38 22.08.2025
39 Недохранени са хората
До коментар #15 от "Васил":Личи си по външния вид...
11:38 22.08.2025
40 Стига цензура
11:40 22.08.2025
41 ПЛАЩАМ ВСЕКИ МЕСЕЦ 43.08 ЛВ ЗДРАВНИ
11:42 22.08.2025
42 Таксата трябва да отпадне напълно !
11:42 22.08.2025
43 Искам Гаранция !
За Качествен Лекар !
Иначе БЛС !
Да плаща Неустойка в Стократен Размер На Таксата !
Коментиран от #55
11:44 22.08.2025
44 Делян
11:45 22.08.2025
45 ГЛАВАНАК
11:45 22.08.2025
46 Алчността
11:45 22.08.2025
47 брънза
На кой друг вишист се плаща потребителска такса?
Може да има такава,но за болниците. Не той лекува тежки заболявания и не той прави операции.
11:46 22.08.2025
48 редник
Никога не е имало минималната заплата е 960 лева - до Нова година беше 933, а от 1.1.25г. е 1077 лв - та 1% е 10.77 ст обидно малко, нали?
Нагъл до безобразие - всяко JP получава всеки месец пари за всеки записан, независимо дали го е посещавал или месеци не го е виждал!
Я да публикуват месечните доходи на JP -тата - надали са под 5-6 000, а болнични лекари са с десетки хиляди, директори със стотици...
11:46 22.08.2025
49 Порязах си
Покриха криво ляво с памук и бинт и трябваше да отида до далечната поликлиника да се наредя на опашка за да получа направление за хирург
Платих си потребителската такса
Оказа се че хирургът в тази клиника работи само след обяд
Не можех да чакам и отидох на друго място където имаше хирург той ме привърза но отново платих потребителска такса
Както е тръгнало скоро ще искат потребителска такса преди да вляза в трамвая тролея във влака или в който и да е било магазин
Не знам дали на някой няма да го хрумне да иска потребителска такса когато влизам в собствената си къща
Коментиран от #53, #57, #69
11:49 22.08.2025
50 Джипитата са за джипситата
11:50 22.08.2025
51 СПРАВЕДЛИВ
11:50 22.08.2025
52 таксата отива за наема
11:51 22.08.2025
53 Даваш
До коментар #49 от "Порязах си":Интересна идея
В министерството на здравеопазването ще започнат да искат потребителска такса когато някой иска да се информира нещо там
Слава богу че сайта факти не се е сетил още да иска потребителска такса за тези от нас които коментираме тук
11:51 22.08.2025
54 Един
А защо да не е % от дохода? Бедния пак ан а? За него 10 кинта са много, за депутат с 10 бона заплата са нищо... не че ще плати и тях...
11:52 22.08.2025
55 Плюс !
До коментар #43 от "Искам Гаранция !":Плюс !
Нанесени Щети ! За Увреждания !
И Загуба на Време !
11:53 22.08.2025
56 Чочо
Но и на други места "пишат"и само за писане да плащаш отделно.....малко прилича на "изгъзеци",вече.
Коментиран от #61
11:55 22.08.2025
57 Прав си в подобни случаи в нашия град
До коментар #49 от "Порязах си":Изпращат пострадалия в Спешна помощ където чакат около 30-40 неосигурени роми. Там може да ти дойде реда след няколко часа. Ако още си жив и не ти изтече кръвта до тогава. Вътре те слагат на обща кушетка с ром и започват с едни и същи ръце и инструменти да обработват и двамата......
11:57 22.08.2025
58 Аз съм.
11:57 22.08.2025
59 Ха ха
До коментар #6 от "Лекарски рушветчия":Смяната на тазобедрена става в Мадрид на моят хазяин 0 евро! При това пред пенсия и безработен.На мен операция двустранна херния 0 евро .В София ми поискаха 3000 евро.В Испания здравните щели да ми върнат парите .Реших да потърпя ,но да се оперирам в Мадрид.
11:58 22.08.2025
60 Наблюдател
11:58 22.08.2025
61 Таксата е за помощния персонал
До коментар #56 от "Чочо":В повечето случаи това не са медицински сестри а други жени писърки.
11:59 22.08.2025
62 Д-р мрънкалов
а давате съвети за поддържане на нормално тегло
12:00 22.08.2025
63 Егати у наглеца
12:00 22.08.2025
64 Много моля само по умните да пишат
Коментиран от #65
12:03 22.08.2025
65 Кой го пише
До коментар #64 от "Много моля само по умните да пишат":Спазвай каквото препоръчваш
12:05 22.08.2025
66 Истината
12:07 22.08.2025
67 Истината
12:08 22.08.2025
68 Пациентите са виновни
12:10 22.08.2025
69 А бяхме млади
До коментар #49 от "Порязах си":Така едно време се местехме от опашка на опашка за да си купиме банани.Ура,вече има банани навсякъде .
12:11 22.08.2025
70 Пациент
12:12 22.08.2025
71 ЧОЧО
12:13 22.08.2025
72 Н.КОЛРВ
РАЗЦЕНКИ .И ОТЧИТАНЕ В ЗРАВ.КАСА.ОТ ЗЕАВ КАСА ИЗЧИСЛЯВАТ И ИМ ПЛАЩАТ.
12:14 22.08.2025
73 Ха ха
12:15 22.08.2025
74 Мирски
Дано ви присядат вече.Освен това Хипокра-
товата клетва и лекарската етика,култура
за по-голяма час от лекарите-търгаши е
затворена страница отдавна.
12:16 22.08.2025
75 Кривоверен алкаш
12:17 22.08.2025
76 ТОГАВА ДА МАХНАТ ЗДРАВНИТЕ ОСИГУРОВКИ
12:19 22.08.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 То няма медицински сестри и акушерки
12:22 22.08.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Питар
Поне 20% трябва да ви плащаме за преглед.
12:24 22.08.2025
81 Много моля само по умните да пишат
12:24 22.08.2025
82 069
12:25 22.08.2025
83 Владо Тричков
12:27 22.08.2025