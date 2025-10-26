Политолози: Затварянето на „Лукойл“ ще удари бюджета, икономиката и ще взриви политическата сцена

Ако не успеем да договорим дерогация и „Лукойл Нефтохим Бургас“ бъде затворен, това ще има сериозно отражение върху бюджета. Това заяви в „120 минути“ по бТВ политологът Димитър Ганев и допълни, че това може да се случи в изключително неприятен за държавата момент, в който се очаква висок дефицит за следващата година.
„Това може да се отрази и върху икономическия ръст. Може да доведе и до краткосрочно повишаване на цените на горивата в страната. Ето три риска, който могат да доведат и до политически проблеми. Когато има скок в горивата, това винаги се отразява и на цените на стоките и услугите“, каза още той.
Политологът проф. Васил Гарнизов допълни, че санкциите на САЩ целят „да направят Путин по-сговорчив и да угоди на Доналд Тръмп да бъде миротворец на годината“. Според него обаче последиците могат да бъдат доста сериозни. Той даде пример с падането на цените на акциите на санкционираните компании и скока в цената на петрола.
„Миналата седмица започна с един Борисов, който се ядосваше, че министерствата са дадени на кръгове и кръгчета и завърши с обща снимка и примирие със същите кръгове кръгчета. Мисля, че и двамата (б.р. Пеевски и Борисов) бяха изненадани от това, което се случи, защото част от разговорите бяха за „Лукойл“, без да се знае, че ще попадне под американското ембарго“, посочи Гарнизов.
Ганев заяви, че резултатът от изборите в Пазарджик са били само поводът, но не и причината за напрежението между ГЕРБ и ДПС-Ново начало: „Борисов добре си дава сметката, че не комфортна ситуацията за партията в тази управленска конструкция, в която ГЕРБ носи най-голямата отговорност, а в същия момент подкрепата пада, което може да го изправи пред много големи предизвикателства в краткосрочно бъдеще. Това беше опит на Борисов да инициира разговор за промяна вътре в конструкцията“.
По думите му резултатът е минимален – постът на председателя на парламента да е на ротационен принцип. Според него няма как да се направят големи промени в тази конфигурация.
„Никой не е готов за предсрочни избори, за тази неготовност голяма роля играе фигурата на президента и фантомната му президентска партия, която загрява край резервната скамейка. Нито един от сегашните участници не е готов да отвори вратата за нова инициатива на Радев. Всички имат склонност Радев да си доизкара мандата докрай, да се пенсионира като президент, да му стихне енергията и после, ако иска – да заповяда на полето на политиката“, коментира Гарнизов.
Политолозите са категорични, че когато вътрешнополитическата ситуация у нас не е стабилна, страната ни не може да бъде надежден партньор на международната сцена.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радев
Коментиран от #8, #9, #14
18:21 26.10.2025
2 Гражданин на НРБ
18:22 26.10.2025
3 Шамандури
18:23 26.10.2025
4 Хипотетично
18:23 26.10.2025
5 Кой пъпеш
18:23 26.10.2025
6 Борисов
18:23 26.10.2025
7 Енали лукойла на плаща данъци за бюжета
18:23 26.10.2025
8 оня с питон.я
До коментар #1 от "Радев":Най-умното, което може да направи Бойко, е да стяга вилата на някой остров. Гювеча и авантата свършват, няма работа вече тука.
18:24 26.10.2025
9 До чувалите
До коментар #1 от "Радев":от Боташ!
18:24 26.10.2025
10 Да,бе
18:25 26.10.2025
11 Вън от ЕС!
Коментиран от #13, #17
18:25 26.10.2025
12 Арамко
18:25 26.10.2025
13 Игумен
До коментар #11 от "Вън от ЕС!":Късно е чадо!Спасявай се индивидуално!
18:26 26.10.2025
14 Първо
До коментар #1 от "Радев":куфарчетата с долари от Луканов да се върнат. А чувалите да ги намери тоя дето ги обяви , докато беше вътрешен министър в правителството на ПП.
18:28 26.10.2025
15 4000
Второ: ефектът при нас е най-сетне да продават на някой (което не е лошо, за да спрат да плащат хибридките с наши пари…:).
И понеже са много хитри, цената им падна с 1/3.
18:29 26.10.2025
16 егати падението
18:30 26.10.2025
17 И к’во
До коментар #11 от "Вън от ЕС!":ще потекат реки от мед и мляко по улиците, като рашките встъпят във владение? На коя сходна страна от тяхната сфера искаш да приличаме? Горе долу големи колкото нас в блока са: Беларус, Сърбия, Киргизстан и Никарагуа. Аз поне не мога да си харесам…
18:34 26.10.2025
18 Буревестник иде с новини за малоумните
18:35 26.10.2025
19 На кой му дреме
Материалът в него от три години ни води към дъното а нашите тук в последните месеци ни занулиха и няма даже да усетим дъно защото потъваме.
Коментиран от #21
18:35 26.10.2025
20 Един
Да се научи стадото да ходи да гласува и да мисли! Еврозоната ще докара брутална инфлация - заедно с намаляващото производство и потребление бюджета ще се издъни - ето ви еврозона! Ето ви евопейска солидарност! Ето ви евроатлантизъм! П Л А Щ А Й Т Е С И!
18:36 26.10.2025
21 Един
До коментар #19 от "На кой му дреме":Колега - глупост се лекува с глад!
За съжаление само празния стомах кара мозъка да мисли и всички тия безумци и всички тия които викат Ура и на еврото и на Европа като цяло ще изтрезнеят когато огладнеят... а глада е на прага! 68 дена преди ледения душ!
Банките ще си върнат 20тина милиарда, които ще се изсипят на пазара - гарантирана инфлация! Ще е късмет ако не е трицифрена!
Лукоил ако не работи не само милиард и половина приходи ще изчезнат, но горивата, които са в основа на икономиката ще скочат с 30-40% АКО ГИ ИМА!
Чака ни Виденова зима, но по европейски!
Коментиран от #37
18:42 26.10.2025
22 ?????
Ама пшките май са им къси за такова нещо.
Само се правят на велики.
Коментиран от #25, #26, #34
18:44 26.10.2025
23 Антон
Преди няколко дни в се сериозна чужда медия се говореше за санкциите и се казваше че били първични. Т.е. На американски компании е забранено да търгуват с руските нефто гиганти. И при вторични санкции щяло да бъде забранено и други държави да търгуват с Русия. Обаче това тук не се коментира!
Коментиран от #33
18:46 26.10.2025
24 Ний ша Ва упрайм
18:46 26.10.2025
25 Те нямат нито пишки нито топки
До коментар #22 от "?????":Урси и розовите понита ходят в тоалетни от 5 вид и се кефят че са ги внедрили в Брюксел.
18:48 26.10.2025
26 ДрайвингПлежър
До коментар #22 от "?????":Държавата е Дебелот Д - и да той иска да го купи ама верно ли искаш да му го дадеш?!!!
Лукоил да затваря кепенци и Путин да гледа сеир! Умрели сме! На кого ще се репчим тогава?
18:48 26.10.2025
27 Нема да се плаушите
18:48 26.10.2025
28 Нема да се плаушите
18:50 26.10.2025
29 Вие видяхте ли очичките
Коментиран от #39
18:50 26.10.2025
30 Започна се признаниета лека полека,
18:51 26.10.2025
31 Оракула от Делфи
Едва ли Тръмп, ще допусне " Шиши"- Магнитския и "Чекмеджето" и Таки да "ОТКРАДНАТ " , "Нефтохим" АД.
с прилежащи "Лукойл"- бензиностанций и милиарди активи в България !!
18:52 26.10.2025
32 Тези
18:58 26.10.2025
33 факт
До коментар #23 от "Антон":Никой не може да купи нещо, което не се продава. Погледнете в Сърбия какво става. Бензинът стигна 3.40 лв. литъра. Сърбия е поискала да изкупи рафинерията си от руснаците, но те категорично са отказали. Кой и защо си мисли, че руснаците ще са склонни да продадат своя дял от българската рафинерия? Щом не са се съгласили да го направят за Сърбия, още по-малко ще се съгласят за България и Румъния, където рафинерията също е под руски контрол. Балканите ще се тресат от жестока инфлация в резултат на високите цени на горивата, които ще трябва да се внасят рафинирани. България имала запаси до Нова година, значи точно когато влизаме в еврозоната ще дойде не само ударът от повишените цени на всичко, но и убийствен скок на горивата, което допълнително ще повиши цените. Изходът е да водят сериозни преговори за дерогация, но това Желязков и Георг не могат да направят, никой в САЩ няма да се занимава с тях. Положението изглежда отчайващо и май единствения изход е отлагане на влизането в еврозоната. Поне единият удар е спестен.
19:01 26.10.2025
34 Факт
До коментар #22 от "?????":Ще го купи ако купувача иска да продава.В Сърбия не го продава,затваря го.
19:06 26.10.2025
35 Смешник
19:08 26.10.2025
36 Т.КОЛЕВ
19:09 26.10.2025
37 Чукча писател
До коментар #21 от "Един":колеги, айде малко да четем преди да пишем. Добавената инфлация само от приемането на еврото във всичкото страни е до 0.3%. У наше село, понеже Биби, Диди и Асенчо искаха да си купят гласове, се вдигнаха пенсии (което не беше чак лошо) и заплати в държавния сектор (което е лошо без да уволниш 1/4). Таз пара се харчи и както знаем (може би), като има повече пари за същите стоки, поскъпват. Отделно, корумпета и сиви чорбаджии тупат юрганите да купуват имоти преди евраците и пак същото. Това че от чудна страна сме си организирали кочина не са ти виновни марсианците…
19:13 26.10.2025
38 Факт
19:13 26.10.2025
39 665
До коментар #29 от "Вие видяхте ли очичките":Некрологът Гарнизов може да е професор само по усвояване на грантове. Същият като сапунджията академик. Една утроба ги е раждала !
19:17 26.10.2025