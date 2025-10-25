Времето днес, прогноза за събота, 25 октомври: Слънчево, повече облаци в планините и на югоизток

През нощта в по-голямата част от страната вятърът ще отслабне, в Североизточна България ще е умерен. По-значителна облачност и превалявания ще има все още югоизточните райони, предаде БНТ.

Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 6°, по Черноморието - между 10° и 12°, а максималните - между 17° и 22°, в София – около 17°.

Ще преобладава слънчево време с повече облаци в планинските и югоизточните райони от страната, както и в Северна България, където в края на деня отново ще завали. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад, по Северното Черноморие – преди обяд от северозапад.

На морския бряг ще преобладава слънчево време, с по-значителни увеличения на облачността по южното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат от 18° до 20°.

В планините ще духа умерен, по високите части - силен западен вятър. По-значителна облачност ще има в западните и централните райони на Стара планина и Родопите, където слабо ще превали.

В неделя температурите ще се задържат без съществена промяна, но ще вали в почти цялата страна,с изключение на югоизточните райони.

В понеделник се очакват повсеместни валежи, на места интензивни и значителни по количество. Ще бъде ветровито, а максималните температури в Северозападна България съществено ще се понижат.

Във вторник вятърът ще отслабне, а валежите ще спират. В сряда ще бъде предимно слънчево, но в сутрешните часове отново ще има условия за слани.