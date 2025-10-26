Новини
Времето днес, прогноза за неделя, 26 октомври: Дъждовно и ветровито. Температурите падат с 3-4 градуса

26 Октомври, 2025 03:45, обновена 26 Октомври, 2025 03:51 515 2

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните ще са предимно от 14 до 19°, в София – около 14

Времето днес, прогноза за неделя, 26 октомври: Дъждовно и ветровито. Температурите падат с 3-4 градуса - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сутринта в югоизточните райони видимостта ще е намалена, предаде БНТ. Минималните температури ще са между 6 и 11°.

Максималните ще се понижат с 3 - 4° и ще са предимно от 14 до 19°, в София – около 14. Ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад, на места на север от планините ще бъде и временно силен.

Няма да се измъкнем от валежната обстановка и през деня. На най-много места ще вали в западните и в централните райони от страната. А в Западна България валежите ще са интензивни и значителни, очакват се и гръмотевични бури. Код жълто и оранжево са обявени, включително и в София. Над 60 л/кв.м се очакват за денонощието. Не са никак малко.

До вечерта дъжд ще завали и в източната част от страната, включително и по Черноморието. Там ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 18 и 21°. Вълнението на морето ще бъде умерено.

Облачно ще е и в планините. Главно в масивите от Западна България ще има валежи от дъжд, а в районите над 1800 - 2000 м надморска височина диагнозата ще бъде сняг. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад.

В отделни райони в Южна България се очакват значителни количества дъжд. В понеделник, след средата на деня, бързо ще ги преустановим и облачността ще се разкъса.

Температурите ще са в широки граници и с малък дневен ход, от 9 - 10° в северозападните до 19 - 20° в югоизточните райони. Във вторник ще остане ветровито, по-често облачно, отново ще превалява. Сряда и четвъртък ги пишем слънчеви, вятърът ще отслабне.

Сутрин ще е студено, в котловините с условия за слана, а в равнините - с намалена видимост. Ще се затопля с дневни температури предимно между 15 и 20°. Това е прогнозата, това е телевизията, това е положението.


