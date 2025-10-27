Анализатор: Предсрочните избори чукат на вратата

"Няма изненада в решението на БСП. Наталия Киселова беше дадена курбан, за да се удовлетвори гнева на Борисов". Това каза пред БНР Теодор Славев, старши анализатор в Българския институт за правни инициативи, след като Националният съвет на БСП официално прие предложението на ГЕРБ за ротационно председателство на парламента.

"Но това ми се струва като да дадеш кон за кокошка, защото Наталия Киселова е потенциален кандидат за министър-председател при едни предсрочни избори, каквито със сигурност ще има".

Славев все пак отчете, че би било шок, ако държавата беше тласната към предсрочни избори, "когато сме на ръба на приемането на бюджета и на влизане в еврозоната".

"Но това правителство трудно намира легитимационен фактор да продължи".

Дълбоко се съмнявам, че ще има следваща ротация, след като НС избере Рая Назарян, заяви политологът в предаването "Преди всички".

"Доверието в малките партии в коалицията е драстично надолу, те играят последен танц с властта и си дават сметка за това. Опитват се да го удължат колкото се може повече".

Славев обясни дали все още съществува риск от политически трусове.

"Напрежението приключи след другарската снимка на Борисов и Пеевски от НС, но мини ще избухват".

Политологът очаква напрежение, когато започне кампанията за президентските избори.

Предсрочните избори чукат на вратата, обобщи той.

"Много трудно правителството успява да осъществява политики. Дори на ежедневни неща трудно реагират. Обществото ще търси други политически формати".