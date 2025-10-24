Цветелина Пенкова: Българският интерес трябва да бъде защитен

Българският национален интерес трябва да бъде защитен, а цените на горивата – стабилни.
Това каза в „Още от деня“ по БНТ евродепутатът Цветелина Пенкова във връзка с наложените санкции от САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл“. По думите ѝ тези санкции са били изненадващи.
По думите ѝ България разполага с осигурени алтернативни доставки на енергийни ресурси.
„Министерствата на финансите, икономиката и енергетиката са поели ангажимент за допълнителни мерки при необходимост. Има осигурени доставки, алтернативни в момента за българския пазар, т.е. не трябва да се притесняват на този етап българските граждани", заяви тя.
Евродепутатът коментира и планираната забрана за внос на руски газ в ЕС.
„Европейският парламент излезе с рестриктивно решение, но предстоят преговори за финалния пакет мерки... Само 12 държави членки одобряват текста в пълнота, което показва различията между страните по отношение на националните интереси“, коментира евродепутатът.
По думите на Пенкова българският национален интерес се изразява в това последствията от европейските решения да не се отразят върху цените на горивата и социалния аспект, като се запазят работните места в ключови индустрии, като рафинерията на „Нефтохим“.
„Това което винаги сме отстоявали от БСП, да не бъдат пренесени по някакъв начин последствията от решението, да не се отразят върху цените на горивата и на крайния потребител“, каза тя.
Тя подчерта и ролята на ядрената енергетика за Европа. По думите и за първи път ядрената енергетика е изведена като приоритет в разговорите за седемгодишния бюджет на ЕС. Тя обясни, че се говори за 10 милиарда евро за поддръжка, нови мощности и развитие на кадровия потенциал.
„Това е ключово за България, особено по отношение на недостига на кадри в сектора. Има сериозен недостиг на кадри в ядрено-енергийния сектор, не само в България, във Франция, също... Инвестициите трябва да се насочат към създаване на условия и интерес към тази индустрия.“
1 Ветеран от Протеста
19:52 24.10.2025
2 мдаа
20:00 24.10.2025
3 Шумкарската
20:01 24.10.2025
4 ?????
И на вас ли ви плащат за реклама на Цветелина Пенкова?
Не сте единствени.
Коментиран от #11
20:01 24.10.2025
5 ТЕЛЕзрител
20:03 24.10.2025
6 Червената шапчица
20:03 24.10.2025
7 Оги
20:04 24.10.2025
8 Един
Стига американски бандитизъм!
20:08 24.10.2025
9 Не е
Да се надяваме, че Лукойл България не попада под санкциите на САЩ.
20:09 24.10.2025
10 Внучка
20:09 24.10.2025
11 Брам, който е успял да помогне
До коментар #4 от "?????":Стипендиантка е на другаря Шорош все пак - малко уважение моля.
20:11 24.10.2025
12 Цените
20:12 24.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Санкциите
20:15 24.10.2025
15 Помак
20:23 24.10.2025
16 граф Монте Кристо
20:26 24.10.2025
17 Данко Харсъзина
20:29 24.10.2025
18 Николова , София
Коментиран от #19
20:31 24.10.2025
19 Визия
До коментар #18 от "Николова , София":на доячка в колхоз , но и кравите ще избягат от нея ! Пратили я в Брюксел другарите , за резил и паразитиране !
20:36 24.10.2025