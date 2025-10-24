Народното събрание заседава извънредно на 28 октомври

Народното събрание ще заседава извънредно във вторник, 28 октомври. Това съобщиха от пресцентъра на институцията.

Заседанието е свикано от председателят на Народното събрание Наталия Киселова. То ще се проведе от 13:00 часа.

В дневния ред на народните представители има една единствена точка. Депутатите ще разгледат на второ четене промените в Закона за лечебните заведения.

Проектът е изготвен Комисията по здравеопазването. Вносители са Цончо Ганев и група народни представители, Асен Василев и група народни представители, Костадин Ангелов, Иван Ибришимов и Андрей Чорбанов.