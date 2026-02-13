Костадин Костадинов: Подозирам ПП-ДБ като ОПГ! Турска партия заяви по БНР, че ще гласува за Румен Радев

Турска политическа организация заяви по Националното радио, че техните привържениците ще гласуват за Радев. Секретарката на Радев наложи вето и проведе консултации с АПС. Нямаме ясно разграничение от Румен Радев. Нас ни обвиняват в руска партия, но Радев даде мандата на турска партия - и няма проблем.
Това заяви пред журналисти лидерът на Възраждане Костадин Костадинов в кулоарите на Народното събрание.
От Възраждане поставяме въпроса за националната сигурност. ДАНС, Прокуратурата и МВР са превзети институции. След два месеца са изборите и се надяваме българските граждани да гледат кой какво правят. Надяваме се секретарката на Радев да ги назначи скоро, припомни партийният лидер.
Що се отнася до случая "Петрохан", Костадинов заяви, че има чадър над подобни секти. Те имат връзки с управляващите, ПП-ДБ са тумор в обществото ни, добави още той. Подозирам ПП-ДБ като организирана престъпна група, заяви лидерът на "Възраждане".
1 Сър Уинстън
Коментиран от #4, #10, #14
10:10 13.02.2026
2 Как се обръщаме към членове на Израждане
Коментиран от #15, #60
10:11 13.02.2026
3 Болшевик Родолюбец
10:12 13.02.2026
4 Истината
До коментар #1 от "Сър Уинстън":Човекът копае за пари.
Коментиран от #21
10:12 13.02.2026
5 Добра
10:13 13.02.2026
6 хехе
10:13 13.02.2026
7 цццц
10:14 13.02.2026
8 пи-пи ди-би еде раси
10:14 13.02.2026
9 Е и какво ?
10:14 13.02.2026
10 Кой го казва?
До коментар #1 от "Сър Уинстън":Уинстън Чърчил българомразеца лу?
Коментиран от #30
10:16 13.02.2026
11 дядото
Коментиран от #22
10:16 13.02.2026
12 Домашен любимец
10:17 13.02.2026
13 Последния Софиянец
10:17 13.02.2026
14 На всички
До коментар #1 от "Сър Уинстън":желаещи злото на Възраждане-НЯМА ДА СТАНЕ! ВЪЗРАЖДАНЕ е единствената българска партия,която защитава интересите на Българите!
Коментиран от #50
10:17 13.02.2026
15 Обърка май
До коментар #2 от "Как се обръщаме към членове на Израждане":Такова обръщение подхожда на ПП-йките от хижата на ужасите.
10:17 13.02.2026
16 Даниел Немитов
10:17 13.02.2026
17 Добре че го каза ..
10:18 13.02.2026
18 Ти да видиш
10:18 13.02.2026
19 Пламен
10:18 13.02.2026
20 Факти
10:19 13.02.2026
21 Кметът на истината
До коментар #4 от "Истината":Това пари ли са? Дал съм някъде 70-80 хиляди евро на мои хора, да "охраняват природата."..
10:19 13.02.2026
22 Хе-хе
До коментар #11 от "дядото":Също като Руди Гела оня ден! Не може да схване, че президента Йотова не е някоя калинка и се изложи яко! Тъкмо навреме, да не се объркаме и гласуваме за такива недоразумения! Росен Желязков се държи къде по отговорно! Тези само подскачат и врякат! Ивелин Михайлов в сравнение с тях е зрял политик!
10:20 13.02.2026
23 И всички руснаци
10:20 13.02.2026
24 Връщай
10:20 13.02.2026
25 цццц
10:20 13.02.2026
26 Решаващи са
10:22 13.02.2026
27 Дориана
10:23 13.02.2026
28 Реалист
Коментиран от #32
10:26 13.02.2026
29 Не гласувам
Коментиран от #41
10:26 13.02.2026
30 Сър Уинстън
До коментар #10 от "Кой го казва?":Да, същия! Много бомби по София и след това картофи. Нищо не става от тази теритотория!
Коментиран от #40, #84
10:27 13.02.2026
31 Тоя се е разболял
10:27 13.02.2026
32 цццц
До коментар #28 от "Реалист":Не отиваме при Радев , Възраждане са Сила и на избори ще го видиш това!
10:28 13.02.2026
33 Магията си вкарва автогол
10:29 13.02.2026
34 Федося пенсионерка
10:30 13.02.2026
35 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС
... УЧЕНИКА НА ЛЕНИН КОЙТО ПРИЛОЖИ НЕП И СЕ СРЕЩНА С ДЖИМИ КАРТЪР. ДА ГО ПЕРЕФРСЗИРАМ:
" НЕ Е ВАЖНО ДАЛИ КОТКАТА Е ЧЕРВЕНА ЕВРОПЕЙСКА ИЛИ АМЕРИКАНСКА , ... ВАЖНО Е ДА ИЗЛОВИ МИШКИТЕ ОТ СИК"
10:30 13.02.2026
36 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
10:30 13.02.2026
37 окаян ястреб
10:31 13.02.2026
38 МЕХМЕД АЛИ (Анкара)
.
Сега се учудвам, че г-н Радев е решил да разчита на тези хора.
10:31 13.02.2026
39 Путин
10:31 13.02.2026
40 тиририрам
До коментар #30 от "Сър Уинстън":Добре че има мандатност, дори за философи като теб!🖕
10:32 13.02.2026
41 Укрофоб
До коментар #29 от "Не гласувам":Аз пък точно за това гласувам за него.Иначе фесалофете ще окупират отново власста
10:32 13.02.2026
42 Лъжец 1 - циганска работа -Костя
Коментиран от #85
10:33 13.02.2026
43 този баш майстор
Прилича ми на една бургаска партия ,скачаше викаше,биеше и...... която изчезна
10:33 13.02.2026
44 Връщай
10:33 13.02.2026
45 Чинтулов
10:34 13.02.2026
46 Абе лицето Сидеров
10:35 13.02.2026
47 Мандаринов
10:37 13.02.2026
48 Така е
10:37 13.02.2026
49 Надушиха се
10:39 13.02.2026
50 ????
До коментар #14 от "На всички":Точно тия и мечовете са най- българските партии. Явно си сляп или умствено изостанал,какво толкова направиха за България?
10:39 13.02.2026
51 Копърфийлд
10:39 13.02.2026
52 Горещ картоФ!
10:43 13.02.2026
53 Замесен
10:44 13.02.2026
54 Пешо
10:44 13.02.2026
55 Ти си
А неговата каква трябва да е -в нея само светци и ангели небесни !
Нехаресвам когато някой се опитва да ме нанипулира и да ми вменява нещо ....
10:47 13.02.2026
56 !!!?
10:48 13.02.2026
57 Ирония
10:49 13.02.2026
58 Артилерист
Коментиран от #62
10:50 13.02.2026
59 А аз
10:51 13.02.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Връщай
10:52 13.02.2026
62 Сериозно ли
До коментар #58 от "Артилерист":Този неадекватен продажен схемаджия Костадинов ли бре, дето прави тайни задкулисни сделки с Борисов и Пеевски?
Блажени са вярващите!
10:52 13.02.2026
63 българин
Коментиран от #65
10:55 13.02.2026
64 Костадинов е неадекватен!
10:57 13.02.2026
65 Мнение
До коментар #63 от "българин":По-големи ма...умници от Костадин Костадинов, Радостин Василев, Слави Трифонов, Тошко Йорданов, Балабанов, Ивелин Михайлов и тем подобни некомпетентни случайници в политищата няма в БГ!!!
10:59 13.02.2026
66 Ирония
11:00 13.02.2026
67 Йоцо
11:01 13.02.2026
68 pyzoфилтуркофил
11:02 13.02.2026
69 Костадинов е позор!!
11:02 13.02.2026
70 Костадинов е празен популист
11:03 13.02.2026
71 Костя е въздух под налягане
11:04 13.02.2026
72 Партия Възраждане е вредна за България
11:04 13.02.2026
73 Машината за оплюване Костя Копейкин
11:05 13.02.2026
74 Костадинов е празнодумец
11:06 13.02.2026
75 Костадинов е демагог
11:07 13.02.2026
76 Фльора
Коментиран от #78
11:08 13.02.2026
77 Стига омраза!
11:08 13.02.2026
78 О дааа
До коментар #76 от "Фльора":Какво стана Костя качи ли Фрьора на парапета?
11:09 13.02.2026
79 принца от массуда
11:09 13.02.2026
80 Позор!!!
11:10 13.02.2026
81 Опраска ли я?
Коментиран от #82
11:11 13.02.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 ДАНС ут ми
11:18 13.02.2026
84 Сър
До коментар #30 от "Сър Уинстън":А замислял ли се колко по добре в София да се садят картофи ,от колкото такива политици
11:24 13.02.2026
85 Моди
До коментар #42 от "Лъжец 1 - циганска работа -Костя":Той е пакистанец
11:27 13.02.2026
86 Козел
11:34 13.02.2026
87 Болшевик Родолюбец
11:41 13.02.2026