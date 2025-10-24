Новини
Йордан Божилов: Русия атакува с мотори и бъгита
  Тема: Украйна

Йордан Божилов: Русия атакува с мотори и бъгита

24 Октомври, 2025 20:22 535 27

Тактиката е отговор на украинското господство в дроновете, които са унищожили хиляди руски бронирани машини

Йордан Божилов: Русия атакува с мотори и бъгита - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руската армия вече използва мотори и бъгита за атаки в зони, където всичко, което се движи, се унищожава от дронове, заяви по БНТ бившият зам.-министър на отбраната Йордан Божилов. Според него няма вариант за постигане на пробив във войната в Украйна и Русия трябва да разбере това.

"Русия вече атакува с хора на мотори и бъгита, в зони, в които каквото мръдне, се унищожава от дронове", каза Божилов. Той обясни, че за година руските сили са завзели само ивица от Украйна, която представлява 0,4% от територията ѝ, докато украинските сили са нанесли сериозни удари във вътрешността на Русия върху прецизно избрани военни и енергийни обекти.

Международните източници потвърждават анализа на българския експерт. Институтът за изследване на войната (ISW) в Вашингтон документира систематична интеграция на мотоциклети в руските офанзиви през 2025 година. Руското министерство на отбраната публикува видеа, показващи обучение на десантчици в използването на мотори за атаки в групи от двама и трима бойци.

Украинският военен говорител подполковник Павло Шамшин потвърди пред местните медии, че Русия използва мотоциклети по цялата фронтова линия, включително в Харковска област. Тактиката е отговор на украинското господство в дроновете, които са унищожили хиляди руски бронирани машини.

Според украински данни, при едно нападение на Покровск на 17 април 2025 година бяха унищожени 100 руски мотоциклета, 240 войници и 20 бронирани машини. В началото на май друга атака при село Вилне Поле завърши с унищожаването на до 70 мотоциклета, 90 войници и 60 превозни средства чрез мини, дронове и артилерия.

Изследване на Кралския институт за обединени услуги (RUSI) показва, че дроновете отговарят за 60-70% от повредените или унищожени руски военни системи. Това принуди руската армия да се адаптира, използвайки мотоциклети, които могат да се движат със скорост до 72 километра в час по пресечена местност.

Божилов коментира и санкциите на САЩ срещу руските петролни компании, като заяви, че те ще имат сериозен ефект. На 22 октомври 2025 година американското министерство на финансите обяви санкции срещу двете най-големи руски петролни компании - Rosneft и Lukoil.

"Спирането на притока на свежа валута ще попречи да се купуват нови военни компоненти, като цяло ще разстрои руската икономика и ще има социален ефект върху руснаците", обясни експертът.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че санкциите целят да намалят способността на Кремъл да набира приходи за военната си машина. Двете компании заедно изнасят повече от три милиона барела петрол дневно и представляват почти половината от руския петролен експорт.

Европейският съюз приветства американските санкции и прие 19-ия си пакет санкции срещу Русия, включващ забрана за внос на руски втечнен природен газ. Украинският президент Володимир Зеленски определи американските санкции като "ясен сигнал, че продължаването на войната има своята цена".

Индийската петролна компания Reliance Industries, най-големият купувач на руски петрол, вече планира да намали или спре вноса на руска суров петрол, за да спази санкциите, според агенция Ройтерс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много еврейско

    17 5 Отговор
    Западът атакува с лъжи АХХАА

    20:23 24.10.2025

  • 2 Помак

    11 1 Отговор
    И теп та гледах по БНТ ...ти да не пил някъде преди предаването вас брат ...или няшти не си наред ..такива смешни работи

    20:25 24.10.2025

  • 3 Щом напредват натото

    5 1 Отговор
    Отстъпя . 3 години . Няма тв канали и много фейк нюз . От пусто в празно. Бебето ако завладява македонска пак ще е същото . Все се анализира .

    20:26 24.10.2025

  • 4 Дедо

    7 2 Отговор
    0.4% за 2025? Я па си помисли или сметни отначало, че нещо ми се види да не си в грешка.

    20:27 24.10.2025

  • 5 този е

    7 1 Отговор
    ПЪЛНО СИРИЩЕ..........ЦВИК

    20:27 24.10.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    11 5 Отговор
    Два орешника по Киев, и филмът свършва.

    Коментиран от #8, #12

    20:28 24.10.2025

  • 7 Педерузкие са абсолютен смех

    3 4 Отговор
    Главкомандващия фюрер фамозен пеДОФил, ФАШАГА и монголоиден Ху ЕСОС!.. избегАл по трусики от един готвач! Хехехехее
    Пин досите Узкоглазие вече 12 год не могат да превземат дори 1 Област!
    Даже и Оризогризачите на Ким не могат а ги спасят
    Хехехехее

    Коментиран от #17

    20:29 24.10.2025

  • 8 Путин многоходовия милиционер

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    Не може, западът не дава.

    20:30 24.10.2025

  • 9 ти ли бе

    7 1 Отговор
    тапаков?!Айде в о-райна там ти е мястото....

    20:30 24.10.2025

  • 10 Путинистче идиотче

    2 4 Отговор
    Скоро минаваме на коне и магарета

    20:30 24.10.2025

  • 11 Аналитик

    7 0 Отговор
    Така като го гледам тоя,се чудя дали не са почнали да атакуват с магарета.Тц,тц,тц...

    20:31 24.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ГОРИВО НЕТ

    1 3 Отговор
    Скоро минаваме на кончета, като по времето на Октомврийската революция.

    Коментиран от #23

    20:33 24.10.2025

  • 14 Бай онзи

    4 1 Отговор
    Така е ,защото Путин не иска да постила килима,като Нетаняху.

    20:33 24.10.2025

  • 15 Механик

    5 2 Отговор
    Ключовата дума тука е "АТАКУВА". Да, Русия АТАКУВА, а ВСУ победоносно отстъпва.
    п.п.
    Това за моторите и бъгитата вече го писахте преди година. Знаем го.
    По-добре ни припомнете как Русия няма кокши яйца.
    Впрочем, как завърши "перемогата" и изобщо започна ли най-накрая?

    Коментиран от #22

    20:33 24.10.2025

  • 16 пропагандата дъни

    4 1 Отговор
    Когато една страна губи, не ижстава друго осмен да ни обяснява колко големи загуби търпи противника, да пуска фишеци за несъстояли се контранаступи, и да мечнае за поредното оръжи-чудо, което ке обърне хода на военните действия. Колкото и да мълчат евроатлантиците, макс до седмица ще се разчуе за поредния провал на Азов, този път в Покровск. Но никой от тях няма да излезе да каже що така стана.

    20:34 24.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Перо

    6 0 Отговор
    Аман от джендърия до шия! Бил е с трудов договор, волнонаемен служител по КТ и той станал капацитет при унтерменшите на Киро-тъпиро и дава “акъл”!

    20:35 24.10.2025

  • 19 Медведев танцъора

    0 1 Отговор
    Бъгита и мотори хахааа, те руските пияндета имат много мотори с кошове от втората световна и СССР,сигурно с тях "атакуват" модерната украинска армия със западно въоръжение. Толкова за руската армия - никакви завзети територии,само приказки и мотори с кошове.

    20:35 24.10.2025

  • 20 САНДОКАН

    3 0 Отговор
    Нали атакуване с лопати и перални . Сега тези бъгита от Китай ли са ги купили

    20:35 24.10.2025

  • 21 Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    1 2 Отговор
    Русия вече произвежда по 2 танка Т-90
    на ден или около 700 на година !
    Това е повече, отколкото цялото НАТЮ Х😁

    Коментиран от #26

    20:36 24.10.2025

  • 22 Хехехехее

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Напредва я,...12 год Нито една ПРЕВЗЕТА Област!!
    Хехехехее
    А пеДОФила монголяк избега посред нощ само по трусики от некаков готвач
    Хехехехее

    20:36 24.10.2025

  • 23 име

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "ГОРИВО НЕТ":

    Десо, ма, стояне, ма, избий си от речника тия думи скоро, следва, представката ще и всичко, друго, определящо бъдещо време на бъртвежите ти. За 11г една вярна прогноза от теб не сме чули, едно нещо няма да се е случило.

    20:37 24.10.2025

  • 24 00014

    0 0 Отговор
    Кметът на Чернигов е препоръчал на жителите на града да заобикалят високите сгради заради падащи бомби. Бомбите са били торбички пълни с фекалии. Поради липса на ток и вода. ПРОЧЕТЕНО в ютуб - интервю с Арестович отпреди два дни. Украйна се милитаризира!

    20:37 24.10.2025

  • 25 Кадрите решеват всичко

    0 0 Отговор
    Този е бил зам. министър на България!?

    20:38 24.10.2025

  • 26 Възраждане

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺":

    Ха-ха-ха ....11 Хиляди унищожени москалски танка!
    Без казармен Мин етчия, да?
    Ха-ха-ха

    20:38 24.10.2025

  • 27 Лост

    0 0 Отговор
    И какво лошо има да атакуват с мотори и бъгита?Ние понеже не сме във война сигурно сме много добре с две надувни лодки,един учебен самолет който чака част по DHL,друг с протекъл резервоар,а последните два чакат да минат технически преглед.С шест пилота ,които са обучени на друг модел самолет и които могат да обслужват само един самолет с тази бройка.

    20:38 24.10.2025

