Пускат парното в Пловдив

"EVN Топлофикация" стартира отоплителния сезон в Пловдив oт днес, съобщи БНТ.
Подаването на топлинна енергия ще започне поетапно като първо парното ще бъде включено за детски градини, здравни заведения и училища.
Следват обществените и стопанските сгради и накрая жилищните сгради. От EVN предупреждават абонатите да отворят на максимум регулиращите вентили на радиаторите.
Ако през следващите дни температурите се повишат, абонатни станции ще се изключат автоматично.
