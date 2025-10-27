Времето днес, прогноза за понеделник, 27 октомври: Застудяване. Оранжев и жълт код за дъжд в цялата страна

Дъжд и застудяване ще обхванат цялата страна през следващото денонощие, предаде БНТ. От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха оранжев и жълт код за опасно време за днес.

Оранжев код е в сила за областите Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас, където се очакват значителни количества валежи и временно интензивен дъжд. В останалата част от страната е обявен жълт код за валежи.

Очаква се валежите да бъдат най-силни в южните и източните райони, а на места да са придружени от гръмотевици. Минималните температури ще са между 6 и 11 градуса, а дневните няма да надвишават 15–17 градуса.

В планините и по високите полета дъждът ще преминава в сняг. Вятърът ще е умерен, в източните райони – временно силен, от североизток.

Синоптиците предупреждават за риск от локални наводнения в ниските части на страната. Подобрение на времето се очаква в края на седмицата, когато валежите постепенно ще отслабнат, а облачността ще се разкъса.