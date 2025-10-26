НСИ: Над 41% е натрупаната инфлация у нас за последните пет години

Натрупаната инфлация в България за последните пет години е 41%, показват последните данни на Националния статистически институт. Информацията бе потвърдена от председателя на НСИ доц. Атанас Атанасов. Само за изминалата година цените на някои основни хранителни продукти са се повишили с повече от 20 процента.

За периода септември 2020 – септември 2025 година общото покачване на цените надхвърли 41 процента, измерено чрез индекса на потребителските цени. Годишната инфлация за септември 2025 година достигна 5,6 процента. Най-драматичното поскъпване се наблюдава при стоки от първа необходимост, които оформят ядрото на потребителската кошница.

"Най-осезаемо поскъпване през последната година се наблюдава при кафето, хляба и пресните плодове – над 20 процента," съобщи доц. Атанас Атанасов. При олиото и брашното увеличението е от порядъка на 10-15 процента, а яйцата поскъпнаха с близо 10 процента през последната една година.

На пазара в Монтана местните жители споделят своите наблюдения за нарастващите цени. Марина Ташкова, която пазарува за домакинството си, отбелязва че разходите ѝ вече са чувствително по-високи. "Кашкавалът, който купувам, беше 10 лева, а сега е левче нагоре. И това само за два месеца. До Нова година не се знае още колко ще поскъпне," сподели пред NOVA тя.

Други купувачи потвърждават тенденцията към масово поскъпване. "Като цяло абсолютно всичко е вдигнато. Няма нещо, което не е поскъпнало," казват те. Според тях в някои случаи цените са се удвоили.

Валери Кръстев, хлебопроизводител от Монтана, обясни че цената на насъщния е останала сравнително стабилна, но повишението на данъка добавена стойност до 20 процента е довело до реално поскъпване. "От началото на годината цената на хляба се качи заради данъка добавена стойност. Според мен ДДС на хляба не трябва да има, за да поддържаме нормална цена," коментира Кръстев.

Според наблюденията на КНСБ, които ежемесечно следят цените на 20 основни хранителни продукта, през последните месеци се забелязва ясна тенденция към ново покачване. "Наблюдаваме сирене, мляко, кашкавал – има покачване. Също и при пилешкото месо, а кафето се качи драстично от юни до октомври. Цените на зеленчуците извън сезона също растат," обяснява Мария Лазарова, областен координатор на КНСБ в Монтана.

Председателят на НСИ категорично отхвърли твърденията, че статистическите данни се манипулират или приглаждат с цел политически ефект. "Нито едно число не се публикува без верификация от Евростат. Редовно у нас пристигат техни мисии, които проверяват показателите за инфлация, държавен дълг и бюджетен дефицит," подчерта доц. Атанасов.

Индексът на потребителските цени се базира на около 860 стоки и услуги, подбрани така, че да отразяват реалните разходи на българските домакинства. Макар месечната инфлация да се забавя спрямо пиковете от 2022 година, ценовото равнище остава трайно високо.

Експертите прогнозират, че натрупаните над 40 процента за пет години ще продължат да оказват натиск върху доходите и потреблението, особено сред домакинствата с ниски доходи. Въпреки надеждите за стабилизиране на пазара, хората не са оптимисти за бъдещото развитие на цените.