Народното събрание заседава извънредно на 28 октомври

Народното събрание заседава извънредно на 28 октомври

24 Октомври, 2025 22:09 583 3

Депутатите ще разгледат на второ четене промените в Закона за лечебните заведения

Народното събрание заседава извънредно на 28 октомври - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Народното събрание ще заседава извънредно във вторник, 28 октомври. Това съобщиха от пресцентъра на институцията.

Заседанието е свикано от председателят на Народното събрание Наталия Киселова. То ще се проведе от 13:00 часа.

В дневния ред на народните представители има една единствена точка. Депутатите ще разгледат на второ четене промените в Закона за лечебните заведения.

Проектът е изготвен Комисията по здравеопазването. Вносители са Цончо Ганев и група народни представители, Асен Василев и група народни представители, Костадин Ангелов, Иван Ибришимов и Андрей Чорбанов.


България
  • 1 Хипотетично

    1 0 Отговор
    Вносители са "орел, рак и щука" , но какво ли ги така извънредно обединява?

    22:16 24.10.2025

  • 2 Хипотетично

    0 0 Отговор
    Необходимост от допълнително финансиране на областните многопрофилни болници.

    22:22 24.10.2025

  • 3 Т.КОЛЕВ

    0 0 Отговор
    ТИЯ ДЕПУТАТИ В БЪЛГАРИЯ НЕСКА ПРИЕМАТ НЯКАКЪВ ЗАКОН УТР ГО ПРЕПРАВЯТ НА ТРЕТИЯ ДЕН ГО ОТМЕНЯТ НА ПЕТИЯ ДЕН ПАК ГО ПРЕДЛАГАТ ПРЕПРАВН ЗА ГЛАСУВАНЕ.
    РЯДКО ВЪВЕЖДАТ НЯКОЙ ЗАКОН КОЙТО ДА Е ТРАЕН И СМИСЛЕН ЧИТАВ.И ТАКА ЩЕ ИЗКАРАТ ПЪЛЕН МАНДАТ.ЗАТОВА МНОЗИНСТВО ОБРАЗУВАЛИ ДА ИМ Е СИГОРНА ДАЛАВЕРАТА.

    23:25 24.10.2025

