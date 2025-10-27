Наводнение спря четири трамвайни линии

Трамвайни линии 20, 21, 22 и 23 в момента не изпълняват курсове. Пуснати са автобуси за пътуващите.
Причината е сериозно наводнение по бул. „Асен Йорданов“ преди „Шипченски проход“. Аварийните екипи и пожарната работят на място.
Заместващи автобуси за пътуващите се движат по маршрут:
Автостанция „Изток“ - „Подуяне“;
Депо „Искър“ - „Гео Милев“.
1 хе хе
09:15 27.10.2025
2 герап
09:17 27.10.2025
3 Вввввв
Коментиран от #6
09:19 27.10.2025
4 Така е
09:22 27.10.2025
5 потоп като на елените
09:22 27.10.2025
6 верно е
До коментар #3 от "Вввввв":Клоаката я направихте пришълците дето си плащате данъците по родните места, а цапате София.
Коментиран от #13
09:22 27.10.2025
7 Гражданин
09:23 27.10.2025
8 изпълнителя на ремонта на този път
09:23 27.10.2025
9 и това е обикновен дъжд
09:25 27.10.2025
10 Всичко
09:28 27.10.2025
11 Да питам
09:28 27.10.2025
12 Васко Ухото
Кой открадна парите за канализацията!
09:32 27.10.2025
13 Ввввв
До коментар #6 от "верно е":София я направиха клоака тези от НС, МС и разните му тунеядци на високи постове.
Коментиран от #15
09:33 27.10.2025
14 Боцмана
09:34 27.10.2025
15 верно е
До коментар #13 от "Ввввв":Те нали гореспоменатите всичките са кореняци софиянци. Не ли?
09:34 27.10.2025
16 Добреее
09:35 27.10.2025
17 Ухото съм
09:41 27.10.2025
18 добре де
09:43 27.10.2025
19 Парички
- Парички за комунистически главички!
09:46 27.10.2025
20 да питам
09:53 27.10.2025