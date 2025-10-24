Новини
Икономист прогнозира краткотрайно поскъпване на горивата с до 10%

Икономист прогнозира краткотрайно поскъпване на горивата с до 10%

24 Октомври, 2025 19:48

От 2000 година насам делът на разходите на домакинствата за бензин или дизел е намалял около три пъти, а паралелно с това доходите са се повишили значително

Икономист прогнозира краткотрайно поскъпване на горивата с до 10% - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Очакваното поскъпване на горивата в България след американските санкции срещу руските петролни компании "Лукойл" и "Роснефт" няма да надхвърли 10%, а ефектът ще бъде краткосрочен - не повече от две седмици. Това прогнозира икономистът Красен Станчев, основател на Института за пазарна икономика, в интервю за БНР.

"Ако има ръст на цените на горивата заради американските санкции върху руските петролни компании 'Лукойл' и 'Роснефт', той няма да надхвърля 10%, а поскъпването ще е краткосрочно за не повече от две седмици", заяви Станчев пред водещата Емилия Николова.

Икономистът припомни, че от 2000 година насам делът на разходите на домакинствата за бензин или дизел е намалял около три пъти, а паралелно с това доходите са се повишили значително.

"В тази част на Европа има достатъчно доставки на петрол. Въпросът е дали санкциите няма да засегнат и други доставчици. Ако това се случи, може временно да възникнат проблеми, но те ще бъдат преодолени", увери Станчев.

Според икономиста с решението на парламента продажбата на активи на "Лукойл Нефтохим" да става след становище на ДАНС възникват важни въпроси за прозрачността на процеса.

"Важно е да се формулират ясни критерии, по които различни държавни органи могат да се намесват. Основанието е държавният дял в компанията, който е около 20-23%. Намесата на служби, работещи с класифицирана информация, не е достатъчно прозрачна процедура, което поражда основателни притеснения", каза той.

По данни на Станчев интерес към "Лукойл Нефтохим" проявяват компании от Турция и Азербайджан. Експертът е на мнение, че е добре купувачът да е от Европейския съюз и без връзки със санкционирани дружества от Русия и Беларус.

Правителството обяви, че България разполага с гарантирани количества горива до края на годината, а министърът на енергетиката Жечо Станков увери, че има ясен план за действие след американските санкции.


България
  • 1 Айсиктирикс

    17 2 Отговор
    Няма да е краткотрайно

    Коментиран от #17, #19

    19:56 24.10.2025

  • 2 Тома

    16 1 Отговор
    В клуба на богатите сме вече.Няма да се плашите.

    19:58 24.10.2025

  • 3 Хе хе ГЕРБ победа

    15 0 Отговор
    20лв такса на водомер

    19:58 24.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 1 Отговор
    Байгън от такива ПЛАТЕНИ ПСЕВДОИКОНОМИСТИ❗
    Тотална промяна ще доведе до КРАТКОТРАЙНИ последици❗
    И защо е тогава тази промяна🤔🤔🤔

    19:59 24.10.2025

  • 5 Гоуст

    6 6 Отговор
    Точно обратното: американските, пак казвам американските санкции трябва да предизвикат поевтиняване у нас

    19:59 24.10.2025

  • 6 Сталин

    13 2 Отговор
    Бензина 5 лева и тотален колапс на държавата

    Коментиран от #22

    20:00 24.10.2025

  • 7 🎃➕🐷🟰☠️

    11 0 Отговор
    С 20лв на водомер при толкова имоти и строителство Лукойл пасти да яде 😌

    20:01 24.10.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 6 Отговор
    В духа на този псевдоикономист-
    АЗ ВИНАГИ ЗАРЕЖДАМ ЗА 30 лв- ЗНАЧИ
    ЦЕНАТА НА ГОРИВАТА Е ЕДНА И СЪЩА🤣

    20:01 24.10.2025

  • 9 Сталин

    11 0 Отговор
    Държави от третия свят ще вземат най стратегическата индустрия в България,Нефтохима трябва да бъде държавна собственост,тези негодници които дадат в чужди ръце Нефтохима трябва да бъдат ликвидирани

    20:04 24.10.2025

  • 10 Гост

    5 0 Отговор
    "доходите са се повишили значително"- сигурно визира долара и еврото, които се сриват бавно, но сигурно, докато напълно не изчезнат, защото са парите на алчните капиталисти, които, освен, че са алчни, не са и толкова еродирани, колкото си мислехме...😂 Доларът и еврото са единствените "неща", които се обезценяват през последното десетилетие..., всичко останало поскъпва...🤣😆

    20:04 24.10.2025

  • 11 Глу.аци

    4 3 Отговор
    Честито на всички наивници, всички които не излизаха да гласуват вече толкова години и позволиха на розовите понита и евроатлантиците да ни докарат до тук. Хайде сега плащайте такса водомер, скъпи горива, а утре и такса въздух. Така ви се пада.

    20:07 24.10.2025

  • 12 То така беше

    1 0 Отговор
    и преди да стане 2,70 лв. 1,60 и няма страшно. 3,40 и после 2,70. Петрол има. Евтин е . 90 за барел. Стотинки за литър. Акциз огромен.

    20:09 24.10.2025

  • 13 10% не ме бъркат

    2 1 Отговор
    Тарикат не писка!

    20:12 24.10.2025

  • 14 Сега...

    3 0 Отговор
    ...зверовете ще започнат за всичко да бичат такси. Скоро очаквайте такса взздух!

    20:16 24.10.2025

  • 15 граф Монте Кристо

    1 0 Отговор
    Ами намаляло е ползването на горива три пъти,нали знаеш защо,защото хората не си карат колите,моторите,тракторите и пр,.карат предимно мафиозите и техните поддръжници,по 50-100 хил. км годишно,не слизат от колите си и създават впечатлението че има нормално ползване като в доброто старо време,но на практика нищо подобно няма,данъците също са завишени десетократно,кой може да се класира в това надбягване с препятствия.

    Коментиран от #20

    20:19 24.10.2025

  • 16 Нито

    4 0 Отговор
    Ще е за кратко, нито ще е 10%.

    20:19 24.10.2025

  • 17 Брюкселската зелка

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Айсиктирикс":

    Няма да е само с 10%

    20:25 24.10.2025

  • 18 Институт за изследване на институтите

    1 0 Отговор
    Дрън дрън дрън бръм дрън звън...оправдахме си заплатите

    20:29 24.10.2025

  • 19 Баламата

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Айсиктирикс":

    Така е.Те затова САЩ искат да ударят Венецуела, ама нещо им е трудничко

    20:29 24.10.2025

  • 20 Дервенски

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "граф Монте Кристо":

    Три пъти е малко. За септември за цеха платих 2.50 лева. 45 kW панели, 30 kW инвертор, 50 kWh батерии. И една Тесла Y, да се пукат душманите от яд.

    20:30 24.10.2025

  • 21 стоян георгиев

    0 1 Отговор
    И що ни санкционираха шефовете от краварника?Нали сме послушни за всичко...

    20:32 24.10.2025

  • 22 счети

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Едрият бизнес отдавна е наднационален. Един нигерийски холдинг ще ти купи цялото село барабар с нивите.

    20:33 24.10.2025

