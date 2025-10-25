Новини
България »
Бойко Борисов: Данъците няма да се пипат

Бойко Борисов: Данъците няма да се пипат

25 Октомври, 2025 13:22 976 46

  • бойко борисов-
  • герб-
  • правителство-
  • пп-дб-
  • пеевски-
  • делян пеевски

Всички са изненадани от санкциите на САЩ върху руските петролни продукти

Бойко Борисов: Данъците няма да се пипат - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов прогнозира, че в предстоящия бюджет ще има повече приходи и успокои, че данъците няма да бъдат пипани. Той обясни защо е потърсил подкрепа за управлението от депутатите на "ДПС - Ново начало". Мотивира политическия ход с предстоящите предизвикателства пред страната и необходимостта от стабилно мнозинство, което да подкрепя политиката на кабинета в пленарната зала, съобщи БНТ.

Бойко Борисов заяви, че не са дезертирали от властта и заради предстоящите предизвикателства, свързани с приемането на първия бюджет в евро. Подчерта, че страната ни е получила доверие в аванс от партньорите за присъединяването ни към еврозоната и сега това доверие трябва да се защити. Увери, че не се предвижда увеличение на данъците.

"Приходите ще са по-големи, за пенсионерите над милиард повече, за работни заплати над милиард 200 повече, данъците не се пипат", посочи той.

Отново обясни защо разчитат на подкрепата на Пеевски за кабинета. Напомни, че ГЕРБ, БСП и ИТН заедно имат 102 депутати.

"Двама от БСП, хората на Радев, не гласуват, винаги са "против". Стават 100. За да има правителство, трябват още 21. ПП-ДБ излязоха и казаха: "ние сме твърда опозиция и сме за унищожаването на всички вас, а по-тарикатите ГЕРБ са готини, ама без Борисов". И БСП, и ИТН нямат решение, нямат решение, защото предварително са говорили много, а в политиката трябва да си мериш приказките, защото някой път като плюеш, трябва после да го излижеш. Извинявам се за израза, но е точен".

Борисов не се притеснява да поеме подигравките, които се изсипват върху него заради подкрепата от "ДПС - Ново начало".

"Подписваме сега за два завода във военната индустрия и всичко това трябваше да се хвърли, защото трябваше да угодим на тези, които казват "Борисов - Пеевски". Да ви кажа честно, въобще нямам никакъв страх. Поканихме тяхната група, обясних им целите задачите. Те казаха: "всичко, което касае добруването на хората", те обичат тази дума за хората, "сме готови да го подкрепяме".

Отбеляза, че всички са изненадани от санкциите на САЩ върху руските петролни продукти. Очаква правителството да намери бързо решение на проблема.

"Хубаво е, че има един месец срок и се надявам дотогава президентите Тръмп и Путин нещо да се разберат, защото в противен случай това ще е проблем. Не на рафинерията, а на разплащането на бензиностанциите".

Борисов обяви какво истинските го плаши в този момент.

"Това е приближаващата война. Усещам, защото, за разлика от другите, аз ги познавам лично. Аз ги познавам и лично. И виждам как се изостря и ако този един месец не се стигне до деескалация между Щатите и Русия и особено след 21 ноември ако не се договорят, тази криза ще е най-малкото зло,което ни очаква. Войната ще ни почука на вратата. Ако някой ме пита: "Борисов има ли страх". Аз нямам страх ни от Радев, ни от Пеевски, ни от който и да е криминал, но от задаваща се война изпитвам животински страх".

Борисов участва в регионална академия на младежите на ГЕРБ.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 3 Отговор
    Бойко каза че на 21 ви ноември влизаме във войната и изпитва животински страх.

    13:23 25.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хаха

    19 2 Отговор
    Ползваш пе ползваш вода 20лв водомер, а водомера се закупува от собственика.

    13:29 25.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Бюджетите на страните с голям дефицит в еврозоната ги прави ЕК и ЕЦБ .А нашият дефицит е голям.Бойко няма думата.

    13:30 25.10.2025

  • 7 Кажи честно ... 🤣

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "Б.си бokлyka !":

    "Аз съм npocт и вие сте npocти, затова се разбираме"
    Да го четем ли вече:
    "Аз съм npocTиту-тууКа и вие сте npocTиту-тууКи, затова се разбираме" ? 🤣🤣🤣

    13:31 25.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 АГАТ а Кристи

    11 1 Отговор
    Стара игра до болка втръснала :
    ЛОШОТО и "ДОБРОТО" ченге..
    Зайчар, мъжко /главно/ "Д", веднъж се...
    Оттекъл си !

    13:34 25.10.2025

  • 10 Какво

    12 1 Отговор
    стана с Теменужния бюджет ?

    13:34 25.10.2025

  • 11 А ти

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    С колко вдигаш билетчето ?

    Коментиран от #43

    13:35 25.10.2025

  • 12 Хмм

    13 1 Отговор
    "Бойко Борисов: Данъците няма да се пипат"....Що не напишете и продължението? А то е - Ще измислим и въведем нови. Например такса водомер, електромер, винетка за тротоара и т.н.

    13:35 25.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гост

    5 2 Отговор
    Еж па тоя, смелчага.....тц тц тц

    13:39 25.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Иван С

    13 1 Отговор
    А с милиционера от Русе какво стана? Май има информационно затъмнение.

    13:44 25.10.2025

  • 17 зевзек

    3 1 Отговор
    ако беше преди пет години, щеше да каже, давам ви милиард повече за пенсии, днес нещо е забравил че парите на държавата са негови, или не са негови вече, дели ги с други, тоя е гола вода, говори глупости, това ли ти е решението, да стоиш, и да се надяваш че нещо ще се случи до 21 Ноември, приключил е този за политиката

    13:44 25.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Водомер

    5 1 Отговор
    Така ли? А таксата ми?

    13:49 25.10.2025

  • 23 ДРЪПНА РЪЧНАТА И ВЛАКА СПРЯ!

    7 1 Отговор
    БОЙКО КАРА ВЛАКА, А ДРУГИТЕ СЕ ВОЗЯТ В КОНСКИЯ ВАГОН. ТОЛКОВА ИМ Е АКЪЛА.

    13:53 25.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Лост

    3 1 Отговор
    И откъде ще дойдат тези повече приходи?Ако се съкращават разходите и се намали администрацията ,ще се получи, но кой ще гласува тогава за тях?

    13:59 25.10.2025

  • 26 онзи

    5 1 Отговор
    Това предизборни обещания ли са ?

    14:03 25.10.2025

  • 27 1111

    7 1 Отговор
    Лицемер и циркаджия!

    14:03 25.10.2025

  • 28 Клуб 66+

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "БАЦЕ ИМА АКЪЛ, ШАРЛАТАНИТЕ - ДИПЛОМИ!":

    Деменцията не прощава!

    14:05 25.10.2025

  • 29 А ШАРЛАТАНИТЕ ОТ ХАРВАРД СВЕТЕЩО ТЪПИ

    5 0 Отговор
    МЪРДОК ПАСЪЛ ОВЦЕ ДО 18 СИ ГОДИШНИНА В АВСТРАЛИЯ, СЕГА Е СВЕТОВЕН МЕДИЕН МАГНАТ?

    14:05 25.10.2025

  • 30 Гост

    2 1 Отговор
    Този скоро няма да може да излъже и себе си даже... Вече са повишени различни държавни рекети, готвят се нови рекети и нови повишения. Требе да има за вредните отпадъци - ченгета, военни, съдии, прокурори, охрани и баш боклуците най-горе. И за крадене.

    14:07 25.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 БОЦ - ко

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Оня с коня":

    Но за много - най-доброто,
    Роден с петолъчка на челото...

    14:14 25.10.2025

  • 36 КАНИБАЛИ, ИЗЯДОХА ОВЧИЦИТЕ ОБРАЗОВАНИ!

    4 0 Отговор
    ПЕЕВСКИ "ИЗЯДЕ" РУНДЬО КЕША, ДОГАН И РИСТЬО С МАЗНОТО КАФЕ, БОРИСОВ "ИЗЯДЕ" НИНОВА, КИРО, ЛЕНА, ВОЛЕН, ЯНЕ, БАБИК ЯН, КАПОН, ХАДЖИГЕНОВ, МАЯ, КУНЕВА,БАРЕКОВ, ДОНЧЕВА, АБВ, ЗЕЛЕНИ...

    14:15 25.10.2025

  • 37 Някой

    1 0 Отговор
    Не е коректно когато се говори за данъците, да се говори само за 10% просък данък доход. А да се мълчи за осигуровките и ДДС, които са много високи, пенсионната осигуровка е около 20% + 8% здравна осигуровка. И като отидеш в магазина държавата ти взима още 20% ДДС. Здравеопазването не е безплатно, струва 8%, пък и допълнително доплащаме!!! Всеки един работник плаща осигуровки, плаща ДДС, акцизите, разни общински данъците и такси ...

    Трябва смяна на цялата осигурително-данъчна политика на държавата. Трябва да се въведе необлагаем минимум и прогресивен данък доход. Това не е вдигане на данъците, а промяна на системата, трябва да се намали осигурително-данъчната система за бедните българи и да се увеличи за богатите.

    Що се отнася до осигурително-данъчна политика няма разлика между Делян Пеевски, Бойко Борисов, Атанас Зафиров, Слави Трифонов и Асен Василев. Дори Слави Трифонов излъга хората, че е за промяна на осигурително-данъчтата система, за необлагаем минимум. За това не ходя да гласувам, защото осигурително-данъчната политика на всички партии и вождове е една и съща. Няма разлика за кой гласувам всички са "плосък данък. "

    Коментиран от #46

    14:23 25.10.2025

  • 38 БЛАГОДАРЕНИЕ 12 Г УПРАВЛЕНИЕ НА БОЙКО!

    2 0 Отговор
    ЩО ИЗТРИХТЕ СРАВНЕНИЕТО НА БВП НА БРАЗИЛИЯ, РУСИЯ, ИНДИЯ, КИТАЙ, ЮАР? НА БЪЛГАРИЯ БЕШЕ ДВА ПЪТИ ПО ВИСОК ОТ ТЕХНИЯ!

    14:23 25.10.2025

  • 39 Eнчо

    0 0 Отговор
    Ами такса ;ВОДОМЕР ; какво е ????

    14:25 25.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Оня с коня

    1 0 Отговор
    Най-лошото
    Заболяване е да си гербав! Това гарантира, че си пъленДегенерат!

    Коментиран от #42

    14:31 25.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 С колко - не знам

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "А ти":

    Но от вчера - малкотокеф 2.50, другото 5,00....

    14:38 25.10.2025

  • 44 Павел пенев

    1 0 Отговор
    Този простак и международен крадец за какъв се мисли,че да определя таксите за вода и водомер и данъчната политика на държавата?

    14:38 25.10.2025

  • 45 АКЪЛ ТРЯБВА ДА ИМАШ А НЕ ТАПИЯ!

    0 0 Отговор
    ПРЕЗИДЕНТА НА БРАЗИЛИЯ - 320 МИЛИОНА НАСЕЛЕНИЕ Е С ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ. НАШИТЕ ОТ ХАРВАРД - СЛАБОУМНИ ШАРЛАТАНИ?

    14:40 25.10.2025

  • 46 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Някой":

    Баламосват ни, че данъка бил нисък и "плосък" 10%, пък държавата събира от нас данъкоплатците над 40% държавен бюджет.

    Как става това? Плащаш 10%, пък събират над 40%!!!

    Става с още 20% ДДС
    Става с още 20% пенсионна осигуровка
    Стана с още 8% здравна осигуровка.

    И обърнете внимание над 500 000 чиновници не плащат осигуровки.

    Над 2 млн пенсионери не плащат осигоровки, дори здравна осигуромка не плащат, а болниците са пълни с тях. Не плащат "плосък данък". Пенсионерите плащат само 20% ДДС. Уж дандъка бил "плосък"(еднакъв за всички) , пък пенсионерите не го плащат. Не ме разбирайте грешно. Аз не искам бедните пенсионери и другите бедните да плащат данъци и осигуровки, искам да има "НЕОБЛАГАЕМ МИНИМУМ" за тях.

    Като се говори да държавния бюджет никой политик не говори за ДДС, за осигуровки, за необлагаем минимум, ... говори само как "свещенна крава" "10% плосък данък доход" няма да се пипа.

    14:41 25.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове