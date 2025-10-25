Евелина Славкова: Пеевски държи да се знае, че ролята на ДПС-Ново начало в това управление не е без значение

Допускам, че на Делян Пеевски му се искаше да влезе официално във властта със свои министри в кабинета, но това не се случи. Предполагам, че другите две партии в коалицията не са се съгласили. Такова мнение изказа в сутрешния блок на bTV социологът от агенция „Тренд“ Евелина Славкова.

Тя все пак уточни, че Пеевски държи да се знае, че ролята на ДПС-Ново начало в управлението на страната не е без значение и именно това ни показва снимката между него и Борисов, седнали един до друг.

Според нея лидерът на ГЕРБ е направил опит за „дълбоки промени“ в правителството на Росен Желязков, които така и не се осъществиха. Тя обаче прогнозира, че ни очакват още политически кризи и е убедена, че в някакъв момент „ще стане нещо“.

Що се касае до БСП и ИТН, Славкова не очаква от двете формации да изпъкват много ярко на политическата сцена, тъй като се чувстват комфортно във властта, а и най-вероятно си дават сметка, че трудно ще влязат отново в управлението на страната при нови избори.

От своя страна Геновева Петрова от „Алфа Рисърч“ смята, че на политическата сцена у нас е била внесена пушка, която този път не е гръмнала, но напомни, че пушката все още е на сцената и в един момент, рано или късно, ще гръмне по законите на театъра.

Конфликтите между управляващите няма да приключат. Но ако досега спусъкът се държеше основно от Борисов, вече се знае, че има и друг човек в картинката, допълни Петрова, визирайки Делян Пеевски.

По думите ѝ е крещящо отсъствието на БСП и ИТН от политическия пейзаж в страната и добави, че и двете формации със сигурност търпят щети заради участието им в това управление, а доверието в техните лидери „плавно намалява“.