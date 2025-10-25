Времето днес, прогноза за събота, 25 октомври: Слънчево, повече облаци в планините и на югоизток

През нощта в по-голямата част от страната вятърът ще отслабне, в Североизточна България ще е умерен. По-значителна облачност и превалявания ще има все още югоизточните райони, предаде БНТ.
Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 6°, по Черноморието - между 10° и 12°, а максималните - между 17° и 22°, в София – около 17°.
Ще преобладава слънчево време с повече облаци в планинските и югоизточните райони от страната, както и в Северна България, където в края на деня отново ще завали. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад, по Северното Черноморие – преди обяд от северозапад.
На морския бряг ще преобладава слънчево време, с по-значителни увеличения на облачността по южното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат от 18° до 20°.
В планините ще духа умерен, по високите части - силен западен вятър. По-значителна облачност ще има в западните и централните райони на Стара планина и Родопите, където слабо ще превали.
В неделя температурите ще се задържат без съществена промяна, но ще вали в почти цялата страна,с изключение на югоизточните райони.
В понеделник се очакват повсеместни валежи, на места интензивни и значителни по количество. Ще бъде ветровито, а максималните температури в Северозападна България съществено ще се понижат.
Във вторник вятърът ще отслабне, а валежите ще спират. В сряда ще бъде предимно слънчево, но в сутрешните часове отново ще има условия за слани.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 град КОЗЛОДУЙ
Свобода или Смърт,
много съм дърт, много съм дърт.
67 години спя и ям ряпа,
и чакам момента да скоча в трапа.
Аз съм от Лом и съм говедо,
но се представям за козлодуйско чедо.
Радиацията мен не може да ме хване,
душата ми от памперса,
често се храни.
Правя си аз ношки редовно,
и всички ми викат че съм гоовнюю.
Най-добрият аз съм в сайта,
мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
Много обичам аз да досаждам,
и на Стамаат на члена да се угаждам.
Кара ме той като трудовашка каруца,
целия ми диференциал, горко скрибуца.
Много ви моля не ми се сърдете,
искам всички дружно да ме наебетее....,!
04:20 25.10.2025