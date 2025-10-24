На второ четене: Народните представители приеха законовите промени, свързани с продажбата на "Лукойл"

Със 119 гласа "за" депутатите приеха на второ четене промените в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с продажбата на "Лукойл", съобщават от Нова телевизия. Предложението за включването нова точка в дневния ред направи в началото на заседанието председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

Тя обясни, че спешността е във връзка с необходимостта от повишаване на националната сигурност с оглед гарантиране непрекъснатата работа на стратегическа за България инфраструктура.

В началото на октомври парламентът прие на първо четене продажбата на активи на руската нефтодобивна компания „Лукойл" в България да става само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). Промените в Закона за насърчаване на инвестициите, внесени от депутати от ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“ (ИТН), бяха одобрени със 114 гласа „за“, 83 „против“ и два „въздържал се“.

Законопроектът предвижда ДАНС да извършва предварително проучване и да предоставя писмено становище преди извършване на разпоредителни сделки с дружествени дялове и акции от капитала на „Лукойл-България“ ЕООД, „Лукойл Нефтохим Бургас" АД, „Лукойл ейвиейшън България“ ЕООД и „Състейнабъл енерджи съплай" ООД, както и с дружествени права, дялове или акции в други юридически лица в структурата на собствеността им. Те трябва да са регистрирани на територията на България или в трета държава, собственост на „Лукойл“ ОАО, Русия или свързани с него лица. Също и преди извършване на разпоредителни сделки с недвижимо имущество, както и с движими вещи и съоръжения, предназначени за преработка, производство, съхранение и продажба на нефт и нефтопродукти.