Новини
България »
Атанас Атанасов: Войната в Украйна е основният риск за националната ни сигурност

Атанас Атанасов: Войната в Украйна е основният риск за националната ни сигурност

26 Октомври, 2025 10:00 859 47

  • атанас атанасов-
  • герб-
  • бойко борисов-
  • демократична българия-
  • украйна

Според него Доналд Тръмп е опитал да посредничи за спирането на войната в Украйна, но се е провалил

Атанас Атанасов: Войната в Украйна е основният риск за националната ни сигурност - 1
Снимка: БГНЕС
News.bg News.bg

ДСБ се запозна с информацията за рисковете за националната сигурност. Основният риск за националните и геостратегическите интереси на България е войната в Украйна. Разбирам Бойко Борисов защо го е страх.

Това заяви пред БНТ лидерът на "Демократи за сила на България" и депутатът от ПП-ДБ Атанас Атанасов.

Той призова властите да защитят стратегическите обекти. Според него има риск от саботажна дейност. По думите му се наблюдава ескалация на войната в Украйна. Атанасов посочи, че идват тревожни сигнали, че руските мрежи работят агресивно в цяла Европа и извършват саботажи. Къде са българските институции в това отношение, запита той.

Депутатът подчерта, че Русия е узурпирала българска държавна собственост, намираща се на стената на язовир "Искър", захранващ столицата. Той заяви, че не знаем какво има в тези постройки, защото институциите не смеят да припарят до тях. По думите му тези имоти са обитавани от вражеска държава.

Атанасов не е изненадат от американските санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт". Според него Доналд Тръмп е опитал да посредничи за спирането на войната в Украйна, но се е провалил.

Той определи като противоконституционен Закона за насърчаване на инвестициите. По думите му се правят опити през ДАНС да се вклинят определени политически интереси в сделката за продажбата на рафинерията на "Лукойл".

ДПС Ново начало е част от мнозинството. Пеевски налага своите интереси. Правителството няма самостоятелна воля, каза още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    50 4 Отговор
    Мини кретен , но голям идиот !!! Това малоумното каза че Русия щяла да ни нападне откъм "Искъро"!!!???

    10:03 26.10.2025

  • 2 Мутата

    41 4 Отговор
    Психиатри в тази държава няма ли? Да идват и да го прибират.ще стане беля.

    10:03 26.10.2025

  • 3 Гост

    32 2 Отговор
    Кво ти пука бе!!! Такива като тебе, и ти, разбира се, ще сте първите скрили се на сушина! Всичко е организирано при вас, да му мислим ние, обикновените, дето ще сме на първата линия. Ти си лесен....

    10:03 26.10.2025

  • 4 Вътрешните проруски врагове

    10 28 Отговор
    трябва да бъдат съдени и екстрадирани с наши лодки до Севастопол. Може и с шлепове, като едно време!

    Коментиран от #9, #32

    10:03 26.10.2025

  • 5 си дзън

    6 34 Отговор
    Докато русията не се разпадне, винаги ще има риск за БГ.

    10:03 26.10.2025

  • 6 Човек

    30 2 Отговор
    А може би ти и твоята банда еничари са основната опасност за България.

    10:05 26.10.2025

  • 7 Изпитанията на ракетата "Буревестник"

    22 2 Отговор
    Изпитанията на ракетата "Буревестник" приключиха, съобщи президентът Владимир Путин.

    Изпитанията на ракетата са проведени на 21 октомври, съобщи началникът на Генералния щаб Герасимов.

    Крилатите ракети" Буревестник " с ядрена енергийна установка са уникален продукт, който никой в света няма.

    Ракетата преодоля разстояние от 14 хиляди км.и това не е границата.

    Тя беше във въздуха около 15 часа.

    Ракетата показа възможности за заобикаляне на системите за ПРО.

    Коментиран от #10

    10:06 26.10.2025

  • 8 Тоя памперс

    30 1 Отговор
    пак се размириса. Аре освободи ни от присъствието си бе доносник

    10:06 26.10.2025

  • 9 Сталин

    30 2 Отговор

    До коментар #4 от "Вътрешните проруски врагове":

    А може би вас еничарите трябва да екстрадиране в Лондон. Без това сте 1 квартал хора. Ще се нагодите с Афганистанците там.

    10:07 26.10.2025

  • 10 си дзън

    5 16 Отговор

    До коментар #7 от "Изпитанията на ракетата "Буревестник"":

    В момента текат и изпитанията на Т-99ГЗ - танк с ядрен двигател и вертикално излитане.

    Коментиран от #37

    10:08 26.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Коментатор

    24 4 Отговор
    Антибългари като теб Атанасов, сте основният риск за националната ни сигурност!!!

    Крайно време е евроатлантиците (по голямата част от управляващите и управлявалите България) да се преселите в бг затворите за дълго!!!

    Коментиран от #17

    10:12 26.10.2025

  • 13 Хаха

    21 2 Отговор
    И кво ни интересува засегнатата лична сигурност на гн.м Атанасов, изразяваща се в спиране на кранчето с центове от Козяк и Шорош...

    10:13 26.10.2025

  • 14 Войната в Украйна е ще бъде до Последния

    10 4 Отговор
    Украинец/Украинка, след това идва ред на Полша, Румъния, Молдова, България по Планът Зеленски - Мосад.
    У Т И Л И З И Р А Н Е Т О на Славянското Население на Европа по
    Плана-Зеленски-Мосад е планово, в името на Велика Германия и Четвъртият Германски Райх!!!

    10:13 26.10.2025

  • 15 глобус

    21 2 Отговор
    Атаносов,твоето жалко съществуване е заплаха за националната ни сигурност.

    10:13 26.10.2025

  • 16 Ццц

    9 1 Отговор
    Този Атанас е от любимите ми експерти. Веднъж като достигна до извод, че войната в Украйна е най-голямата заплаха за България, от самосебе си му дойде и вярното решение - да застане на страната на губещия, за да защити националната сигурност по неповторим начин. Бих гласувал за него, но не мога да се съглася със себе си.🤣

    10:15 26.10.2025

  • 17 си дзън

    4 12 Отговор

    До коментар #12 от "Коментатор":

    Крайно време е всички руснаци да бъдат изгонени от ЕС.

    Коментиран от #29

    10:15 26.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Смачканак

    12 2 Отговор
    Виж под леглото дали не се крие Путин?!

    10:17 26.10.2025

  • 20 Членството ни в лай

    10 3 Отговор
    НАТО е основният риск за националната ни сигурност и
    бедността на народа ! Хората нямат ПЪТИЩА, нямат ВОДА,
    вие несменяемите без род ници угаждате на тия хи ени.

    10:17 26.10.2025

  • 21 Дедо ви...

    9 2 Отговор
    Педя човек , лакет простотия. Избива комплексите си за малоценност и предизвиква шум около себе си с поредната простотия . Простак до простака, крадец до крадеца в това управление проклето!

    10:18 26.10.2025

  • 22 Гномя Танас и Тагаренко

    4 1 Отговор
    Заплаха за сигурността на България са такива като гномя Танас и продажни кукувици като Тагаренко

    10:22 26.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 АТАНАСОВ

    2 2 Отговор
    ТАЗИ СУТРИН ПО БНТ1 НА ВАПРОС ЗА ГОРИВАТА КОЛКО СА СТРУВАЛИ ДИЗЕЛА И БЕНЗИНА КОГАТО УПРАВЛЯВАХТЕ ВИЕ И СЕГА НЕ ПОЛУЧИХМЕ ОТГОВОР.АЗ ДА ВИ КАЖА ПРИ ПП/ДБ ЦЕНАТА БЕ 3.40 А СЕГА 2.36.ПРИ ПП/ДБ ИМАШЕ ДЕРОГАЦИЯ И ПЕТРОЛА БЕ 55$ ЗА БАРЕЛ А СЕГА НЕ Е РУСКИ И Е 65$ ЗА БАРЕЛ ЗАЩО НЕ КАЖЕШ ИСТИНАТА.

    10:24 26.10.2025

  • 25 ЗРИТЕЛ

    1 0 Отговор
    ЗАВЪРШИЛИТЕ ПЖИ СП.ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ ДА НЕ СЕ ОБАЖДАТ, ЗАЩОТО НЕ РАЗБИРАТ...

    10:24 26.10.2025

  • 26 Фейк на часа

    5 1 Отговор
    Най-голямата заплаха за националната сигурност са такива като Атанасов и Сашо Йорданов, които отдавна трябваше да ги съдят за подстрекаване към война, престъпление според НК на България с ефективна присъда между 5 до 15 години затвор. Нека да напомним нелепостите на Атанасов - 1. Обвини българските пилоти, че умишлено са повредили самолета Ф-16 2. Излъга, че GPS-a на самолета на Фон дер Лайен е заглушен от Русия. 3. Той е бил в основата на подаряването на военна техника на Украйна, което е престъпление.

    10:25 26.10.2025

  • 27 Абе

    2 0 Отговор
    Най-големият риск за националната сигурност са правоверните тъмносини евроатлантици.

    10:29 26.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Коментатор

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "си дзън":

    За ЕС незнам, но русофилите в България са 75% от населението!

    Следователно вие лгбт продажниците сте малцинство, което трябва да се съобрази с мнозинството си, както е в демократичните държави!
    Ако пък като малцинство искате да си налагате мненията над мнозинството, значи се опитвате да го играете диктатори, чрез вашите сатанопоклонни марионетки от ппдб, герб и дпс!
    А всички знаем какво става (рано или късно) с диктаторите, които работят срещу народа си!!!

    10:35 26.10.2025

  • 30 гноме,

    2 0 Отговор
    правителството на всяка държава е политически орган, който изпълнява политиките на подкрепящите го! Това правителство няма как да изпълнява ваша политика. Просто е като къпан милцюнер!

    10:35 26.10.2025

  • 31 Мунчо

    3 0 Отговор
    Основния ни риск за националната ни сигурност
    драги Йода, идва от Парламента и многото празноглавци по комисии, председатели на партии, както и умопомрачителната глиганка!

    10:37 26.10.2025

  • 32 Велислав

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Вътрешните проруски врагове":

    ДБ извън закона.Пет файтона сороски хрантутници.

    10:41 26.10.2025

  • 33 Атанасов

    3 0 Отговор
    Освен постоянно да доказва че не е у ред с кратуната друго не прави

    10:41 26.10.2025

  • 34 Абе,приемете!!!

    3 0 Отговор
    Тази особа за лечение-явно горкия е с мания за преследване

    10:43 26.10.2025

  • 35 националните и геостратегическите

    3 0 Отговор
    интереси на България въобще нямат отношение със Украйна. Това е истината хора . И всеки трябва да си отговори на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    10:45 26.10.2025

  • 36 Софиянец

    3 0 Отговор
    Този и останалите тагаренковци няма ли да ги вкарвате вече в лудницата 😂😂😂

    Докога ще им давате сцена, дайте им лекарства!

    10:45 26.10.2025

  • 37 Реалист

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "си дзън":

    Абе на тебе мозъка ти дзънка.
    Село, село....!?

    10:48 26.10.2025

  • 38 Според него има риск от саботажна

    2 0 Отговор
    дейност.....саботажна дейност на какво? Остана ли нещо за саботиране след атлантическият 35 годишен погром? А? Руснаците ли ни изпиха водата? ....смооотаняк... И само да си знае този неадекватник че нефтохимиците са хората с най достойни пенсии в България впрочем....

    10:49 26.10.2025

  • 39 Така е Танасе

    2 0 Отговор
    руските мрежи работят агресивно в цяла Европа. Крий се зад дивана че страшно става за атлантенцата ...

    10:51 26.10.2025

  • 40 Хи хи

    2 0 Отговор
    Някой знае ли дали малкия зеля е най малкия, или гнома е още по малък ?

    10:52 26.10.2025

  • 41 ХиХи

    1 0 Отговор
    Основната заплаха са геренал палет лгбт кмет и пълните еко контейнери. Зелена сделка пълни контейнери

    10:53 26.10.2025

  • 42 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор
    Основен риск България да се освободи от американско робство 😏

    10:53 26.10.2025

  • 43 Лелееее майко ....

    3 0 Отговор
    Не думай Танасе. Руснаците са минирали стената на язовир "Искър" и Митрофанова ще натисне копчето........

    10:54 26.10.2025

  • 44 Аква

    1 0 Отговор
    Язовир Искър е най- голямата заплаха за България. От дълбините на черната вода излитат едни чипове за перални, които замъгляват съзнанието на Атанасов и му причиняват неописуеми болки и страдания.

    10:55 26.10.2025

  • 45 скрийте я тая

    1 0 Отговор
    жаба бе!

    10:57 26.10.2025

  • 46 Споко бре Танасе

    1 0 Отговор
    Когато братушките смачкат Украйна няма да има риск за националната ни сигурност

    11:00 26.10.2025

  • 47 Основополагащият въпрос е

    0 0 Отговор
    Ние национална държава ли сме, че да има риск за "националната ни сигурност" Вие атлантенца в какво точно превърнахте България ? Кое ни е националното вече да ви питам? А объркани същества? Кой казва кое е "националната сигурност" ? Какво включва според теб Танасе тази национална сигурност ?

    11:07 26.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове