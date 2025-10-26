Финансови рестрикции предлагат АЛДЕ заради политическите арести СНИМКИ

Временно спиране на плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост на България заради политически арести в страната предлага Алиансът на демократите и либералите в Европа (АЛДЕ). В резолюция, приета по време на конгреса на АЛДЕ, който се проведе на 24 и 25 октомври в Брюксел, се призовава да се повдигне въпросът за незаконосъобразните политически арести в България в националните парламенти на страните членки. В резолюцията се апелира финансовата мярка да бъде временна до освобождаването на всички политически затворници.

В защита на българските политически затворници застана и председателят на АЛДЕ Свеня Хан. Тя призова за действия Европейската комисия от трибуната на Европарламента. В противен случай демокрацията в България би била застрашена.

Българските делегати на европейския либерален форум бяха председателят на ПП Асен Василев, съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ Николай Денков, бившият съпредседател на ПП Кирил Петков, заместник-председателят на ПГ на ПП-ДБ Лена Бориславова, евродепутатите Никола Минчев и Христо Петров, както и координаторът на ПП за Бенелюкс Кристиян Димитров.

Снимка: Мария де Брабандере

В петък вечерта българските представители се срещнаха и с многобройни привърженици в Брюксел. В откровен разговор разясниха ситуацията около Благо Коцев и я описаха като символ на текущата криза в България.

Кирил Петков описа в какви условия живее Благо Коцев. „Той е на тъмно с един час слънчева светлина от покрива, с дървеници и още не са пуснали парното. Но това, което го държи, е че много хора го подкрепяме. Всеки от неговата камбанария трябва да направи нещо.“

Асен Василев подчерта, че напрежението в обществото расте и международните партньори заемат политическа страна. „АЛДЕ много бързо влязоха с истинска остра позиция. Те знаят кой е Пеевски – заради него ДПС беше изключена от Алианса, след 20 години членство.“