Съдебната власт иска 1 млрд. евро бюджет

Висшият съдебен съвет иска бюджетът на съдебната власт за следващата година да бъде 996 193 700 евро. Прогнозата за 2027 г. е 1 043 693 100 евро, а за 2028 г. - 1 142 052 700 евро. Висшият съдебен съвет внася в парламента свой вариант на бюджета, но по правило депутатите гласуват варианта на финансовото министерство.
В проекта за догодина се предвижда 18-процентен ръст на заплатите на магистратите и служителите, пише "Лекс". Процентът на увеличение е изчислен въз основа на модел на динамиката на измененията в размера на средната работна заплата в бюджетната сфера през последните години, се разбра на заседанието на Пленума на ВСС, на което беше приет проектът. От Министерството на финансите са поискали да не се залага увеличение на заплатите заради препоръките на Международния валутен фонд да се ограничи ръстът на разходите за заплати в публичния сектор.
Законът за съдебната власт обаче обвързва най-ниската магистратска заплата - на младшите съдии, прокурори и следователи, с удвоената средномесечна заплата на заетите лица в бюджетната сфера съгласно данните на Националния статистически институт.
Най-големи са разходите за персонал. За 2026 г. са заложени 836 647 400 евро, като за заплати са 622 274 100 евро. ВСС залага 61 355 000 евро собствени приходи.
В съдебния бюджет за 2025 г. Народното събрание гласува 150 млн. лева приходи от съдебни такси. Това е с 50% повече от предходните години. Кадровиците определят тази сума като непосилна и затова предвиждат по-малка за догодина, както и за следващите 2 години.
В проектобюджета са заложени 42 439 500 евро за допълнителни възнаграждения за натовареност. От тях 2 301 600 евро са за Върховния касационен съд, 2 296 900 евро за Върховния административен съд, 18 695 800 евро за съдилищата и 19 145 200 евро за прокуратурата.
Предвидени са 5 828 660 евро за заплати за нови 152 щата, които предстои да бъдат открити. "Вероятно аргументи за нужда от повече магистрати и служители в определени звена има, но защо това не става за сметка на закриване и преместване на бройки от по-слабо натоварени звена. Освен това системата (към август) поддържа 716 незаети щатни бройки. Междувременно според последните данни на Европейската комисия за ефективност на правосъдието (CEPEJ) след Латвия страната ни е с най-голям брой прокурори спрямо населението в ЕС. По отношение на администрацията в прокуратурата сме първи и то не само в ЕС, но сред всички държави членки на Съвета на Европа. България е на пето място както по брой съдии на 100 000 души, така и по отношение на съдебната администрация", се казва в анализ по темата за съдебния бюджет на Института за пазарна икономика.
Разходите за заплати в съдебната власт от 2022-а насам са скочили двойно. Според отчета за изпълнение на бюджета към август средната месечна заплата на магистрат достига 8731 лева, а на служителите - 3117 лева.
Финансовата стабилност на магистратите е неотделима част от гаранциите за независимост на съдебната власт, подчертават от ИПИ. Но сочат, че запазването на механизма за 2% клас прослужено време заедно с увеличаване на възнагражденията при повишение в ранг и длъжност, както и други заслуги, изглежда най-малкото проблематично. Също така е порочна практиката бюджетът да се прави на база щатни бройки, а после спестеното от незаети бройки за се разпределя като бонуси.
За капиталови разходи са предвидени 72 347 200 евро за 2026 г., 40 639 100 евро за 2027 г. и 31 724 700 евро за 2028 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един
И без това правосъдие няма! Тва е като да плащаме за вакуум! Дебелото Д да им плаща!
Коментиран от #26
11:01 27.10.2025
2 Даниел
Покажете бюджетите на другите държави членки за съпоставяне,моля!
11:03 27.10.2025
3 Изедниците
11:05 27.10.2025
4 СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
11:07 27.10.2025
5 Сесесере
11:07 27.10.2025
6 ОФчЯря
11:07 27.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Трол
11:08 27.10.2025
9 няма нужда
11:08 27.10.2025
10 уволнение
Пошлост
11:09 27.10.2025
11 без коментар
11:10 27.10.2025
12 Ааа
11:10 27.10.2025
13 след като искат огромни заплати
11:11 27.10.2025
14 Счетоводителя
11:13 27.10.2025
15 бит пазар е тази държава
11:13 27.10.2025
16 Големи
Коментиран от #32
11:13 27.10.2025
17 Важното е
11:13 27.10.2025
18 Няма бира
11:14 27.10.2025
19 Всички да се махат
11:14 27.10.2025
20 Иван Грозни
11:17 27.10.2025
21 факт
11:18 27.10.2025
22 Гигантска
11:19 27.10.2025
23 Баба Яга
11:19 27.10.2025
24 чета и не вярвам
едва ли имаме 5 милиона като народ!!!!!
и за всички нас се от съдебната система се "грижат" разните му там :
районни, окръжни, апелативни, административни, инспекторати, етични комисии, ВКС, ВКП, Върховни и т.н. Хиляди знайни и незнайни протежета...
само за информация в ЩАТИТЕ върховните съдии са 9 (девет ) човека !!!!!!!!!!!!!!!! на 350 милиона.
Дела там да се влачат от една инстанция е не по вече от две заседания!!!!!!!!!!!
а тук... леле мале....
Коментиран от #35
11:21 27.10.2025
25 Тома
11:21 27.10.2025
26 Данъкоплатец
До коментар #1 от "Един":За осъдената в Страстбург България, да плащат корумпираните и некадърни съдии и прокурори, а не данъкоплатците!
Коментиран от #30
11:22 27.10.2025
27 За нивото на Юрогария е много
След което замразяване на държавни заплати. 650 000 бюджетника за 6 милиона Територия са прекалено много.
240 депитата за Територията са много, не повече от 90 депутата.
между 20 000 и 30 000 заплата за депутат и пред. НС са чудовищно много, с куп превилегии, една карта за обществен транспорт, без охрани, без добавки. Най-високите заплати трябва да са за доказани експерти в администрация..
Режете бюджетници и депутати, както и привелегии, 20 заплати при пенсиониране.
11:23 27.10.2025
28 да се знае
(неговите братя единия превзема Одрин другия Побеждава в Дойран)
Сравнете Патриарха на културата и в момента нашите съдии (за министри и особено министъра в момента няма да отваряме приказка)
11:25 27.10.2025
29 24 000 месечна заплата
Коментиран от #39
11:25 27.10.2025
30 Челен опит
До коментар #26 от "Данъкоплатец":При обединението на ГДР с ГФР, всички съдии и прокурори в ГДР, бяха заменени с такива от ГФР! При този милиарден бюджет, да си внесем магистрати от Германия! С Преводач! Поне ще знаем че ще имаме правосъдие срещу похарченият милиард!
11:26 27.10.2025
31 Оня с коня
Заболяване е да си гербав! Това гарантира, че си пъленДегенерат!
11:27 27.10.2025
32 Пената
До коментар #16 от "Големи":и разни префърцунени кифли
11:27 27.10.2025
33 ако има едно
Напротив: Бавят, мотат се, вкарват техни хора "Вещи Лица" да пишат екпертизи, насрочват дела за след 5-6 месеца, ако до тогава някой им бутне някой лев или е останало необрано от прокурори, следователи, дознатели...
11:32 27.10.2025
34 Няма
11:33 27.10.2025
35 направо е жалко, но е истина
До коментар #24 от "чета и не вярвам":много си прав, пропуснал си ВСС
11:35 27.10.2025
36 да им дадат
11:37 27.10.2025
37 Емил
Мгистратите, които са един вид лекари на обществото и въпреки че са добре заплатени както се вижда от бюджрюета им, не лекуват добре обществените болести и недъзи! Защо трябва да им се увеличават с 18% възнагражденията?
11:37 27.10.2025
38 Емигрант
11:38 27.10.2025
39 ох, на дяда
До коментар #29 от "24 000 месечна заплата":5400 им се полагат за дрехи, и на всеки три месеца бонуси в пет цифрена сума. Цели семейства работят.
11:40 27.10.2025
40 тез пък
11:41 27.10.2025
41 Р Г В
PS : Бюджет 1млрд. и 500 млн им е необходим за да работят усърдно.
11:41 27.10.2025