Народното събрание заседава извънредно на 28 октомври

Народното събрание ще заседава извънредно във вторник, 28 октомври. Това съобщиха от пресцентъра на институцията.
Заседанието е свикано от председателят на Народното събрание Наталия Киселова. То ще се проведе от 13:00 часа.
В дневния ред на народните представители има една единствена точка. Депутатите ще разгледат на второ четене промените в Закона за лечебните заведения.
Проектът е изготвен Комисията по здравеопазването. Вносители са Цончо Ганев и група народни представители, Асен Василев и група народни представители, Костадин Ангелов, Иван Ибришимов и Андрей Чорбанов.
1 Хипотетично
22:16 24.10.2025
2 Хипотетично
22:22 24.10.2025
3 Т.КОЛЕВ
РЯДКО ВЪВЕЖДАТ НЯКОЙ ЗАКОН КОЙТО ДА Е ТРАЕН И СМИСЛЕН ЧИТАВ.И ТАКА ЩЕ ИЗКАРАТ ПЪЛЕН МАНДАТ.ЗАТОВА МНОЗИНСТВО ОБРАЗУВАЛИ ДА ИМ Е СИГОРНА ДАЛАВЕРАТА.
23:25 24.10.2025