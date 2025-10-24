Икономист прогнозира краткотрайно поскъпване на горивата с до 10%

Очакваното поскъпване на горивата в България след американските санкции срещу руските петролни компании "Лукойл" и "Роснефт" няма да надхвърли 10%, а ефектът ще бъде краткосрочен - не повече от две седмици. Това прогнозира икономистът Красен Станчев, основател на Института за пазарна икономика, в интервю за БНР.
"Ако има ръст на цените на горивата заради американските санкции върху руските петролни компании 'Лукойл' и 'Роснефт', той няма да надхвърля 10%, а поскъпването ще е краткосрочно за не повече от две седмици", заяви Станчев пред водещата Емилия Николова.
Икономистът припомни, че от 2000 година насам делът на разходите на домакинствата за бензин или дизел е намалял около три пъти, а паралелно с това доходите са се повишили значително.
"В тази част на Европа има достатъчно доставки на петрол. Въпросът е дали санкциите няма да засегнат и други доставчици. Ако това се случи, може временно да възникнат проблеми, но те ще бъдат преодолени", увери Станчев.
Според икономиста с решението на парламента продажбата на активи на "Лукойл Нефтохим" да става след становище на ДАНС възникват важни въпроси за прозрачността на процеса.
"Важно е да се формулират ясни критерии, по които различни държавни органи могат да се намесват. Основанието е държавният дял в компанията, който е около 20-23%. Намесата на служби, работещи с класифицирана информация, не е достатъчно прозрачна процедура, което поражда основателни притеснения", каза той.
По данни на Станчев интерес към "Лукойл Нефтохим" проявяват компании от Турция и Азербайджан. Експертът е на мнение, че е добре купувачът да е от Европейския съюз и без връзки със санкционирани дружества от Русия и Беларус.
Правителството обяви, че България разполага с гарантирани количества горива до края на годината, а министърът на енергетиката Жечо Станков увери, че има ясен план за действие след американските санкции.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Айсиктирикс
Коментиран от #17, #19
19:56 24.10.2025
2 Тома
19:58 24.10.2025
3 Хе хе ГЕРБ победа
19:58 24.10.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Тотална промяна ще доведе до КРАТКОТРАЙНИ последици❗
И защо е тогава тази промяна🤔🤔🤔
19:59 24.10.2025
5 Гоуст
19:59 24.10.2025
6 Сталин
Коментиран от #22
20:00 24.10.2025
7 🎃➕🐷🟰☠️
20:01 24.10.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
АЗ ВИНАГИ ЗАРЕЖДАМ ЗА 30 лв- ЗНАЧИ
ЦЕНАТА НА ГОРИВАТА Е ЕДНА И СЪЩА🤣
20:01 24.10.2025
9 Сталин
20:04 24.10.2025
10 Гост
20:04 24.10.2025
11 Глу.аци
20:07 24.10.2025
12 То така беше
20:09 24.10.2025
13 10% не ме бъркат
20:12 24.10.2025
14 Сега...
20:16 24.10.2025
15 граф Монте Кристо
Коментиран от #20
20:19 24.10.2025
16 Нито
20:19 24.10.2025
17 Брюкселската зелка
До коментар #1 от "Айсиктирикс":Няма да е само с 10%
20:25 24.10.2025
18 Институт за изследване на институтите
20:29 24.10.2025
19 Баламата
До коментар #1 от "Айсиктирикс":Така е.Те затова САЩ искат да ударят Венецуела, ама нещо им е трудничко
20:29 24.10.2025
20 Дервенски
До коментар #15 от "граф Монте Кристо":Три пъти е малко. За септември за цеха платих 2.50 лева. 45 kW панели, 30 kW инвертор, 50 kWh батерии. И една Тесла Y, да се пукат душманите от яд.
20:30 24.10.2025
21 стоян георгиев
20:32 24.10.2025
22 счети
До коментар #6 от "Сталин":Едрият бизнес отдавна е наднационален. Един нигерийски холдинг ще ти купи цялото село барабар с нивите.
20:33 24.10.2025