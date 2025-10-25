Български туроператори отменят екскурзии до Русия заради новите санкции

Българските туроператори отменят всички пътувания до Русия след влизането в сила на 19-ия пакет от санкции на Европейския съюз, публикуван в Официалния вестник на ЕС. Новите мерки забраняват организирането на групови и индивидуални екскурзии до Русия, както и предоставянето на услуги от гидове и екскурзоводи на такива туристи. Рекламата на подобни пътувания също попада под забрана.
Това обясниха пред TravelNews от Министерството на туризма.
Според Министерството на туризма решението влиза в сила незабавно, без преходен период, което означава, че всички вече планирани пътувания трябва да бъдат отменени. Към момента само няколко български и италиански компании все още предлагат екскурзии до Москва и Санкт Петербург.
"Туроператорите започват да отменят екскурзиите до Русия, защото няма отлагателен период", заяви пред TravelNews председателят на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти "Обединение Бъдеще за туризма" Павлина Илиева.
Според нея има туроператори, които казват, че щели да продължат дейност, защото нямало кой да ги хване. Те плащали в брой в Русия и пътували, но Илиева предупреди бранша, че това представлява риск, защото ще попаднат под санкции.
Галин Георгиев, управител на туроператора "Солвекс" и член на Управителния съвет на Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА), потвърди, че компанията му вече е анулирала всички екскурзии до Русия. По думите му през тази година са били организирани над 20 групи, а за 2026 г. са били планирани още шест, за които вече са платени места в самолетите на "Турските авиолинии". Той очаква средствата да бъдат възстановени.
"Няма да ни съборят санкциите и няма да пострада бизнесът ни. Има достатъчно други дестинации. Трябва да спазваме решенията и законите, за да не застрашим репутацията си", подчерта Георгиев. Той допълни, че някои български фирми извършват плащания през Китай и Виетнам, но предупреди, че подобни практики лесно могат да бъдат проследени и санкционирани.
Контролът по прилагането на санкциите се осъществява от НАП, ДАНС, ГДБОП, МВР, Гранична полиция и Министерството на външните работи. От Министерството на финансите напомнят, че мерките срещу Русия са задължителни за всички фирми и лица, регистрирани или действащи в рамките на ЕС. Съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и прилагането на международните санкции, глобите могат да достигнат до 1 милион лева, а при повторно нарушение - и повече.
Умишленото заобикаляне на санкциите може да доведе до лишаване от свобода от 5 до 10 години за управители или отговорни лица. Възможни са и разследвания за пране на пари или финансиране на тероризъм.
От финансовото ведомство предупреждават, че при нарушения могат да бъдат отнети лицензи, замразени банкови сметки и блокирани активи. Банките имат право да прекратят отношения с фирми, заподозрени в нарушение, което би довело до загуба на достъп до кредити и платежни системи.
