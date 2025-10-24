Новини
Руслан Стефанов: България е подготвена за санкциите срещу „Лукойл“

24 Октомври, 2025 18:13 693 17

Европейският съюз още през 2022 г. е подготвил сценарии за подобна криза

Руслан Стефанов: България е подготвена за санкциите срещу „Лукойл“ - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След наложените от президента на САЩ Доналд Тръмп санкции срещу руските енергийни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“, експерти у нас успокояват, че няма непосредствен риск от недостиг на горива или шоково поскъпване на цените в България.

В студиото на „Лице в лице“ по bTV главният икономист на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов подчерта, че България е една от най-добре подготвените страни в ЕС да се справи с подобна ситуация.

„Проблемът е сериозен и реален, но не би трябвало да доведе до сътресения на вътрешния пазар. Българското правителство има необходимите инструменти“, заяви Стефанов.

По думите му Европейският съюз още през 2022 г. е подготвил сценарии за подобна криза, а няколко държави – като Германия и Италия – вече са предприели действия по поемане на контрол върху ключова енергийна инфраструктура с цел защита на националната сигурност.

Санкциите изключват „Лукойл“ и всички негови подразделения по света от търговията с американски долари, което на практика затруднява работата на компанията.

„Над 84% от световната търговия се извършва в долари. Загубата на достъп до тази валута прави „Лукойл“ токсичен партньор за банки и компании, които имат дори минимален бизнес със САЩ“, поясни Стефанов.

Той допълни, че банките се оттеглят от работа с „Лукойл“, за да избегнат риска от американски глоби. „Това е принудителна смяна на партньори – не защото искат, а защото санкциите ги задължават“, уточни икономистът.

„Без промяна в структурата на пазара ще продължим да плащаме по-високи цени заради монополното положение на компанията“, каза Стефанов.

Според експерта кризата около санкциите може да се превърне във възможност за България – за реална либерализация на пазара на горива, за укрепване на енергийната независимост и за прекратяване на дългогодишната зависимост от руско влияние.


  • 1 12343211

    6 0 Отговор
    Верно !!!?

    18:20 24.10.2025

  • 2 какви санкции бе

    10 3 Отговор
    на някъв ку-ку рижав пенсионер който се мисли за господ ли ?

    18:25 24.10.2025

  • 3 Русев

    5 1 Отговор
    Работя в цех,,нагнетяване,, в нефтохима, днес не ни приведоха заплатите.

    18:28 24.10.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    2 10 Отговор
    80 години Ганя пълни гушката на маскаля чрез Лукойл, купувайки бензин!
    Вече му се вижда кра

    18:29 24.10.2025

  • 5 Голямата глава

    6 3 Отговор
    От понеделник 5 лева за литър бензин.

    Коментиран от #9

    18:30 24.10.2025

  • 6 Един

    12 1 Отговор
    Какъв експерт е този, че немея? НПО пионка на издръжка точно на американците - чий интерес ще защитава, за какво то му се плаща!

    ... и що подявола да се съобразяваме с американските санкции?! Тва си е техен проблем!

    18:30 24.10.2025

  • 7 Скоро руснята пак ще иска пилешки бутчет

    4 6 Отговор
    от Америка, както 1991г., да не изпукат от глад!

    Коментиран от #14

    18:31 24.10.2025

  • 8 Тити

    11 0 Отговор
    България никога не е подготвена за нищо последното доказателство коеид кризата.

    18:31 24.10.2025

  • 9 Хахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Голямата глава":

    Зареждаш на бензиностанцията и прехвърляш 5 лв на литър на Мутрофанова.

    Коментиран от #11

    18:38 24.10.2025

  • 10 важното е че има банани и приехме еврото

    6 2 Отговор
    дано скоро да видя 3 евро/литър бензин , офцете още да блеят

    18:42 24.10.2025

  • 11 Оня с коня

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахаха":

    мога да прехвърля и 10лв на наще освободители от благодарност ! ти ако имаш проблем ходи да зареждаш във америка

    18:43 24.10.2025

  • 12 ЦИРК

    9 1 Отговор
    Поредният експерт, този има малко по-вече мозък от другия по БТВ вчера...

    Да санкциите може да засегнат банки работещи със САЩ и със санкционираните лица. Но вместо да се правят безумия защо просто не се очреди банка която не работи със САЩ и с долари, а само в Евро и всичко си идва на мястото. Да тази банка ще попадне под санкциите на САЩ но какво от това, тя ще си извършва плащания с другите банка в страната и ще облужва така наречените "токсични предприятия", а това че директно няма да може да работи със юридически и физически лица от САЩ не е проблем.

    "Над 84% от световната търговия се извършва в долари", на петрол ! Много важно е да се уточни на петрол, защото петролът е малка част от цялата световна търговия.

    Либерализация на пазара има, господин експерте. В България оперират ОМВ, Ромпетрол, ШЕЛ всички те си имат собственни рафинерии, защо купуват от Лукойл обче а ? Щото е по-евтино нали ? Понеже в огромните рафинерии в Австрия на ОМВ и в румънските рафинерии на Ромпетрол цената на готовите продукти е поне 20% отгоре и като се докара до тук става 30. В Гърция има ли монопол ммм? Там мега рафинериите около Атина защо бълват по-скъп продукт от колкото в България ? Спрете да лъжете хората ! Дебилни уж експерти ги канят в национални медии да ви лъжат и промиват мозъка, но и самите журналистите са умственно зле, толкова ли не могат да проумеят че всичко това се връща по и техния собствен гръб ? Толкова ли българската журналистика е пропаднала и

    18:48 24.10.2025

  • 13 Кретен!

    2 0 Отговор
    За нищо не сте подготвени, не кадър ници!Американците да извадят нашия лукойл от санкциите,това направете НЕМОЖАЩИ наведени!

    18:51 24.10.2025

  • 14 Хи хи

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Скоро руснята пак ще иска пилешки бутчет":

    Руснята е в тримилиарден БРИКС, където се гледат 10 трилиона пилета, изобщо, ама ИЗОБЩО няма опасност да остане без пилета !!

    18:52 24.10.2025

  • 15 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Подготвен съм, до нова година 5 лева литър нафта, след нова година 5 евро

    18:52 24.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 идиоти вън

    0 0 Отговор
    Някой може ли да ми каже, кой им плаща на тези интусиасти и колко, за да ми обясняват за подземния живот на мравките?!??!? За да знам дали да им вярвам!!!

    18:58 24.10.2025

