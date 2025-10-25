Новини
Иво Сиромахов: Пеевски е във властта. Никой не може да го спре. Той има цяло правителство

25 Октомври, 2025 14:53 2 096 30

Няма капка морал и съвест в българската политика

Иво Сиромахов: Пеевски е във властта. Никой не може да го спре. Той има цяло правителство - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Пеевски е във властта. Никой не може да го спре. Той има цяло правителство и е в изключително изгодна позиция. Той излиза и той казва какво ще прави правителството. Когато това правителство се провали, а то може да се провали още утре по обективни причини - ако бензинът стане 10 лева, Пеевски ще излезе и ще каже – те се провалиха. В момента той хем държи цялото правителство, хем не носи отговорност за него. Идеална позиция – win-win.

Това мнение изрази пред БНР Иво Сиромахов, бивш водещ на "Шоуто на Слави", публицист и писател.

Запитан мит ли е, че държавата е на Пеевски, той предложи своя версия – да се разходим до някоя по-малка община и да видим там какво се случва:

"Тези общини са държави умишлено от държавата без бюджет, на минимума, колкото да функционират. И им се казва – ако искате нещо да се свърши във вашата община, трябва да кандидатствате и държавата да ви отпусне бюджет по някой проект. Обаче, казват на кмета, независимо от коя партия е, ако искаш да ти мине проектът, трябва да ни осигуриш на следващите избори еди колко си гласа. Не е проблем купуването на гласове в ромските махали. Голямото купуване на гласове минава по този начин. (…) Има срастване на мафията с държавата. Вероятно не е само Пеевски. Вероятно вътре са и други, по-малки местни играчи. И по-големи, свързани с бизнес интереси, с криминалния свят. Всичко това се е сраснало и изцяло държи хората в малките общини."

Не знаем как етническите турци възприемат ДПС-НН. Социологическите проучвания в момента са несериозни, защото не знаем кои ще са играчите на следващите избори, нито кога ще са тези избори, посочи ексводещият.

"Всички, които са влизали в тази игра, са го усетили. Къде са сега Яне Янев, Марешки, Валери Симеонов, Каракачанов, Бареков? Някой помни ли ги? Какво оставиха след себе си? ИТН вече са в тази съдба, заедно с тленните останки на БСП. Не може в политиката да избереш ролята на лакей и да очакваш, че ще се играе дълго. Лакеите винаги се сменят", заяви Сиромахов за цената на участието на ИТН във властта.

Той определи изтегления от ИТН и превърнал се в скандален законопроект за криминализиране на огласяването на лична информация "юридически несъстоятелен", но минал единодушно в правната комисия и разказа, че научавайки новината от медиите, си е помислил - ИТН не може да внесе такъв закон.

"В първия момент бях в такъв шок и си казах – тук е станала някаква грешка. И си казах – много са загазили, в голяма беда са."

Няма капка морал, капка съвест в българската политика, отчита Сиромахов.

В момента състоянието на медиите е много тъжно. Журналистите нямат достъп до политиците. Грозна лъжа е, че ще ремонтират старата сграда на НС. В новата сграда – бившия партиен дом, има завръщане към авторитарната политика, в която гражданите нямат никакво значение, а журналистите са натикани в една стаичка и никой не говори с тях, констатира той.

Да се замислим колко от депутатите извън председателите на парламентарни групи говорят пред медиите, те са "натискачи на бутони", които "нямат правото да се обаждат", допълни Сиромахов и настоя:

"Медийното завладяване е доброволно. То не е насилствено."

Работа на медиите е винаги да са в опозиция. Големият проблем е какво мислят собствениците. Останаха малко островчета на свободното слово. Всичко е изтикано по сайтове, в мрежата, коментира Сиромахов в предаването "Политически НЕкоректно".

"Простащината на Борисов не е новина, живеем с нея от времето, когато беше главен секретар, след това кмет, три пъти министър-председател. Унизителното е, че хората, които му задават въпроси, търпят такова отношение. Той не е институция в момента, той е обикновен депутат. Неговата простащина я регистрирахме, но трябва да регистрираме някакво противопоставяне на тази простащина."

След Костов процесът на прелъстяване на журналистиката започна още по времето, когато Борисов беше главен секретар – "флиртаджийски", "някак си те го обикнаха, започнаха да го хвалят в медиите си не от страх, а от любов" и "неговият ореол беше създаден от кохорта влюбени, пърхащи около него репортери". Като премиер той вече тръгна да сее в разорана нива, обясни той. По думите му обаче, през последните години вече се усеща насилие спрямо медиите, а от това поведение няма последици.

Арестуването на хората вече се ползва като репресия, а не като защита на законите. Имаме тежък проблем – трябва да си отговорим на въпроса дали сме правова държава и защо никой в парламента не пищи по тази тема. "Кои сте вие, че да кажете кой ще купи "Лукойл" в пазарна икономика. Това не е Съветският съюз", смята още публицистът. Според него в момента сме в разпад, половин България е без вода, а "деца се колят по моловете".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Точно така

    50 5 Отговор
    А, кой допусна да е така. Един нерез със 100 думи в речника, без образование, без интелект, доказано корумпиран - да командва цяла държава!
    Загатка

    Коментиран от #10, #15, #24

    14:59 25.10.2025

  • 4 Бед Бойс 2

    48 3 Отговор
    БСП и ИТН дават на Боко и Шиши власт без бой - те са жалки !

    15:02 25.10.2025

  • 6 Бачо

    11 9 Отговор
    Наборе не си прав,ако беше вярно ИТН да са напуснали коалицията

    Коментиран от #8

    15:03 25.10.2025

  • 7 Сиромашка, дребна душица

    20 19 Отговор
    Си ти, чалгар непотребен.
    Слуга на един болезнено болен мозък, недостоен въобще да е в публичното пространство!
    Едно Ферари с цвят лай няв, това ви стига на цялата пасмина да сте извратено щастливи!

    Коментиран от #29

    15:03 25.10.2025

  • 8 Така е

    5 13 Отговор

    До коментар #6 от "Бачо":

    Тоа лъже

    15:05 25.10.2025

  • 9 гн Никой

    24 10 Отговор
    Радев може да ги спре !

    Коментиран от #12, #13

    15:05 25.10.2025

  • 12 Колко

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "гн Никой":

    Си наивен само

    15:14 25.10.2025

  • 13 Ще спре, дръжки.

    12 4 Отговор

    До коментар #9 от "гн Никой":

    Радев не е достатъчно смел да спре когото и да е. В момента, в който остави един наркоман да се държи презрително и неуважително, Радев си плю сам в суратя. Трябваше да го изгони като мръсно псе. Един мъж и генерал не би го понесъл. Точка. От там нататък може да си говори, каквото поиска.

    Коментиран от #17

    15:15 25.10.2025

  • 14 Факт

    5 4 Отговор
    Поздравления!

    15:21 25.10.2025

  • 15 Германец

    13 3 Отговор

    До коментар #2 от "Точно така":

    смешният ви народец го допусна с гласовете си ;)

    15:24 25.10.2025

  • 16 Щом НИКОЙ не може да го спре,значи...!

    14 4 Отговор
    Че този Американски закон-,,Магнитски" ,за никакъв чеп за зеле не става...!

    Коментиран от #21

    15:25 25.10.2025

  • 18 ЖИВИ И ЗДРАВИ ШИШИ, СЛАВИ И АТАНАСОВ.

    4 8 Отговор
    ПЕЕВСКИ Е ПО ДОБРИЯ ИЗБОР ОТ ПП-ДБ. ГЕРБ СА ПЪРВИ, НО ДО 121 ИМ ТРЯБВАТ ОЩЕ ОРА. А НЕМА ОРА. ГЕЛА, ИВЕЛИН И КОСТЯ ИЧ НЕ СТАВАТ. БОЙКО СИ ЗНАЕ РАБОТАТА.

    15:32 25.10.2025

  • 19 Някой

    4 0 Отговор
    Трябва КАРДИНАЛНА промяна на системата.

    Трябва половината депутати да се избират мажоритарно, другата половина пропорционално. Който е избран за мажоритарен депутат да няма право 5 годшни считано от датата на избирането му да се кандидатира за премиер, министър, президент, кмет, общински съветник ...

    Коментиран от #22

    15:35 25.10.2025

  • 20 Смешник

    8 4 Отговор
    Браво Иво браво Сиромахов Нахлузи го на Чалгаря

    15:35 25.10.2025

  • 21 Тоя па

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Щом НИКОЙ не може да го спре,значи...!":

    Колко си елементарен! Много си е екстра закона за краварите! Хванаха Шиши за шишарките , завъртяха го като пумпал и го пляснаха в правителството където се върти като американски пумпал! Отстраниха и Доган който не беше краварски настроен , и воала - Магнитски си работи перфектно за говедата !

    15:36 25.10.2025

  • 22 Някой

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Някой":

    Един мажоритарен депутат, ако се държи като Тошко Йорданов никога повече няма да бъде мажоритарно избран.

    Така наречените демократи не са никакви демократи, а са несбъднали се диктатори. Мечтаещи да седнат в стола на диктаториге и да накажат предишния диктатор.

    15:40 25.10.2025

  • 23 Красимир Петров

    4 3 Отговор
    Много точен анализ

    15:41 25.10.2025

  • 24 Весело

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Точно така":

    Доколкото знам " нереза със 100 думи в речник" има истинска диплома, а не купена. Обаче тези, които са му я дали трябна да се осъдят за участие в ОПГ и корупция.

    15:46 25.10.2025

  • 25 Петър Славов

    1 0 Отговор
    Ами ППДБ можеха да са на мястото на Пеевски ама нали са много умнички не искаха да подкрепят Боко .пък сега плачкат

    15:51 25.10.2025

  • 26 И ТОА ВЗЕ ДА ДАВА АКЪЛ.

    2 0 Отговор
    ИТН БЕШЕ И Е НЕДОРАЗУМЕНИЕ. НЕ БЯХА ЛИ ВЕЧЕРНО ШОУ? КАКВО ТЪРСЯТ В ПОЛИТИКАТА? ОТ УЛИЦАТА В ПАРЛАМЕНТА, ПОСЛЕ БОЙКО ГИ ИЗЯЛ! ИЗБРОЕНИТЕ БИВШИ ПАРТИЙНИ ЛИДЕРИ ПЛЮС НИНОВА, ВОЛЕН, ДОНЧЕВА, МАЯ, КОСТОВ, ЦАРЯ, КИРО, РИСТЬО И ДРУГИ, ТОЛКОВА СИ МОГАТ. НАЛИ СУВЕРЕНА ПРЕЦЕНЯВА КОЙ СТАВА ИЛИ НЕ СТАВА? ТЕБЕ ЛИ ДА ПИТАМЕ?

    16:02 25.10.2025

  • 27 Горски

    1 0 Отговор
    Държавата България трябва да си гледа личния интерес , а не да се държи като пудел на олигофрените, които и да са те . Ама явно няма силни личнГа яде кИфтетата повече от 19 години, тогава не рева, а сега ревеш.ости в България, които да могат и да искат да отстояват интересите само и единствено на България. Само е забравил да спомене как на раята се спуска контролирана информация чрез масовите медии, а също и чрез нарочно манипулирани кампании, та да може раята да вярва в каквото и е наредено.

    16:05 25.10.2025

  • 28 Промяна

    1 2 Отговор
    ТОВА ГНУСНО НЕЩО КОЛКО МУ ПЛАТИХА ДА ПЛЮЕ ПО БЪЛГАРИЯ

    16:13 25.10.2025

  • 29 Назад си с новините!

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сиромашка, дребна душица":

    Иво Сиромахов имаше честта открито,да се разграничи от продажническата политика на ИТН и в частност от Слави Трифонов!
    Вследствие на това,Слави го уволни от телевизия ,,7/8"...!
    Хора,моля Четете преди да оплювате някой...!

    16:15 25.10.2025

  • 30 Само да вметна

    0 0 Отговор
    Гат яде кифтетата не рива!

    16:23 25.10.2025

