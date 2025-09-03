Манолова: Правителството да изтегли законопроекта за ВиК с такса водомер

Внесеният от МС проектозакон за ВиК, освен че не решава проблемите в сектора, натоварва българските граждани с три нови такси “водомер”. Това заяви в свое становище, изпратено до НС, председателят на гражданската платформа Изправи се.БГ Мая Манолова.

“Абсурдно е в настоящата тежка ситуация в страната, белязана от безводие, нарушено водоснабдяване и водни режими в над 35 български общини да бъде разглеждан и приет от Народното събрание закон за ВиК, който прехвърля финансовата тежест на нерешените проблеми във ВиК върху потребителите‘‘ – се казва още в становището.

Новите такси „водомер“ ще бъдат заплащани и от тези 260 хиляди души, които живеят от месеци без вода или на режим, и от тези, от чиито чешми тече мътна, негодна за пиене вода, и от собствениците на 1,657 млн необитаеми жилища (според преброяването на НСИ от 2021 г.), които не живеят в имотите си. Всички те не ползват вода, но според новия закон ще плащат за достъп – за доставяне на питейна вода, за отвеждане на отпадъчни води, за пречистване. При това размерът на таксите ‚‚водомер‘‘ не е определен в закона – той ще се определя от чиновниците в Министерството на регионалното развитие в наредба, като няма да бъде обвързан със социалната поносимост на цената на водата. Т.е. таксите ‘‘водомер‘‘ ще се увеличават без ограничение, налагано от т.нар.‘‘ социална поносимост‘‘! Защото, както е записано в Доклада за предварителна оценка на въздействието, с таксите водомер „се цели да се осигурят финансови потоци за ВиК оператори за покриване на постоянните им разходи за поддържане на ВиК системите“. По този начин законопроектът превръща правото на достъп до вода в лукс.

В становището си Манолова определя намерението на вносителите да накарат хората да плащат за вода, която не ползват като „цинично“ и настоява законопроектът да бъде оттеглен. Изправи се.БГ настояват законопроектът да бъде оттеглен, защото в този си вид единствено натоварва гражданите и прави достъпа на вода не право, а лукс.

Според председателя на гражданската платформа Изправи се.БГ Мая Манолова, „проектът на ЗВИК не само не защитава, но и тежко нарушава правата на потребителите. Абсолютно недопустимо е предложението, цената на ВиК услугите да не е обвързано с показателите за качество. Липсва и процедура за намаляване цената на водата в случаите, в които тя не отговаря на изискванията за качество на питейните води.“

Освен това законопроектът на Министерския съвет замита решението на най-важните за потребителите проблеми във ВиК сектора:

Запазва се единната цена на водата в една област, без значение разликата в стандарта на живот между малките населени места и областните градове, както и реалната цена на водоподаването, независимо дали е гравитачно или помпено.

Социалната поносимост на цената на водата ще се изчислява както до момента от КЕВР „на око“, вместо параметрите ѝ да бъдат разписани в закона, така че да гарантират справедливото ѝ определяне.

Проектът не предвижда задължение за предоставяне на водни помощи за подпомагане на нискодоходните домакинства. Изцяло се игнорира факта, че към огромната маса енергийно бедни се добавя и множеството на водно бедните.

Липсва задължение на ВиК операторите за предоставяне на компенсации в случаите на нарушено водоподаване, воден режим и безводие.

За пореден път в проекта на ЗВИК не се предлага никакво решение за най-големия проблем – т. нар. общо разпределение в сградите етажна собственост.

Законопроектът продължава пъкления план да сложи край и на последните останали общински ВиК дружества, които предоставят по-качествена и по-евтина услуга от областните ВиК асоциации, които след т.нар. „водна реформа“ увеличиха цената тройно, но качеството на услугата – не.

В становището си Манолова заявява, че дефинираната в мотивите цел на Закона – да отговори на изискванията на Националния план за възстановяване и устойчивост, не се постига с предложените разпоредби. Освен това според нея НПВУ не въвежда изискване за изготвяне на нов закон за ВиК, а за реформа, каквато в проекта липсва.

Затова от Изправи се.БГ настояват МС да изтегли злополучния законопроект, който впрочем се предлага за 6 път почти без изменения, и да предприеме действия за изработване на адекватен нов ВиК закон, който да реши съществуващите проблеми. Манолова призовава за истинско обществено обсъждане с участие на българските общини, граждански организации и експерти, а не „измиване на ръцете“ с формално проведени обществени консултации.