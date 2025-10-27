Столичната община обявява нови данни за кризата с боклука

След близо месец, откакто започна кризата с боклука в София, днес ще бъдат обявени нови данни за ситуацията в столицата. При последния брифинг на заместник-кмета по екология Надежда Бобчева и директора на столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов стана ясно, че сметоизвозването в районите „Красно село” и „Люлин” се извършва на 80%.
До кризисната организация се стигна, след като две обществени поръчки за избор на сметоизвозваща фирма пропаднаха поради наличието на само един кандидат, който обяви значително по-високи цени за услугата спрямо досегашните.
Като дълготрайно решение за двата района от Столичната община предвиждат да продължи да отговаря общинското дружество „Софекострой”. За тази цел по-рано през октомври Столичният общински съвет гласува отпускането на заем в размер на 9 милиона лева, с които да бъде закупена техника.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бушприт
08:24 27.10.2025
2 честен ционист
08:25 27.10.2025
3 бай Бай
За хората.
Важното е на каква цена....
08:27 27.10.2025
4 глоги
08:28 27.10.2025
5 шишарка нашишкана
08:29 27.10.2025
6 Трол
08:31 27.10.2025
7 Иванчо I-ви
Коментиран от #12
08:31 27.10.2025
8 Нека
08:31 27.10.2025
9 За боклука в държавата
08:40 27.10.2025
10 гост
08:42 27.10.2025
11 така е
08:49 27.10.2025
12 честен ционист
До коментар #7 от "Иванчо I-ви":Вова ще реши всичките наболели проблеми. Вие само учете руски.
Коментиран от #13
08:50 27.10.2025
13 Конечно
До коментар #12 от "честен ционист":В русийката вече затварят в затвора ако се оплакваш от липсата на бензин, ток, парно или вода. Така решава проблемите вовата.
08:52 27.10.2025
14 Както казваше баба
08:55 27.10.2025
15 браво на столична община
09:04 27.10.2025