Манолова: Правителството да изтегли законопроекта за ВиК с такса водомер

Манолова: Правителството да изтегли законопроекта за ВиК с такса водомер

3 Септември, 2025 16:11 1 143 22

Законопроектът продължава пъкления план да сложи край и на последните останали общински ВиК дружества, които предоставят по-качествена и по-евтина услуга от областните ВиК асоциации, които след т.нар. „водна реформа“ увеличиха цената тройно, но качеството на услугата – не

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Внесеният от МС проектозакон за ВиК, освен че не решава проблемите в сектора, натоварва българските граждани с три нови такси “водомер”. Това заяви в свое становище, изпратено до НС, председателят на гражданската платформа Изправи се.БГ Мая Манолова.

“Абсурдно е в настоящата тежка ситуация в страната, белязана от безводие, нарушено водоснабдяване и водни режими в над 35 български общини да бъде разглеждан и приет от Народното събрание закон за ВиК, който прехвърля финансовата тежест на нерешените проблеми във ВиК върху потребителите‘‘ – се казва още в становището.

Новите такси „водомер“ ще бъдат заплащани и от тези 260 хиляди души, които живеят от месеци без вода или на режим, и от тези, от чиито чешми тече мътна, негодна за пиене вода, и от собствениците на 1,657 млн необитаеми жилища (според преброяването на НСИ от 2021 г.), които не живеят в имотите си. Всички те не ползват вода, но според новия закон ще плащат за достъп – за доставяне на питейна вода, за отвеждане на отпадъчни води, за пречистване. При това размерът на таксите ‚‚водомер‘‘ не е определен в закона – той ще се определя от чиновниците в Министерството на регионалното развитие в наредба, като няма да бъде обвързан със социалната поносимост на цената на водата. Т.е. таксите ‘‘водомер‘‘ ще се увеличават без ограничение, налагано от т.нар.‘‘ социална поносимост‘‘! Защото, както е записано в Доклада за предварителна оценка на въздействието, с таксите водомер „се цели да се осигурят финансови потоци за ВиК оператори за покриване на постоянните им разходи за поддържане на ВиК системите“. По този начин законопроектът превръща правото на достъп до вода в лукс.

В становището си Манолова определя намерението на вносителите да накарат хората да плащат за вода, която не ползват като „цинично“ и настоява законопроектът да бъде оттеглен. Изправи се.БГ настояват законопроектът да бъде оттеглен, защото в този си вид единствено натоварва гражданите и прави достъпа на вода не право, а лукс.

Според председателя на гражданската платформа Изправи се.БГ Мая Манолова, „проектът на ЗВИК не само не защитава, но и тежко нарушава правата на потребителите. Абсолютно недопустимо е предложението, цената на ВиК услугите да не е обвързано с показателите за качество. Липсва и процедура за намаляване цената на водата в случаите, в които тя не отговаря на изискванията за качество на питейните води.“

Освен това законопроектът на Министерския съвет замита решението на най-важните за потребителите проблеми във ВиК сектора:

Запазва се единната цена на водата в една област, без значение разликата в стандарта на живот между малките населени места и областните градове, както и реалната цена на водоподаването, независимо дали е гравитачно или помпено.

Социалната поносимост на цената на водата ще се изчислява както до момента от КЕВР „на око“, вместо параметрите ѝ да бъдат разписани в закона, така че да гарантират справедливото ѝ определяне.

Проектът не предвижда задължение за предоставяне на водни помощи за подпомагане на нискодоходните домакинства. Изцяло се игнорира факта, че към огромната маса енергийно бедни се добавя и множеството на водно бедните.

Липсва задължение на ВиК операторите за предоставяне на компенсации в случаите на нарушено водоподаване, воден режим и безводие.

За пореден път в проекта на ЗВИК не се предлага никакво решение за най-големия проблем – т. нар. общо разпределение в сградите етажна собственост.

Законопроектът продължава пъкления план да сложи край и на последните останали общински ВиК дружества, които предоставят по-качествена и по-евтина услуга от областните ВиК асоциации, които след т.нар. „водна реформа“ увеличиха цената тройно, но качеството на услугата – не.

В становището си Манолова заявява, че дефинираната в мотивите цел на Закона – да отговори на изискванията на Националния план за възстановяване и устойчивост, не се постига с предложените разпоредби. Освен това според нея НПВУ не въвежда изискване за изготвяне на нов закон за ВиК, а за реформа, каквато в проекта липсва.

Затова от Изправи се.БГ настояват МС да изтегли злополучния законопроект, който впрочем се предлага за 6 път почти без изменения, и да предприеме действия за изработване на адекватен нов ВиК закон, който да реши съществуващите проблеми. Манолова призовава за истинско обществено обсъждане с участие на българските общини, граждански организации и експерти, а не „измиване на ръцете“ с формално проведени обществени консултации.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питам:

    8 7 Отговор
    Майо, запри го оня твой невнятник АНГЕЛ ! Пълен евроатлантически провал! С какво го храниш и с какво го поиш та горкия няма никаква връзка с действителността ?

    Коментиран от #19

    16:17 03.09.2025

  • 2 Стенли

    16 5 Отговор
    Айде честито тази година такса водомер догодина такса електромер абе важното е да помагаме на Украйна 😁 😡 🎃 🐷 🙈 😮‍💨

    16:18 03.09.2025

  • 3 честен ционист

    10 2 Отговор
    Не само такса водомер ви чака, а и дигитални водомери с лимит. Правителствата на България и Израел удобриха „Споразумение за сътрудничество в областта на водите“, което беше обнародвано в Държавен вестник на 9 август 2024.

    16:18 03.09.2025

  • 4 До кога ще търпим паразитите от герб?

    21 5 Отговор
    МРЪСНАТА ШАЙКА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ САКАТ ДА ВИ ЗАРОБЯТ КЪМ ВИК И ДА ПЛАЩАТЕ ВЪЗДЪХ И МЪТНА НЕГОДНА ВОДА НА ЦЕНА НАД 6 ЛЕВА КУБИКА. НЕ СТИГА ЧЕ НЯМА ВОДА НО И ТРЕБЕ ДА ПЪЛНИМ И ЧЕКМЕДЖЕТО НА РАЗБОЙКО БОРИСОВ. ДО КОГА ЩЕ ГИ ТЪРПИМ ТИЯ ПАРАЗИТИ ИЗЕДНИЦИ ?

    16:18 03.09.2025

  • 5 жжжжжж

    7 11 Отговор
    майо изправи се и си върви.

    Коментиран от #8

    16:19 03.09.2025

  • 6 Ха ха ха

    19 4 Отговор
    Положението с тези управляващи ни мръсници излиза извън контрол. Не само че не трябва да има такса, но и минимум по 2 кубика вода трябва да е безплатна и да се разглежда като живото осигуряващо и животоопазващо право на всеки гражданин на страната Всичките ще седнат много скоро на подсъдимата скамейка на предстоящият неминуем Народен съд.

    Коментиран от #9

    16:21 03.09.2025

  • 7 Кюстендилската слива

    6 14 Отговор
    защо не пази МОЧА в палатката?

    16:22 03.09.2025

  • 8 Стенли

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "жжжжжж":

    Е що да си върви много точно казва жената стига са ограбвали ограбените

    16:23 03.09.2025

  • 9 честен ционист

    2 6 Отговор

    До коментар #6 от "Ха ха ха":

    Скоро, скоро, кога Чумата върне на ората децата.

    16:23 03.09.2025

  • 10 Върховна наглост

    20 1 Отговор
    Такса водомер? По репарации до 2024 г. Гърция си построи водонапоителните системи, и Турция вода включена в договор Боташ. Кубик вода в Гърция 1.80 лева, нашата вода. В Еврогария кубик 4-5 лева. Такса водомер платена от нашите джобове, в нашата частна собственост, на всеки 10 г., и то не уред който искаш., а който ти наредят. 600 лева е цената на 2 водомера и топломер. уреди платени от нас дистанционни, на всеки 10 години Като такса водомер включва калкулирани в цената на водата разходи.
    Върховен цинизъм. Данък триене на зъби. Тотален, пълен, жесток грабеж.

    16:25 03.09.2025

  • 11 Герги

    16 0 Отговор
    Че нали това е заложено...да се одере още от кожата на българина,не че ще оправи проблема...Като да спрем найлоновите торбички...вдигнаха цената и какво...пак се купуват и пак се замърсява...Та и тук...целта е да се скърпи Бюджета...

    Коментиран от #14

    16:25 03.09.2025

  • 12 В Германия и Франция

    11 0 Отговор
    в някои общини, водата е безплатна, студената. Еничари!

    Коментиран от #15

    16:28 03.09.2025

  • 13 Еееей,

    3 13 Отговор
    Таа и женската пауза не я спре...

    16:32 03.09.2025

  • 14 Стенли

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Герги":

    То не само найлонови торбички и такса пластмасови кутии и къде отиват тези трйдесет стотинки като кутията пак може да се хвърли на пътя или дори и на сметището пак си замърсява въпросът е да се вземат едни пари

    16:32 03.09.2025

  • 15 честен ционист

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "В Германия и Франция":

    В България едно време топлата беше без пари, а зимата като забумтяха чугунените радиатори народът наотваряше прозорците в панелките, а вънка -20, да не изсъхва въздуха в стаите.

    16:33 03.09.2025

  • 16 ФЕЙК

    7 0 Отговор
    При социалиЗЪМА , когато водата струваше 6 /шест/ СТОТИНКИ ЗА КУБИК за 6 лева вода вкарваха в затвора. Та питат един дъртак за какво е осъден: - За 6 лева ме осъдиха комунистите момчета!
    - Как за 6 лева?
    - Ами така: БЯХ КРЪЧМАР И СИПАХ ЗА 6 ЛЕВА ВОДА В РАКИЯТА!

    16:35 03.09.2025

  • 17 Бай Хой

    11 0 Отговор
    А такса въздух няма ли да въведат обирджиите? Народе, грабвай сопите!

    Коментиран от #18, #22

    16:38 03.09.2025

  • 18 Стенли

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Бай Хой":

    И това ще стане за таксата въздух имам предвид Урсула и компания искат да въвеждат данък върху въглеродни емисии на горивата а от двайсет и седма година и на населението а това за сопата не вярвам да стане

    16:43 03.09.2025

  • 19 А аз питам

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Питам:":

    Това, дето си написал по темата ли е? Аман от де били!

    17:07 03.09.2025

  • 20 Иванчо

    1 0 Отговор
    Тия алчни и ненаяли се гербаджии правят всички българи на будали за да могат да пълнят чекмеджето на тиквун.
    Що за мазохисти гласуват за тях?

    17:17 03.09.2025

  • 21 Мазнислав

    0 0 Отговор
    Законът е много добър. Вода трябва да се пести, за да има такава! Нека да има, хората искат да има, стига стова нямане!! Сега, никой обаче не си дава сметка как ще обгрижваме нашите нови-бъдещи съграждани бежанците, които ще получим като дар от бога през лятото на 26-та година по силата на Пакта за миграция или така нареченото справедливио разпределение на бежанците между държавите на ЕС. Всички благодарности за този хуманен документ трябва да отправим към Йончевото Ленче, което положи много труд всичко това да се случи. Другари, нека бъдем хора - да не допуснем нашите бъдещи братя, бежанците, да не мизеруват като нас без вода! Ами да другари, и те са хора! Така че пестете водата, по възможност не я използвайте и редовно си плащайте сметките с всичките му екстри! Аре със здраве и се надявам модераторите високо да оценят каузата ми към бежанците.

    17:23 03.09.2025

  • 22 Коминист

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Бай Хой":

    Давай тръгвай отивай взимай все комунистически лозунги ,т,е някой друг да го свърши

    17:25 03.09.2025

