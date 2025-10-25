Иво Сиромахов: Пеевски е във властта. Никой не може да го спре. Той има цяло правителство

Пеевски е във властта. Никой не може да го спре. Той има цяло правителство и е в изключително изгодна позиция. Той излиза и той казва какво ще прави правителството. Когато това правителство се провали, а то може да се провали още утре по обективни причини - ако бензинът стане 10 лева, Пеевски ще излезе и ще каже – те се провалиха. В момента той хем държи цялото правителство, хем не носи отговорност за него. Идеална позиция – win-win.
Това мнение изрази пред БНР Иво Сиромахов, бивш водещ на "Шоуто на Слави", публицист и писател.
Запитан мит ли е, че държавата е на Пеевски, той предложи своя версия – да се разходим до някоя по-малка община и да видим там какво се случва:
"Тези общини са държави умишлено от държавата без бюджет, на минимума, колкото да функционират. И им се казва – ако искате нещо да се свърши във вашата община, трябва да кандидатствате и държавата да ви отпусне бюджет по някой проект. Обаче, казват на кмета, независимо от коя партия е, ако искаш да ти мине проектът, трябва да ни осигуриш на следващите избори еди колко си гласа. Не е проблем купуването на гласове в ромските махали. Голямото купуване на гласове минава по този начин. (…) Има срастване на мафията с държавата. Вероятно не е само Пеевски. Вероятно вътре са и други, по-малки местни играчи. И по-големи, свързани с бизнес интереси, с криминалния свят. Всичко това се е сраснало и изцяло държи хората в малките общини."
Не знаем как етническите турци възприемат ДПС-НН. Социологическите проучвания в момента са несериозни, защото не знаем кои ще са играчите на следващите избори, нито кога ще са тези избори, посочи ексводещият.
"Всички, които са влизали в тази игра, са го усетили. Къде са сега Яне Янев, Марешки, Валери Симеонов, Каракачанов, Бареков? Някой помни ли ги? Какво оставиха след себе си? ИТН вече са в тази съдба, заедно с тленните останки на БСП. Не може в политиката да избереш ролята на лакей и да очакваш, че ще се играе дълго. Лакеите винаги се сменят", заяви Сиромахов за цената на участието на ИТН във властта.
Той определи изтегления от ИТН и превърнал се в скандален законопроект за криминализиране на огласяването на лична информация "юридически несъстоятелен", но минал единодушно в правната комисия и разказа, че научавайки новината от медиите, си е помислил - ИТН не може да внесе такъв закон.
"В първия момент бях в такъв шок и си казах – тук е станала някаква грешка. И си казах – много са загазили, в голяма беда са."
Няма капка морал, капка съвест в българската политика, отчита Сиромахов.
В момента състоянието на медиите е много тъжно. Журналистите нямат достъп до политиците. Грозна лъжа е, че ще ремонтират старата сграда на НС. В новата сграда – бившия партиен дом, има завръщане към авторитарната политика, в която гражданите нямат никакво значение, а журналистите са натикани в една стаичка и никой не говори с тях, констатира той.
Да се замислим колко от депутатите извън председателите на парламентарни групи говорят пред медиите, те са "натискачи на бутони", които "нямат правото да се обаждат", допълни Сиромахов и настоя:
"Медийното завладяване е доброволно. То не е насилствено."
Работа на медиите е винаги да са в опозиция. Големият проблем е какво мислят собствениците. Останаха малко островчета на свободното слово. Всичко е изтикано по сайтове, в мрежата, коментира Сиромахов в предаването "Политически НЕкоректно".
"Простащината на Борисов не е новина, живеем с нея от времето, когато беше главен секретар, след това кмет, три пъти министър-председател. Унизителното е, че хората, които му задават въпроси, търпят такова отношение. Той не е институция в момента, той е обикновен депутат. Неговата простащина я регистрирахме, но трябва да регистрираме някакво противопоставяне на тази простащина."
След Костов процесът на прелъстяване на журналистиката започна още по времето, когато Борисов беше главен секретар – "флиртаджийски", "някак си те го обикнаха, започнаха да го хвалят в медиите си не от страх, а от любов" и "неговият ореол беше създаден от кохорта влюбени, пърхащи около него репортери". Като премиер той вече тръгна да сее в разорана нива, обясни той. По думите му обаче, през последните години вече се усеща насилие спрямо медиите, а от това поведение няма последици.
Арестуването на хората вече се ползва като репресия, а не като защита на законите. Имаме тежък проблем – трябва да си отговорим на въпроса дали сме правова държава и защо никой в парламента не пищи по тази тема. "Кои сте вие, че да кажете кой ще купи "Лукойл" в пазарна икономика. Това не е Съветският съюз", смята още публицистът. Според него в момента сме в разпад, половин България е без вода, а "деца се колят по моловете".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Точно така
Загатка
Коментиран от #10, #15, #24
14:59 25.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Бед Бойс 2
15:02 25.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Бачо
Коментиран от #8
15:03 25.10.2025
7 Сиромашка, дребна душица
Слуга на един болезнено болен мозък, недостоен въобще да е в публичното пространство!
Едно Ферари с цвят лай няв, това ви стига на цялата пасмина да сте извратено щастливи!
Коментиран от #29
15:03 25.10.2025
8 Така е
До коментар #6 от "Бачо":Тоа лъже
15:05 25.10.2025
9 гн Никой
Коментиран от #12, #13
15:05 25.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Колко
До коментар #9 от "гн Никой":Си наивен само
15:14 25.10.2025
13 Ще спре, дръжки.
До коментар #9 от "гн Никой":Радев не е достатъчно смел да спре когото и да е. В момента, в който остави един наркоман да се държи презрително и неуважително, Радев си плю сам в суратя. Трябваше да го изгони като мръсно псе. Един мъж и генерал не би го понесъл. Точка. От там нататък може да си говори, каквото поиска.
Коментиран от #17
15:15 25.10.2025
14 Факт
15:21 25.10.2025
15 Германец
До коментар #2 от "Точно така":смешният ви народец го допусна с гласовете си ;)
15:24 25.10.2025
16 Щом НИКОЙ не може да го спре,значи...!
Коментиран от #21
15:25 25.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ЖИВИ И ЗДРАВИ ШИШИ, СЛАВИ И АТАНАСОВ.
15:32 25.10.2025
19 Някой
Трябва половината депутати да се избират мажоритарно, другата половина пропорционално. Който е избран за мажоритарен депутат да няма право 5 годшни считано от датата на избирането му да се кандидатира за премиер, министър, президент, кмет, общински съветник ...
Коментиран от #22
15:35 25.10.2025
20 Смешник
15:35 25.10.2025
21 Тоя па
До коментар #16 от "Щом НИКОЙ не може да го спре,значи...!":Колко си елементарен! Много си е екстра закона за краварите! Хванаха Шиши за шишарките , завъртяха го като пумпал и го пляснаха в правителството където се върти като американски пумпал! Отстраниха и Доган който не беше краварски настроен , и воала - Магнитски си работи перфектно за говедата !
15:36 25.10.2025
22 Някой
До коментар #19 от "Някой":Един мажоритарен депутат, ако се държи като Тошко Йорданов никога повече няма да бъде мажоритарно избран.
Така наречените демократи не са никакви демократи, а са несбъднали се диктатори. Мечтаещи да седнат в стола на диктаториге и да накажат предишния диктатор.
15:40 25.10.2025
23 Красимир Петров
15:41 25.10.2025
24 Весело
До коментар #2 от "Точно така":Доколкото знам " нереза със 100 думи в речник" има истинска диплома, а не купена. Обаче тези, които са му я дали трябна да се осъдят за участие в ОПГ и корупция.
15:46 25.10.2025
25 Петър Славов
15:51 25.10.2025
26 И ТОА ВЗЕ ДА ДАВА АКЪЛ.
16:02 25.10.2025
27 Горски
16:05 25.10.2025
28 Промяна
16:13 25.10.2025
29 Назад си с новините!
До коментар #7 от "Сиромашка, дребна душица":Иво Сиромахов имаше честта открито,да се разграничи от продажническата политика на ИТН и в частност от Слави Трифонов!
Вследствие на това,Слави го уволни от телевизия ,,7/8"...!
Хора,моля Четете преди да оплювате някой...!
16:15 25.10.2025
30 Само да вметна
16:23 25.10.2025