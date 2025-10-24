Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата

Кметът на Община Елин Пелин издаде заповед, с която забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата на територията на общината заради 1 ноември - Денят на народните будители, обобщи БНТ.
По традиция 1 ноември се чества с особена тържественост в град Елин Пелин - с молебен и факелно шествие, в което се включват стотици жители на града и околните села, ученици, учители, спортисти, читалищни самодейци и духовни лица.
"Според мен Денят на народните будители трябва да бъде национален празник, защото тогава се прекланяме пред крепителите на българския дух - онези, които запалиха искрата на българщината някога и тези, които я поддържат жива и днес. Затова в Елин Пелин избираме да празнуваме светлината на знанието и родолюбието, а не сенките на чуждите обичаи", заяви Ивайло Симеонов, кмет на Община Елин Пелин.
На 1 ноември за девета поредна година Община Елин Пелин ще събере всички поколения в едно общоградско честване, което се е превърнало в символ на родолюбие, духовност и признателност.
Тази година над 1000 факли ще осветят пътя на шествието, превръщайки града в пламтящ символ на памет, знание и духовност.
Коментиран от #14, #32, #34
20:06 24.10.2025
20:06 24.10.2025
20:07 24.10.2025
20:07 24.10.2025
20:08 24.10.2025
Коментиран от #10
20:08 24.10.2025
20:08 24.10.2025
Коментиран от #27
20:08 24.10.2025
До коментар #7 от "практичност":А може ли и Нова година да промениш❗
20:09 24.10.2025
Коментиран от #13, #17
20:09 24.10.2025
Коментиран от #25
20:10 24.10.2025
Интересно. Хелоуин срещу народните будители.
Какво избира умнокрасивитета?
Мисля че зная отговора.
Коментиран от #15
20:10 24.10.2025
13 практичност
До коментар #10 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Може , ако съм от китайски произход, или семитски или... Будителите на 1 ноември се честват от 1922г. до 1945 и после от 1992г та до сега.
20:12 24.10.2025
Коментиран от #18
20:12 24.10.2025
20:15 24.10.2025
17 като става въпрос
До коментар #10 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Нова година за православните е на 14 януари, на Банго Васил.
20:18 24.10.2025
Коментиран от #26
20:18 24.10.2025
18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #13 от "практичност":Не ако си китаец, а ако си в Китай❗
Защото в България има доста китайци,
но това не променя датата
на Нова година у нас ❗
И ако все още не си разбрал - едното е Български празник, а другото е привнесен обичай❗
Коментиран от #21
20:18 24.10.2025
20:19 24.10.2025
20:20 24.10.2025
21 практичност
До коментар #18 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Много точно напомняне, че бях позабравил чий празник се чества или копира.
20:21 24.10.2025
20:21 24.10.2025
20:22 24.10.2025
Не е българско, а е вандали келтски .
20:22 24.10.2025
20:22 24.10.2025
20:24 24.10.2025
25 ООрана държава
До коментар #11 от "Ком":Такива празници раздвижват икономиката а пък е и насочено към децата да се поразмърдат малко, стига висяли в тик ток
20:25 24.10.2025
Коментиран от #30
20:25 24.10.2025
26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #17 от "като става въпрос":Не търси от девет дола вода❗
Айде да се върнем на
КОЙ Е ЕЛИН ПЕЛИН и той ли забрани.....
Коментиран от #33
20:26 24.10.2025
До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Тя кара само на пелин, ама за Елин не е и чувала
20:26 24.10.2025
20:26 24.10.2025
20:26 24.10.2025
20:27 24.10.2025
30 Ко речи?
До коментар #25 от "ООрана държава":Айде да не са точно тези празници и това размърдване. Събират 100 кила сладки изделия и после дебелеят от тях.
Да ходят да спортуват и да не се занимават с простотии.
20:28 24.10.2025
Да ходят да спортуват и да не се занимават с простотии.
20:28 24.10.2025
20:29 24.10.2025
32 Ко речи?
До коментар #2 от "Нека да пиша":Значи, за неразбралите - вкъщи, ако щете си завирайте каквото искате в ауспусите, на обществени места няма да се толерира чуждопоклонничеството.
20:30 24.10.2025
20:30 24.10.2025
33 като става въпрос
До коментар #26 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":в защита ще отбележа, че заглавията са много често нарочно провокативни - за привличане на вниматието.
20:30 24.10.2025
20:30 24.10.2025
34 Коментиращ
До коментар #2 от "Нека да пиша":Тъпакът вика дръжте тъпака!
Празнувай си ако щеш и празник на новия ви телесен лгбт вход, НО децата НЯМАТЕ ПРАВО да занимавате с извращенията си!!!
Ясно?!
20:31 24.10.2025
20:31 24.10.2025
20:33 24.10.2025
20:38 24.10.2025