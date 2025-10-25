Новини
Български туроператори отменят екскурзии до Русия заради новите санкции

25 Октомври, 2025

Глобите могат да достигнат до 1 милион лева

Български туроператори отменят екскурзии до Русия заради новите санкции - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българските туроператори отменят всички пътувания до Русия след влизането в сила на 19-ия пакет от санкции на Европейския съюз, публикуван в Официалния вестник на ЕС. Новите мерки забраняват организирането на групови и индивидуални екскурзии до Русия, както и предоставянето на услуги от гидове и екскурзоводи на такива туристи. Рекламата на подобни пътувания също попада под забрана.

Това обясниха пред TravelNews от Министерството на туризма.

Според Министерството на туризма решението влиза в сила незабавно, без преходен период, което означава, че всички вече планирани пътувания трябва да бъдат отменени. Към момента само няколко български и италиански компании все още предлагат екскурзии до Москва и Санкт Петербург.

"Туроператорите започват да отменят екскурзиите до Русия, защото няма отлагателен период", заяви пред TravelNews председателят на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти "Обединение Бъдеще за туризма" Павлина Илиева.

Според нея има туроператори, които казват, че щели да продължат дейност, защото нямало кой да ги хване. Те плащали в брой в Русия и пътували, но Илиева предупреди бранша, че това представлява риск, защото ще попаднат под санкции.

Галин Георгиев, управител на туроператора "Солвекс" и член на Управителния съвет на Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА), потвърди, че компанията му вече е анулирала всички екскурзии до Русия. По думите му през тази година са били организирани над 20 групи, а за 2026 г. са били планирани още шест, за които вече са платени места в самолетите на "Турските авиолинии". Той очаква средствата да бъдат възстановени.

"Няма да ни съборят санкциите и няма да пострада бизнесът ни. Има достатъчно други дестинации. Трябва да спазваме решенията и законите, за да не застрашим репутацията си", подчерта Георгиев. Той допълни, че някои български фирми извършват плащания през Китай и Виетнам, но предупреди, че подобни практики лесно могат да бъдат проследени и санкционирани.

Контролът по прилагането на санкциите се осъществява от НАП, ДАНС, ГДБОП, МВР, Гранична полиция и Министерството на външните работи. От Министерството на финансите напомнят, че мерките срещу Русия са задължителни за всички фирми и лица, регистрирани или действащи в рамките на ЕС. Съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и прилагането на международните санкции, глобите могат да достигнат до 1 милион лева, а при повторно нарушение - и повече.

Умишленото заобикаляне на санкциите може да доведе до лишаване от свобода от 5 до 10 години за управители или отговорни лица. Възможни са и разследвания за пране на пари или финансиране на тероризъм.

От финансовото ведомство предупреждават, че при нарушения могат да бъдат отнети лицензи, замразени банкови сметки и блокирани активи. Банките имат право да прекратят отношения с фирми, заподозрени в нарушение, което би довело до загуба на достъп до кредити и платежни системи.


  • 1 си дзън

    15 40 Отговор
    Трябва да си с доста напреднал Алцхаймер да одиш на екскурзия в русията.

    Коментиран от #3, #6, #23

    18:06 25.10.2025

  • 2 Гражданин на НРБ

    37 9 Отговор
    Урсулът ще разстрелва всеки, който закупи билет до Русия. Който говори на руски или чете руски книги и сайтове ще го беси (без укросите в петзвездните хотели).

    18:07 25.10.2025

  • 3 Оня с питон.я

    33 10 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Друго си е при чалмите в Брюксел.

    18:09 25.10.2025

  • 4 Санкциите са незаконни и нечовешки

    29 9 Отговор
    Те са насочени срещу живота и здравето на руския народ което е форма на геноцид почти същия геноцид както и срещу палестинците от ивицата и западния бряг.

    18:12 25.10.2025

  • 5 Бургазлия

    31 8 Отговор
    Я ся да ми кажете защо има полети от Турция до Русия? А защо от България няма?
    Защо има руски турист в Турция а в България няма?
    Защо в Турция горивото е 2 лева а тука 5
    Защо таблетки сплотен тук са 15 лева а в Турция 3
    Защото ер Доган си гледа своя интерес и не го интересува букви санкции а ние сме продажници и затова ще сме бедни

    Коментиран от #20

    18:13 25.10.2025

  • 6 Българин

    27 8 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Аз ходих много хубаво беше и нямаше бежанци и мръсотия

    Коментиран от #9, #10

    18:18 25.10.2025

  • 7 Ха ха ха

    9 22 Отговор
    Копейките само на екскурзия......никоя не ще да се засели в московията........

    Коментиран от #16

    18:22 25.10.2025

  • 8 Историята се повтаря като фарс

    31 7 Отговор
    ЕС забранява на туристическите фирми да организират екскурзии в Русия. Дори соцдържавите навремето не спираха напълно желаещите да посетят гнилия Запад. Сега забраняват екскурзиите. Преди това забраниха руските медии и телевизии. Нека да ви припомня - една сюрия десни птеродактили изкараха половин живот, за да ни опяват за зловещите комуняги, които заглушавали "Свободна Eвропа", не давали на интелектуалните им черва да изходят свободно плодът на свободата - банана и не ги пускали да пазаруват на "Шан-з-Елизе", където продавачите ги чакали да им дадат всичко на промоция. Дрънкаха из медиите, стенеха из кръчмите и в офисите на западните фондации. Същите десни фосили и до днес леят сълзи над "Задочните репортажи" на Георги Марков, който като любимец на режима и човек, който никога не се сблъсквал с паспортни проблеми, разказва по разкази на очевидци как българската душа е окована и спряна да пътува. В Западна Европа обаче, казва участникът в ловната дружинка на Тодор Живков, не е така - пътуването е неотменимо право на западняка. Е, очевидно вече не е така. Сега, ако западнякът иска да отиде до Москва организирано, колективният ЕС му казва: "Не може!". Изключително култово. Трябва да призная обаче, че това е най-ефективната санкция, въвеждана до момента. Защото пътуването до Русия има ефектът на изключване от матрицата. Не един и два, покосени от пропагандата мозъци, не могат да проумеят какво виждат там и какво представлява днешна Русия. Те очакват да видя

    18:22 25.10.2025

  • 9 Така е

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    И съединители няма

    Коментиран от #13

    18:23 25.10.2025

  • 10 си дзън

    2 6 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Май не си спомняш къде си бил вчера.

    Коментиран от #25

    18:23 25.10.2025

  • 11 Един

    25 6 Отговор
    И ето така деца се зароди европейският фашизъм!!!
    Скоро столичани без открит лист и до село за кисело зеле няма да могат да ходят!

    ТАЗИ ГНУСНА И ОТВРАТИТЕЛНА ЕВРОДИКТАТУРА ТРЯБВА ДА БЪДЕ СРИНАТА!!!

    18:27 25.10.2025

  • 12 Отврат

    27 3 Отговор
    На това може да му се каже Демо(н)крация по Атлантически или Нов Световен Атлантически Ред. Екстра. Оти ручаме жабетата 35 години и изтърпеме Шоковите терапии и Ударните приватизации? - За да ни сринат цялото стопанство, да ни превърнат в колониална държава, да ни чипосат, цензурират, да ни натикат в електромобили и ни кажат къде можем да ходим и къде не. Че къде му е разликата с Диктатурата? Ама тогава цяла България поне беше равномерно развито в държавата и можеше да работиш каквото поискаш. Да оставим, че сега и истинска Атлантическа Световна война се задава - нещо недопустимо в предишните спокойни времена на Студената Война. Отврат

    18:28 25.10.2025

  • 13 Даа

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Така е":

    Само амбрияжи

    18:30 25.10.2025

  • 14 Адрес 4000

    1 1 Отговор
    Устичката сега как ще си прави пропагита

    18:30 25.10.2025

  • 15 Копейко

    5 9 Отговор
    Тьотя каза ,че може да ходим ,ама само с еднопосочен билет

    18:32 25.10.2025

  • 16 Копейка

    9 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ха ха ха":

    Е как да се заселим там, като твоят Атлантически Запад иска да воюва с Русия до победа

    18:32 25.10.2025

  • 17 ?????

    23 3 Отговор
    Ха ха.
    И що ги забраняват екскурзиите до Русия?
    Нали там е ужас, ужас, външни тоалетни и опашки за бензин.
    Нека гледат цивилизованите европейци и да се радват че живеят в Европа.
    Или не е така? А?

    Коментиран от #22

    18:32 25.10.2025

  • 18 То па

    4 12 Отговор
    Са скъсали копеите да ходят до расия на екскурзия ,то и да отидат в масква ,могат само да зяпат ,що там скъпо ей

    18:34 25.10.2025

  • 19 смях

    16 4 Отговор
    Санкции на ЕС: СЛЕДВАЩИЯТ ПАКЕТ ЩЕ "ЗАБРАНИ НА МИГРИРАЩИТЕ ПТИЦИ И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ДА ПРЕМИНАВАТ ГРАНИЦИ", подиграва се Захарова

    Коментиран от #36

    18:37 25.10.2025

  • 20 Просто

    14 4 Отговор

    До коментар #5 от "Бургазлия":

    Защото България в Новата си история вечно се тика в национални катастрофи, а това е така защото се управлява от продажници и посолствени послушковци, а това е така защото "материала е лош"

    18:37 25.10.2025

  • 21 това веднъж го изтриха,ама да пробам пак

    8 1 Отговор
    Поредният пакет санкции на ЕС спрямо Русия включва, освен забраната европейски туроператори да предлагат на клиентите си почивки и екскурзии до руската федерация, но също така и забрана за износ на следните стоки и услуги към Русия:

    - комплекти за френски маникюр;

    - интимни сапуни и депилиращи продукти;

    - чипове за перални и чипове за тостери;

    - картофи - мити, в мрежа;

    - плажни масла с фактор над 30;

    - градински фенери и градински чадъри с механизъм;

    - стайни растения с височина над 40 см.;

    - хромирани дръжки за врати;

    - говорещи и пеещи детски играчки;

    - дамски превръзки самозалепващи се;

    - услуги тип "кърти, чисти, извозва";

    - услуги за разхождане на кучета и други домашни любимци;

    - услуги по монтаж и поддръжка на ветропоказатели;

    - износ на копчета и стоки от гамата на кинкалерията;

    - услуги по отпушване на канали и почистване на отходни ями;

    - износ на надувни кукли и стоки от първа необходимост като секс играчки, еротични списания и др.;

    - замразени пици, лазаня и сладоледи в семейни опаковки;

    - и много други.

    Лидия Делирадева

    Коментиран от #24

    18:39 25.10.2025

  • 22 Oня с коня

    10 1 Отговор

    До коментар #17 от "?????":

    Така е както казваш- в Русия е Ужас и има километрични опашки за бензин,затова и Превантивно се забраняват екскурзиите за да не се изнася бълг. Гориво от Туристите в туби,Домаджани и т.н.

    18:44 25.10.2025

  • 23 ДУМАТА Е

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    ТИ ГО НАВРА У Г..О.

    18:45 25.10.2025

  • 24 Вашето мнение е доказателство че

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "това веднъж го изтриха,ама да пробам пак":

    Санкциите са с цел унищожаване на обикновения човек на неговия бит потребление живот и здраве тоест геноцид и САЩ нямат право да налагат санкции.

    Коментиран от #26

    18:45 25.10.2025

  • 25 АЛО РАДИОТОЧКАТА ЛИ Е

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "си дзън":

    ЗДРАСТИ ЗДРАСТИИИ , ДУМАТА КОЯТО Е ПА СЪМ Я ТИ ГО НАВРА У Г...О.

    18:47 25.10.2025

  • 26 пшюс-минус

    8 1 Отговор

    До коментар #24 от "Вашето мнение е доказателство че":

    Вие сте прави ,разбира се!Донякъде...Това не са санкции на САЩ,а на урсула и оная другата бяла птица,кая май се казваше...Направо си е за смях,какво са сътворили...

    18:54 25.10.2025

  • 27 Руси Филев

    3 1 Отговор
    И аз,къде ще жулкам евтина водка сега?

    19:00 25.10.2025

  • 28 Путин

    3 0 Отговор
    Не важи за Новорусия....

    19:02 25.10.2025

  • 29 Щерев

    0 0 Отговор
    таман съм у Истамбул и летя за Москва

    19:14 25.10.2025

  • 30 Изгоряха

    1 0 Отговор
    хиляди български туристи !

    19:15 25.10.2025

  • 31 !!!?

    5 3 Отговор
    Екскурзиите на Копейките до "руския мир" много приличат на тези на турците по "Възродителния процес"...!!!?

    19:19 25.10.2025

  • 32 Да ви е честита новата желязна завеса!

    3 4 Отговор
    ЕС доказа,че е фашистки концлагер!

    19:20 25.10.2025

  • 33 !!!?

    6 2 Отговор
    Язък, изгоряха копейките на Копейкин...!!!?

    19:23 25.10.2025

  • 34 Милена

    2 6 Отговор
    "Навремето СССР ни забраняваше да ходим на Запад.Знаем как приключи това - с разпада на СССР.Така ще стане и сега.
    ЕС е СССР, но далеч по-извратен и демоничен в усилията си да анихилира една цяла нация, една цяла религия, една цяла култура. Органична част от която сме и ние - не сме забравили, че не сме англосаксонци, нали?Няма по-добра реклама за Русия от бездарната цензура на античовешките, антиправославни глобалистки елитиЗабраненият плод е най-сладък. Лошата пропаганда е контра пропаганда.

    И какво иска да скрие розовата диктатура? Истината, че в Москва и Петербург е много по-красиво, чисто и спокойно от превърналите се в ислямистки и гей кочини Лондон, Париж и Берлин? Че в евроатлантическите мегаполиси кънтят химни за Аллах, кастрират деца, намушкват и ограбват туристи, докато руският свят се съхрани сред последните крепости на християнството, морала, нормалността и семейните ценности?19-и пакет санкции...19-и поред отчаян изблик на тъпоумие и озъбена психопатия...

    Москва и Петербург са също толкова Европа и цивилизация, колкото столиците на Англия, Германия, Франция и Италия. "Василий Блажени", Кремъл, Болшой театър, Третяковската галерия, Ермитажът, Петерхоф са артефакти на духовната памет и самозваните фюрерки Урсула фон дер Лайен и Кая Калас не могат да променят това.
    Всякакви инатливи рестрикции на политкорестността, всякакви забрани само покачват стойността им в исторически план. Москва не вярва на сълзи...
    Да ми пречат да пътувам, к

    Коментиран от #35

    19:23 25.10.2025

  • 35 Милена

    3 4 Отговор

    До коментар #34 от "Милена":

    Да ми пречат да пътувам, където реша? През 2025 г.? И това да се нарича "свободно, прогресивно, демократично общество", единствен цивилизационен избор за българските граждани? И според Конституцията да съм длъжен во веки веков да "принадлежа" към подобен тоталитарен рецидив?

    Какво ми предлагат - санкции до дупка, скъпи горива, убийство на лева, въоръжаване, хронична русофобия? И украинизмът да е новата ми вяра?
    Няма да стане. Това са предсмъртните гърчове на хитлеризма, изроден в либерал-анархия и реваншизъм. Той изгуби поредната световна война и сега просто отлага деня, в който ще се изправи пред трибунал...“

    Коментиран от #37

    19:24 25.10.2025

  • 36 Незнаещ

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "смях":

    Коя е тази,да не е оная Маша Алкаша,къде пие по бутилка премиум водка и говори за руската политика...

    Коментиран от #38

    19:27 25.10.2025

  • 37 !!!?

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Милена":

    Никой не ти пречи...даже можеш и паспорт да получиш от Митрофанова - чамодан, вокзал, москва !

    19:29 25.10.2025

  • 38 абе тя е,

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Незнаещ":

    Ама на бутилка премиум водка пак е по-умна от теб...А ти даже и нутишка премиум водка не можеш да си поръчаш ,поне веднъж годишно...Щото нямаш акъл,дори 3% от този на Захарова...

    19:35 25.10.2025

  • 39 Фори

    0 0 Отговор
    Българи да ходят на екскурзия в Русия като и да е, но руснаци да идват в България е недопустимо

    19:40 25.10.2025

  • 40 НИКО

    0 0 Отговор
    Е ТОВА ЛИ Е ЕВРОПЕИСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ, КОЯТО НИ ЗАБРАНЯВА, И НЕ СТАНАХА ЛИ МНОГО ЗАБРАНИТЕ, НО КОГАТО НИ УПРАВЛЯВАТ ФАШИСТИ Е ПО ЗЛЕ И ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ЗАБРАНИ, АБЕ ФАШИСТИ КОМУНИСТИ НЯМА РАЗЛИКА ЗАЩОТО БЪЛГАРИТЕ СМЕ ОВЦЕ И ЩЕ БЪДЕМ ТАКИВА ОЩЕ ДЪЛГИ ГОДИНИ

    19:40 25.10.2025

