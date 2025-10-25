Бойко Борисов: Данъците няма да се пипат

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов прогнозира, че в предстоящия бюджет ще има повече приходи и успокои, че данъците няма да бъдат пипани. Той обясни защо е потърсил подкрепа за управлението от депутатите на "ДПС - Ново начало". Мотивира политическия ход с предстоящите предизвикателства пред страната и необходимостта от стабилно мнозинство, което да подкрепя политиката на кабинета в пленарната зала, съобщи БНТ.
Бойко Борисов заяви, че не са дезертирали от властта и заради предстоящите предизвикателства, свързани с приемането на първия бюджет в евро. Подчерта, че страната ни е получила доверие в аванс от партньорите за присъединяването ни към еврозоната и сега това доверие трябва да се защити. Увери, че не се предвижда увеличение на данъците.
"Приходите ще са по-големи, за пенсионерите над милиард повече, за работни заплати над милиард 200 повече, данъците не се пипат", посочи той.
Отново обясни защо разчитат на подкрепата на Пеевски за кабинета. Напомни, че ГЕРБ, БСП и ИТН заедно имат 102 депутати.
"Двама от БСП, хората на Радев, не гласуват, винаги са "против". Стават 100. За да има правителство, трябват още 21. ПП-ДБ излязоха и казаха: "ние сме твърда опозиция и сме за унищожаването на всички вас, а по-тарикатите ГЕРБ са готини, ама без Борисов". И БСП, и ИТН нямат решение, нямат решение, защото предварително са говорили много, а в политиката трябва да си мериш приказките, защото някой път като плюеш, трябва после да го излижеш. Извинявам се за израза, но е точен".
Борисов не се притеснява да поеме подигравките, които се изсипват върху него заради подкрепата от "ДПС - Ново начало".
"Подписваме сега за два завода във военната индустрия и всичко това трябваше да се хвърли, защото трябваше да угодим на тези, които казват "Борисов - Пеевски". Да ви кажа честно, въобще нямам никакъв страх. Поканихме тяхната група, обясних им целите задачите. Те казаха: "всичко, което касае добруването на хората", те обичат тази дума за хората, "сме готови да го подкрепяме".
Отбеляза, че всички са изненадани от санкциите на САЩ върху руските петролни продукти. Очаква правителството да намери бързо решение на проблема.
"Хубаво е, че има един месец срок и се надявам дотогава президентите Тръмп и Путин нещо да се разберат, защото в противен случай това ще е проблем. Не на рафинерията, а на разплащането на бензиностанциите".
Борисов обяви какво истинските го плаши в този момент.
"Това е приближаващата война. Усещам, защото, за разлика от другите, аз ги познавам лично. Аз ги познавам и лично. И виждам как се изостря и ако този един месец не се стигне до деескалация между Щатите и Русия и особено след 21 ноември ако не се договорят, тази криза ще е най-малкото зло,което ни очаква. Войната ще ни почука на вратата. Ако някой ме пита: "Борисов има ли страх". Аз нямам страх ни от Радев, ни от Пеевски, ни от който и да е криминал, но от задаваща се война изпитвам животински страх".
Борисов участва в регионална академия на младежите на ГЕРБ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:23 25.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хаха
13:29 25.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Последния Софиянец
13:30 25.10.2025
7 Кажи честно ... 🤣
До коментар #3 от "Б.си бokлyka !":"Аз съм npocт и вие сте npocти, затова се разбираме"
Да го четем ли вече:
"Аз съм npocTиту-тууКа и вие сте npocTиту-тууКи, затова се разбираме" ? 🤣🤣🤣
13:31 25.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 АГАТ а Кристи
ЛОШОТО и "ДОБРОТО" ченге..
Зайчар, мъжко /главно/ "Д", веднъж се...
Оттекъл си !
13:34 25.10.2025
10 Какво
13:34 25.10.2025
11 А ти
До коментар #8 от "Последния Софиянец":С колко вдигаш билетчето ?
Коментиран от #43
13:35 25.10.2025
12 Хмм
13:35 25.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Гост
13:39 25.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Иван С
13:44 25.10.2025
17 зевзек
13:44 25.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Водомер
13:49 25.10.2025
23 ДРЪПНА РЪЧНАТА И ВЛАКА СПРЯ!
13:53 25.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Лост
13:59 25.10.2025
26 онзи
14:03 25.10.2025
27 1111
14:03 25.10.2025
28 Клуб 66+
До коментар #24 от "БАЦЕ ИМА АКЪЛ, ШАРЛАТАНИТЕ - ДИПЛОМИ!":Деменцията не прощава!
14:05 25.10.2025
29 А ШАРЛАТАНИТЕ ОТ ХАРВАРД СВЕТЕЩО ТЪПИ
14:05 25.10.2025
30 Гост
14:07 25.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 БОЦ - ко
До коментар #31 от "Оня с коня":Но за много - най-доброто,
Роден с петолъчка на челото...
14:14 25.10.2025
36 КАНИБАЛИ, ИЗЯДОХА ОВЧИЦИТЕ ОБРАЗОВАНИ!
14:15 25.10.2025
37 Някой
Трябва смяна на цялата осигурително-данъчна политика на държавата. Трябва да се въведе необлагаем минимум и прогресивен данък доход. Това не е вдигане на данъците, а промяна на системата, трябва да се намали осигурително-данъчната система за бедните българи и да се увеличи за богатите.
Що се отнася до осигурително-данъчна политика няма разлика между Делян Пеевски, Бойко Борисов, Атанас Зафиров, Слави Трифонов и Асен Василев. Дори Слави Трифонов излъга хората, че е за промяна на осигурително-данъчтата система, за необлагаем минимум. За това не ходя да гласувам, защото осигурително-данъчната политика на всички партии и вождове е една и съща. Няма разлика за кой гласувам всички са "плосък данък. "
Коментиран от #46
14:23 25.10.2025
38 БЛАГОДАРЕНИЕ 12 Г УПРАВЛЕНИЕ НА БОЙКО!
14:23 25.10.2025
39 Eнчо
14:25 25.10.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Оня с коня
Заболяване е да си гербав! Това гарантира, че си пъленДегенерат!
Коментиран от #42
14:31 25.10.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 С колко - не знам
До коментар #11 от "А ти":Но от вчера - малкотокеф 2.50, другото 5,00....
14:38 25.10.2025
44 Павел пенев
14:38 25.10.2025
45 АКЪЛ ТРЯБВА ДА ИМАШ А НЕ ТАПИЯ!
14:40 25.10.2025
46 Някой
До коментар #37 от "Някой":Баламосват ни, че данъка бил нисък и "плосък" 10%, пък държавата събира от нас данъкоплатците над 40% държавен бюджет.
Как става това? Плащаш 10%, пък събират над 40%!!!
Става с още 20% ДДС
Става с още 20% пенсионна осигуровка
Стана с още 8% здравна осигуровка.
И обърнете внимание над 500 000 чиновници не плащат осигуровки.
Над 2 млн пенсионери не плащат осигоровки, дори здравна осигуромка не плащат, а болниците са пълни с тях. Не плащат "плосък данък". Пенсионерите плащат само 20% ДДС. Уж дандъка бил "плосък"(еднакъв за всички) , пък пенсионерите не го плащат. Не ме разбирайте грешно. Аз не искам бедните пенсионери и другите бедните да плащат данъци и осигуровки, искам да има "НЕОБЛАГАЕМ МИНИМУМ" за тях.
Като се говори да държавния бюджет никой политик не говори за ДДС, за осигуровки, за необлагаем минимум, ... говори само как "свещенна крава" "10% плосък данък доход" няма да се пипа.
14:41 25.10.2025