Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата

Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата

24 Октомври, 2025 20:04

Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на Община Елин Пелин издаде заповед, с която забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата на територията на общината заради 1 ноември - Денят на народните будители, обобщи БНТ.

По традиция 1 ноември се чества с особена тържественост в град Елин Пелин - с молебен и факелно шествие, в което се включват стотици жители на града и околните села, ученици, учители, спортисти, читалищни самодейци и духовни лица.

"Според мен Денят на народните будители трябва да бъде национален празник, защото тогава се прекланяме пред крепителите на българския дух - онези, които запалиха искрата на българщината някога и тези, които я поддържат жива и днес. Затова в Елин Пелин избираме да празнуваме светлината на знанието и родолюбието, а не сенките на чуждите обичаи", заяви Ивайло Симеонов, кмет на Община Елин Пелин.

На 1 ноември за девета поредна година Община Елин Пелин ще събере всички поколения в едно общоградско честване, което се е превърнало в символ на родолюбие, духовност и признателност.

Тази година над 1000 факли ще осветят пътя на шествието, превръщайки града в пламтящ символ на памет, знание и духовност.


България
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Нека да пиша

    10 43 Отговор
    Този кмет е тъпак, ще си празнувам каквото си искам.

    Коментиран от #14, #32, #34

    20:06 24.10.2025

  • 3 Умфри

    15 19 Отговор
    Тоя кмет няма да го бъде. Осмели се да се опълчи на продажниците евроатлантичета. Ще го елиминират. Поклон!

    20:06 24.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 5 Отговор
    Кой го забрани 🤔🤔🤔🤔🤔

    20:07 24.10.2025

  • 5 Аплодисменти за

    41 9 Отговор
    Кмета!

    20:07 24.10.2025

  • 6 Закс

    39 9 Отговор
    Имало и Българи - макар и малко!

    20:08 24.10.2025

  • 7 практичност

    4 21 Отговор
    вместо забрани да се промени с по-подходяща датата за честване на народните будители.

    Коментиран от #10

    20:08 24.10.2025

  • 8 Димитров

    28 5 Отговор
    Браво на кмета!

    20:08 24.10.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 6 Отговор
    Ма-ро-ууу, знаеш ли кой е Елин Пелин❓

    Коментиран от #27

    20:08 24.10.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 7 Отговор

    До коментар #7 от "практичност":

    А може ли и Нова година да промениш❗

    Коментиран от #13, #17

    20:09 24.10.2025

  • 11 Ком

    22 6 Отговор
    Това е американска комерсиална измишльотина от средата на миналия век на базата на езически суеверия, която наводни света през последните 20 години.

    Коментиран от #25

    20:10 24.10.2025

  • 12 ?????

    14 4 Отговор
    Ха ха.
    Интересно. Хелоуин срещу народните будители.
    Какво избира умнокрасивитета?
    Мисля че зная отговора.

    Коментиран от #15

    20:10 24.10.2025

  • 13 практичност

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Може , ако съм от китайски произход, или семитски или... Будителите на 1 ноември се честват от 1922г. до 1945 и после от 1992г та до сега.

    Коментиран от #18

    20:12 24.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Безпристрастен

    19 1 Отговор
    Свалям ти шапка,кмете! Жив и здрав.В щатите,дали празнуват нашата Баба Марта, Празник на будителите, или Сирни заговезни? Там не знаят,в коя географска ширина се намираме.Но нали наш Ганчо,още през турско,а и след Освобождението,умре да е чуждопоклонник.Да имитира,че и той е от Тях" висшите". Както го казваше една наша гениална актриса...Цили вили зацион!

    20:15 24.10.2025

  • 17 като става въпрос

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Нова година за православните е на 14 януари, на Банго Васил.

    Коментиран от #26

    20:18 24.10.2025

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "практичност":

    Не ако си китаец, а ако си в Китай❗
    Защото в България има доста китайци,
    но това не променя датата
    на Нова година у нас ❗
    И ако все още не си разбрал - едното е Български празник, а другото е привнесен обичай❗

    Коментиран от #21

    20:18 24.10.2025

  • 19 хи хи

    3 0 Отговор
    Правилно! Откъдя накъдя, ще се почита Бойко Борисов с тоз хелуин🎃? 😅

    20:19 24.10.2025

  • 20 Софиянец

    5 1 Отговор
    Браво!

    20:20 24.10.2025

  • 21 практичност

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Много точно напомняне, че бях позабравил чий празник се чества или копира.

    20:21 24.10.2025

  • 22 редник

    6 0 Отговор
    А другите кметове кога?...

    20:22 24.10.2025

  • 23 Не е българско, а е вандали келтски .

    4 0 Отговор
    Ще го празнуват .

    20:22 24.10.2025

  • 24 БРАВО!

    6 0 Отговор
    На кмета на Елин Пелин!

    20:24 24.10.2025

  • 25 ООрана държава

    0 9 Отговор

    До коментар #11 от "Ком":

    Такива празници раздвижват икономиката а пък е и насочено към децата да се поразмърдат малко, стига висяли в тик ток

    Коментиран от #30

    20:25 24.10.2025

  • 26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "като става въпрос":

    Не търси от девет дола вода❗
    Айде да се върнем на
    КОЙ Е ЕЛИН ПЕЛИН и той ли забрани.....

    Коментиран от #33

    20:26 24.10.2025

  • 27 Семейство Свинсънс

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Тя кара само на пелин, ама за Елин не е и чувала

    20:26 24.10.2025

  • 28 123

    6 0 Отговор
    Хелоуин е прикрит сатанизъм.

    20:26 24.10.2025

  • 29 Пълна подкрепа

    7 0 Отговор
    Краварски празник

    20:27 24.10.2025

  • 30 Ко речи?

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "ООрана държава":

    Айде да не са точно тези празници и това размърдване. Събират 100 кила сладки изделия и после дебелеят от тях.
    Да ходят да спортуват и да не се занимават с простотии.

    20:28 24.10.2025

  • 31 Чест и уважение към кмета

    7 1 Отговор
    На Елин Пелин , един пример и постъпка на достоен българин

    20:29 24.10.2025

  • 32 Ко речи?

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нека да пиша":

    Значи, за неразбралите - вкъщи, ако щете си завирайте каквото искате в ауспусите, на обществени места няма да се толерира чуждопоклонничеството.

    20:30 24.10.2025

  • 33 като става въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    в защита ще отбележа, че заглавията са много често нарочно провокативни - за привличане на вниматието.

    20:30 24.10.2025

  • 34 Коментиращ

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нека да пиша":

    Тъпакът вика дръжте тъпака!

    Празнувай си ако щеш и празник на новия ви телесен лгбт вход, НО децата НЯМАТЕ ПРАВО да занимавате с извращенията си!!!
    Ясно?!

    20:31 24.10.2025

  • 35 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор
    Браво на кмета на Елин Пелин! Трябва да се върнем към българските традиции и ценности!

    20:31 24.10.2025

  • 36 хххх

    0 0 Отговор
    Не знам колко от вас са ходили в Елин Пелин напоследък, но там християнският религиозният фанатизъм те посреща още на входа. Навсякъде са някакви кръстове като гробище. Тотално невежество цари и сред хората и 99% нямат представа, че Хелоин се празнува по тези земи от хилядолетия преди появата на християнството. Със сигурност още от първите келтски държави по нашите земи, а вероятно и от много преди това. То много хубаво, че ще празнуват денят на будителите, но бас хващам, че ще вмъкнат в него и фалшивият идол, детеубиецът и грабител на българи - Кунчев.

    20:33 24.10.2025

  • 37 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Пред този КМЕТ - шапки ДОЛУ !!!

    20:38 24.10.2025

