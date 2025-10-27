Новини
Съдебната власт иска 1 млрд. евро бюджет

Съдебната власт иска 1 млрд. евро бюджет

27 Октомври, 2025 10:56

Най-големи са разходите за персонал. За 2026 г. са заложени 836 647 400 евро, като за заплати са 622 274 100 евро

Мария Атанасова

Висшият съдебен съвет иска бюджетът на съдебната власт за следващата година да бъде 996 193 700 евро. Прогнозата за 2027 г. е 1 043 693 100 евро, а за 2028 г. - 1 142 052 700 евро. Висшият съдебен съвет внася в парламента свой вариант на бюджета, но по правило депутатите гласуват варианта на финансовото министерство.

В проекта за догодина се предвижда 18-процентен ръст на заплатите на магистратите и служителите, пише "Лекс". Процентът на увеличение е изчислен въз основа на модел на динамиката на измененията в размера на средната работна заплата в бюджетната сфера през последните години, се разбра на заседанието на Пленума на ВСС, на което беше приет проектът. От Министерството на финансите са поискали да не се залага увеличение на заплатите заради препоръките на Международния валутен фонд да се ограничи ръстът на разходите за заплати в публичния сектор.

Законът за съдебната власт обаче обвързва най-ниската магистратска заплата - на младшите съдии, прокурори и следователи, с удвоената средномесечна заплата на заетите лица в бюджетната сфера съгласно данните на Националния статистически институт.

Най-големи са разходите за персонал. За 2026 г. са заложени 836 647 400 евро, като за заплати са 622 274 100 евро. ВСС залага 61 355 000 евро собствени приходи.

В съдебния бюджет за 2025 г. Народното събрание гласува 150 млн. лева приходи от съдебни такси. Това е с 50% повече от предходните години. Кадровиците определят тази сума като непосилна и затова предвиждат по-малка за догодина, както и за следващите 2 години.

В проектобюджета са заложени 42 439 500 евро за допълнителни възнаграждения за натовареност. От тях 2 301 600 евро са за Върховния касационен съд, 2 296 900 евро за Върховния административен съд, 18 695 800 евро за съдилищата и 19 145 200 евро за прокуратурата.

Предвидени са 5 828 660 евро за заплати за нови 152 щата, които предстои да бъдат открити. "Вероятно аргументи за нужда от повече магистрати и служители в определени звена има, но защо това не става за сметка на закриване и преместване на бройки от по-слабо натоварени звена. Освен това системата (към август) поддържа 716 незаети щатни бройки. Междувременно според последните данни на Европейската комисия за ефективност на правосъдието (CEPEJ) след Латвия страната ни е с най-голям брой прокурори спрямо населението в ЕС. По отношение на администрацията в прокуратурата сме първи и то не само в ЕС, но сред всички държави членки на Съвета на Европа. България е на пето място както по брой съдии на 100 000 души, така и по отношение на съдебната администрация", се казва в анализ по темата за съдебния бюджет на Института за пазарна икономика.

Разходите за заплати в съдебната власт от 2022-а насам са скочили двойно. Според отчета за изпълнение на бюджета към август средната месечна заплата на магистрат достига 8731 лева, а на служителите - 3117 лева.

Финансовата стабилност на магистратите е неотделима част от гаранциите за независимост на съдебната власт, подчертават от ИПИ. Но сочат, че запазването на механизма за 2% клас прослужено време заедно с увеличаване на възнагражденията при повишение в ранг и длъжност, както и други заслуги, изглежда най-малкото проблематично. Също така е порочна практиката бюджетът да се прави на база щатни бройки, а после спестеното от незаети бройки за се разпределя като бонуси.

За капиталови разходи са предвидени 72 347 200 евро за 2026 г., 40 639 100 евро за 2027 г. и 31 724 700 евро за 2028 г.


България
  • 1 Един

    43 0 Отговор
    Намалете им заплатите и уволнете половината!

    И без това правосъдие няма! Тва е като да плащаме за вакуум! Дебелото Д да им плаща!

    Коментиран от #26

    11:01 27.10.2025

  • 2 Даниел

    34 0 Отговор
    Тези нормални ли са?
    Покажете бюджетите на другите държави членки за съпоставяне,моля!

    11:03 27.10.2025

  • 3 Изедниците

    32 0 Отговор
    Дано им преседнат на тези некадърници. Заради тази т. н. "съдебна власт" и техния ВСС сме на това дередже - последни по всички показатели в ЕС. Те са срам и позор за всяко цивилизовано общество, а заплатите им по 24 хиляди лева??! Срам и за народа, защото търпим това унижение, но което ни подлага тази власт.

    11:05 27.10.2025

  • 4 СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

    27 0 Отговор
    ИСКА СЪД ----НАРОДЕН

    11:07 27.10.2025

  • 5 Сесесере

    21 0 Отговор
    Много милиони, зави ми се свят!

    11:07 27.10.2025

  • 6 ОФчЯря

    23 0 Отговор
    Така е когато оФсете блеят ,вълците ги Апът

    11:07 27.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Трол

    18 0 Отговор
    За тези пари може да се закупи още една ескадрила Ф-16 и ще е много по-сполучлива инвестиция.

    11:08 27.10.2025

  • 9 няма нужда

    24 0 Отговор
    закривай, те са всички милионери от разни брокери на правосъдие като Пепи Еврото и Мартин Нотариуса

    11:08 27.10.2025

  • 10 уволнение

    21 0 Отговор
    Отврат.
    Пошлост

    11:09 27.10.2025

  • 11 без коментар

    17 0 Отговор
    Моляяяяяяяяяяяяяяяяя... безпарадонно отношение... как не ги е срам!

    11:10 27.10.2025

  • 12 Ааа

    18 0 Отговор
    Ко правим с рушветите ,за тях има ли граница или кой колко даде

    11:10 27.10.2025

  • 13 след като искат огромни заплати

    14 0 Отговор
    моментално, намаляване на персонала до 30 %

    11:11 27.10.2025

  • 14 Счетоводителя

    11 0 Отговор
    Интересни числа

    11:13 27.10.2025

  • 15 бит пазар е тази държава

    10 0 Отговор
    без срам, без покой, само смучат кърлежите от нас

    11:13 27.10.2025

  • 16 Големи

    11 0 Отговор
    Гладници дъртаци такива мандалинчевци на заплата и пенсия докато ги извози катафалката

    Коментиран от #32

    11:13 27.10.2025

  • 17 Важното е

    7 0 Отговор
    Да има статии за войната ,троловете да се джавкат ,и да не се обръща внимание на крадИнето

    11:13 27.10.2025

  • 18 Няма бира

    4 0 Отговор
    Как да не ти се прииска да с плащаш данъците

    11:14 27.10.2025

  • 19 Всички да се махат

    11 0 Отговор
    ОТ ТАМ ТРЯБВА ДА СЕ ТРЪГНЕ!

    11:14 27.10.2025

  • 20 Иван Грозни

    10 0 Отговор
    Тия лентяи нищо праведно не правят, а на това отгоре и брутално нагли.

    11:17 27.10.2025

  • 21 факт

    8 0 Отговор
    Колкото повече правосъдието се отдалечава от справедливостта, колкото по.безумни решения постановяват съдилищата, толкова по-алчни, безпардонни и исамозабравени стават съдиите. И защо да не са? Кой ги проверява? Кой ги пита как ги вземат тези решения, след като от фактите по делата се прави точно обратен извод? Кой ги санкционира за поведението им в съдебната зала и извън нея? Кой им проверява декларациите и ги кара да дават обяснения за необяснимото си забогатяване? Делата стават все по-скъпи, вещите лица лъжат като за последно. Съдиите масово са неграмотни. И на фона на всичко това искат още и още пари. Ами ще даваме, какво да правим? Ще им даваме, за да ни мачкат и разтакават с години по съдилищата като маймуни. И ще чакаме Всевишния да си свърши работата, защото за съдии като нашите в светото писание има специални текстове.

    11:18 27.10.2025

  • 22 Гигантска

    10 1 Отговор
    наглост и гьонсуратлък .

    11:19 27.10.2025

  • 23 Баба Яга

    9 0 Отговор
    Всичко може да искат тия хрантутници и корпумпета. Нито стотинка повече. Напротив - намаляване на парите освен в затворите!

    11:19 27.10.2025

  • 24 чета и не вярвам

    10 0 Отговор
    Това е позор!!!!!!!!!!!!
    едва ли имаме 5 милиона като народ!!!!!
    и за всички нас се от съдебната система се "грижат" разните му там :
    районни, окръжни, апелативни, административни, инспекторати, етични комисии, ВКС, ВКП, Върховни и т.н. Хиляди знайни и незнайни протежета...
    само за информация в ЩАТИТЕ върховните съдии са 9 (девет ) човека !!!!!!!!!!!!!!!! на 350 милиона.
    Дела там да се влачат от една инстанция е не по вече от две заседания!!!!!!!!!!!
    а тук... леле мале....

    Коментиран от #35

    11:21 27.10.2025

  • 25 Тома

    7 0 Отговор
    А ония с чука не искат ли

    11:21 27.10.2025

  • 26 Данъкоплатец

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    За осъдената в Страстбург България, да плащат корумпираните и некадърни съдии и прокурори, а не данъкоплатците!

    Коментиран от #30

    11:22 27.10.2025

  • 27 За нивото на Юрогария е много

    7 0 Отговор
    не плащат осигуровки, допълнителни пари за костюми и куп превилегии. Максималната заплата чисто за Територията трябва да е 3000 лева, чисто, средната 2200, 2500 чисто, и минимална чисто 1500-1700.
    След което замразяване на държавни заплати. 650 000 бюджетника за 6 милиона Територия са прекалено много.
    240 депитата за Територията са много, не повече от 90 депутата.
    между 20 000 и 30 000 заплата за депутат и пред. НС са чудовищно много, с куп превилегии, една карта за обществен транспорт, без охрани, без добавки. Най-високите заплати трябва да са за доказани експерти в администрация..
    Режете бюджетници и депутати, както и привелегии, 20 заплати при пенсиониране.

    11:23 27.10.2025

  • 28 да се знае

    8 0 Отговор
    Иван Вазов е бил съдия за кратко (и през друго време министър на образуванието) !
    (неговите братя единия превзема Одрин другия Побеждава в Дойран)
    Сравнете Патриарха на културата и в момента нашите съдии (за министри и особено министъра в момента няма да отваряме приказка)

    11:25 27.10.2025

  • 29 24 000 месечна заплата

    2 1 Отговор
    Обичаме народа си.И му служим както заслужава.

    Коментиран от #39

    11:25 27.10.2025

  • 30 Челен опит

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "Данъкоплатец":

    При обединението на ГДР с ГФР, всички съдии и прокурори в ГДР, бяха заменени с такива от ГФР! При този милиарден бюджет, да си внесем магистрати от Германия! С Преводач! Поне ще знаем че ще имаме правосъдие срещу похарченият милиард!

    11:26 27.10.2025

  • 31 Оня с коня

    6 0 Отговор
    Най-лошото
    Заболяване е да си гербав! Това гарантира, че си пъленДегенерат!

    11:27 27.10.2025

  • 32 Пената

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Големи":

    и разни префърцунени кифли

    11:27 27.10.2025

  • 33 ако има едно

    5 0 Отговор
    едва ли има едно дело да са решили от първия път.
    Напротив: Бавят, мотат се, вкарват техни хора "Вещи Лица" да пишат екпертизи, насрочват дела за след 5-6 месеца, ако до тогава някой им бутне някой лев или е останало необрано от прокурори, следователи, дознатели...

    11:32 27.10.2025

  • 34 Няма

    4 0 Отговор
    пари , държавата е опоскана , а Брюксел спира парите заради съдебната власт .

    11:33 27.10.2025

  • 35 направо е жалко, но е истина

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "чета и не вярвам":

    много си прав, пропуснал си ВСС

    11:35 27.10.2025

  • 36 да им дадат

    0 0 Отговор
    като махнат лукоил ще спечелят 50 милиарда за 10 г . хем ще се реформира системата . може да въведат смъртното наказание след референдум .

    11:37 27.10.2025

  • 37 Емил

    0 0 Отговор
    На лекарите в по-малките и не чактолкова малки населени места кога ще увеличат заплатите и кога ще им дадат достойно заплащане, за да останат да работят и лекуват хората там?!
    Мгистратите, които са един вид лекари на обществото и въпреки че са добре заплатени както се вижда от бюджрюета им, не лекуват добре обществените болести и недъзи! Защо трябва да им се увеличават с 18% възнагражденията?

    11:37 27.10.2025

  • 38 Емигрант

    2 0 Отговор
    Искат и ще го получат, защото тук не е местото да се възмущавате, а на площада ! Как не разбрахте, че ще ви управляват вечно мутри и мафиоти ( тикви и намагнитени) като кротко си драскате тук какво не трябва да бъде и кой не трябва да ви управлява, което е доказателство за страх и мишкуване ! Напоследък ви се подиграва и от екранът майсторът на булашика Виктор Ангелов като смело ви крещи "МИШКИИИИИ" и е сигурен, че при него отново ще пристигнат поредния брой мишкуващи страхливци които ще "изконсумират" по един тиган бъркоч върху главите си !

    11:38 27.10.2025

  • 39 ох, на дяда

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "24 000 месечна заплата":

    5400 им се полагат за дрехи, и на всеки три месеца бонуси в пет цифрена сума. Цели семейства работят.

    11:40 27.10.2025

  • 40 тез пък

    0 0 Отговор
    Хора с изтекъл мандат си гласуват още пари! Най - корумпираната администрация продължава да обира държавата.

    11:41 27.10.2025

  • 41 Р Г В

    0 0 Отговор
    Това е " нищожна " сума , погледнете само сградата на Варненска Районна прокуратура и Варненски Районен съд , отвсякъде е окичена с около 100 климатика , а служителите на тумби пушат и пият кафета по 3 пъти на ден до магазина срещу сградата , обществената тоалетна и паметника на кап. Петко и си уплътняват работния ден. А след 16.50 ч. започват да се изнизват един по един на кратки паузи незабелязани и тихомълком.
    PS : Бюджет 1млрд. и 500 млн им е необходим за да работят усърдно.

    11:41 27.10.2025

