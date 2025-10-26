Новини
България »
Финансови рестрикции предлагат АЛДЕ заради политическите арести СНИМКИ

Финансови рестрикции предлагат АЛДЕ заради политическите арести СНИМКИ

26 Октомври, 2025 12:42 429 7

  • финансови рестрикции-
  • предлагат-
  • алде-
  • политически арести-
  • благомир коцев

Кирил Петков описа в какви условия живее Благо Коцев

Финансови рестрикции предлагат АЛДЕ заради политическите арести СНИМКИ - 1
Снимка: Мария де Брабандере
Мария де Брабандере Мария де Брабандере кореспондент на Факти в Белгия

Временно спиране на плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост на България заради политически арести в страната предлага Алиансът на демократите и либералите в Европа (АЛДЕ). В резолюция, приета по време на конгреса на АЛДЕ, който се проведе на 24 и 25 октомври в Брюксел, се призовава да се повдигне въпросът за незаконосъобразните политически арести в България в националните парламенти на страните членки. В резолюцията се апелира финансовата мярка да бъде временна до освобождаването на всички политически затворници.

В защита на българските политически затворници застана и председателят на АЛДЕ Свеня Хан. Тя призова за действия Европейската комисия от трибуната на Европарламента. В противен случай демокрацията в България би била застрашена.

Българските делегати на европейския либерален форум бяха председателят на ПП Асен Василев, съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ Николай Денков, бившият съпредседател на ПП Кирил Петков, заместник-председателят на ПГ на ПП-ДБ Лена Бориславова, евродепутатите Никола Минчев и Христо Петров, както и координаторът на ПП за Бенелюкс Кристиян Димитров.

Финансови рестрикции предлагат АЛДЕ заради политическите арести СНИМКИ
Снимка: Мария де Брабандере

В петък вечерта българските представители се срещнаха и с многобройни привърженици в Брюксел. В откровен разговор разясниха ситуацията около Благо Коцев и я описаха като символ на текущата криза в България.

Кирил Петков описа в какви условия живее Благо Коцев. „Той е на тъмно с един час слънчева светлина от покрива, с дървеници и още не са пуснали парното. Но това, което го държи, е че много хора го подкрепяме. Всеки от неговата камбанария трябва да направи нещо.“

Асен Василев подчерта, че напрежението в обществото расте и международните партньори заемат политическа страна. „АЛДЕ много бързо влязоха с истинска остра позиция. Те знаят кой е Пеевски – заради него ДПС беше изключена от Алианса, след 20 години членство.“


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помийна яма

    1 0 Отговор
    И една стотинка трябва да не ни дават ,защото мафията краде като за последно. А мизерийката ни е постоянна и с пари от ЕС.

    12:48 26.10.2025

  • 2 1488

    1 1 Отговор
    а тоя мушеник, убиец и заличител на следи кога ще го накажат ?

    12:48 26.10.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    1 0 Отговор
    Тиквата и Чорапа защо не са при дървениците?
    Продаде Камчия на путин!
    Хариза на путин 4 милиарда пари на населението за руската тръба!
    Резидента хариза 6 милиарда на Боташ!

    12:48 26.10.2025

  • 4 Дрът русофил

    1 1 Отговор
    Европа ни храни!
    Путин не дава рубли!

    Коментиран от #5

    12:49 26.10.2025

  • 5 Кой полезен идиот от Брюксел

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дрът русофил":

    взе това племе в ЕС и НАТО ?

    12:50 26.10.2025

  • 6 Оня с коня

    2 0 Отговор
    АЛДЕ е прекалено малобройна за да бъдат реализирани Предложенията й.Командва ЕНП,в която членува и ГЕРБ,а ББ е между най-уважаваните Лидери.

    12:51 26.10.2025

  • 7 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 0 Отговор
    БРАДАТИЯ ПРОСТОКИРО Е СЪЩО ЗА ЗАТВОР ....................

    12:54 26.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове