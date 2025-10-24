Руслан Стефанов: България е подготвена за санкциите срещу „Лукойл“

След наложените от президента на САЩ Доналд Тръмп санкции срещу руските енергийни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“, експерти у нас успокояват, че няма непосредствен риск от недостиг на горива или шоково поскъпване на цените в България.
В студиото на „Лице в лице“ по bTV главният икономист на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов подчерта, че България е една от най-добре подготвените страни в ЕС да се справи с подобна ситуация.
„Проблемът е сериозен и реален, но не би трябвало да доведе до сътресения на вътрешния пазар. Българското правителство има необходимите инструменти“, заяви Стефанов.
По думите му Европейският съюз още през 2022 г. е подготвил сценарии за подобна криза, а няколко държави – като Германия и Италия – вече са предприели действия по поемане на контрол върху ключова енергийна инфраструктура с цел защита на националната сигурност.
Санкциите изключват „Лукойл“ и всички негови подразделения по света от търговията с американски долари, което на практика затруднява работата на компанията.
„Над 84% от световната търговия се извършва в долари. Загубата на достъп до тази валута прави „Лукойл“ токсичен партньор за банки и компании, които имат дори минимален бизнес със САЩ“, поясни Стефанов.
Той допълни, че банките се оттеглят от работа с „Лукойл“, за да избегнат риска от американски глоби. „Това е принудителна смяна на партньори – не защото искат, а защото санкциите ги задължават“, уточни икономистът.
„Без промяна в структурата на пазара ще продължим да плащаме по-високи цени заради монополното положение на компанията“, каза Стефанов.
Според експерта кризата около санкциите може да се превърне във възможност за България – за реална либерализация на пазара на горива, за укрепване на енергийната независимост и за прекратяване на дългогодишната зависимост от руско влияние.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 12343211
18:20 24.10.2025
2 какви санкции бе
18:25 24.10.2025
3 Русев
18:28 24.10.2025
4 Ганя Путинофила
Вече му се вижда кра
18:29 24.10.2025
5 Голямата глава
Коментиран от #9
18:30 24.10.2025
6 Един
... и що подявола да се съобразяваме с американските санкции?! Тва си е техен проблем!
18:30 24.10.2025
7 Скоро руснята пак ще иска пилешки бутчет
Коментиран от #14
18:31 24.10.2025
8 Тити
18:31 24.10.2025
9 Хахахаха
До коментар #5 от "Голямата глава":Зареждаш на бензиностанцията и прехвърляш 5 лв на литър на Мутрофанова.
Коментиран от #11
18:38 24.10.2025
10 важното е че има банани и приехме еврото
18:42 24.10.2025
11 Оня с коня
До коментар #9 от "Хахахаха":мога да прехвърля и 10лв на наще освободители от благодарност ! ти ако имаш проблем ходи да зареждаш във америка
18:43 24.10.2025
12 ЦИРК
Да санкциите може да засегнат банки работещи със САЩ и със санкционираните лица. Но вместо да се правят безумия защо просто не се очреди банка която не работи със САЩ и с долари, а само в Евро и всичко си идва на мястото. Да тази банка ще попадне под санкциите на САЩ но какво от това, тя ще си извършва плащания с другите банка в страната и ще облужва така наречените "токсични предприятия", а това че директно няма да може да работи със юридически и физически лица от САЩ не е проблем.
"Над 84% от световната търговия се извършва в долари", на петрол ! Много важно е да се уточни на петрол, защото петролът е малка част от цялата световна търговия.
Либерализация на пазара има, господин експерте. В България оперират ОМВ, Ромпетрол, ШЕЛ всички те си имат собственни рафинерии, защо купуват от Лукойл обче а ? Щото е по-евтино нали ? Понеже в огромните рафинерии в Австрия на ОМВ и в румънските рафинерии на Ромпетрол цената на готовите продукти е поне 20% отгоре и като се докара до тук става 30. В Гърция има ли монопол ммм? Там мега рафинериите около Атина защо бълват по-скъп продукт от колкото в България ? Спрете да лъжете хората ! Дебилни уж експерти ги канят в национални медии да ви лъжат и промиват мозъка, но и самите журналистите са умственно зле, толкова ли не могат да проумеят че всичко това се връща по и техния собствен гръб ? Толкова ли българската журналистика е пропаднала и
18:48 24.10.2025
13 Кретен!
18:51 24.10.2025
14 Хи хи
До коментар #7 от "Скоро руснята пак ще иска пилешки бутчет":Руснята е в тримилиарден БРИКС, където се гледат 10 трилиона пилета, изобщо, ама ИЗОБЩО няма опасност да остане без пилета !!
18:52 24.10.2025
15 ООрана държава
18:52 24.10.2025
17 идиоти вън
18:58 24.10.2025