На второ четене: Народните представители приеха законовите промени, свързани с продажбата на "Лукойл"

24 Октомври, 2025 11:38 980 20

Предложението за включването нова точка в дневния ред направи в началото на заседанието председателят на Народното събрание Наталия Киселова

Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Със 119 гласа "за" депутатите приеха на второ четене промените в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с продажбата на "Лукойл", съобщават от Нова телевизия. Предложението за включването нова точка в дневния ред направи в началото на заседанието председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

Тя обясни, че спешността е във връзка с необходимостта от повишаване на националната сигурност с оглед гарантиране непрекъснатата работа на стратегическа за България инфраструктура.

В началото на октомври парламентът прие на първо четене продажбата на активи на руската нефтодобивна компания „Лукойл" в България да става само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). Промените в Закона за насърчаване на инвестициите, внесени от депутати от ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“ (ИТН), бяха одобрени със 114 гласа „за“, 83 „против“ и два „въздържал се“.

Законопроектът предвижда ДАНС да извършва предварително проучване и да предоставя писмено становище преди извършване на разпоредителни сделки с дружествени дялове и акции от капитала на „Лукойл-България“ ЕООД, „Лукойл Нефтохим Бургас" АД, „Лукойл ейвиейшън България“ ЕООД и „Състейнабъл енерджи съплай" ООД, както и с дружествени права, дялове или акции в други юридически лица в структурата на собствеността им. Те трябва да са регистрирани на територията на България или в трета държава, собственост на „Лукойл“ ОАО, Русия или свързани с него лица. Също и преди извършване на разпоредителни сделки с недвижимо имущество, както и с движими вещи и съоръжения, предназначени за преработка, производство, съхранение и продажба на нефт и нефтопродукти.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Араб

    21 2 Отговор
    След като става въпрос за продаване,веднага има кворум и всички народи представители работят дружно и сговорчиво.

    11:43 24.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Един

    17 1 Отговор
    Използват момента, за да бъде открадната рафинерията от мутрите ББ и Дебелото Д

    11:44 24.10.2025

  • 4 Директора👨‍✈️

    16 2 Отговор
    Явно в тая държава няма кой да обясни, какво точно се случва и ще се случи. Кой ще открадне рафинерията?

    Коментиран от #8

    11:44 24.10.2025

  • 5 Ганя Путинофила

    9 17 Отговор
    80 години Ганя пълни гушката на маскалите чрез Лукойл! Нали е роб!
    Вижда му се края!

    11:46 24.10.2025

  • 6 Мнение

    15 1 Отговор
    В България едно същество от списъка Магнитски води до фалит части от националната търговска дейност и държавни предприятия за да бъдат приватизирани на безценица. Това КПКОМПИ не го забелязва от години, да не си мислят че ще им се размине на ГМто. Даже празноглавчев се страхува вече от това прикрито държавно предателство, поктовителствено от крупието Йордан Цонев

    11:47 24.10.2025

  • 7 Правилно и навременно решение!

    5 14 Отговор
    Браво на правителството!

    Държавата трябва да има пълен контрол върху продажбата на ЛУКойл и всички свързани фирми, мощностии и авоари.

    Това е държавнически решение! Кремъл няма да е доволен!

    Родните копейки ще реват по форумите!

    Запушиха устата на кремълската хибридна машина по темата!

    Коментиран от #10

    11:49 24.10.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    15 2 Отговор

    До коментар #4 от "Директора👨‍✈️":

    Никой няма да открадне рафинерията. Тя ще си бъде там, където си е. Най-много да и видят сметката както на Плама Плевен и Булгартабак.

    11:50 24.10.2025

  • 9 000

    5 6 Отговор
    Браво, сега цената на горивата в страната рязко ще тръгте надолу!

    11:51 24.10.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Правилно и навременно решение!":

    Държавата имаше пълен контрол и върху продажбата на Плама, Булгартабак, Химко, Кремиковци и прочие.

    11:52 24.10.2025

  • 11 А ти си пий ракията и мисли за почивка

    9 1 Отговор
    Тоест тиквун и Шиши сложиха ръка на нашата рафинерия.

    Коментиран от #13

    11:53 24.10.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор
    Рафинерията може да работи само с нефт "Уралс". С "Брент" и други леки деривати, не може да работи. Нефтохим е обречен.

    11:56 24.10.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "А ти си пий ракията и мисли за почивка":

    Много отдавна рафинерията не е ваша, а руска.

    11:58 24.10.2025

  • 14 ГРЕБ са виновни!

    4 0 Отговор
    ГРЕБ са виновни за краха на държавата. Дано Тиквата да получи диабетна криза!

    11:59 24.10.2025

  • 15 Оня с коня

    3 0 Отговор
    дано цените на горивата станат като във европата 3 евро/литъра

    11:59 24.10.2025

  • 16 страхотно

    3 0 Отговор
    Пеевски държи ДАНС и МС, които ще трябва да решават на кого да се продадат акциите на рафинерията. Този апетит няма насита, само за няколко дни успя да погълне и Нефтохима. Държавата, това е той! Сега предстои да погълне някоя голяма банка, след като я фалира, разбира се. Парите от КТБ свършиха, коя ли е наред? За всеки случай дръжте повече кеш вкъщи, че вече никой не знае утре какво ще се случи.

    12:00 24.10.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Тези 240 несретници защо си мислят, че някой ще се залети да купува Нефтохима?

    12:06 24.10.2025

  • 18 Абе

    0 0 Отговор
    Каква стана тя, налагат санкции на Русия, а ние се чудим какво да правим.

    12:09 24.10.2025

  • 19 Хахахахахаха

    0 0 Отговор
    А НАР. СЪБР. ЗАБРАВИХТЕ ЛИ ЧЕ Е ЧАСТНО, НА КОЧИНАТА БЛЯЯЯЯЯЯ

    12:09 24.10.2025

  • 20 Магнит

    2 0 Отговор
    ДАНС е на Шишавия. НС е на Шишавия и ще гласува Лукойл да бъде национализиран. Познайте кой ще го купи за жълти стотинки от държавата.

    12:12 24.10.2025

