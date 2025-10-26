Новини
Ивайло Мирчев за „Лукойл": Първо държавата да поеме контрол, после да се смени собствеността

Ивайло Мирчев за „Лукойл“: Първо държавата да поеме контрол, после да се смени собствеността

26 Октомври, 2025

Парите за пенсионерите не са проблем на бюджета. Проблемът са милиардите, които са предвидени за крадене

Вкарването особен управител, чрез който държавата да поеме оперативен контрол над „Лукойл“ е правилното решение. Възможността за това беше приета по наше предложение преди време. Така нареченият особен управител ще контролира всичко, освен собствеността.“ Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в ефира на „Неделя 150“ по БНР и подчерта, че това трябва да бъде направено като първа стъпка, след което да последва смяна на собствеността.

„Собствеността не трябва да бъде руска. Ще направим всичко възможно Лукойл да смени собствеността си. Вместо Борисов да се моли на Тръмп и Путин за дерогация, нека веднъж да си изправи главата и да каже, че България няма нужда от тази руска собственост,“ заяви Мирчев.

Според него правителството мълчи налични ли са 90-те дневни запаси от горива, които по закон трябва да бъдат пазени. „Нашето притеснение е, че те не са налични. Затова поискахме изслушване на министрите в енергийна комисия, моментално след налагането на санкциите. Мнозинството отказа. Ще предложим изслушване в пленарна зала,“ категоричен бе Мирчев.

Съпредседателят на „Да, България“ коментира и предстоящия бюджет за 2026 г. Според него, големият въпрос е дали правителството ще успее да избегне дългова спирала и да избегне влезе в румънския сценарий. „Над 70 млн. лв. дълг се вземат всеки ден. Къде отиват тези пари, които трябва да връщат поколения? Борисов трябва да отговори на този въпрос.“

Депутатът е категоричен, че България трябва да има балансиран бюджет и че държавата трябва да спре да харчи пари, които не са наши, особено когато правителството харчи не за инвестиции и икономически растеж, а за заплати.

„Парите за пенсионерите не са проблем на бюджета. Проблемът са милиардите, които са предвидени за крадене. В бюджета за 2025 г. са предвидени 7 млрд. лв. под черта, които са разпределяни през Българската банка за развитие. Същевременно продължава раздуването на администрацията. Предложеният от нас пакет от десни мерки предвижда множество мерки за оптимизация на разходите и администрацията.“

Според Мирчев, с официалното влизане на „ДПС – Ново начало“ в управленската коалиция се затвърждава тезата на ПП-ДБ, заради която беше внесен и вотът на недоверие през септември, а именно, че България се превръща в завладяна държава, в която един човек решава какво ще се случва в всеки друг.

„За да се развива България, трябва да има справедливост. Такава в момента няма. Има много корупция. Няма нито една институция, която да работи. Вземете за пример само един сектор – здравеопазване – където голяма част от 10 млрд. лв. годишен бюджет отива в джобовете на няколко групички, но няма няколко милиона за младите лекари. Или вземете отказа на мнозинството да приеме нашите предложения частните болници да възлагат обществени поръчки за всички услуги, които се заплащат от здравната каса, за да спре държавата да плаща десетки пъти по-високи цени за лекарства,“ заяви Мирчев.


  • 1 ИМАШ ОПИТ

    10 1 Отговор
    ГУМЕНЕТКАТА И АГЕИН --Д ДЕИ

    16:40 26.10.2025

  • 2 Гориил

    13 3 Отговор
    Това ще доведе до загуба на доверие, разрушаване на връзките и влошаване на отношенията с Русия.

    16:45 26.10.2025

  • 3 Верно ли

    16 2 Отговор
    Този нискочелия и него го сърбят ръчичките да краде от рашките, ама да пита едното Шиши кво става тогава...

    16:48 26.10.2025

  • 4 Промяна

    13 2 Отговор
    Нито професия има този нито нещо някога е работил чедо на комунист лежи и получава и лъже невежите

    Коментиран от #6

    16:49 26.10.2025

  • 5 Тодор Правешки

    2 13 Отговор
    Да се отнеме собствеността на крепостните. Лукойл, Камчия, земята около язовир Искър, всичко трябва да се национализира!!!

    16:50 26.10.2025

  • 6 Копейкин Костя

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Промяна":

    Струва ми се, че описваш Станишев...

    Коментиран от #17

    16:51 26.10.2025

  • 7 Ами

    17 2 Отговор
    Щом и демократите заговориха за национализация ... Нещата не отиват на добре.
    Нали уж, частната собственост бе неприкосновенна? Пак ли ще ремонтирате конституцията?
    Или щом е руска може? А надявате ли се някой чужденец да инвестира нещо в тая държава?
    Защото аз се съмнявам някой да го направи.

    16:51 26.10.2025

  • 8 хмм

    3 1 Отговор
    Като вземат Лукойл от руснаците цената на руския петрол ще е друга.

    Коментиран от #11

    17:03 26.10.2025

  • 9 Тома

    4 2 Отговор
    Коя държава бе мирчев с главното Д ли

    17:05 26.10.2025

  • 10 Ддд

    6 0 Отговор
    Този стана "експерт" по всичко. Да каже че е наследник на др.Костов който продаде Нефтохим на Русия, под предлог че нямало други желаещи. И то без пари, защото бил имал големи дългове. А после опрости дълговете на компанията като я продаде на Руснаците.
    Сега др. Мирчев, голям борец срещу Русия го раздава.

    17:07 26.10.2025

  • 11 Ддд

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "хмм":

    Да друга ще е. Лукойл дълги години ни купуваха скъп нефт от себе си, за да ни продават скъпи горива. Добре е да се помни това.

    17:10 26.10.2025

  • 13 ежко

    6 0 Отговор
    Отворения Мирчев що не вземе да построи една рафинерия до Варна и тогава няма да се притеснява откъде ще имеме бензин!Изобщо със щмиргела и електрожена и да почва монтажа!тръбите-от нас!Ще му ги купим с кеф!

    17:15 26.10.2025

  • 14 Край

    5 1 Отговор
    Ама тия не бяха ли за пазарна икономика и частна собственост. Как така казват на какво кога и как да му се "смени собствеността".

    Коментиран от #15

    17:15 26.10.2025

  • 15 Последния Шоп

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Край":

    Ами няма как повече да се " тупа топката" - една фирма от държава ,обявила България за вражеска да има монопол в Енергетиката ни чрез и да финансира войната ..30 години не са плащали данъци в България с тарикатски схеми ...

    17:46 26.10.2025

  • 16 цавье

    1 0 Отговор
    Мирчо, прооост селяндурин, каква ти е америка на тебе бре боклук??? Щото тука е България. Америка като не иска руски нефт, това не значи че и българите не искат евтин бензин. Знаеш ли че чичо Дончо утре може да поиска да ти опъне Д-то, тогава какво ще правиш бре предател??? Ще му дадеш ли да ти провери аспуха??? Глупак със глупак, усещаш ли колко си близо до яденето на тояга от българите. Там всичките предатели дето се състезавате кой да направи Моника Люински на Дони, знаете ли какъв бой може да изядете. Слава на Господ Иисус Христос за сега ви се разминава. Но докога???

    17:47 26.10.2025

  • 17 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Копейкин Костя":

    Всичките около Мирчев и сие виж какво изобщо нещо са работили дали имат професии изобщо или лъжат и лежат в парламента за 20 к

    17:48 26.10.2025

