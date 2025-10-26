Новини
Земеделец в Добруджа: Бобът не успя да се опраши, а бостанът изсъхна напълно

26 Октомври, 2025 14:28 741 19

  • боб-
  • дини-
  • земеделие-
  • добруджа-
  • суша

Семейството на Георгиев използва стар кладенец, изкопан преди повече от век

Земеделец в Добруджа: Бобът не успя да се опраши, а бостанът изсъхна напълно - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Екстремната суша през 2025 година унищожи голяма част от реколтата на земеделците в Добруджа. Производителите на боб, дини и пъпеши остават без добив и предупреждават, че без промени в достъпа до вода секторът е обречен на изчезване.

Семейството на Галин Георгиев от добричкото село Опанец се занимава професионално със зеленчукопроизводство от 14 години. Днес стопанството им обхваща 40 декара, на които отглеждат дини, пъпеши, боб, чесън и лук – култури, които понасят по-сухи условия. В оранжериите им растат краставици и домати.

"Бобът не успя да се опраши, а бостанът изсъхна напълно", разказа земеделецът, цитиран от NOVA.

Семейството на Георгиев използва стар кладенец, изкопан преди повече от век. "Нашият кладенец е на 20 метра дълбочина, но мястото е скалисто и никой друг не е успявал да изкопае нов. Това ни спира да разширяваме стопанството", каза той.

Земеделецът призна, че не е получавал подпомагане по европейски програми заради сложните регулации. "Без напояване няма зеленчуци. Не можем да разчитаме само на дъждовете", категоричен е Георгиев.

Според данни на Браншовата камара "Плодове и зеленчуци", в Добруджа над 10 000 декара дини и пъпеши са напълно загубени вследствие на сушата. "Това, което се случва в момента, не е изолиран случай. Това е първият видим симптом на една по-широка, структурна криза, която ще засегне всички – не само земеделците", коментира председателят на камарата Цветан Цеков, според БТА.

Организацията отправи официално искане за среща с министъра на земеделието и храните Георги Тахов с искания за незабавна финансова помощ, краткосрочни мерки за ограничаване на щетите от сушата и изграждане на координиран подход между институциите.

Някога Добруджа е била опасана от напоителни канали, изградени още по времето на трудово-кооперативните земеделски стопанства. Днес те са разрушени. Възстановяването на напоителната инфраструктура изисква милиардни инвестиции, като според данни на "Напоителни системи" се работи по множество проекти за рехабилитация на канали и помпени станции.

Най-големият водоизточник в региона – язовир "Одринци" край град Добрич – също изпитва сериозни проблеми. Според данни от септември 2025 година, язовирът е пълен само на 6 процента от капацитета си. Експерти предупреждават, че промяната в климата се отразява на водните обеми в язовирите в областта, както и в цялата страна.

"Без промяна няма да има никакво производство – нито дребно, нито едро. Зеленчуците вече са 50-60 процента внос, скоро може да станат и повече", предупреждава Галин Георгиев.

Министерството на земеделието работи по нов закон за доставки, който има за цел да осигури справедлива цена на производителите. Същевременно е открит нов прием за европейски средства в размер на 100 милиона евро, чрез които ще бъдат рехабилитирани 46 напоителни канала.

Земеделците от Добруджа настояват достъпът до вода да бъде улеснен и процедурите за водоползване да бъдат облекчени, за да могат да планират инвестиции в своите стопанства.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    21 1 Отговор
    Важното е че сме в евреозоната и имаме банани.

    Коментиран от #14

    14:36 26.10.2025

  • 2 Гост

    1 11 Отговор
    И къв ти е проблема, бе, земеделецо? Нямаш вода. А защо си сял?

    Коментиран от #4

    14:38 26.10.2025

  • 3 Помня как изнасяхме

    17 0 Отговор
    и задоволявахме целия вътрешен пазар с качествена земеделска продукция.
    Сега произвеждаме въшки.
    …и фасони.

    14:42 26.10.2025

  • 4 Как защо?

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Той е земеделец, да подпира снега като тебе ли?

    14:43 26.10.2025

  • 5 Добруджа е сред най-сухите

    6 2 Отговор
    региони в страната. Става за пшеница, но не и за дини и пъпеши. Тези култури се гледат в пловдивско и хасковско.

    14:44 26.10.2025

  • 6 Вече не знам

    15 0 Отговор
    кое е по-лошо, лошият социализъм или хубавата демокрация…

    14:45 26.10.2025

  • 7 бай ви тикван

    6 1 Отговор
    ако искате еврофондове
    имаше ама вече няма
    молете се за дъжд и за мен
    пак да спечеля да ви до оправя

    14:47 26.10.2025

  • 8 НЕ БОЙТЕ СЕ

    5 0 Отговор
    ПОЛИТИЦИ И ВНОСИТЕЛИ ОТ ГОДИНИ НИ ОПРАШВАТ ХУБАВО.

    14:52 26.10.2025

  • 9 Ало земеделецо

    5 0 Отговор
    да беше станал полицай, там дохода ти е гарантиран

    14:57 26.10.2025

  • 10 Качалин

    2 0 Отговор
    В Киргистан добивите на боб са рекордни!

    Коментиран от #12

    15:02 26.10.2025

  • 11 Абе

    1 2 Отговор
    Ми що го не опрашихте тоа боб бе, ДГЕ.

    15:04 26.10.2025

  • 12 Абе

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Качалин":

    Ама ората там си го опрашват, не чекат друг да им свръши работата.

    15:09 26.10.2025

  • 13 бг зрънчо

    0 1 Отговор
    викайте ми пинокио

    15:16 26.10.2025

  • 14 яшаре

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    ползвайки за тапи както си свикнал

    15:20 26.10.2025

  • 15 Тома

    2 0 Отговор
    Този се е....неправилно защото боба в магазините от години е китайски.

    15:20 26.10.2025

  • 16 Анонимен

    3 0 Отговор
    Слагай фотоволтаици докато може, че след 10 години ще решат да забранят нови инсталации, за да не се конкурираш със сегашните енергийни експерти. Под тях пак може да се опитваш да гледаш зеленчуци, но по-скоро като хоби и странични доходи.

    Коментиран от #18

    15:21 26.10.2025

  • 17 Господ

    1 0 Отговор
    Не спазвате десетте ми закона, не почитате родителите си, взимате ризата и залъка на ближния, лъжете, крадете ...И сте пренаселили Земята. Суша, наводнение, пожари... ще има 7 години подред с лоши реколти, последните няколко госини са само началото. Ако не се вразумите ще са повече от 7 години.

    15:43 26.10.2025

  • 18 Весело

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Анонимен":

    Всичко ново е добре забравено старо.

    След 10 години ТЕЦ на въглища ще сменят фотоволтаиците.

    15:46 26.10.2025

  • 19 трактор

    0 0 Отговор
    Какъв земеделец е тоя бееее с 40дка хахахаха.

    15:53 26.10.2025

