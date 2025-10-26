Атанас Атанасов: Войната в Украйна е основният риск за националната ни сигурност

ДСБ се запозна с информацията за рисковете за националната сигурност. Основният риск за националните и геостратегическите интереси на България е войната в Украйна. Разбирам Бойко Борисов защо го е страх.
Това заяви пред БНТ лидерът на "Демократи за сила на България" и депутатът от ПП-ДБ Атанас Атанасов.
Той призова властите да защитят стратегическите обекти. Според него има риск от саботажна дейност. По думите му се наблюдава ескалация на войната в Украйна. Атанасов посочи, че идват тревожни сигнали, че руските мрежи работят агресивно в цяла Европа и извършват саботажи. Къде са българските институции в това отношение, запита той.
Депутатът подчерта, че Русия е узурпирала българска държавна собственост, намираща се на стената на язовир "Искър", захранващ столицата. Той заяви, че не знаем какво има в тези постройки, защото институциите не смеят да припарят до тях. По думите му тези имоти са обитавани от вражеска държава.
Атанасов не е изненадат от американските санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт". Според него Доналд Тръмп е опитал да посредничи за спирането на войната в Украйна, но се е провалил.
Той определи като противоконституционен Закона за насърчаване на инвестициите. По думите му се правят опити през ДАНС да се вклинят определени политически интереси в сделката за продажбата на рафинерията на "Лукойл".
ДПС Ново начало е част от мнозинството. Пеевски налага своите интереси. Правителството няма самостоятелна воля, каза още той.
