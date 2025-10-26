Новини
Тома Биков: Мандатът ще е пълен! Няма да има радикални промени в управлението

26 Октомври, 2025 12:34

ГЕРБ е първата политическа сила и най-много от приоритетите трябва да бъдат реализирани именно от нея

Венцислав Михайлов

Партия ГЕРБ-СДС е готова с проекта за държавен бюджет и скоро той ще бъде внесен за обсъждане в пленарната зала, потвърди депутатът Тома Биков в ефира на „Събуди се“ по NOVA. Той уточни, че няма да има промени в състава на Министерския съвет, а формацията се готви за пълен управленски мандат.

„От десет месеца ние сме три коалиционни партньори, като сме се ползвали от различни подкрепи по отделни теми. През последните дни беше формулирано, че тези три партии продължават с тази коалиция. Колегите от "ДПС–Ново начало" заявиха, че ще подкрепят правителството, но няма да участват в него. Това не е някаква радикална промяна“, каза Биков.

„През последните години ГЕРБ–СДС беше третирана, особено след сглобката през 2023 г., като платформа за осъществяване на приоритети на други партии. Цялото изявление на Борисов, че изпълнява каквото Пеевски му каже, беше именно критика към тази нагласа – към идеята, че формации се опитват да изпълняват целите си чрез ГЕРБ“, посочи Биков.

Той подчерта, че ГЕРБ е първата политическа сила и най-много от приоритетите трябва да бъдат реализирани именно от нея.

Биков заяви, че не участва в преговорите за смяна на председателя на Народното събрание, но смята, че ротационният принцип може да проработи.

„Предлагаме всяка парламентарна формация да има своя кандидат за председател за срок от една година, а в четвъртата година постът може отново да бъде зает от г-жа Киселова. Идеята не е свързана с предсрочни избори или с "домовата книга". Не мисля, че председателят на парламента е позиция, която може радикално да промени конструкцията“, обясни депутатът.

По отношение на санкциите на САЩ срещу „Лукойл“, Биков коментира, че ситуацията е сложна, но държавата има готовност да реагира.

„Ударът от санкциите усложнява положението, но имаме готовност да посрещнем предизвикателството. Надявам се да не се стига до крайни ситуации. Трябва да се направи анализ доколко можем да понесем ефекта от санкциите, а ако се наложи – ще поискаме съдействие“, посочи той.

Депутатът добави, че ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на „Лукойл“.

На въпрос дали се очаква повишение на цените и дали ще има проблем с плащанията по бензиностанциите, Биков увери, че правителството е готово за реакция.

„Имаме потенциал да се справим и с този риск. Надявам се обаче да не се стигне до момент, в който гражданите да бъдат поставени пред подобни затруднения“, каза той.


