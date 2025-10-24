Икономист прогнозира краткотрайно поскъпване на горивата с до 10%

Очакваното поскъпване на горивата в България след американските санкции срещу руските петролни компании "Лукойл" и "Роснефт" няма да надхвърли 10%, а ефектът ще бъде краткосрочен - не повече от две седмици. Това прогнозира икономистът Красен Станчев, основател на Института за пазарна икономика, в интервю за БНР.

"Ако има ръст на цените на горивата заради американските санкции върху руските петролни компании 'Лукойл' и 'Роснефт', той няма да надхвърля 10%, а поскъпването ще е краткосрочно за не повече от две седмици", заяви Станчев пред водещата Емилия Николова.

Икономистът припомни, че от 2000 година насам делът на разходите на домакинствата за бензин или дизел е намалял около три пъти, а паралелно с това доходите са се повишили значително.

"В тази част на Европа има достатъчно доставки на петрол. Въпросът е дали санкциите няма да засегнат и други доставчици. Ако това се случи, може временно да възникнат проблеми, но те ще бъдат преодолени", увери Станчев.

Според икономиста с решението на парламента продажбата на активи на "Лукойл Нефтохим" да става след становище на ДАНС възникват важни въпроси за прозрачността на процеса.

"Важно е да се формулират ясни критерии, по които различни държавни органи могат да се намесват. Основанието е държавният дял в компанията, който е около 20-23%. Намесата на служби, работещи с класифицирана информация, не е достатъчно прозрачна процедура, което поражда основателни притеснения", каза той.

По данни на Станчев интерес към "Лукойл Нефтохим" проявяват компании от Турция и Азербайджан. Експертът е на мнение, че е добре купувачът да е от Европейския съюз и без връзки със санкционирани дружества от Русия и Беларус.

Правителството обяви, че България разполага с гарантирани количества горива до края на годината, а министърът на енергетиката Жечо Станков увери, че има ясен план за действие след американските санкции.