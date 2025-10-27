Новини
Анализатор: Предсрочните избори чукат на вратата

27 Октомври, 2025 09:37 694 7

  • теодор славев-
  • наталия киселова-
  • рая назарян

Съмнявам се, че ще има следваща ротация, след като НС избере Рая Назарян за председател, каза Теодор Славев

Анализатор: Предсрочните избори чукат на вратата - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Няма изненада в решението на БСП. Наталия Киселова беше дадена курбан, за да се удовлетвори гнева на Борисов". Това каза пред БНР Теодор Славев, старши анализатор в Българския институт за правни инициативи, след като Националният съвет на БСП официално прие предложението на ГЕРБ за ротационно председателство на парламента.

"Но това ми се струва като да дадеш кон за кокошка, защото Наталия Киселова е потенциален кандидат за министър-председател при едни предсрочни избори, каквито със сигурност ще има".

Славев все пак отчете, че би било шок, ако държавата беше тласната към предсрочни избори, "когато сме на ръба на приемането на бюджета и на влизане в еврозоната".

"Но това правителство трудно намира легитимационен фактор да продължи".

Дълбоко се съмнявам, че ще има следваща ротация, след като НС избере Рая Назарян, заяви политологът в предаването "Преди всички".

"Доверието в малките партии в коалицията е драстично надолу, те играят последен танц с властта и си дават сметка за това. Опитват се да го удължат колкото се може повече".

Славев обясни дали все още съществува риск от политически трусове.

"Напрежението приключи след другарската снимка на Борисов и Пеевски от НС, но мини ще избухват".

Политологът очаква напрежение, когато започне кампанията за президентските избори.

Предсрочните избори чукат на вратата, обобщи той.

"Много трудно правителството успява да осъществява политики. Дори на ежедневни неща трудно реагират. Обществото ще търси други политически формати".


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 надупян

    2 4 Отговор
    първо ме чукат в зайчарника, за изборите не знам

    09:43 27.10.2025

  • 2 Аналибичатор

    5 4 Отговор
    Даа, на Рая толкова са и чукали на вратата, че от еднокрила е станала двукрил портал!

    09:43 27.10.2025

  • 3 КЪВ КУРБАН БЕ ТЪПУНЕ

    6 1 Отговор
    ТЯ ИЗОБЩО НЕ СТАВА ЗА ПАРЛАМЕНТА.ДА ОДИ НЕКЪДЕ ЧИСТАЧКА,ТЕЖКА КОМПЛЕКСАРКА.

    09:44 27.10.2025

  • 4 честен ционист

    1 1 Отговор
    Она сладка, как виноград,
    И горда, как Арарат.
    Убивает её взгляд,
    Вай вай вай.

    09:46 27.10.2025

  • 5 Ура,,Ура

    7 1 Отговор
    Шишкото не иска да слага свой министри в управлението, за да не носи никаква отговорност за предстоящи проблеми в държавата. Прехвърля всичко на другия шишко, който пък от своя страна съответно ще прехвърли вината на двете малки обречени на изчезване патерици. Ако искат да останат поне с малко морал патериците трябва да напуснат управлението сега, независимо от еврозоната и еврото.

    09:50 27.10.2025

  • 6 Оракула от Делфи

    4 0 Отговор
    За баламите избиратели няма никакво значение , дали премиер ще е Рая или Киселова,
    и двете са "сламени чучела" за плашене на пилците посред жътва!
    "Машиниста" си кара влака , и в "Чекмеджето" е същински рай!!!

    09:50 27.10.2025

  • 7 жаесд

    3 0 Отговор
    От всички българи в България, ГЕРБ лъжливи и крадливи цигани за председател на народното събрание Назаренка ще сложат защото е много близка на циганина Винету от Банкя??? То българи няма в управлението, само някакви безродници.

    09:53 27.10.2025

