Политолози: Затварянето на „Лукойл“ ще удари бюджета, икономиката и ще взриви политическата сцена

Ако не успеем да договорим дерогация и „Лукойл Нефтохим Бургас“ бъде затворен, това ще има сериозно отражение върху бюджета. Това заяви в „120 минути“ по бТВ политологът Димитър Ганев и допълни, че това може да се случи в изключително неприятен за държавата момент, в който се очаква висок дефицит за следващата година.

„Това може да се отрази и върху икономическия ръст. Може да доведе и до краткосрочно повишаване на цените на горивата в страната. Ето три риска, който могат да доведат и до политически проблеми. Когато има скок в горивата, това винаги се отразява и на цените на стоките и услугите“, каза още той.

Политологът проф. Васил Гарнизов допълни, че санкциите на САЩ целят „да направят Путин по-сговорчив и да угоди на Доналд Тръмп да бъде миротворец на годината“. Според него обаче последиците могат да бъдат доста сериозни. Той даде пример с падането на цените на акциите на санкционираните компании и скока в цената на петрола.

„Миналата седмица започна с един Борисов, който се ядосваше, че министерствата са дадени на кръгове и кръгчета и завърши с обща снимка и примирие със същите кръгове кръгчета. Мисля, че и двамата (б.р. Пеевски и Борисов) бяха изненадани от това, което се случи, защото част от разговорите бяха за „Лукойл“, без да се знае, че ще попадне под американското ембарго“, посочи Гарнизов.

Ганев заяви, че резултатът от изборите в Пазарджик са били само поводът, но не и причината за напрежението между ГЕРБ и ДПС-Ново начало: „Борисов добре си дава сметката, че не комфортна ситуацията за партията в тази управленска конструкция, в която ГЕРБ носи най-голямата отговорност, а в същия момент подкрепата пада, което може да го изправи пред много големи предизвикателства в краткосрочно бъдеще. Това беше опит на Борисов да инициира разговор за промяна вътре в конструкцията“.

По думите му резултатът е минимален – постът на председателя на парламента да е на ротационен принцип. Според него няма как да се направят големи промени в тази конфигурация.

„Никой не е готов за предсрочни избори, за тази неготовност голяма роля играе фигурата на президента и фантомната му президентска партия, която загрява край резервната скамейка. Нито един от сегашните участници не е готов да отвори вратата за нова инициатива на Радев. Всички имат склонност Радев да си доизкара мандата докрай, да се пенсионира като президент, да му стихне енергията и после, ако иска – да заповяда на полето на политиката“, коментира Гарнизов.

Политолозите са категорични, че когато вътрешнополитическата ситуация у нас не е стабилна, страната ни не може да бъде надежден партньор на международната сцена.