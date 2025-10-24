Йордан Божилов: Русия атакува с мотори и бъгита

Руската армия вече използва мотори и бъгита за атаки в зони, където всичко, което се движи, се унищожава от дронове, заяви по БНТ бившият зам.-министър на отбраната Йордан Божилов. Според него няма вариант за постигане на пробив във войната в Украйна и Русия трябва да разбере това.
"Русия вече атакува с хора на мотори и бъгита, в зони, в които каквото мръдне, се унищожава от дронове", каза Божилов. Той обясни, че за година руските сили са завзели само ивица от Украйна, която представлява 0,4% от територията ѝ, докато украинските сили са нанесли сериозни удари във вътрешността на Русия върху прецизно избрани военни и енергийни обекти.
Международните източници потвърждават анализа на българския експерт. Институтът за изследване на войната (ISW) в Вашингтон документира систематична интеграция на мотоциклети в руските офанзиви през 2025 година. Руското министерство на отбраната публикува видеа, показващи обучение на десантчици в използването на мотори за атаки в групи от двама и трима бойци.
Украинският военен говорител подполковник Павло Шамшин потвърди пред местните медии, че Русия използва мотоциклети по цялата фронтова линия, включително в Харковска област. Тактиката е отговор на украинското господство в дроновете, които са унищожили хиляди руски бронирани машини.
Според украински данни, при едно нападение на Покровск на 17 април 2025 година бяха унищожени 100 руски мотоциклета, 240 войници и 20 бронирани машини. В началото на май друга атака при село Вилне Поле завърши с унищожаването на до 70 мотоциклета, 90 войници и 60 превозни средства чрез мини, дронове и артилерия.
Изследване на Кралския институт за обединени услуги (RUSI) показва, че дроновете отговарят за 60-70% от повредените или унищожени руски военни системи. Това принуди руската армия да се адаптира, използвайки мотоциклети, които могат да се движат със скорост до 72 километра в час по пресечена местност.
Божилов коментира и санкциите на САЩ срещу руските петролни компании, като заяви, че те ще имат сериозен ефект. На 22 октомври 2025 година американското министерство на финансите обяви санкции срещу двете най-големи руски петролни компании - Rosneft и Lukoil.
"Спирането на притока на свежа валута ще попречи да се купуват нови военни компоненти, като цяло ще разстрои руската икономика и ще има социален ефект върху руснаците", обясни експертът.
Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че санкциите целят да намалят способността на Кремъл да набира приходи за военната си машина. Двете компании заедно изнасят повече от три милиона барела петрол дневно и представляват почти половината от руския петролен експорт.
Европейският съюз приветства американските санкции и прие 19-ия си пакет санкции срещу Русия, включващ забрана за внос на руски втечнен природен газ. Украинският президент Володимир Зеленски определи американските санкции като "ясен сигнал, че продължаването на войната има своята цена".
Индийската петролна компания Reliance Industries, най-големият купувач на руски петрол, вече планира да намали или спре вноса на руска суров петрол, за да спази санкциите, според агенция Ройтерс.
