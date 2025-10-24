Руслан Стефанов: България е подготвена за санкциите срещу „Лукойл“

След наложените от президента на САЩ Доналд Тръмп санкции срещу руските енергийни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“, експерти у нас успокояват, че няма непосредствен риск от недостиг на горива или шоково поскъпване на цените в България.

В студиото на „Лице в лице“ по bTV главният икономист на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов подчерта, че България е една от най-добре подготвените страни в ЕС да се справи с подобна ситуация.

„Проблемът е сериозен и реален, но не би трябвало да доведе до сътресения на вътрешния пазар. Българското правителство има необходимите инструменти“, заяви Стефанов.

По думите му Европейският съюз още през 2022 г. е подготвил сценарии за подобна криза, а няколко държави – като Германия и Италия – вече са предприели действия по поемане на контрол върху ключова енергийна инфраструктура с цел защита на националната сигурност.

Санкциите изключват „Лукойл“ и всички негови подразделения по света от търговията с американски долари, което на практика затруднява работата на компанията.

„Над 84% от световната търговия се извършва в долари. Загубата на достъп до тази валута прави „Лукойл“ токсичен партньор за банки и компании, които имат дори минимален бизнес със САЩ“, поясни Стефанов.

Той допълни, че банките се оттеглят от работа с „Лукойл“, за да избегнат риска от американски глоби. „Това е принудителна смяна на партньори – не защото искат, а защото санкциите ги задължават“, уточни икономистът.

„Без промяна в структурата на пазара ще продължим да плащаме по-високи цени заради монополното положение на компанията“, каза Стефанов.

Според експерта кризата около санкциите може да се превърне във възможност за България – за реална либерализация на пазара на горива, за укрепване на енергийната независимост и за прекратяване на дългогодишната зависимост от руско влияние.