Мая Манолова подари водомер на шефа на "Софийска вода"

Процедурата за приемане на общите условия на „Софийска вода“ е незаконна, докато не бъдат премахнати неравноправните клаузи.

„Промените в Общите условия на „Софийска вода“ засягат 2 милиона столичани. Неприемливо е, че нито КЕВР, нито концесионерът, нито Столичният общински съвет проведоха обществено обсъждане, за да попитат хората какво мислят за предложенията на монополиста.“

Това заяви председателят на Изправи се. БГ Мая Манолова по време на откритото заседание на КЕВР за предложените изменения на Общите условия на „Софийска вода“. Припомняме, че именно заради отказа да се проведе обществено обсъждане Изправи се. БГ организираха гражданско такова през м. април и въз основа на него изготвиха подробно становище за предлаганите от монополиста промени в общите условия.

По думи на Манолова, работната група на КЕВР се е съобразила с голяма част от възраженията, които Изправи се. БГ направиха, като директното преминаване на всички клиенти на концесионера към електронна фактура, без да им бъде дадена възможност да посочат електронна поща.

„Работната група на КЕВР си е затворила очите пред една друга, много сериозна, неравноправна клауза за въвеждането на такса за контролен отчет в случаите, в които показанията между сбора на индивидуалните водомери в сградите етажна собственост се разминава с повече от 20% с показанията на водомера, който отчита общото потребление. По този начин за нарушения на изпълнение на задълженията на „Софийска вода“ ще бъдат наказвани гражданите.“ – остро разкритикува Манолова.

Според бившия омбудсман целта е гражданите да бъдат отказани да искат контролен отчет, а просто да плащат за суми, които не дължат. По нейни думи, това е най-големият проблем, който монополистът създава на коректните платци – те плащат и за тези, които или крадат вода, или не живеят на адресите, или не допускат отчет, или имат неизправни водомери. Това е т.нар. плащане за общо потребление в сградите етажна собственост

„Да се натоварят гражданите с такса за това, че са поискали реален отчет за количествата потребена вода и за разминаванията между индивидуалните водомери и общия такъв, за които най-често е виновна „Софийска вода“, е абсолютно несправедливо.“ – категорична беше тя.

Затова Манолова подари водомер на изпълнителния директор на „Софийска вода“ – „за да знаете, господин Тренев, че ощетявате гражданите, като не отчитате и не събирате от тях единствено и само сумите по техните индивидуални водомери, а ги карате да плащат и за това, че не сте си свършили работа.“

Председателят на Изправи се. БГ призова председателя на КЕВР да не приема предложените изменения, защото процедурата е незаконна според чл. 148, ал. 2 от Закона за защита на потребителите, който задължава КЕВР да поиска становище от КЗП за наличие на неравноправни клаузи в общите условия преди произнасяне.