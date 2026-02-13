Новини
Костадин Костадинов: Подозирам ПП-ДБ като ОПГ! Турска партия заяви по БНР, че ще гласува за Румен Радев

13 Февруари, 2026 10:09 1 855 87

От Възраждане поставяме въпроса за националната сигурност. ДАНС, Прокуратурата и МВР са превзети институции

Костадин Костадинов: Подозирам ПП-ДБ като ОПГ! Турска партия заяви по БНР, че ще гласува за Румен Радев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турска политическа организация заяви по Националното радио, че техните привържениците ще гласуват за Радев. Секретарката на Радев наложи вето и проведе консултации с АПС. Нямаме ясно разграничение от Румен Радев. Нас ни обвиняват в руска партия, но Радев даде мандата на турска партия - и няма проблем.

Това заяви пред журналисти лидерът на Възраждане Костадин Костадинов в кулоарите на Народното събрание.

От Възраждане поставяме въпроса за националната сигурност. ДАНС, Прокуратурата и МВР са превзети институции. След два месеца са изборите и се надяваме българските граждани да гледат кой какво правят. Надяваме се секретарката на Радев да ги назначи скоро, припомни партийният лидер.

Що се отнася до случая "Петрохан", Костадинов заяви, че има чадър над подобни секти. Те имат връзки с управляващите, ПП-ДБ са тумор в обществото ни, добави още той. Подозирам ПП-ДБ като организирана престъпна група, заяви лидерът на "Възраждане".


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сър Уинстън

    51 27 Отговор
    Коци, копаеш дъното момче!

    Коментиран от #4, #10, #14

    10:10 13.02.2026

  • 2 Как се обръщаме към членове на Израждане

    28 27 Отговор
    Уважаеми тавариши и таваришки Изроди, Изродки и малки Изродчета... вие не сте грозни, а сте различни

    Коментиран от #15, #60

    10:11 13.02.2026

  • 3 Болшевик Родолюбец

    12 27 Отговор
    Пълна победа на Румен Радев и доктор Ахмет Доган на изборните секции в Турция !!! Китай и Турция да си поделят България !!! Краварите вън !!!

    10:12 13.02.2026

  • 4 Истината

    35 16 Отговор

    До коментар #1 от "Сър Уинстън":

    Човекът копае за пари.

    Коментиран от #21

    10:12 13.02.2026

  • 5 Добра

    12 8 Отговор
    пералня са. И спират всякакви лекета

    10:13 13.02.2026

  • 6 хехе

    45 16 Отговор
    тоя бълва огън и жупел защото Радев ще му дръпне голяма част от избирателите.

    10:13 13.02.2026

  • 7 цццц

    23 34 Отговор
    Не е само Костадинов , много хора мислят така

    10:14 13.02.2026

  • 8 пи-пи ди-би еде раси

    16 17 Отговор
    ханъми

    10:14 13.02.2026

  • 9 Е и какво ?

    35 12 Отговор
    За теб и пишман патриотите ли да гласуват ? Чао и край !

    10:14 13.02.2026

  • 10 Кой го казва?

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сър Уинстън":

    Уинстън Чърчил българомразеца лу?

    Коментиран от #30

    10:16 13.02.2026

  • 11 дядото

    26 10 Отговор
    коце,нещо много те "напича" от вътре.губиш контрол над себе си и показваш истинската си същност

    Коментиран от #22

    10:16 13.02.2026

  • 12 Домашен любимец

    25 10 Отговор
    Ти по добре помисли кой ще гласува за теб и котерията ти, младеж! Не ми се преструвай на приятел на Русия, Нищоправецо! Да има чалъм да те направя за 2 дни премиер, че да видят и последните ти фенове що за чучело си! Идеалното плямпало - не отговаря за нищо, тотално некадърно за каквато и да е практична дейност, дарено с малко словесен талант да дрънчи по медиите и обслужва мафията! Патриотари, ваксинирани с ваксините на Урсула и в джобовете им дрънчат не рубли, а евроцентове!

    10:17 13.02.2026

  • 13 Последния Софиянец

    12 14 Отговор
    Петрохан е капан на чужди служби за политици педофили.В ПП и ДБ са най много.

    10:17 13.02.2026

  • 14 На всички

    9 27 Отговор

    До коментар #1 от "Сър Уинстън":

    желаещи злото на Възраждане-НЯМА ДА СТАНЕ! ВЪЗРАЖДАНЕ е единствената българска партия,която защитава интересите на Българите!

    Коментиран от #50

    10:17 13.02.2026

  • 15 Обърка май

    7 11 Отговор

    До коментар #2 от "Как се обръщаме към членове на Израждане":

    Такова обръщение подхожда на ПП-йките от хижата на ужасите.

    10:17 13.02.2026

  • 16 Даниел Немитов

    17 10 Отговор
    Една дребна и продажна душица, която е част от ОПГ на Боко вика, че ПП е ОПГ?!? Крадеца вика "Дръжте крадеца"! Те това им е на тях болката, че ПП не са ОПГ като тях!

    10:17 13.02.2026

  • 17 Добре че го каза ..

    5 1 Отговор
    Ние не го знаем всичко това и пишем от години но вие само се МЕНКАТЕ. Да ти не си чак толкова МЕНТАК все пак държиш на твои идеологии. И за това защото имаше десетки случаи за корупция на тууупа пет шест на шиша три четири къщи разни далавери стотици НЕ ИМ ВЯРВАМЕ

    10:18 13.02.2026

  • 18 Ти да видиш

    11 2 Отговор
    Коце, какво се учудваш? Нали тази едно време така го избраха със силната подкрепа на тази партия, тогава ДПС, ръководено от Доган. Нищо ново под слънцето.

    10:18 13.02.2026

  • 19 Пламен

    14 6 Отговор
    Коце , хващай етноса да гласува за теб , че копейките се преобуха с зелени чорапки .

    10:18 13.02.2026

  • 20 Факти

    15 11 Отговор
    Всички патерици на мафията хвърлят кал по ПП-ДБ...

    10:19 13.02.2026

  • 21 Кметът на истината

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "Истината":

    Това пари ли са? Дал съм някъде 70-80 хиляди евро на мои хора, да "охраняват природата."..

    10:19 13.02.2026

  • 22 Хе-хе

    15 9 Отговор

    До коментар #11 от "дядото":

    Също като Руди Гела оня ден! Не може да схване, че президента Йотова не е някоя калинка и се изложи яко! Тъкмо навреме, да не се объркаме и гласуваме за такива недоразумения! Росен Желязков се държи къде по отговорно! Тези само подскачат и врякат! Ивелин Михайлов в сравнение с тях е зрял политик!

    10:20 13.02.2026

  • 23 И всички руснаци

    11 4 Отговор
    ще се прехвърлят към Радев!

    10:20 13.02.2026

  • 24 Връщай

    13 3 Отговор
    Парите бе!

    10:20 13.02.2026

  • 25 цццц

    6 17 Отговор
    Давай Коце в теб ни е надеждата да смачкаш главата на змията.

    10:20 13.02.2026

  • 26 Решаващи са

    3 6 Отговор
    над 50 000 руски гласа!

    10:22 13.02.2026

  • 27 Дориана

    18 13 Отговор
    Костадин Костадинов и неговата партия Възраждане се превърнаха в скрита патерица на Борисов и Пеевски. Знае, че се срива надолу и желанието му да управлява България се превръща в химера, за това не му остава нищо друго освен да атакува всички свои опоненти. Не разбира, че с агресивното си безпомощно поведение отблъсква и се срива още по- надолу.

    10:23 13.02.2026

  • 28 Реалист

    11 6 Отговор
    Коцевите наивни гласоподаватели сега отиват при Фатмака и Възраждане не минава 4%...Коцето е бесен, че ще лапне много малко субсидии!

    Коментиран от #32

    10:26 13.02.2026

  • 29 Не гласувам

    8 9 Отговор
    за Костадинов,само заради подкрепата му за Путин!

    Коментиран от #41

    10:26 13.02.2026

  • 30 Сър Уинстън

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Кой го казва?":

    Да, същия! Много бомби по София и след това картофи. Нищо не става от тази теритотория!

    Коментиран от #40, #84

    10:27 13.02.2026

  • 31 Тоя се е разболял

    10 7 Отговор
    Е гати нещастника

    10:27 13.02.2026

  • 32 цццц

    6 10 Отговор

    До коментар #28 от "Реалист":

    Не отиваме при Радев , Възраждане са Сила и на избори ще го видиш това!

    10:28 13.02.2026

  • 33 Магията си вкарва автогол

    6 4 Отговор
    след опитите да бъде атакувана ппдб.

    10:29 13.02.2026

  • 34 Федося пенсионерка

    2 4 Отговор
    От Поморие съм!Ще гласувам за Радев,понеже се застъпи да ни изплащат пенсиите от българското НОИ!Путин ни ги спря,преди година!

    10:30 13.02.2026

  • 35 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС

    4 2 Отговор
    А АЗ СЪМ ПРАГМАТИК КАТО ДЪН СЯОПИН
    ... УЧЕНИКА НА ЛЕНИН КОЙТО ПРИЛОЖИ НЕП И СЕ СРЕЩНА С ДЖИМИ КАРТЪР. ДА ГО ПЕРЕФРСЗИРАМ:
    " НЕ Е ВАЖНО ДАЛИ КОТКАТА Е ЧЕРВЕНА ЕВРОПЕЙСКА ИЛИ АМЕРИКАНСКА , ... ВАЖНО Е ДА ИЗЛОВИ МИШКИТЕ ОТ СИК"

    10:30 13.02.2026

  • 36 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 4 Отговор
    Изглежда има договорса и вероятно Радев вижда възможност да използва потенциала на наивното и прицакано ДПС на още.по-прецакания Соnoл Доган, преди последния да е паткясал

    10:30 13.02.2026

  • 37 окаян ястреб

    5 4 Отговор
    Колкото и цигански колелета да прави този, все тая - стигна максимума на глупаци, които да му гласуват. От тук нататък е само надолу. Иначе си осребри добре участието в цирка.

    10:31 13.02.2026

  • 38 МЕХМЕД АЛИ (Анкара)

    5 4 Отговор
    Спомням си как на президентските избори през 2016 г. в ТУРЦИЯ, когато Радев го избираха за първи път, пред предизборните секции ДПС, а също и партията на Местан, бяха разлепили плакати на турски език, в които Румен Радев на снимка в униформа, беше определян като "душманин на турците", "изверг" и "хаирсъз".
    .
    Сега се учудвам, че г-н Радев е решил да разчита на тези хора.

    10:31 13.02.2026

  • 39 Путин

    9 6 Отговор
    Възраждане,само вдигат пушилка!Радев е моят човек!

    10:31 13.02.2026

  • 40 тиририрам

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Сър Уинстън":

    Добре че има мандатност, дори за философи като теб!🖕

    10:32 13.02.2026

  • 41 Укрофоб

    2 6 Отговор

    До коментар #29 от "Не гласувам":

    Аз пък точно за това гласувам за него.Иначе фесалофете ще окупират отново власста

    10:32 13.02.2026

  • 42 Лъжец 1 - циганска работа -Костя

    11 4 Отговор
    Костя немедлено да се екстрадира в Индия.

    Коментиран от #85

    10:33 13.02.2026

  • 43 този баш майстор

    6 4 Отговор
    Продължава да свири на една струна. До момента нищо не е направил само критикува .
    Прилича ми на една бургаска партия ,скачаше викаше,биеше и...... която изчезна

    10:33 13.02.2026

  • 44 Връщай

    5 5 Отговор
    Парите бе!

    10:33 13.02.2026

  • 45 Чинтулов

    3 0 Отговор
    Новия проект е,като малко крокодилче!

    10:34 13.02.2026

  • 46 Абе лицето Сидеров

    7 3 Отговор
    Защо не е ходил в казармата?

    10:35 13.02.2026

  • 47 Мандаринов

    2 2 Отговор
    Надявам се ,най-после да влезнем в РФ!

    10:37 13.02.2026

  • 48 Така е

    7 5 Отговор
    Костадинов е прав.

    10:37 13.02.2026

  • 49 Надушиха се

    8 3 Отговор
    Партията на Пудела, д-р Доган и мистър Боташ. Готвят се пак да ни управляват.

    10:39 13.02.2026

  • 50 ????

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "На всички":

    Точно тия и мечовете са най- българските партии. Явно си сляп или умствено изостанал,какво толкова направиха за България?

    10:39 13.02.2026

  • 51 Копърфийлд

    3 1 Отговор
    Магията на изборите!

    10:39 13.02.2026

  • 52 Горещ картоФ!

    3 4 Отговор
    Баш чадърът е бил от половината министерства на ПпДБ. ГЕРБ наследяват съществуващо положение и само наблюдават и събират информация и не се месят. Защо не се намесват- нека отговорят.

    10:43 13.02.2026

  • 53 Замесен

    2 3 Отговор
    Имам чувството, че в парламента им промиват мозъците на всички. През някаква шокова терапия минават и ги превръщат в зеленчук Забравят за какво са ги избрали хората.

    10:44 13.02.2026

  • 54 Пешо

    0 4 Отговор
    Не и от Възраждане ще гласуват за Радев.

    10:44 13.02.2026

  • 55 Ти си

    4 2 Отговор
    Коцето вече почва да се оаква. Изкара всички партии в парламента ОПГта .
    А неговата каква трябва да е -в нея само светци и ангели небесни !
    Нехаресвам когато някой се опитва да ме нанипулира и да ми вменява нещо ....

    10:47 13.02.2026

  • 56 !!!?

    4 2 Отговор
    Копейкин и Цончо са секта путинисти...явно Митрофанова е решила да ги жертва !

    10:48 13.02.2026

  • 57 Ирония

    3 4 Отговор
    И аз подозирам, че Костадинов е е таен агент на Раша и анти-българин.

    10:49 13.02.2026

  • 58 Артилерист

    5 4 Отговор
    Само Костадинов остана който не се бои и назовава нещата с истинските им имена, например, за турската партия в българския парламент.

    Коментиран от #62

    10:50 13.02.2026

  • 59 А аз

    3 3 Отговор
    А аз подозирам, че Възраждане е ОПГ заедно с Боко, Шиши и Чалгаря!!!

    10:51 13.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Връщай

    4 4 Отговор
    Парите бе!

    10:52 13.02.2026

  • 62 Сериозно ли

    3 4 Отговор

    До коментар #58 от "Артилерист":

    Този неадекватен продажен схемаджия Костадинов ли бре, дето прави тайни задкулисни сделки с Борисов и Пеевски?
    Блажени са вярващите!

    10:52 13.02.2026

  • 63 българин

    2 4 Отговор
    Петък 13, наистина носи нещастие, копейкин се появи да сипе малоумия.

    Коментиран от #65

    10:55 13.02.2026

  • 64 Костадинов е неадекватен!

    4 3 Отговор
    Такива изказвания често целят да мобилизират поддръжници, както Костадинов прави, но също така могат да разпалят разделение и страх сред обществото. Костадинов ВСЯВА СТРАХ И РАЗДЕЛЕНИЕ, това е стратегия:" РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ!!" Костадинов е ОПАСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ!!!

    10:57 13.02.2026

  • 65 Мнение

    3 3 Отговор

    До коментар #63 от "българин":

    По-големи ма...умници от Костадин Костадинов, Радостин Василев, Слави Трифонов, Тошко Йорданов, Балабанов, Ивелин Михайлов и тем подобни некомпетентни случайници в политищата няма в БГ!!!

    10:59 13.02.2026

  • 66 Ирония

    4 3 Отговор
    "Възраждане" са ТУМОР в Бъргария.

    11:00 13.02.2026

  • 67 Йоцо

    4 3 Отговор
    Подозирам "Възраждане" като ОПГ.

    11:01 13.02.2026

  • 68 pyzoфилтуркофил

    1 1 Отговор
    не са хубави тез работи

    11:02 13.02.2026

  • 69 Костадинов е позор!!

    4 3 Отговор
    Костадин Костадинов и партия Възраждане отново демонстрират политическа популистка агресия, вместо да се занимават с реални проблеми на България. Обвинения като „ПП-ДБ са тумор в обществото“ и „подозирам като ОПГ“ са не само без доказателства, но и опасни – те разпалват страх и разделение сред гражданите.

    11:02 13.02.2026

  • 70 Костадинов е празен популист

    3 5 Отговор
    Вместо да предлага конкретни политики за националната сигурност или икономическо развитие, Костадинов избира удобния сценарий на конспирации и демонизация на опоненти. Публичните му изказвания по теми като „чадър над секти“ и „превзети институции“ са пример за реторика, която цели повече да шокира и да привлича медиен интерес, отколкото да решава проблеми.

    11:03 13.02.2026

  • 71 Костя е въздух под налягане

    5 3 Отговор
    Такъв подход не е политика, а театър на страха – той отслабва доверието в институциите и подкопава демократичните процеси. България заслужава лидери, които предлагат конкретни решения, а не партийни обвинения и обидни квалификации.

    11:04 13.02.2026

  • 72 Партия Възраждане е вредна за България

    6 3 Отговор
    Възраждане с Костадинов показва, че за тях личните нападки и сензации са по-важни от истинската работа за страната. Това е сериозен сигнал за всеки гражданин – кой иска да говори за национална сигурност, ако самата ти партия разрушава общественото доверие със словесни атаки.

    11:04 13.02.2026

  • 73 Машината за оплюване Костя Копейкин

    3 3 Отговор
    Костадин Костадинов и Възраждане отново доказват, че за тях политиката е цирк на страха, а не работа за България. Обвиненията им срещу ПП-ДБ като „тумор“ и „организирана престъпна група“ са не само безпочвени, но и опасни – целят да разделят обществото и да подкопават доверието в институциите.

    11:05 13.02.2026

  • 74 Костадинов е празнодумец

    4 3 Отговор
    Вместо да представят реални решения за национална сигурност или икономика, Костадинов предпочита сензации, конспирации и лични нападки. Той говори за „чадъри над секти“ и „превзети институции“, но това е евтина театрална реторика, с която да се прави популярност, а не истинска политика.

    11:06 13.02.2026

  • 75 Костадинов е демагог

    4 3 Отговор
    Възраждане с лидера си демонстрира, че техният стил е агресивна демагогия и медийна циркаджийщина. Ако искат да говорят за национална сигурност, може би първо трябва да се научат да уважават законите и институциите, вместо да хвърлят фалшиви обвинения и да плашат хората.

    11:07 13.02.2026

  • 76 Фльора

    2 3 Отговор
    Чакам го да си направи операция за оголемняване и пак да ме покани в Гърция

    Коментиран от #78

    11:08 13.02.2026

  • 77 Стига омраза!

    5 3 Отговор
    Костадинов не предлага решения, той предлага хаос и омраза. И това е всичко, което Възраждане знае да прави. Пълни циркаджии. Платени.

    11:08 13.02.2026

  • 78 О дааа

    4 2 Отговор

    До коментар #76 от "Фльора":

    Какво стана Костя качи ли Фрьора на парапета?

    11:09 13.02.2026

  • 79 принца от массуда

    2 3 Отговор
    пеперазите веднага скочиха

    11:09 13.02.2026

  • 80 Позор!!!

    5 2 Отговор
    България заслужава истински лидери, а не циркаджии като Костадин Костадинов.

    11:10 13.02.2026

  • 81 Опраска ли я?

    4 2 Отговор
    Костя, къде ти е Фльората бре?

    Коментиран от #82

    11:11 13.02.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 ДАНС ут ми

    3 0 Отговор
    Абе ей ние ако не сме пробити ,ти трбва да си в затвора за дъъллго

    11:18 13.02.2026

  • 84 Сър

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Сър Уинстън":

    А замислял ли се колко по добре в София да се садят картофи ,от колкото такива политици

    11:24 13.02.2026

  • 85 Моди

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Лъжец 1 - циганска работа -Костя":

    Той е пакистанец

    11:27 13.02.2026

  • 86 Козел

    1 1 Отговор
    от максуда

    11:34 13.02.2026

  • 87 Болшевик Родолюбец

    0 1 Отговор
    Пълна победа на Румен Радев и доктор Ахмет Доган на изборните секции в Турция !!!! Коитай и Турция да си поделят България !!! Краварите вън !!!

    11:41 13.02.2026

