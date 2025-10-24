На второ четене: Народните представители приеха законовите промени, свързани с продажбата на "Лукойл"

Със 119 гласа "за" депутатите приеха на второ четене промените в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с продажбата на "Лукойл", съобщават от Нова телевизия. Предложението за включването нова точка в дневния ред направи в началото на заседанието председателят на Народното събрание Наталия Киселова.
Тя обясни, че спешността е във връзка с необходимостта от повишаване на националната сигурност с оглед гарантиране непрекъснатата работа на стратегическа за България инфраструктура.
В началото на октомври парламентът прие на първо четене продажбата на активи на руската нефтодобивна компания „Лукойл" в България да става само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). Промените в Закона за насърчаване на инвестициите, внесени от депутати от ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“ (ИТН), бяха одобрени със 114 гласа „за“, 83 „против“ и два „въздържал се“.
Законопроектът предвижда ДАНС да извършва предварително проучване и да предоставя писмено становище преди извършване на разпоредителни сделки с дружествени дялове и акции от капитала на „Лукойл-България“ ЕООД, „Лукойл Нефтохим Бургас" АД, „Лукойл ейвиейшън България“ ЕООД и „Състейнабъл енерджи съплай" ООД, както и с дружествени права, дялове или акции в други юридически лица в структурата на собствеността им. Те трябва да са регистрирани на територията на България или в трета държава, собственост на „Лукойл“ ОАО, Русия или свързани с него лица. Също и преди извършване на разпоредителни сделки с недвижимо имущество, както и с движими вещи и съоръжения, предназначени за преработка, производство, съхранение и продажба на нефт и нефтопродукти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Араб
11:43 24.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Един
11:44 24.10.2025
4 Директора👨✈️
Коментиран от #8
11:44 24.10.2025
5 Ганя Путинофила
Вижда му се края!
11:46 24.10.2025
6 Мнение
11:47 24.10.2025
7 Правилно и навременно решение!
Държавата трябва да има пълен контрол върху продажбата на ЛУКойл и всички свързани фирми, мощностии и авоари.
Това е държавнически решение! Кремъл няма да е доволен!
Родните копейки ще реват по форумите!
Запушиха устата на кремълската хибридна машина по темата!
Коментиран от #10
11:49 24.10.2025
8 Данко Харсъзина
До коментар #4 от "Директора👨✈️":Никой няма да открадне рафинерията. Тя ще си бъде там, където си е. Най-много да и видят сметката както на Плама Плевен и Булгартабак.
11:50 24.10.2025
9 000
11:51 24.10.2025
10 Данко Харсъзина
До коментар #7 от "Правилно и навременно решение!":Държавата имаше пълен контрол и върху продажбата на Плама, Булгартабак, Химко, Кремиковци и прочие.
11:52 24.10.2025
11 А ти си пий ракията и мисли за почивка
Коментиран от #13
11:53 24.10.2025
12 Данко Харсъзина
11:56 24.10.2025
13 Данко Харсъзина
До коментар #11 от "А ти си пий ракията и мисли за почивка":Много отдавна рафинерията не е ваша, а руска.
11:58 24.10.2025
14 ГРЕБ са виновни!
11:59 24.10.2025
15 Оня с коня
11:59 24.10.2025
16 страхотно
12:00 24.10.2025
17 Данко Харсъзина
12:06 24.10.2025
18 Абе
12:09 24.10.2025
19 Хахахахахаха
12:09 24.10.2025
20 Магнит
12:12 24.10.2025