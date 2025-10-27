Пускат парното в Пловдив

"EVN Топлофикация" стартира отоплителния сезон в Пловдив oт днес, съобщи БНТ.

Подаването на топлинна енергия ще започне поетапно като първо парното ще бъде включено за детски градини, здравни заведения и училища.

Следват обществените и стопанските сгради и накрая жилищните сгради. От EVN предупреждават абонатите да отворят на максимум регулиращите вентили на радиаторите.

Ако през следващите дни температурите се повишат, абонатни станции ще се изключат автоматично.