Костадин Костадинов: Подозирам ПП-ДБ като ОПГ! Турска партия заяви по БНР, че ще гласува за Румен Радев

Турска политическа организация заяви по Националното радио, че техните привържениците ще гласуват за Радев. Секретарката на Радев наложи вето и проведе консултации с АПС. Нямаме ясно разграничение от Румен Радев. Нас ни обвиняват в руска партия, но Радев даде мандата на турска партия - и няма проблем.

Това заяви пред журналисти лидерът на Възраждане Костадин Костадинов в кулоарите на Народното събрание.

От Възраждане поставяме въпроса за националната сигурност. ДАНС, Прокуратурата и МВР са превзети институции. След два месеца са изборите и се надяваме българските граждани да гледат кой какво правят. Надяваме се секретарката на Радев да ги назначи скоро, припомни партийният лидер.

Що се отнася до случая "Петрохан", Костадинов заяви, че има чадър над подобни секти. Те имат връзки с управляващите, ПП-ДБ са тумор в обществото ни, добави още той. Подозирам ПП-ДБ като организирана престъпна група, заяви лидерът на "Възраждане".