Цветелина Пенкова: Българският интерес трябва да бъде защитен

24 Октомври, 2025 19:47 622 19

България разполага с осигурени алтернативни доставки на енергийни ресурси

Цветелина Пенкова: Българският интерес трябва да бъде защитен - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският национален интерес трябва да бъде защитен, а цените на горивата – стабилни.

Това каза в „Още от деня“ по БНТ евродепутатът Цветелина Пенкова във връзка с наложените санкции от САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл“. По думите ѝ тези санкции са били изненадващи.

По думите ѝ България разполага с осигурени алтернативни доставки на енергийни ресурси.

„Министерствата на финансите, икономиката и енергетиката са поели ангажимент за допълнителни мерки при необходимост. Има осигурени доставки, алтернативни в момента за българския пазар, т.е. не трябва да се притесняват на този етап българските граждани", заяви тя.

Евродепутатът коментира и планираната забрана за внос на руски газ в ЕС.

„Европейският парламент излезе с рестриктивно решение, но предстоят преговори за финалния пакет мерки... Само 12 държави членки одобряват текста в пълнота, което показва различията между страните по отношение на националните интереси“, коментира евродепутатът.

По думите на Пенкова българският национален интерес се изразява в това последствията от европейските решения да не се отразят върху цените на горивата и социалния аспект, като се запазят работните места в ключови индустрии, като рафинерията на „Нефтохим“.

„Това което винаги сме отстоявали от БСП, да не бъдат пренесени по някакъв начин последствията от решението, да не се отразят върху цените на горивата и на крайния потребител“, каза тя.

Тя подчерта и ролята на ядрената енергетика за Европа. По думите и за първи път ядрената енергетика е изведена като приоритет в разговорите за седемгодишния бюджет на ЕС. Тя обясни, че се говори за 10 милиарда евро за поддръжка, нови мощности и развитие на кадровия потенциал.

„Това е ключово за България, особено по отношение на недостига на кадри в сектора. Има сериозен недостиг на кадри в ядрено-енергийния сектор, не само в България, във Франция, също... Инвестициите трябва да се насочат към създаване на условия и интерес към тази индустрия.“


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ветеран от Протеста

    1 8 Отговор
    Българския Национален Интерес включва руските Нацисти да бъдат изгонени от Родината ни !!!!

    19:52 24.10.2025

  • 2 мдаа

    1 0 Отговор
    Нашите мекотели в Парламента няма ли да защитят българския интерес?

    20:00 24.10.2025

  • 3 Шумкарската

    7 0 Отговор
    внучка сипе клишета и лапа като ламя яка заплата и привилегии от европейските данъкоплатци .

    20:01 24.10.2025

  • 4 ?????

    4 1 Отговор
    Да попитам.
    И на вас ли ви плащат за реклама на Цветелина Пенкова?
    Не сте единствени.

    Коментиран от #11

    20:01 24.10.2025

  • 5 ТЕЛЕзрител

    3 0 Отговор
    и кой да го защити ма, хотелиера ли, свинеевски и боко ли,

    20:03 24.10.2025

  • 6 Червената шапчица

    2 1 Отговор
    Оня имбецил беше прав... Матeриала не го бива. Останаха с акъла си едни 20%

    20:03 24.10.2025

  • 7 Оги

    2 0 Отговор
    Добре, Цеце, защитавай го, нали затова прибираш по 25 бона евраци на месец.

    20:04 24.10.2025

  • 8 Един

    4 0 Отговор
    Предвид че Лукоил и Роснефт имат сериозен дял на европейския пазар и тия безумия на Тръмп пряко удрят върху и без това изтънелия джоб на европейците - САНКЦИИ СРЕЩУ САЩ!!! Общ съюз между ЕС, Канада, Астралия, Япония. Китай и Индия за обявяване на търговска война на САЩ - краварите ще наколенчат за дни и ще мирнат!
    Стига американски бандитизъм!

    20:08 24.10.2025

  • 9 Не е

    4 1 Отговор
    известно държавата да оперира бензиностанции. Какво ще ги правят тези "алтернативни" доставки за "България" не е ясно. В бидони в кметствата ли ще ги предлагат.
    Да се надяваме, че Лукойл България не попада под санкциите на САЩ.

    20:09 24.10.2025

  • 10 Внучка

    5 4 Отговор
    на убиец , евродепутат ?! И защо въпросната не е в Москва например , а в Кралство Белгия ? Отврат и нулев морал ! Само алчност и такива за своя полза !

    20:09 24.10.2025

  • 11 Брам, който е успял да помогне

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "?????":

    Стипендиантка е на другаря Шорош все пак - малко уважение моля.

    20:11 24.10.2025

  • 12 Цените

    6 0 Отговор
    ще отидат много нагоре, ако рафинерията в Бургас спре. Поне 30% . Най 60% от горивата за българския пазар се произвеждат в тази рафинерия.

    20:12 24.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Санкциите

    4 0 Отговор
    не обхващат дъщерните поделения на Лукойл в чужбина. Всичко продължава както преди

    20:15 24.10.2025

  • 15 Помак

    3 0 Отговор
    Гледах я ...ако такива са нашите в ЕП ..ма.йка ни жална. ,тази бате не може да състави цяло изречение...каза че ако не станело нещо си там .."щяло да има проблем" ...и млъкна ...разпад на ЕС !

    20:23 24.10.2025

  • 16 граф Монте Кристо

    2 0 Отговор
    Американците нали за това се борят неистово,да спрат руския внос на горива и те се настанят на пазара,и да вдигнат цените,може би 2-3 пъти,така удрят с един куршум два заека,хем ще печелят гарантирано,хем ще накарат стотици хиляди водачи да слязат от колите и моторите и да си сложат книжките в долАпа.,тази практика върви от 35 г. и сега са останали предимно разни тарикати и рокери,карачи на автородео и затова има толкова катастрофи и избити по пътищата.

    20:26 24.10.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Пенкова и Зеленски не ги коментирам, защото ме блокират.

    20:29 24.10.2025

  • 18 Николова , София

    2 0 Отговор
    И визия и изказ на Шумкарка от 1944 г ...и то от 8 срещу 9

    Коментиран от #19

    20:31 24.10.2025

  • 19 Визия

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Николова , София":

    на доячка в колхоз , но и кравите ще избягат от нея ! Пратили я в Брюксел другарите , за резил и паразитиране !

    20:36 24.10.2025

