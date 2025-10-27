Новини
България »
Столичната община обявява нови данни за кризата с боклука

27 Октомври, 2025 08:21 684 15

  • криза-
  • боклук-
  • софия

До кризисната организация се стигна, след като две обществени поръчки за избор на сметоизвозваща фирма пропаднаха поради наличието на само един кандидат

Столичната община обявява нови данни за кризата с боклука - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След близо месец, откакто започна кризата с боклука в София, днес ще бъдат обявени нови данни за ситуацията в столицата. При последния брифинг на заместник-кмета по екология Надежда Бобчева и директора на столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов стана ясно, че сметоизвозването в районите „Красно село” и „Люлин” се извършва на 80%.

Като дълготрайно решение за двата района от Столичната община предвиждат да продължи да отговаря общинското дружество „Софекострой”. За тази цел по-рано през октомври Столичният общински съвет гласува отпускането на заем в размер на 9 милиона лева, с които да бъде закупена техника.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    2 1 Отговор
    Саламанка-какичка,занимаваща се всеки ден със салам.

    08:24 27.10.2025

  • 2 честен ционист

    5 4 Отговор
    София все повече заприлича на западнал руски едномилионик от сорта на Самара и Саратов, с тая ралика, че в Русия вали сняг и като натрупа, не се виждат планините от боклуци по улиците.

    08:25 27.10.2025

  • 3 бай Бай

    0 0 Отговор
    Ето на, можело и без голямото дЪ да се движи нещо.
    За хората.
    Важното е на каква цена....

    08:27 27.10.2025

  • 4 глоги

    1 0 Отговор
    заместник-кметИЦАТА по екология- Надежда Бобчева-Грахчева

    08:28 27.10.2025

  • 5 шишарка нашишкана

    4 0 Отговор
    Кризата с блакука нема свършване у Софията.

    08:29 27.10.2025

  • 6 Трол

    3 0 Отговор
    Ситуацията е напълно под контрол, млади ентусиазирани граждани качват боклука на велосипеди и тротинетки, и го извозват до други квартали. Междувременно звучи бодра песен.

    08:31 27.10.2025

  • 7 Иванчо I-ви

    3 1 Отговор
    Изкуствено създадена криза. Накрая познайте кой ще я реши и ще се пъчи пред камерите да казва "Аз реших проблема на София"... Този филм вече го гледахме преди години. Същият цирк лека полека набира сила и във Варна. Мисля че трябва да си изхвърляме боклука пред офиса на сметопочистващата фирма. Тогава набързо ще намерят ресурс и начин за почиствне.

    Коментиран от #12

    08:31 27.10.2025

  • 8 Нека

    6 1 Отговор
    първо свалим Укро-знамето от СОС - а и кризата ще се оправи !

    08:31 27.10.2025

  • 9 За боклука в държавата

    2 0 Отговор
    Ст. община повече прилича на хранилка за птици (от врабчета до хищни). Нямаше да е лошо да можехме да си върнем общината на хората и за хората, но модата в останките от държава е повсеместна. Като приключат правилните, ще дойдат други гладни. Съдбата на Ганя е да изхранва от труда си. Докато има глупаци ще се гребе с голямата лопата. След това просто ще премахнат от уравнението Ганя, защото ще пречи.

    08:40 27.10.2025

  • 10 гост

    3 0 Отговор
    ама НИЩО не се прави с боклука…Бели Брези сме АД..кога ли тежко ПТП ще стане заради боклуци и по улици и булеварди…тротоари заринати..а сега и с дъждовете всичко е разкиснато .. гето!!!

    08:42 27.10.2025

  • 11 така е

    2 0 Отговор
    Когато сметоизвозването и снегопочистването се изпълняват от общинско дружество, общината ще формира печалба и ще има пари да не гаси уличното осветление посред нощ за да спести някой лев за ток и да си вдигне заплатите на общинските служители. Крайно време е общините да престанат да играят ролята на разпределител на държавни пари в частни ръце.

    08:49 27.10.2025

  • 12 честен ционист

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Иванчо I-ви":

    Вова ще реши всичките наболели проблеми. Вие само учете руски.

    Коментиран от #13

    08:50 27.10.2025

  • 13 Конечно

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "честен ционист":

    В русийката вече затварят в затвора ако се оплакваш от липсата на бензин, ток, парно или вода. Така решава проблемите вовата.

    08:52 27.10.2025

  • 14 Както казваше баба

    3 0 Отговор
    Кметове сме избрали на рамо да си ги носиме.

    08:55 27.10.2025

  • 15 браво на столична община

    1 1 Отговор
    прибират боклука . първите 4-5 седмици беше без прибиране . седеше . вечно оплакващите се красноселци доста се поомирисаха . то и боклука на всеки е различен . на едни смърди и овонява 2 пресечки . то 2 от 3 не се къпят и не подържат хигиена . много са свръх бедни и стари . та се омириса всичко . гълъбите цапат коли и балкони . трошките одимяват . трамваите са шумни . сега зимата транспорта ще закъснява . има задръствания . никой не пали кофите . преди на всеки месец и половина гореше някоя кофа .

    09:04 27.10.2025

