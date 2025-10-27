Новини
Наводнение спря четири трамвайни линии

Наводнение спря четири трамвайни линии

27 Октомври, 2025 09:14

Пуснати са автобуси за пътуващите

Трамвайни линии 20, 21, 22 и 23 в момента не изпълняват курсове. Пуснати са автобуси за пътуващите.

Причината е сериозно наводнение по бул. „Асен Йорданов“ преди „Шипченски проход“. Аварийните екипи и пожарната работят на място.

Заместващи автобуси за пътуващите се движат по маршрут:

Автостанция „Изток“ - „Подуяне“;

Депо „Искър“ - „Гео Милев“.


  • 1 хе хе

    25 0 Отговор
    Една година му правиха ремонт, ама канализацията е само на книга.

    09:15 27.10.2025

  • 2 герап

    19 0 Отговор
    Източно поддуване.Там,в ниското пътят няма ли отводнителни шахти с канали? И някой чисти ли ги изобщо?

    09:17 27.10.2025

  • 3 Вввввв

    23 4 Отговор
    София стана една клоака.

    Коментиран от #6

    09:19 27.10.2025

  • 4 Така е

    18 2 Отговор
    в клуба на богатите, Разкош и комфорт.

    09:22 27.10.2025

  • 5 потоп като на елените

    13 0 Отговор
    някой е строил в дерето на реката . преди седмица казаха че и към витоша има застроявания в деретата . ще има вода за пожарите . може да гребат тук от потопа и да хвърлят в попресъхналите язовири . да ги попълнят . на хартия са много . но е нужно където има хора и ниви да има . а не да има по 7-8 на едно място а на 5 места да няма .

    09:22 27.10.2025

  • 6 верно е

    14 6 Отговор

    До коментар #3 от "Вввввв":

    Клоаката я направихте пришълците дето си плащате данъците по родните места, а цапате София.

    Коментиран от #13

    09:22 27.10.2025

  • 7 Гражданин

    17 0 Отговор
    ПРИЧИНАТА не са валежите, а НЕПОЧИСТЕНИТЕ ШАХТИ! Цяла София е в отвратително състояние - изпочупени тротоари, дупки по улиците, кофи, преливащи от боклук и като капак - от чешмите тече вода с бактерии според изследване на СУ и активни потребители. Така нар. Комисия за защита на потребителите мълчи. Мълчат и всички отговорни институции. ЗАЩО ВОДАТА НЕ СЕ ХЛОРИРА? Как се нарича това? ДОКОГА ЩЕ ТЪРПИМ, а и ще плащаме данъци, вода, която не може да ползваме пълноценно?!

    09:23 27.10.2025

  • 8 изпълнителя на ремонта на този път

    13 0 Отговор
    да се провеси на въже от този мост. Докато изсъхне гьола под него.

    09:23 27.10.2025

  • 9 и това е обикновен дъжд

    18 0 Отговор
    представете си какво ще стане със София в един порой.

    09:25 27.10.2025

  • 10 Всичко

    11 2 Отговор
    е външно лустро , а иначе истинска катастрофа и заграбени милиарди ! Юрданка депутат , дясната ѝ ръка беше , а сега за пискюл - министър ! Мазния алчен селяндур !

    09:28 27.10.2025

  • 11 Да питам

    8 1 Отговор
    А къде е комунистическия кмет на София?

    09:28 27.10.2025

  • 12 Васко Ухото

    12 0 Отговор
    Ще правим ли ремонт на ремонта, че се окакахте? Неможачи!
    Кой открадна парите за канализацията!

    09:32 27.10.2025

  • 13 Ввввв

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "верно е":

    София я направиха клоака тези от НС, МС и разните му тунеядци на високи постове.

    Коментиран от #15

    09:33 27.10.2025

  • 14 Боцмана

    4 0 Отговор
    Още малко да се напълни и изкарвам каяка.

    09:34 27.10.2025

  • 15 верно е

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ввввв":

    Те нали гореспоменатите всичките са кореняци софиянци. Не ли?

    09:34 27.10.2025

  • 16 Добреее

    8 1 Отговор
    Точно на това място му правиха ремонт и го пуснаха преди половин година. Преди ремонта там не е ставало наводнение в последните 10 г.. Познайте какво са направили. Ганю толкова си може. А Ганювица е изключително нетолерантен, нахален и неграмотен шофьор.

    09:35 27.10.2025

  • 17 Ухото съм

    2 0 Отговор
    Пеевски ми е виновен.

    09:41 27.10.2025

  • 18 добре де

    3 0 Отговор
    Къде е кмета на София? Или гражданите сега да си купим цистерни и да започнем да си отводняваме езерото на пътя?

    09:43 27.10.2025

  • 19 Парички

    2 0 Отговор
    Ето каква е истината за локвите:
    - Парички за комунистически главички!

    09:46 27.10.2025

  • 20 да питам

    0 0 Отговор
    В Слатина има ли изобщо някъде канализация? Този не е единствения наводнен път.

    09:53 27.10.2025

