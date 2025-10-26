Новини
Политолози: Затварянето на „Лукойл“ ще удари бюджета, икономиката и ще взриви политическата сцена

26 Октомври, 2025 18:18 1 521 39

  • лукойл-
  • санкции-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • бойко борисов-
  • димитър ганев-
  • васил гарнизов

Никой не е готов за предсрочни избори

Политолози: Затварянето на „Лукойл“ ще удари бюджета, икономиката и ще взриви политическата сцена - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ако не успеем да договорим дерогация и „Лукойл Нефтохим Бургас“ бъде затворен, това ще има сериозно отражение върху бюджета. Това заяви в „120 минути“ по бТВ политологът Димитър Ганев и допълни, че това може да се случи в изключително неприятен за държавата момент, в който се очаква висок дефицит за следващата година.

„Това може да се отрази и върху икономическия ръст. Може да доведе и до краткосрочно повишаване на цените на горивата в страната. Ето три риска, който могат да доведат и до политически проблеми. Когато има скок в горивата, това винаги се отразява и на цените на стоките и услугите“, каза още той.

Политологът проф. Васил Гарнизов допълни, че санкциите на САЩ целят „да направят Путин по-сговорчив и да угоди на Доналд Тръмп да бъде миротворец на годината“. Според него обаче последиците могат да бъдат доста сериозни. Той даде пример с падането на цените на акциите на санкционираните компании и скока в цената на петрола.

„Миналата седмица започна с един Борисов, който се ядосваше, че министерствата са дадени на кръгове и кръгчета и завърши с обща снимка и примирие със същите кръгове кръгчета. Мисля, че и двамата (б.р. Пеевски и Борисов) бяха изненадани от това, което се случи, защото част от разговорите бяха за „Лукойл“, без да се знае, че ще попадне под американското ембарго“, посочи Гарнизов.

Ганев заяви, че резултатът от изборите в Пазарджик са били само поводът, но не и причината за напрежението между ГЕРБ и ДПС-Ново начало: „Борисов добре си дава сметката, че не комфортна ситуацията за партията в тази управленска конструкция, в която ГЕРБ носи най-голямата отговорност, а в същия момент подкрепата пада, което може да го изправи пред много големи предизвикателства в краткосрочно бъдеще. Това беше опит на Борисов да инициира разговор за промяна вътре в конструкцията“.

По думите му резултатът е минимален – постът на председателя на парламента да е на ротационен принцип. Според него няма как да се направят големи промени в тази конфигурация.

„Никой не е готов за предсрочни избори, за тази неготовност голяма роля играе фигурата на президента и фантомната му президентска партия, която загрява край резервната скамейка. Нито един от сегашните участници не е готов да отвори вратата за нова инициатива на Радев. Всички имат склонност Радев да си доизкара мандата докрай, да се пенсионира като президент, да му стихне енергията и после, ако иска – да заповяда на полето на политиката“, коментира Гарнизов.

Политолозите са категорични, че когато вътрешнополитическата ситуация у нас не е стабилна, страната ни не може да бъде надежден партньор на международната сцена.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев

    31 1 Отговор
    Нека г-н Борисов направи така, че чувалите с пачки от Хемус да се появят 😁

    Коментиран от #8, #9, #14

    18:21 26.10.2025

  • 2 Гражданин на НРБ

    18 4 Отговор
    Днес в супера ми върнаха 1 стотинка от 74-та година. Ще връщаме Народната Република.

    18:22 26.10.2025

  • 3 Шамандури

    11 1 Отговор
    кой ще го затваря?

    18:23 26.10.2025

  • 4 Хипотетично

    5 13 Отговор
    Държавен контрол върху паричните потоци на Нефтохим притежаван от Лукойл за недопускане финансиране на войната.

    18:23 26.10.2025

  • 5 Кой пъпеш

    7 0 Отговор
    го казва?

    18:23 26.10.2025

  • 6 Борисов

    9 1 Отговор
    В 0А€ съм....

    18:23 26.10.2025

  • 7 Енали лукойла на плаща данъци за бюжета

    24 1 Отговор
    Тогава как ше удари бюжета като не плаща и бъде закрит?пък и бюжета на бегето е пълна стъкмистика и измама и грабежи

    18:23 26.10.2025

  • 8 оня с питон.я

    22 2 Отговор

    До коментар #1 от "Радев":

    Най-умното, което може да направи Бойко, е да стяга вилата на някой остров. Гювеча и авантата свършват, няма работа вече тука.

    18:24 26.10.2025

  • 9 До чувалите

    1 13 Отговор

    До коментар #1 от "Радев":

    от Боташ!

    18:24 26.10.2025

  • 10 Да,бе

    15 4 Отговор
    А може би един взрив ще оправи нещата на територията...Дезинфекцията винаги помага срещу паразитите.

    18:25 26.10.2025

  • 11 Вън от ЕС!

    25 4 Отговор
    Единственият изход е да се отървем от Сатаната ЕС!

    Коментиран от #13, #17

    18:25 26.10.2025

  • 12 Арамко

    4 2 Отговор
    проявява интерес!

    18:25 26.10.2025

  • 13 Игумен

    11 0 Отговор

    До коментар #11 от "Вън от ЕС!":

    Късно е чадо!Спасявай се индивидуално!

    18:26 26.10.2025

  • 14 Първо

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Радев":

    куфарчетата с долари от Луканов да се върнат. А чувалите да ги намери тоя дето ги обяви , докато беше вътрешен министър в правителството на ПП.

    18:28 26.10.2025

  • 15 4000

    7 1 Отговор
    Първо: вероятно е хамериканците да са казали на нашите какво следва преди месеци. Тия неща ги научаваме в интернет само публиката. Ако нашите не са се подготвили, толкова си могат, ние сме си ги избрали.
    Второ: ефектът при нас е най-сетне да продават на някой (което не е лошо, за да спрат да плащат хибридките с наши пари…:).
    И понеже са много хитри, цената им падна с 1/3.

    18:29 26.10.2025

  • 16 егати падението

    6 2 Отговор
    Аааа не, ние сме у Шенген и у еврозоната. Седнали сме на масата на богатите и ще ядем с тях. Гледме бъдещето от нащшата Бузлуджа. И налагаме 20 ти пакет санкции на руснаците. У еврозоната има сичко, и нефт и газ и е без пари. Успяхме ная подле, унищожихме българския лев , не ни е нужен. Сега си взимаме кредити и всичко ни е ок. И никой да не ми говори за война. ние сме нато и нато сме ние. Всичките артисти на предната линия с винтовки и каски.

    18:30 26.10.2025

  • 17 И к’во

    5 7 Отговор

    До коментар #11 от "Вън от ЕС!":

    ще потекат реки от мед и мляко по улиците, като рашките встъпят във владение? На коя сходна страна от тяхната сфера искаш да приличаме? Горе долу големи колкото нас в блока са: Беларус, Сърбия, Киргизстан и Никарагуа. Аз поне не мога да си харесам…

    18:34 26.10.2025

  • 18 Буревестник иде с новини за малоумните

    7 2 Отговор
    Кво става със завода за барут , нали той ще ни спаси ,ще има работни места, ще станем богати. Айде сега шенген и еврозоната , да оправят работите в Балхария с ценностите.

    18:35 26.10.2025

  • 19 На кой му дреме

    10 2 Отговор
    От първи януари ни вкараха в блатото А с тази последна санкция направо ни удавиха. Има ли някой който все още си въобразява че ще успеем да изплуваме и става въпрос за целия Европейски съюз.
    Материалът в него от три години ни води към дъното а нашите тук в последните месеци ни занулиха и няма даже да усетим дъно защото потъваме.

    Коментиран от #21

    18:35 26.10.2025

  • 20 Един

    7 2 Отговор
    НЕКА!!! Глад мизери и хиперинфлация!
    Да се научи стадото да ходи да гласува и да мисли! Еврозоната ще докара брутална инфлация - заедно с намаляващото производство и потребление бюджета ще се издъни - ето ви еврозона! Ето ви евопейска солидарност! Ето ви евроатлантизъм! П Л А Щ А Й Т Е С И!

    18:36 26.10.2025

  • 21 Един

    8 1 Отговор

    До коментар #19 от "На кой му дреме":

    Колега - глупост се лекува с глад!
    За съжаление само празния стомах кара мозъка да мисли и всички тия безумци и всички тия които викат Ура и на еврото и на Европа като цяло ще изтрезнеят когато огладнеят... а глада е на прага! 68 дена преди ледения душ!

    Банките ще си върнат 20тина милиарда, които ще се изсипят на пазара - гарантирана инфлация! Ще е късмет ако не е трицифрена!
    Лукоил ако не работи не само милиард и половина приходи ще изчезнат, но горивата, които са в основа на икономиката ще скочат с 30-40% АКО ГИ ИМА!

    Чака ни Виденова зима, но по европейски!

    Коментиран от #37

    18:42 26.10.2025

  • 22 ?????

    5 1 Отговор
    Държавата да го купи Нефтохима и да се приключва с тая сапунка, кой на кого иска да го продаде и колко кинти да лапне за това.
    Ама пшките май са им къси за такова нещо.
    Само се правят на велики.

    Коментиран от #25, #26, #34

    18:44 26.10.2025

  • 23 Антон

    5 0 Отговор
    С този ликойл има някаква игра. Или боко и шиши искат да го грабнат, или някой американски фонд да го купи.
    Преди няколко дни в се сериозна чужда медия се говореше за санкциите и се казваше че били първични. Т.е. На американски компании е забранено да търгуват с руските нефто гиганти. И при вторични санкции щяло да бъде забранено и други държави да търгуват с Русия. Обаче това тук не се коментира!

    Коментиран от #33

    18:46 26.10.2025

  • 24 Ний ша Ва упрайм

    3 1 Отговор
    тоя апокалипсис дето го описват двамата ще е дело на американските слу.и и аге.ти в БГ

    18:46 26.10.2025

  • 25 Те нямат нито пишки нито топки

    7 1 Отговор

    До коментар #22 от "?????":

    Урси и розовите понита ходят в тоалетни от 5 вид и се кефят че са ги внедрили в Брюксел.

    18:48 26.10.2025

  • 26 ДрайвингПлежър

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "?????":

    Държавата е Дебелот Д - и да той иска да го купи ама верно ли искаш да му го дадеш?!!!

    Лукоил да затваря кепенци и Путин да гледа сеир! Умрели сме! На кого ще се репчим тогава?

    18:48 26.10.2025

  • 27 Нема да се плаушите

    3 1 Отговор
    Ивайло Мирчев щял да поеме "контрола" ...

    18:48 26.10.2025

  • 28 Нема да се плаушите

    3 0 Отговор
    Нефтохимиците и бензанджииите ши ги праим държавни служители....и държавата ши плауща

    18:50 26.10.2025

  • 29 Вие видяхте ли очичките

    2 2 Отговор
    на този в ляво как започнаха да се наливат в сълзи и разширяват защото вижда проблемът който професорът ми го каза до последните една-две минути и след това и той се опита да омекоти проблема но който разбрал че потъваме разбрал който не е проблема е лично негов .....

    Коментиран от #39

    18:50 26.10.2025

  • 30 Започна се признаниета лека полека,

    9 2 Отговор
    че със затварянето на Лукойл се затваря и нашата икономика до кота нула.

    18:51 26.10.2025

  • 31 Оракула от Делфи

    1 1 Отговор
    ОБРАТНО В АМЕРИКАНСКОТО ПОСОЛСТВО ЗА КОНСУЛТАЦИЙ!

    Едва ли Тръмп, ще допусне " Шиши"- Магнитския и "Чекмеджето" и Таки да "ОТКРАДНАТ " , "Нефтохим" АД.
    с прилежащи "Лукойл"- бензиностанций и милиарди активи в България !!

    18:52 26.10.2025

  • 32 Тези

    2 0 Отговор
    шмУтки и от икономика взеха да разбират!

    18:58 26.10.2025

  • 33 факт

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "Антон":

    Никой не може да купи нещо, което не се продава. Погледнете в Сърбия какво става. Бензинът стигна 3.40 лв. литъра. Сърбия е поискала да изкупи рафинерията си от руснаците, но те категорично са отказали. Кой и защо си мисли, че руснаците ще са склонни да продадат своя дял от българската рафинерия? Щом не са се съгласили да го направят за Сърбия, още по-малко ще се съгласят за България и Румъния, където рафинерията също е под руски контрол. Балканите ще се тресат от жестока инфлация в резултат на високите цени на горивата, които ще трябва да се внасят рафинирани. България имала запаси до Нова година, значи точно когато влизаме в еврозоната ще дойде не само ударът от повишените цени на всичко, но и убийствен скок на горивата, което допълнително ще повиши цените. Изходът е да водят сериозни преговори за дерогация, но това Желязков и Георг не могат да направят, никой в САЩ няма да се занимава с тях. Положението изглежда отчайващо и май единствения изход е отлагане на влизането в еврозоната. Поне единият удар е спестен.

    19:01 26.10.2025

  • 34 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "?????":

    Ще го купи ако купувача иска да продава.В Сърбия не го продава,затваря го.

    19:06 26.10.2025

  • 35 Смешник

    3 1 Отговор
    В цялата тая история може да има и нещо положително като падането на правителството на Тиквата и Шиши и излизане от еврозоната

    19:08 26.10.2025

  • 36 Т.КОЛЕВ

    0 0 Отговор
    НИКОЙ НЯМА ДА ЗАТВАРЯ ЛУКОЙЛ ОТ БЪЛГАРСКА СТРАНА НО СОБСТВЕНИЦИТЕ МОГАТ ДА ГО НАПРАВЯТ АКО НЯМАТ ПОЛЗА.

    19:09 26.10.2025

  • 37 Чукча писател

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Един":

    колеги, айде малко да четем преди да пишем. Добавената инфлация само от приемането на еврото във всичкото страни е до 0.3%. У наше село, понеже Биби, Диди и Асенчо искаха да си купят гласове, се вдигнаха пенсии (което не беше чак лошо) и заплати в държавния сектор (което е лошо без да уволниш 1/4). Таз пара се харчи и както знаем (може би), като има повече пари за същите стоки, поскъпват. Отделно, корумпета и сиви чорбаджии тупат юрганите да купуват имоти преди евраците и пак същото. Това че от чудна страна сме си организирали кочина не са ти виновни марсианците…

    19:13 26.10.2025

  • 38 Факт

    1 0 Отговор
    Вместо да се снима с кукли, Желязков да тръгва към Куала Лумпур!

    19:13 26.10.2025

  • 39 665

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Вие видяхте ли очичките":

    Некрологът Гарнизов може да е професор само по усвояване на грантове. Същият като сапунджията академик. Една утроба ги е раждала !

    19:17 26.10.2025

